„Großer Sieg“ im Prozess gegen das Weltwirtschaftsforum, Klaus Schwab gibt nach

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Vivek Ramaswamy hat vor allem das Weltwirtschaftsforum im Visier. Mit seiner Firma Strive kämpft er auch gegen BlackRock und die ESG-Bewegung.

Vor zwei Jahren ernannte das WEF Ramaswamy zum Young Global Leader. Er hatte deutlich gemacht, dass er diese „lächerliche“ Auszeichnung nicht wolle.

Ich war in Amerika der führende Gegner der Agenda des Weltwirtschaftsforums, mit zwei Büchern und meiner jüngsten Firma Strive, die BlackRock und die ESG-Bewegung endgültig in den Hintergrund gedrängt hat. Vor zwei Jahren versuchte das WEF einen falschen Köder auszuwerfen, indem es mich zum „Young Global Leader“ ernannte, obwohl ich diese lächerliche Auszeichnung ausdrücklich abgelehnt hatte. Trotz wiederholter Aufforderungen gelang es ihnen nicht, meinen Namen zu entfernen. Also habe ich sie verklagt. Und wir haben gewonnen. Sie haben alle meine Forderungen in der Klage erfüllt: eine öffentliche Entschuldigung und Leugnung sowie die Verpflichtung, nie wieder jemanden ohne dessen ausdrückliche Erlaubnis zu nennen. Ich werde meine finanzielle Entschädigung an das America First Policy Institute @A1Policy das ich in der Vergangenheit stolz unterstützt habe, weil es amerikanische Interessen gegen die WEF-Agenda verteidigt. Der Große Aufstand wird den Großen Neustart besiegen – genau wie wir es 1776 getan haben.

I've been the leading opponent in America of the World Economic Forum's agenda, through two books & my most recent company Strive which finally put BlackRock & the ESG movement on their back foot. Two years ago, WEF tried to throw false bait by naming me a “Young Global Leader”… pic.twitter.com/wRVhLc3x9B