Großes Interesse an einem Experiment zur Kombination des Impfstoffs von AstraZeneca und Pfizer!?

Der Titel dieses Artikels hätte lauten können: „Sie halten uns für dumm, Teil X“, denn was die Zeitung „ABC“ heute berichtet, ist kaum weniger als unglaublich, und es ist klar, dass es darum geht, die Menschen zu ermutigen, an einem Experiment teilzunehmen, das vom Institut Carlos III gefördert wird.

Die Schlagzeile lautet: „Freiwillige für die Teilnahme an einer Studie zur Kombination des Impfstoffs von AstraZeneca mit dem von Pfizer gesucht“. Sie schreiben auch, dass die Teilnehmer Menschen unter 60 Jahren sein müssen, die das Oxford-Medikament vor dem 5. März erhalten haben.

Aber der beste Teil kommt erst in der Mitte des Artikels, denn dort heißt es: „Wie das Gesundheitsinstitut Carlos III (ISCIII) mitteilte, können Interessenten aufgrund der zahlreichen Anfragen von Personen, die an der Studie teilnehmen möchten, die sich derzeit in der Rekrutierungsphase befindet, ihre Bewerbung an die fünf an der Studie teilnehmenden Krankenhäuser schicken: La Paz und Clínico San Carlos in Madrid; Vall d’Hebron und Clínic in Barcelona sowie Cruces in Vizcaya“.

Glauben Sie wirklich, dass das Institut Carlos III zahlreiche Anfragen von Menschen erhalten hat, die bereit sind, ihre Gesundheit durch die Teilnahme an einem solchen Experiment zu riskieren? Denn wenn es wahr ist, würden wir feststellen, dass es viel mehr Narren gibt, als wir dachten, und das ist etwas, was wir nicht glauben können.

Wir haben das Gefühl, dass mit dieser Aussage versucht wird, die Leute zu provozieren, sich anzumelden, denn, wenn sich „so viele Leute anmelden, kann ja sicher nichts passieren“. Sie halten uns für dumm und machen sich nicht mal die Mühe, das zu verbergen. Schamlos!