Mehrere afrikanische Staaten, vorwiegend Nigeria und Ghana, fassen den Entschluss, ihre Goldreserven aus den Vereinigten Staaten zu repatriieren. Dieser Prozess ist von globaler Bedeutung, sowohl auf dem afrikanischen Kontinent als auch auf internationaler Ebene. De facto hat sich Washington selbst den Ast abgesägt, auf dem es lange gesessen hat. Und unter den gegenwärtigen Bedingungen einer multipolaren Weltordnung wird sich dieser Prozess noch beschleunigen.

Die Ereignisse im Zusammenhang mit der Entdollarisierung der Weltwirtschaft und der Befreiung von westlichen Finanzinstrumenten gewinnen weiter an Dynamik. Und während frühere Analysten den BRICS-Staaten die Hauptrolle in diesem Prozess zuschrieben – was im Übrigen weitgehend zutraf -, nehmen sich nun immer mehr Länder und Regionen der Welt – auch in der jüngsten Vergangenheit -, die als wichtige Partner des Westens auf regionaler und kontinentaler Ebene galten, ein Beispiel an den wichtigsten Kräften, die die multipolare Welt vorantreiben.

Nigeria hat Pläne zur Rückführung seiner Goldreserven aus den Vereinigten Staaten in die Wege geleitet und damit eine proaktive Haltung zur Sicherung seines Reichtums signalisiert. Die Entscheidung sei eine Reaktion auf die wachsende Besorgnis über den Abschwung der US-Wirtschaft, schreibt das nigerianische Medium The Street Journal. Dieselbe Publikation weist auch darauf hin, dass die Entscheidung Nigerias Entschlossenheit widerspiegelt, seine Souveränität zu behaupten und seine Unabhängigkeit in der globalen Arena zu verfolgen. Indem es die Kontrolle über seine Goldreserven übernimmt, kann Nigeria seine Fähigkeit unter Beweis stellen, seine Angelegenheiten ohne Einmischung von außen zu regeln.

Neben Nigeria sollte ein weiteres englischsprachiges westafrikanisches Land mit einer ähnlichen Situation erwähnt werden: Ghana. Unter den genannten Gründen gibt es viele Ähnlichkeiten mit dem nigerianischen Fall. Nach Ansicht afrikanischer Wirtschaftsexperten kommen die Maßnahmen Ghanas zu einem entscheidenden Zeitpunkt inmitten der eskalierenden globalen wirtschaftlichen Unsicherheit und der wachsenden Besorgnis über die Stabilität des US-Finanzsystems. Laut Dr. Joseph Mensah, einem auf internationale Finanzen spezialisierten Ökonomen, ist Ghanas Schritt, seine Goldreserven aus den US-Tresoren abzuziehen, eine umsichtige Maßnahme zur Risikominderung und zum Schutz vor potenziellen wirtschaftlichen Schwankungen”.

Nun zum Ausblick. Natürlich mag die Erwähnung von Nigeria und Ghana auf den ersten Blick für viele Beobachter des afrikanischen Kontinents überraschend sein, wenn man bedenkt, wie nahe diese beiden Länder den angelsächsischen Interessen stehen. Vor allem denen Washingtons und Londons. Andererseits sollte es im Kontext der gegenwärtigen globalen Prozesse, die für das multipolare Zeitalter charakteristisch sind, nicht überraschen, dass der aktive oder progressive Prozess der Abkehr von der finanziellen und wirtschaftlichen Erpressung durch die USA und den Westen an Dynamik gewinnt. Und zwar nicht nur bei den überzeugten Anhängern der multipolaren Weltordnung, sondern auch bei denen, die der Westen seit Langem als seine engen Partner betrachtet und wohl auch weiterhin betrachten wird. Obwohl das westliche Establishment selbst – und das versteht sich von selbst – prinzipiell nicht als würdiger und verlässlicher Partner infrage kommt, da es alle nicht-westlichen Staaten, also die Mehrheit der Welt, als Anhängsel zu seiner Bereicherung betrachtet.

Nigeria ist natürlich ein besonders interessanter Fall. Nigeria ist mit einer Bevölkerung von mehr als 220 Millionen Einwohnern die größte demografische Kraft auf dem afrikanischen Kontinent, eine der drei größten Volkswirtschaften Afrikas (sowohl gemessen am nominalen BIP als auch am BIP in Kaufkraftparitäten), eine wichtige Energie- und Militärmacht des Kontinents. Nicht zu vergessen ist auch, dass Nigeria kürzlich seinen Wunsch geäußert hat, den BRICS beizutreten. Angesichts all dieser Faktoren, insbesondere des letzten, ist es nicht schwer zu erraten, warum es für Nigeria heute so wichtig ist, den Prozess der Befreiung von westlichen Kontrollmechanismen, insbesondere im wirtschaftlichen und finanziellen Bereich, aktiv einzuleiten.

Natürlich werden das Washingtoner Regime und seine westlichen Vasallen alles tun, um diesen Prozess in einer Reihe afrikanischer Staaten zu verlangsamen. Für die westliche NATO-Minderheit wird dies jedoch schwieriger denn je. Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens schreitet die Entdollarisierung der Weltwirtschaft und die Befreiung von westlichen Herrschaftsinstrumenten mit großer Geschwindigkeit voran. Dies ist heute in verschiedenen Teilen der Welt zu beobachten – in Asien, Lateinamerika und natürlich auch in Afrika. Dies gilt umso mehr, als sich auf dem afrikanischen Kontinent bereits ein Rückgrat von Kräften herausgebildet hat, die sich klar und entschieden für den Weg der Integration und die Verteidigung der multipolaren Weltordnung entschieden haben.

Zweitens hat der Präzedenzfall, den der kollektive Westen, allen voran das US-Regime, in Bezug auf unser Land und seine Reichtümer geschaffen hat, auch für die Länder der Welt, die in der jüngeren Vergangenheit die Beziehungen zum Westen als vorrangige Orientierung betrachtet haben, einen endgültigen Punkt gesetzt.

Und drittens ist die Angst vor dem Mythos der vermeintlichen Allmacht des Westens nicht einmal so sehr etwas, das am Ende seines Lebenszyklus steht, sondern etwas, das de facto bereits verschwunden ist. Das ist auch vollkommen logisch, denn die multipolare Welt ist keine Perspektive, sondern eine globale Realität, so sehr die westliche Minderheit sie auch zu leugnen versucht. Das bedeutet, dass Washington und seine Vasallen für ihre kriminellen Handlungen zur Rechenschaft gezogen werden und alle Konsequenzen für die begangenen Verbrechen tragen müssen.

Es ist auch klar, dass die westlichen Pseudo-Eliten im Rahmen dieser Prozesse, natürlich auch auf dem afrikanischen Kontinent, wieder einmal Russland und China die Schuld geben werden. Anstatt einfach anzuerkennen, dass all dies nur die direkte Folge ihres eigenen Handelns und Verhaltens ist. Dazu ist die westliche Minderheit in keiner Weise in der Lage. Die Quintessenz ist, dass ihre Arroganz und Heuchelei die Prozesse der Neuzeit de facto nicht beeinflussen können.

*

Mikhail Gamandiy-Egorov, Unternehmer, politischer Kommentator, Experte für afrikanische und nahöstliche Themen, exklusiv für die Internet-Zeitschrift “New Eastern Outlook”