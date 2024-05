Der Beweis für die Zensur ist… zensiert

Von Jeffrey A. Tucker

Es war keine gute Woche für den industriellen Zensurkomplex.

Die Maschinerie wurde über fast ein Jahrzehnt hinweg aufgebaut und in Gang gesetzt, allerdings weitgehend im Geheimen. Die Art und Weise, wie sie ihre Geschäfte abwickelt, besteht aus heimlichen Kontakten mit Medien- und Technologieunternehmen, nachrichtendienstlichen Ausgliederungen in “Faktenprüfungs”-Organisationen, Bestechungsgeldern und verschiedenen anderen cleveren Strategien, die alle darauf abzielen, bestimmte Informationsquellen zu fördern und andere zu unterdrücken. Das Ziel war schon immer, die Erzählungen des Regimes zu fördern und die öffentliche Meinung zu beeinflussen.

Und doch hatte sie, soweit wir das beurteilen können, die Absicht, geheim zu bleiben. Dafür gibt es einen Grund. Das systematische Bestreben der Regierung, Unternehmen des Privatsektors in ein bestimmtes Narrativ zu pressen und gleichzeitig abweichende Meinungen zu unterdrücken, widerspricht amerikanischem Recht und amerikanischer Tradition. Es verstößt auch gegen die Menschenrechte, wie sie seit der Aufklärung verstanden werden. Bis vor kurzem herrschte Konsens darüber, dass die freie Meinungsäußerung für das Funktionieren einer guten Gesellschaft unerlässlich ist.

Vor vier Jahren ahnten viele von uns, dass Zensur im Gange war, dass die Drosselung und das Verbot nicht nur ein Versehen oder das Ergebnis eifriger Mitarbeiter war, die aus der Reihe tanzten. Vor drei Jahren kamen dann die ersten Beweise. Vor zwei Jahren wurden sie zu einer Flut. Mit den Twitter-Dateien von vor einem Jahr hatten wir alle Beweise, die wir brauchten, um festzustellen, dass die Zensur systematisch, gezielt und höchst effektiv war. Aber selbst damals wussten wir nur einen Bruchteil davon.

Dank der Erkenntnisse aus Gerichtsverfahren, FOIA-Anträgen, Whistleblowern, Untersuchungen des Kongresses aufgrund der sehr knappen republikanischen Kontrolle und einiger industrieller Umwälzungen wie den Ereignissen bei Twitter werden wir mit Zehntausenden von Seiten überschüttet, die alle auf dieselbe Realität hinweisen.

Die Zensoren entwickelten auf den höchsten Kontrollebenen der Regierung die Überzeugung, dass es ihre Aufgabe sei, zu bestimmen, welche Informationen das amerikanische Volk zu sehen bekommt und welche nicht, unabhängig von der Wahrheit. Die Aktionen wurden zu echten Stammesfehden: Unsere Seite befürwortet das Verbot von Versammlungen, die Schließung von Schulen, sagt, dass der Laptop von Hunter Biden eine Fälschung ist, befürwortet Maskierung, Massenimpfungen und Briefwahl und leugnet die Bedeutung von Wahlbetrug und Impfschäden, während ihre Seite den entgegengesetzten Ansatz verfolgt.

Es handelte sich um einen Krieg um Informationen, der unter völliger Missachtung des Ersten Verfassungszusatzes geführt wurde, als gäbe es ihn gar nicht. Außerdem war die Operation nicht nur politisch. Es waren eindeutig Geheimdienste involviert, die bereits tief in der “gesamtgesellschaftlichen” Pandemiebekämpfung steckten.

“Die gesamte Gesellschaft” bedeutet alles, einschließlich der Informationen, die Sie erhalten und weitergeben dürfen.

Ein riesiger Haufen nicht gewählter Bürokraten hat es sich zur Aufgabe gemacht, im Zeitalter des Internets alle Wissensströme zu verwalten, mit dem Ziel, die wichtigste Quelle für Nachrichten und Informationsaustausch in eine riesige amerikanische Version der Pravda zu verwandeln. All dies geschah direkt vor unserer Nase – und geschieht auch heute noch.

In der Tat ist die Zensur heute eine regelrechte Industrie, mit Hunderten und Tausenden von Aussteigern, Universitäten, Medienunternehmen, Regierungsbehörden und sogar jungen Menschen in der Schule, die sich zu Desinformationsspezialisten ausbilden lassen und damit in den sozialen Medien prahlen. Wir sind nur noch einen Schritt von einem Artikel der New York Times entfernt – als Folge ihres jüngsten Lobes des Tiefen Staates und auch der staatlichen Überwachung – mit einer Schlagzeile wie “Die gute Gesellschaft braucht Zensoren”.

Unglaublich, die Zensur ist inzwischen so allgegenwärtig, dass nicht einmal darüber berichtet wird. All diese Enthüllungen hätten auf der ersten Seite stehen müssen. Aber die Medien sind heute so gefangen, dass sich nur sehr wenige Medien die Mühe machen, über das ganze Problem zu berichten.

Nicht annähernd genug Beachtung findet der neue Bericht des Justizausschusses und des Unterausschusses für die Bewaffnung der Bundesregierung des US-Repräsentantenhauses (Select Subcommittee on the Weaponization of the Federal Government).

Auf fast 1.000 Seiten inklusive Dokumentation (wobei viele Seiten absichtlich leer sind) finden wir hier eine überwältigende Menge an Beweisen für eine systematische, aggressive und tief verwurzelte Anstrengung seitens der Bundesregierung, einschließlich des Weißen Hauses von Biden und vieler Agenturen, einschließlich der Weltgesundheitsorganisation, um die Eingeweide des Internets und der Kultur der sozialen Medien herauszureißen und sie durch Propaganda zu ersetzen.

Zu den gut dokumentierten Fakten gehört, dass das Weiße Haus direkt in die Marketingmethoden von Amazon eingriff, um Bücher zu verbieten, die Zweifel am Covid-Impfstoff und an allen Impfstoffen aufkommen ließen. Amazon reagierte nur widerwillig, tat aber, was es konnte, um die Zensoren zufrieden zu stellen. All diese Unternehmen – Google, YouTube, Facebook, Amazon – fügten sich den Prioritäten der Biden-Administration, bis hin zu dem Punkt, dass sie algorithmische Änderungen vor ihrer Umsetzung mit dem Weißen Haus abstimmen ließen.

Als YouTube ankündigte, alle Inhalte, die der Weltgesundheitsorganisation widersprechen, zu entfernen, geschah dies auf Anweisung des Weißen Hauses.

Amazon, das wie alle anderen Verleger die volle Vertriebsfreiheit anstrebt, sah sich starkem Druck seitens der Regierung ausgesetzt.

Dies sind nur einige von Tausenden von Beweisen für die routinemäßige Einmischung der Regierung in Unternehmen der sozialen Medien, entweder direkt oder über verschiedene staatlich finanzierte Ableger, die alle dazu dienen, der amerikanischen Öffentlichkeit eine bestimmte Denkweise aufzuzwingen.

Erstaunlich ist, dass sich diese Branche in den letzten 4-8 Jahren so stark ausbreiten konnte, ohne dass es eine rechtliche Aufsicht gab und ohne dass die Öffentlichkeit davon wusste. Es ist, als ob es so etwas wie den ersten Verfassungszusatz nicht gäbe. Es ist ein toter Buchstabe. Selbst jetzt scheint der Oberste Gerichtshof verwirrt zu sein, wenn man sich die mündlichen Argumente zu diesem Fall (Murthy gegen Missouri) ansieht.

Bei der Lektüre des gesamten Schriftverkehrs gewinnt man den Eindruck, dass die Unternehmen durch den Druck mehr als nur ein wenig verunsichert waren. Sie müssen sich ein paar Dinge gefragt haben: 1) Ist das normal? 2) Müssen wir wirklich mitmachen? 3) Was passiert mit uns, wenn wir einfach nein sagen?

Wahrscheinlich hat sich jeder Lebensmittelladen an der Ecke in einem Viertel, das von einem Verbrechersyndikat geführt wird, diese Fragen gestellt. Die beste Antwort ist, zu tun, was man kann, um sie zu vertreiben. Und genau das haben sie immer wieder getan. Nach einer Weile wird das Protokoll wahrscheinlich als normal empfunden und niemand stellt mehr die grundlegenden Fragen: Ist das richtig? Ist das Freiheit? Ist das legal? Ist das einfach der Lauf der Dinge in den USA?

Ganz gleich, wie viele hohe Beamte beteiligt waren, wie viele in den Chefetagen großer Unternehmen, wie viele Redakteure und Techniker mit den besten Referenzen mitgespielt haben, es steht außer Frage, dass es sich um einen absoluten Verstoß gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung handelte, der höchstwahrscheinlich alles übertrifft, was wir in der Geschichte der USA erlebt haben.

Denken Sie daran, dass wir nur wissen, was wir wissen, und das ist durch die Macht der Maschinerie stark eingeschränkt. Wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Wahrheit viel schlimmer ist, als wir wissen. Und bedenken Sie auch, dass diese Zensur uns daran hindert, die ganze Geschichte der Unterdrückung Andersdenkender zu kennen, sei es in der Medizin, in der Wissenschaft, in der Politik oder in anderen Bereichen.

Es mag Millionen von Menschen in vielen Berufen geben, die gerade jetzt im Stillen leiden. Oder denken Sie an die Impfgeschädigten oder diejenigen, die Angehörige verloren haben, die gezwungen wurden, sich impfen zu lassen. Es gibt keine Schlagzeilen. Es gibt keine Untersuchungen. Es gibt fast überhaupt keine öffentliche Aufmerksamkeit. Die meisten der Einrichtungen, von denen wir einst glaubten, dass sie solche Missstände überwachen würden, sind kompromittiert worden.

Und zu allem Überfluss geben die Zensoren immer noch nicht nach. Wenn Sie spüren, dass der Druck im Moment nachlässt, gibt es allen Grund zu der Annahme, dass dies nur vorübergehend ist. Diese Industrie will das gesamte Internet, wie wir es uns einst vorstellten, vollständig abschalten. Das ist das Ziel.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist das beste Mittel, um diesen Plan zu vereiteln, eine breite öffentliche Empörung. Das wird dadurch erschwert, dass die Zensur selbst zensiert wird.

Aus diesem Grund muss dieser Bericht “DER ZENSUR-INDUSTRIELLE KOMPLEX” des US-Repräsentantenhauses so lange wie möglich verbreitet werden. Es könnte sein, dass solche Berichte in Zukunft selbst zensiert werden. Es könnte auch der letzte Bericht dieser Art sein, den Sie jemals zu Gesicht bekommen, bevor der Vorhang für die Freiheit ganz fällt.