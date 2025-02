Man muss schon sehr fanatisch sein, um nicht zu verstehen, dass die USA eine brutal teure Last für die europäischen Bürger sind.

Zu einer Zeit, in der die Kommission und von der Leyen versuchen, neue Antworten auf eine weitere Gaskrise in der Europäischen Union zu finden, die mitten im Winter wieder einmal die gesamte Strategie der Energiewende von russischem Gas zu dem, was der europäische CEO „Diversifizierung“ der Lieferungen nennt, auf die Probe stellt, kehren alle Anschuldigungen, dass Europa dazu verleitet wurde, Energieselbstmord zu begehen, in die Medien zurück, wobei viele der Schuldigen, meiner Meinung nach zu Unrecht, auf die „grüne Wende“ fallen.

Um es klar zu sagen: Es geht hier nicht um die „grüne Wende“ und ihre Berechtigung, eine Wende, die auf einem Kontinent ohne genügend fossile Ressourcen oder Kernkraftwerke völlig gerechtfertigt ist. Was auf dem Spiel steht, ist die Zerstörung der wichtigsten Pfeiler, auf denen die Energiesicherheit der europäischen Nationen beruht und beruhte. Dazu gehört auch der grüne Übergang, wie wir noch sehen werden.

Und genau diese Zerstörung ist die Ursache für die derzeitige europäische Gaskrise, die Fähigkeit der USA, sie zu verursachen, und alles, was folgen wird. Zunächst war es eine Sicherheitskrise, die von der NATO verursacht wurde – die wusste, dass sich die Russische Föderation ihrer Expansion widersetzen würde. Im Zusammenhang mit der Europäischen Union wird die Rolle der NATO in deklassierten CIA-Dokumenten ausführlich behandelt.

Obwohl die derzeitige Gaskrise das Ergebnis einer verzweifelten Taktik der USA ist, in einer Zeit, in der ihre relative externe Dekadenz – intern ist die Dekadenz absolut – sie dazu zwingt, Europa, Kanada, Japan und andere Vasallen auszuschlachten, war dies nur möglich, weil es in Europa eine Machtstruktur gibt, die im Dienste der USA steht. Diese Taktik steht jedoch im Widerspruch zu den Investitionen, die die USA zur Zeit des Kalten Krieges getätigt haben und die zusammen mit dem damals bestehenden sozialen und demokratischen Druck, der von den mächtigen Gewerkschaften und den politischen Klassenparteien ausging, Raum für den Aufbau eines Wohlfahrtsstaates geschaffen haben, den die nordamerikanischen Völker, mit Ausnahme Kanadas, selbst nie genießen konnten. Und dies ist einer der größten Widersprüche – und vielleicht auch ein Hindernis – bei der Instrumentalisierung der EU durch die USA.

Auch diese Gaskrise hat verschiedene Phasen durchlaufen. In der ersten Phase richteten sich die Maßnahmen gegen russisches Gas fast ausschließlich gegen Erdgas über Pipelines. Tatsache ist, dass bis zum 14. Sanktionspaket wenig gegen die Lieferung von LNG unternommen wurde. Mit dem 14. Sanktionspaket wurde die zweite Phase des Angriffs eingeleitet, die darin bestand, Bedingungen zu schaffen, die eine Ausweitung der europäischen Investitionen in russisches LNG verhindern sollten. Ich gehe davon aus, dass sich dies unter Trump nicht ändern wird, und wir werden sehen, ob die europäischen Länder, die beginnen, billiges russisches LNG-Gas zu kaufen, sich an diese Sanktionen halten werden, denn im Moment sind die USA nicht in der Lage, den gesamten LNG-Bedarf der EU zu decken.

Tatsache ist, dass die USA mit der Sanktionsrunde im Anschluss an die „spezielle Militäroperation“ die Erdgaslieferungen nach Deutschland eingeschränkt haben, indem sie Deutschland vor allem dazu zwangen, Erdgas über Pipelines durch LNG-Lieferungen zu ersetzen. Um den massiven Einsatz von russischem LNG einzudämmen, das aufgrund der Nähe, der Rabatte und der niedrigeren Förderkosten billiger ist, wurden Sanktionen gegen russische Banken verhängt, die sie von SWIFT ausschließen, die Nutzung des SPFS (russisches Finanznachrichtensystem) verbieten und langfristige Verhandlungen mit der Russischen Föderation erschweren. Das Ergebnis? Die Länder, die bereits LNG aus Russland bezogen, taten dies weiterhin, mehr oder weniger in der gleichen Menge oder in akzeptablen Mengen, und profitierten von den langfristigen Verträgen, die sie bereits unterzeichnet hatten (Frankreich, Spanien, Belgien und die Niederlande), aber Scholz‘ Deutschland stieg von Erdgas über Nord Stream auf amerikanisches LNG und andere Quellen um. Dies war ein großer Angriff auf Deutschland und seine Wirtschaft und eine der erwarteten Folgen der Operation. Die Wahrheit ist, dass das russische LNG, das in die EU kommt, hauptsächlich von den Ländern gekauft wird, die es in der Vergangenheit gekauft haben, und weniger durch neue Verträge und neue Kunden.

Auch um den Kauf von russischem LNG – einzeln und über langfristige Verträge – einzudämmen, hat die von der Leyen-Kommission ein System des aggregierten Gaseinkaufs geschaffen, um den Kauf und die Reserven gemeinsam zu verwalten und die Vorteile der größeren Größenordnung und der daraus resultierenden Verhandlungsvorteile zu nutzen – theoretisch, versteht sich. Im Übrigen sind die Länder, die sich diesem System der gemeinsamen Beschaffung und Speicherung angeschlossen haben, verpflichtet, eine Mindestreserve von 15 % der Gesamtreserven einzuhalten, die auf diese Weise beschafft wird. Ich habe den Eindruck, dass diese Verpflichtung in Verbindung mit der Tatsache, dass Ursula von der Leyen für amerikanisches LNG wirbt, darauf abzielt, ein Minimum an vorhersehbaren LNG-Lieferungen von Uncle Sam zu garantieren.

Ursula von der Leyen hat sogar unverhohlen gelogen, als sie behauptete, amerikanisches LNG sei billiger, obwohl bekannt ist, dass die Russische Föderation derzeit enorme Preisnachlässe auf Gas und Öl gewährt und dass selbst wenn dies nicht der Fall wäre, langfristige Verträge billigeres Gas bedeuten würden. Außerdem fallen bei der Einfuhr von LNG andere Kosten an, die bei Gas über Pipelines nicht anfallen (Transport, Versicherung, Lagerung, Umschlag), und unter Berücksichtigung dieser Kosten liegt Russland näher an den USA. Tatsache ist, dass die EU vor 2019 eine Restmenge LNG aus den USA bezog, während die USA Ende 2023 bereits etwa die Hälfte des gekauften LNG lieferten und die Hälfte des europäischen Bedarfs deckten.

Als jedoch die installierten Kapazitäten für den Kauf, das Umladen und die Lagerung von amerikanischem LNG zunahmen, während sich gleichzeitig die Käufe von russischem LNG erholten, kam es zu der Druschba-Episode, die meiner Meinung nach mindestens zwei Ziele verfolgte: einen Anstieg der Gaspreise in Europa und einen daraus resultierenden Bedarf an einer Erhöhung der US-Lieferungen. Die USA gewinnen in beiden Fällen.

Dieses Thema ist für die USA so wichtig, dass ein Think Thank in den USA (das Institute for Energy Economics and Financial Analysis) über die besten Daten verfügt, die sogar von der von der Leyen-Kommission selbst verwendet werden, um das von der EU gekaufte Erdgas und LNG aus der Russischen Föderation genau zu überwachen! In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die Strategie, mit der von der Leyen die Verwendung von amerikanischem LNG und den Verzicht auf russisches Gas rechtfertigte, nicht allein auf Sicherheitsfragen beruhte. Die europäische Doktrin der Notwendigkeit einer „Diversifizierung“ der Versorgungsquellen ist weit verbreitet. Daran ist nichts auszusetzen, wenn es nicht ein Trugschluss wäre.

Heute ist „Diversifizierung“ die Devise. Und warum? Weil die USA nicht so viel LNG verkaufen können, wie die EU braucht. Laut dem bereits erwähnten IEEFA-Bericht verfügen die USA jedoch über Infrastrukturen, die in der gesamten EU im Bau sind und die nach ihrer Fertigstellung im Jahr 2030 eine um 100 % höhere Versorgungskapazität als heute und 76 % mehr als die gesamte europäische Gasnachfrage zu diesem Zeitpunkt bieten werden. Man muss nicht sehr klug sein, um vorherzusagen, was passieren wird: Wenn das amerikanische LNG heute etwa 50 % des Bedarfs deckt, werden die USA bis dahin in der Lage sein, 100 % zu liefern, wenn man den derzeitigen Verbrauch berücksichtigt! Und das würde uns zu dem führen, was ich als die dritte Phase des amerikanischen LNG-Staatsstreichs erwarte.

Meiner Meinung nach sind mehrere Szenarien denkbar: Der Diskurs über die „Diversifizierung“ wird allmählich oder durch eine neue Krise einem Diskurs über die Vorteile der „Exklusivität“ der Lieferungen an die USA weichen; die USA, die wissen, wie sehr sie in der EU politisch kooptiert sind, werden die EU dazu bringen, mehr zu zahlen, und diesen höheren Preis mit größerer Sicherheit und mehr Vertrauen in den Lieferanten rechtfertigen. Darüber hinaus werden die USA selbst zum Marktpreis immer mit hohen Gewinnen aus diesem Geschäft rechnen können, da die Umstellung der EU auf LNG die Kosten für diesen Rohstoff in die Höhe treibt. „Demokratisches“ und ‚menschenrechtskonformes‘ Gas muss teurer sein, oder? Selbst wenn es aus Fracking stammt, einer in Europa verbotenen Praxis.

Eine weitere Frage ist die nach der Energiezukunft der EU. Angesichts des derzeitigen Verbrauchs werden die USA in der Lage sein, den gesamten Versorgungsbedarf der EU bis 2030 zu decken. Außerdem geht der Gasverbrauch in der Europäischen Union zurück, und bis 2030 wird der Verbrauch voraussichtlich nur noch halb so hoch sein wie heute. Wenn die USA bis dahin ihre derzeitige Lieferkapazität verdoppelt haben, wohin wird dann das verkaufte LNG gehen?

Man kann mir sagen, dass die EU es weiterverkaufen wird, aber das wird aus mehreren Gründen schwierig sein: LNG aus anderen Quellen ist billiger; LNG aus anderen Quellen hat niedrigere Förderkosten als amerikanisches Schiefergas; die Länder werden sich auf einen umweltfreundlichen Übergang umstellen und den LNG-Verbrauch senken, was den Preis weiter senken wird; die Türkei wird ein wichtiges Drehkreuz für den Transport von Gas über Pipelines sein, was billiger und weniger umweltschädlich ist.

Deshalb frage ich mich, wie es mit der grünen Energiewende in der EU weitergeht und welche Rolle die so genannte „extreme Rechte“ bei einem möglichen Rückschlag bei der Nutzung erneuerbarer Energien spielen wird. Und wenn man weiß, dass die USA und die EU chinesische Photovoltaikmodule stark besteuern wollen, die viel billiger sind und für den exponentiellen Anstieg der Nutzung von Solarenergie verantwortlich sind… Was für ein großartiger Weg für die USA, den Übergang Europas zu erneuerbaren Energien zu verzögern, weil sie in Zeiten der Not größere Investitionen benötigen.

Deshalb muss man schon sehr fanatisch sein, um nicht zu verstehen, dass die USA eine brutal teure Belastung für die europäischen Bürger sind. Ein Frieden im Krieg zwischen der NATO und der Russischen Föderation in der Ukraine wird in diesem Licht nur möglich sein, wenn alle internationalen Spannungen aufrechterhalten werden, denn es ist diese Spannung, diese permanente Sicherheitskrise, die die Kassen der amerikanischen LNG-Industrie füllt. Der Krieg in der Ukraine ist, so könnte man sagen, ein mit Gas geführter Krieg!