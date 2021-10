Gute Amerikaner

Seit dem Zweiten Weltkrieg ist das Verhalten des deutschen Volkes während der Nazizeit für viele Amerikaner ein moralisches Rätsel. Diese Partei hat nie eine Wahl gewonnen, geschweige denn eine Mehrheit der Wähler, aber mit Hitlers Putsch wurde die repräsentative Regierung zu einer Erinnerung. Hitler genehmigte seine eigene Tyrannei und herrschte mit Terror, aber das Ausmaß, in dem sich die Deutschen erniedrigten und sich dieser psychotisch grausamen Diktatur unterwarfen oder vor ihr kuschen mussten, ist immer noch erschreckend.

Unter Hitler wurden die Nazis, wie versprochen, repressiver, politisch gewalttätiger und bösartiger rassistisch und ermordeten die Führer der Parteien, die sich ihnen entgegengestellt hatten, die Kommunisten – die fast ebenso viele Stimmen erhalten hatten – und die Sozialdemokraten. Mit der Enthauptung dieser Parteien hörte der organisierte Widerstand in einer Nation auf, die zwischen einer Minderheit, die Hitler unterstützte, und allen anderen gespalten war.

Was wurde aus dem Willen der fast zwei Drittel der Deutschen, die die Nazis und ihren Führer abgelehnt hatten? Die vorherrschende amerikanische Meinung hat fälschlicherweise in naiver Verwunderung ihre Selbstgefälligkeit, ihre völlige Passivität und ihren Kniefall vor ihrem Diktator und ihre öffentliche Bewunderung für ihn betrachtet. Es ist, als ob die meisten Amerikaner keine Ahnung hätten, was universell angewandter Terror anrichtet. Natürlich haben sie das nicht.

In absolutistischen Regimen besteht die erste Aufgabe darin, jede Möglichkeit des öffentlichen Widerstands auszulöschen und unabhängiges Denken in die eigenen Propagandakanäle zu leiten. Das mag mit Mord und Folter im großen Stil beginnen oder auch nicht, aber so wird es gemacht. Dies geschieht nicht im Verborgenen, sondern in eklatanter, unverhohlener Weise, mit der erschreckenden Absicht, die Hilflosigkeit der Opfer und die