Gynäkologe: Tod und Zerstörung in einem noch nie dagewesenen Ausmaß

James Thorp ist seit 43 Jahren als Gynäkologe und Geburtshelfer tätig. Er sieht jedes Jahr viele tausend Patienten und weiß daher, was los ist. Es gibt Tod und Zerstörung in einem Ausmaß, wie ich es noch nie gesehen habe, sagt der Arzt in dem neuen Film Died Suddenly. „Es ist entsetzlich.“

Die Zahl der Fälle von Menstruationsstörungen ist um das Zwölfache gestiegen, sagt Thorp. Er weist darauf hin, dass die Zahl der Fehlgeburten im vergangenen Jahr deutlich gestiegen ist. Dasselbe gilt für die Zahl der Geburtsschäden. Außerdem erleiden Babys zunehmend Herzinfarkte im Mutterleib.

Thorp warnt davor, dass der Covidimpfstoff eine schwere Entzündungsreaktion hervorruft. „Alles, was in meinem Bereich eine Entzündungsreaktion auslöst, verursacht Schäden, Tod und Zerstörung während der Schwangerschaft. Das wissen wir schon seit einem halben Jahrhundert“.

Die fötale Sterblichkeitsrate ist in den Vereinigten Staaten in den letzten Jahren sehr stabil geblieben und liegt bei 5,7 pro 1.000 Geburten. Der Gynäkologe hat beobachtet, dass diese Rate in den letzten 45 Jahren von 10 auf 5,7 gesunken ist.

Im Juli 2021 stieg die fötale Sterblichkeitsrate in der Stadt Fresno im Bundesstaat Kalifornien plötzlich auf 29,3 pro 1.000 Geburten an. „Das ist entsetzlich“, sagte Thorp auf dem Florida Summit on Covid.

Ein Jahr später, im August 2022, war die Sterblichkeitsrate in Fresno so hoch wie immer: 29,3 pro 1.000 Geburten. Ein Rekord.

In der kanadischen Stadt Waterloo war die Fötalsterblichkeit von Januar bis Juni 2021 noch viel höher: satte 41,5 pro 1.000 Geburten. Nach Angaben mehrerer kanadischer Ärzte ist diese Zahl richtig.

In der Provinz British Columbia wurden im Juni letzten Jahres bei 4.200 Geburten pro Jahr 13 Fälle von fötalem Tod an einem Tag verzeichnet. Die fötale Sterblichkeitsrate lag bei 160 pro 1.000 Geburten. Dies sind Gefahrensignale, sagte Thorp.