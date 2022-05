Haben die Autoritären „1984“ als Handbuch benutzt?

Die „Wissenschaft“ wurde in den letzten zwei Jahren dazu benutzt, uns unsere medizinischen Rechte und persönlichen Freiheiten zu nehmen. Jetzt wird die „Wissenschaft“ als Rechtfertigung dafür angepriesen, kein echtes Rindfleisch zu essen und sich stattdessen an Insekten und im Labor gezüchtete Proteinalternativen zu gewöhnen. Die „Wissenschaft“ wird auch als Waffe eingesetzt, um uns zu überreden, Stromausfälle und Energieentzug zu akzeptieren.

In Anlehnung an George Orwells dystopischen Roman „1984“ erzählt uns die Biden-Regierung, dass die Wirtschaft gut läuft, das BIP stark ist und die Inflation nur vorübergehend ist, obwohl die Daten eindeutig eine andere Geschichte erzählen

Biden hat sogar darauf bestanden, dass die Aufnahme (sprich: das Drucken) von mehr Geld die Preise senken wird, ohne den Wert des Dollars zu beeinträchtigen. Es ist eine grundlegende ökonomische Erkenntnis, dass eine Erhöhung der Geldmenge zu Inflation führt, aber selbst die Inflation wird nach Lust und Laune neu definiert

Ende April 2022 schuf das US-Ministerium für Innere Sicherheit sogar ein echtes „Wahrheitsministerium“, das „Disinformation Governance Board“, was einen eklatanten Verstoß gegen den ersten Verfassungszusatz darstellt. Die Regierung hat die Verfassung im Grunde genommen aus dem Gedächtnis gestohlen und tut so, als würde sie nicht existieren, in der Hoffnung, dass Sie es ihr gleichtun.

Setzt die Regierung die Öffentlichkeit unter Gaslighting? Gaslighting ist eine Form der emotionalen Manipulation und des Missbrauchs, bei der der Täter ein falsches Narrativ entwirft und das Opfer dazu bringt, an seinem Verstand zu zweifeln. Das Umschreiben der Geschichte ist ein Hauptmerkmal, ebenso wie das Widerlegen von offensichtlichen Fakten.

„Geht es nur mir so oder hat man das Gefühl, dass jemand da draußen Orwells Werk nicht als Warnung, sondern als Gebrauchsanweisung benutzt?“ fragte GBNews-Moderator Neil Oliver in einem Monolog am 7. Mai 2022. Er fasste eine Szene aus George Orwells Buch „Animal Farm“ zusammen, in der die Tiere auf dem Bauernhof entdecken, dass die Schweine alle Äpfel und Milch für sich selbst nehmen.

Als ihr egoistisches Verhalten aufgedeckt wird, verteidigen die Schweine es mit dem Hinweis, es sei wissenschaftlich erwiesen, dass nur Schweine Milch und Äpfel für ihre Gesundheit benötigen. Es hat nichts mit Eigennutz zu tun, wenn sie alle Äpfel und die Milch für sich selbst nehmen. „Viele von uns mögen nicht einmal Äpfel.“

Wer verfolgt eigentlich die Wissenschaft?

Der Begriff „Wissenschaft“ wurde uns in den letzten zwei Jahren immer wieder vor die Nase gesetzt und in die Kehle gestopft, wobei auf unfaire und irrationale Weise die Oberen von den Unteren getrennt wurden. Die „Wissenschaft“ wurde dazu benutzt, uns unsere medizinischen Rechte und persönlichen Freiheiten zu nehmen.

Jetzt wird die „Wissenschaft“ als Rechtfertigung dafür angepriesen, kein echtes Rindfleisch zu essen und sich stattdessen an Insekten, Maden und im Labor gezüchtete Proteinalternativen zu gewöhnen. Die „Wissenschaft“ wird auch als Waffe eingesetzt, um uns zu überreden, Stromausfälle und Energieentzug zu akzeptieren.

Der Energieriese E.On verschickte kürzlich Polyester-Socken an seine Kunden mit der Botschaft: ‚Energie runter. CO2 runter.‘ Diejenigen, die buchstäblich die Macht haben, sagen den Menschen, dass sie mehr Kleidung tragen sollen, um die Kälte abzuwehren, anstatt in ihren Häusern zu heizen“, so Oliver.

1984 – Ein Handbuch für den Totalitarismus

In Orwells dystopischem Roman „1984“ gibt es sowohl ein Ministerium für Wohlstand als auch ein Ministerium für Wahrheit. Beide Namen sind das Gegenteil ihrer wahren Funktion. Die Aufgabe des Ministeriums für Überfluss besteht darin, ein gleichbleibendes Armutsniveau aufrechtzuerhalten und gleichzeitig gefälschte Produktionszahlen für Gegenstände zu veröffentlichen, die nie hergestellt wurden, während die Aufgabe des Ministeriums für Wahrheit darin besteht, unbequeme Fakten aus dem Gedächtnis zu streichen und die Geschichte täglich umzuschreiben, damit sie in die politische Erzählung passt.

In den USA hat uns die Regierung Biden erzählt, die Wirtschaft sei gut, das BIP sei stark und die Inflation sei vorübergehend, obwohl die Daten eindeutig eine andere Geschichte erzählen. Das erste Quartal 2022 wies eine negative Wachstumsrate auf, die Verbraucherverschuldung stieg im März um 52 Milliarden Dollar an, und die Inflation war im vergangenen Jahr die höchste seit vier Jahrzehnten, und ein Ende ist nicht in Sicht.

Biden hat sogar darauf bestanden, dass die Aufnahme (sprich: das Drucken) von mehr Geld die Preise senken wird, ohne den Wert des Dollars zu beeinträchtigen. Um einen Mitarbeiter von The Hill, Chris Talgo, zu zitieren: „Das nennt man, um einen Biden-ismus zu entlehnen, Malarkey“, denn „wenn die Regierung Billionen von Dollar druckt oder borgt, sinkt der Wert des Dollars und die Preise steigen. Das nennt man Inflation“. Das ist grundlegende Ökonomie, aber selbst die wird nach Lust und Laune umdefiniert.

Als ob das nicht schon orwellsch genug wäre, hat das US-Ministerium für Innere Sicherheit Ende April 2022 ein tatsächliches „Wahrheitsministerium“ geschaffen, das Disinformation Governance Board, eine eklatante Verletzung des Ersten Verfassungszusatzes (Redefreiheit).

Das DHS tut im Grunde so, als gäbe es die Verfassung nicht mehr, obwohl sich niemand daran erinnern kann, dass sie formell abgeschafft wurde. Sie sollte immer noch gelten – das oberste Gesetz des Landes. Aber die Regierung tut so, als sei sie aus dem Gedächtnis verschwunden, und hofft zweifellos, dass Sie das einfach so hinnehmen. Das grenzt an Irrsinn, und vielleicht ist das auch die Absicht.

Gaslighting durch die Regierung

Das erinnert stark an Gaslighting, eine Form der emotionalen Manipulation und des Missbrauchs, bei der der Täter eine falsche Geschichte erfindet und das Opfer Schritt für Schritt dazu bringt, an seinem Verstand zu zweifeln. Das Umschreiben der Geschichte ist ein wesentliches Merkmal, ebenso wie das Widerlegen von offensichtlichen Tatsachen. Alberne Beispiele sind die Bemerkung über Ihr „schwarzes Hemd“, obwohl das Hemd, das Sie tragen, weiß ist, oder die Behauptung, Sie seien eine Stunde zu spät gekommen, obwohl Sie nach allen Uhren im Haus zu urteilen pünktlich waren.

Während das Opfer sich vielleicht fragt, ob es den Verstand verliert, sind es in Wirklichkeit die Menschen, die das Gaslighting betreiben, die typischerweise eine psychische Störung haben. Sie sind in der Regel pathologische Lügner mit starken narzisstischen Tendenzen.

Um sich selbst zu schützen, empfehlen Psychologen, sich von dem Täter zu distanzieren, alle Beweise aufzubewahren (damit Sie die Fakten bestätigen können, wenn Sie sich unsicher sind) und klare Grenzen zu setzen, was Sie tolerieren und was nicht. Schließlich müssen Sie die Beziehung beenden – etwas, das Sie nicht vergessen sollten.

In seinem Monolog beklagt Oliver die geringe Wahlbeteiligung bei den Kommunalwahlen und stellt fest, dass die meisten Menschen von den Beschimpfungen einfach erschöpft sind. Erschöpft von den Lügen. Unendlich müde von der Heuchelei. Dies sollte den Amerikanern eine Lehre sein – verfallen Sie nicht in Apathie.

Die Antwort ist, die missbräuchliche Führung durch eine rekordverdächtige Wahlbeteiligung zu ersetzen. Engagieren Sie sich mehr, nicht weniger. Sie könnten sich zum Beispiel freiwillig als Wahlhelfer melden. Es stimmt, dass wir mit einer phänomenal starken psychologischen Kriegsführung konfrontiert werden, aber die beste Verteidigung ist, sich auf die Wahrheit zu konzentrieren und sich nicht ablenken zu lassen.

Feinde der Freiheit

Aldous Huxley war ein Zeitgenosse und Mentor von Orwell. In dem oben genannten Interview von 1958 sprach Huxley über eine Reihe von Aufsätzen, die er unter dem Titel „Feinde der Freiheit“ verfasst hatte. Darin beschreibt er „unpersönliche Kräfte“, die „in Richtung einer immer geringeren Freiheit drängen“, und „technische Hilfsmittel“, mit denen dieser Prozess durch eine immer stärkere Kontrolle der Bevölkerung beschleunigt werden kann.

Mit dem Aufkommen des Fernsehens sah Huxley voraus, wie eine autoritäre Führung zu einer Quelle des „gezielten Trommelns“ für eine einzige Idee werden könnte, die die Öffentlichkeit effektiv einer Gehirnwäsche unterzieht. Darüber hinaus sagte er die technologische Fähigkeit voraus, „die rationale Seite des Menschen zu umgehen“ und das Verhalten zu manipulieren, indem man die Menschen auf einer unterbewussten Ebene beeinflusst. Genau damit haben wir es heute zu tun.

Huxley wies darauf hin, dass es mit zunehmender Komplexität der Technologie immer notwendiger wird, immer ausgeklügeltere hierarchische Organisationen zu bilden, um das Ganze zu verwalten. Die Technologie ermöglicht auch effektivere Propagandamaschinen, die durch dieselben Kontrollhierarchien gesteuert werden können.

Huxley verwies auf den Erfolg Hitlers und bemerkte, dass er neben dem effektiven Einsatz von Terror und roher Gewalt „auch eine sehr effiziente Form der Propaganda einsetzte. Er verfügte über das Radio, das er in vollem Umfang nutzte, und war in der Lage, einer riesigen Masse von Menschen seinen Willen aufzuzwingen.“

Mit dem Aufkommen des Fernsehens sah Huxley voraus, wie eine autoritäre Führung zu einer Quelle des „gezielten Trommelns“ für eine einzige Idee werden konnte, die die Öffentlichkeit effektiv einer Gehirnwäsche unterzog. Darüber hinaus sagte er die technologische Fähigkeit voraus, „die rationale Seite des Menschen zu umgehen“ und das Verhalten zu manipulieren, indem man die Menschen auf einer unterbewussten Ebene beeinflusst. Genau damit sind wir heute konfrontiert.

Sowohl Google als auch Facebook sammeln seit fast zwei Jahrzehnten Daten über Sie. Sie haben riesige Serverfarmen aufgebaut, die in der Lage sind, diese Daten mit Hilfe von Deep Learning und Software für künstliche Intelligenz zu analysieren, um Informationen zu gewinnen und unglaublich präzise Details darüber zu generieren, welche Art von Propaganda und Erzählung erforderlich ist, um Ihre Überzeugungen und Ihr Verhalten heimlich zu manipulieren.

Zentralisierung ist der Motor von Huxleys Dystopie

Huxley vertrat die Ansicht, dass man Reichtum, Macht und Kontrolle zentralisieren müsse, um die in seinen Büchern beschriebene dystopische Zukunft zu schaffen, was genau das ist, was die technokratische und transhumanistisch inspirierte globalistische Kabale getan hat. Ihr Kontrollnetz ist fast vollständig.

Einer der letzten Nägel in unserem kollektiven Sarg wird die Einführung eines globalen digitalen Identitätssystems sein, da dies ihnen mehr oder weniger die totale Kontrolle über jeden Menschen auf dem Planeten geben wird. Die Weltgesundheitsorganisation arbeitet bereits an einem solchen System. Die Europäische Union hat gerade die Einführung eines digitalen Personalausweises angekündigt, und die britische Regierung arbeitet an einer Gesetzgebung, um digitale Identitätsdienste sicherer zu machen.

Der digitale Ausweis wird zwar als das Nonplusultra in Sachen Schnelligkeit und Bequemlichkeit verkauft, birgt aber „eine der größten Gefahren für die Menschenrechte, die wir je gesehen haben“. The Expose warnt:

Letztlich werden Sozialkreditsysteme, wie sie derzeit in China entwickelt werden, auf der digitalen ID basieren und damit unsere volle und freie Teilnahme an der Gesellschaft ermöglichen oder behindern. Durch die Entwicklung von Gesichtserkennung und Technologien für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen parallel zu Systemen für eine digitale Identität wird nicht nur eine Identität für den Zugang zu grundlegenden sozialen Diensten geschaffen. Digitale IDs werden notwendig werden, um in einer vernetzten digitalen Welt zu funktionieren…

Digitale ID-Systeme, wie sie heute entwickelt werden, sind reif für Ausbeutung und Missbrauch, zum Nachteil unserer Freiheiten und Demokratien. Sie denken vielleicht, dass so etwas im Westen nie passieren würde und nur in China vorkommt. Aber sie haben es hier bereits durchgesetzt, ohne dass Sie es bemerken, und zwar durch die COVID-19-Impfpässe. Obligatorische COVID-Pässe haben fast nichts mit der öffentlichen Gesundheit und alles mit sozialer Kontrolle zu tun. Und warum? Weil die COVID-19-Injektionen weder eine Infektion noch eine Übertragung verhindern … Impfpässe machen aus Sicht der öffentlichen Gesundheit absolut keinen Sinn. Aber für die Durchsetzung eines digitalen Ausweises und eines Sozialkreditsystems sind sie absolut sinnvoll …

Sie müssen Ihre digitale ID verwenden, um bestimmte Dinge zu kaufen, Zugang zu bestimmten Orten zu erhalten und höchstwahrscheinlich sogar, um Zugang zum normalen Internet zu haben. Aber wenn Sie nicht das getan haben, was die Regierung beschlossen hat, dass Sie ein „guter Bürger“ sind, und eine gute soziale Kreditwürdigkeit aufrechterhalten haben, werden Sie nicht in der Lage sein, irgendetwas von diesen Dingen zu tun. Sobald digitale IDs normalisiert sind, werden sie dank der riesigen Menge an persönlichen Daten, die sie erzeugen werden, eines der größten Werkzeuge sein, die Regierungen je in ihrem Arsenal hatten, um die Öffentlichkeit zu kontrollieren und zu manipulieren und an der Macht zu bleiben.“

Dezentralisierung schützt die Freiheit

Wenn Zentralisierung die Voraussetzung für Huxleys Dystopie ist, dann ist Dezentralisierung der Weg, um sich davor zu schützen. Heute zeigt sich die Weisheit dieses Gedankens in vollem Umfang. Ich glaube, dass die Dezentralisierung des Internets notwendig ist, um Zensur und Manipulation in Zukunft zu verhindern.

Das bedeutet, dass Websites und Plattformen nicht an einem zentralen Ort gespeichert werden, der leicht kontrolliert und manipuliert werden kann, sondern dass sie auf Tausende, wenn nicht Millionen von Computern in der ganzen Welt verteilt sind. Da es keine zentrale Speicherung gibt, kann sie auch nicht entfernt werden.

Bei dezentralen Plattformen liegt der Großteil der Macht beim Einzelnen. Technologien, die leicht zur Kontrolle der öffentlichen Darstellung missbraucht werden können, müssen ebenfalls weitgehend dezentralisiert bleiben, damit nicht eine einzelne Person oder Behörde zu viel Macht erhält, um die Öffentlichkeit zu manipulieren und zu beeinflussen. Unsere heutigen Monopole in den sozialen Medien sind ein perfektes Beispiel für das, wovor Huxley gewarnt hat.

Das Gleiche gilt auch für unser Lebensmittelsystem und unsere wirtschaftlichen Institutionen. Heute können wir sehen, wie die Rolle der Zentralbank (in den USA als Federal Reserve bekannt) – ein privates Unternehmen mit der Macht, ganze Länder aus Profitgründen zu zerschlagen – uns in ein neues globales Wirtschaftssystem zwingt, das jeden verarmen und buchstäblich versklaven wird, mit Ausnahme der Kabalenmitglieder selbst.

Wie die herrschenden Schweine in „Farm der Tiere“ mögen sie darauf bestehen, dass sie „etwas Besseres aufbauen“ und auf eine „fairere und gerechtere“ Gesellschaft hinarbeiten, aber wenn es nach ihnen geht, werden sie die Einzigen sein, die im Bauernhaus Äpfel und Milch essen, während der Rest von uns nichts besitzt und sich von rationierten Mahlzeiten ernährt.

