Der Unheimliche George Soros sprach über seine erfolgreichen Operationen in der Ukraine und seine Zusammenarbeit mit Joe Biden.

Creepy George Soros ist in den letzten Zügen. Es geht ihm so schlecht, dass er anfängt, wie Biden auszusehen.

In einem kürzlichen Interview in Davos hat der alte Mann viele Dinge erzählt. Wir berichteten bereits, dass Soros sagte, dass die russische Invasion in der Ukraine zum nächsten Weltkrieg führen könnte.

Ein weiteres Video von Soros, in dem er über die Ukraine spricht, ist aufgetaucht, in dem Soros erzählt:

Wir haben eine Stiftung in der Ukraine, und sie ist zufällig eine unserer besten Stiftungen… Ich möchte auch erwähnen, dass es eine Person gibt, die sich sehr stark für die Ukraine engagiert hat, und das ist Biden. Ich habe ihn in Bezug auf die Ukraine sogar kennengelernt. Er hatte viel mehr Geduld als ich.

Was hat Soros also Gutes für die Ukraine getan? Dasselbe gilt für Biden, was hat er der Ukraine Gutes gebracht? Jetzt fragen Sie sich, warum sollte jemand Biden Milliarden von Dollar für die Ukraine geben?