Haben die USA das Ende der unipolaren Weltordnung ausgerufen?

Von Glenn Diesen

Außenminister Marco Rubio gab am 30. Januar 2025 ein Interview mit Megyn Kelly, das den Anfang vom Ende der hegemonialen Sicherheitsstrategie der USA einläuten könnte. Rubio erkannte an, dass die Unipolarität, also das Vorhandensein eines Machtzentrums in der Welt, ein vorübergehendes Phänomen war, das nun vorbei ist:

„Es ist nicht normal, dass die Welt einfach eine unipolare Macht hat. Das war nicht – das war eine Anomalie. Es war ein Produkt des Endes des Kalten Krieges, aber irgendwann wird man zu einem Punkt zurückkehren, an dem man eine multipolare Welt hat, mehrere Großmächte in verschiedenen Teilen des Planeten“.

Rubio vertrat die Auffassung, dass die hegemoniale Stellung der USA zu einer Schwächung des westfälischen Systems auf der Grundlage souveräner Staaten geführt und es durch ein globalistisches System ersetzt habe, in dem die USA die Rolle eines Weltpolizisten beanspruchten:

„Und ich glaube, das ging am Ende des Kalten Krieges verloren, weil wir die einzige Macht in der Welt waren, und so übernahmen wir die Verantwortung, in vielen Fällen die Weltregierung zu werden und zu versuchen, alle Probleme zu lösen.“

Rubio bezieht sich auf das Ende der unipolaren Weltordnung, die sich nach dem Kalten Krieg herausgebildet hat, und auf die Notwendigkeit für die USA, sich an multipolare Realitäten anzupassen.

Was ist Multipolarität?

Wenn die Unipolarität vorbei ist, was ist dann das multipolare System, das zurückkehrt? Die moderne Weltordnung beruht seit dem Westfälischen Frieden von 1648 auf dem Prinzip der Multipolarität und einem Gleichgewicht der Kräfte, um expansionistische und hegemoniale Bestrebungen von Staaten zu begrenzen. Eine multipolare Machtverteilung bestimmt, was Sicherheit und den Zweck der Diplomatie ausmacht.

Wenn es viele Machtzentren gibt, bedeutet Sicherheit, den Sicherheitswettbewerb zwischen den Staaten zu managen. Konflikte ergeben sich aus dem Sicherheitswettbewerb, da die Bemühungen eines Staates, seine eigene Sicherheit zu erhöhen, indem er beispielsweise seine militärische Macht ausbaut, die Sicherheit anderer Staaten verringert. „Unteilbare Sicherheit“ ist daher das Schlüsselprinzip in einem multipolaren System, das besagt, dass Sicherheit nicht geteilt werden kann – entweder gibt es Sicherheit für alle oder keine Sicherheit für alle. Jedes Bestreben eines Staates, die Vorherrschaft zu erlangen, wird daher Großmachtkonflikte auslösen, da es die anderen Mächte zwingt, den aufstrebenden Hegemon gemeinsam auszugleichen.

Die Diplomatie in einem multipolaren System zielt darauf ab, das gegenseitige Verständnis für konkurrierende Sicherheitsinteressen zu verbessern und einen Kompromiss zu finden, der die Sicherheit aller Staaten erhöht. Es ist unerlässlich, sich in die Lage des Gegners zu versetzen und zu erkennen, dass, wenn die Sicherheitsbedenken des Gegners ausgeräumt werden, dies auch der eigenen Sicherheit zugute kommt.

Unipolarität

Die Unipolarität wurde nach dem Kalten Krieg gefeiert, da sie auf guten Absichten beruhte. Die Idee war, dass Großmächte sich nicht auf Rivalität und Sicherheitswettbewerb einlassen würden, wenn der gutartige Hegemon USA nicht angefochten werden könnte. Die Sicherheitsstrategie der USA basierte auf der globalen Vormachtstellung, und man ging davon aus, dass es keine Möglichkeit und keine Notwendigkeit gab, mit der gutartigen Hegemonie der USA zu konkurrieren. Darüber hinaus würde die globale Vorrangstellung der USA auch sicherstellen, dass die liberalen demokratischen Werte hochgehalten würden. Unipolarität hänge jedoch davon ab, aufstrebende Mächte in Schach zu halten, die daher ein Interesse daran hätten, ein kollektives Gleichgewicht zu den USA herzustellen. Liberal-demokratische Werte würden korrumpiert, da sie dazu benutzt würden, die souveräne Ungleichheit zu legitimieren, die erforderlich ist, um sich in jeden Winkel der Welt einzumischen. Selbst Charles Krauthammer, der den Begriff „unipolarer Moment“ geprägt und gefeiert hat, räumte ein, dass es sich dabei um ein vorübergehendes Phänomen handelt, das auf den Zusammenbruch der Sowjetunion zurückzuführen ist.

Sicherheit im unipolaren System bedeutete nicht, den Sicherheitswettbewerb zu managen. Im Gegenteil, die Sicherheit hing davon ab, dass die USA so stark dominierten, dass kein Rivale auch nur ansatzweise in der Lage war, sie herauszufordern. Im Jahr 2002 wurde in der US-Sicherheitsstrategie ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine globale Dominanz „künftige militärische Konkurrenten abschrecken“ würde und dass die USA daher „die unvergleichliche Stärke der US-Streitkräfte und ihre Vorwärtspräsenz“ aufrechterhalten müssten. Die Hegemonialstrategie ist der Grund, warum der Westen alle Vereinbarungen für eine umfassende gesamteuropäische Sicherheitsarchitektur mit Russland aufgegeben hat und stattdessen zur Blockpolitik zurückkehrte, indem er die NATO in Richtung der russischen Grenzen erweiterte. Sie würde die russische Sicherheit bedrohen, aber es gäbe keinen Sicherheitswettbewerb, da Russland zu schwach sei. Russland müsse sich an die neuen Gegebenheiten anpassen oder mit der NATO konfrontiert werden, die es eingekreist habe, so der Tenor.

Auch die Diplomatie unter der Unipolarität fand ein Ende. Diplomatie bedeutete nicht mehr, gegenseitige Sicherheitsbedenken anzuerkennen und Lösungen für eine unteilbare Sicherheit zu finden. Stattdessen wurde die Diplomatie durch die Sprache der Ultimaten und Drohungen ersetzt, da andere Staaten einseitige Zugeständnisse akzeptieren müssten. In der Vergangenheit diskutierten westliche Politiker und Medien die Sicherheitsbedenken der Gegner, um den Sicherheitswettbewerb zu entschärfen. Nach dem Kalten Krieg hörten westliche Politiker und Medien weitgehend auf, die Sicherheitsbedenken von Gegnern zu diskutieren, da man die Vorstellung, dass die westliche Hegemonie als „Kraft des Guten“ als Bedrohung angesehen werden könnte, nicht „legitimieren“ wollte. Wenn der Westen seine Streitkräfte an den Grenzen anderer Länder stationierte, wurde behauptet, dies bringe Demokratie, Stabilität und Frieden. Darüber hinaus konnten Konflikte nicht auf diplomatischem Wege gelöst werden, wenn sie die Vorherrschaft des Westens in Frage stellten. Die Berücksichtigung russischer Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit dem Einmarsch der NATO in der Ukraine würde beispielsweise eine Ablehnung des hegemonialen Systems bedeuten. Während sich die NATO drei Jahre lang der Diplomatie verweigerte, während Hunderttausende von Männern an der Front starben, schlägt Rubio nun vor, mit der Diplomatie und den Verhandlungen zu beginnen, da „wir einfach realistisch sein müssen, dass die Ukraine verloren hat“.

Ein Grund zum Optimismus

In den späten 1920er Jahren schrieb Antonio Gramsci über die unruhigen Zeiten als eine Periode des Interregnums. Gramsci schrieb: „Die Krise besteht gerade darin, dass das Alte stirbt und das Neue nicht geboren werden kann; in diesem Interregnum treten die verschiedensten Krankheitssymptome auf“.

Die Großmachtkonflikte in der heutigen Welt sind größtenteils darauf zurückzuführen, dass sich die Welt in einer Übergangsphase zwischen Unipolarität und Multipolarität befindet. Der Westen versucht, seine Rivalen zu besiegen, um die Unipolarität der 1990er Jahre wiederherzustellen, während die große Mehrheit der Welt versucht, den Übergang zur Multipolarität zu vollenden. Angesichts der Sorgen der USA über die untragbare Verschuldung, das kollektive Abwägen durch die Gegner und die zunehmende Möglichkeit eines Atomkriegs scheint die Bereitschaft zu wachsen, das vorübergehende Projekt der Unipolarität aufzugeben.