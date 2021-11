Haben die USA eine Jagd auf den saudi-arabischen Kronprinzen eröffnet?

Die Vereinigten Staaten haben nun über die ihnen unterstellten Medien, die nationalen Nachrichtendienste und zahlreiche andere Kanäle eine Reihe von Lügen verbreitet, die ausdrücklich darauf abzielen, den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman Al Saud in Misskredit zu bringen.

Prinz Mohammeds angebliche Verwicklung in die Ermordung des saudischen Dissidenten und Journalisten Jamal Khashoggi wurde bereits in einem Bericht des US-Geheimdienstes öffentlich gemacht. Und nun wird er im Rahmen eines weiteren Skandals daran erinnert, der von den Briten – offenbar in Absprache mit Washington – angeheizt wurde, nämlich dem Kauf des britischen Fußballvereins Newcastle United, dessen neuer Vorsitzender Yasir Al-Rumayyan beschuldigt wird, im Rahmen der Korruptionsbekämpfung beschlagnahmte Vermögenswerte erhalten zu haben. Außerdem soll der Kronprinz von Saudi-Arabien der Hauptnutznießer dieses Plans sein. Er soll dem Leiter des Öffentlichen Investitionsfonds (PIF) des Landes, ebenfalls Yasir Al-Rumayyan, die entsprechenden Anweisungen gegeben haben.

Großbritannien behauptet, das Interesse an den Plänen des saudischen Kronprinzen sei durch den Kauf von Newcastle United durch den Public Investment Fund des Königreichs und die britische Unzufriedenheit mit diesem Geschäft ausgelöst worden, wobei Riad einer Reihe von Menschenrechtsverletzungen beschuldigt wird. Eine sehr aktive Rolle der USA bei der Auslösung dieses Skandals zeigt sich jedoch darin, dass Areej Al-Sadhan, ein Einwohner von San-Franciso, die Fans des britischen Fußballclubs aufforderte, beim Verkauf des Clubs die Grundsätze der Innenpolitik Riads zu beachten.

Weiteren Auftrieb erhielt dieser Skandal, ebenfalls nicht ohne offensichtliche Beteiligung der Vereinigten Staaten, durch eine Sitzung des kanadischen Zivilgerichts, bei der interne Dokumente des PIF freigegeben wurden, aus denen hervorging, dass Yasir Al-Rumayyan nur ein formeller Manager ist, während der eigentliche Eigentümer des Vereins angeblich Mohammed bin Salman ist.

Ein weiterer von den Vereinigten Staaten geförderter Skandal mit dem Hauptschuldigen, Kronprinz Mohammed bin Salman, war dessen Anschuldigung, er habe angeblich den ehemaligen saudischen König Abdullah bin Abdulaziz Al Saud mit einem vergifteten Ring aus Russland töten wollen (und die Erwähnung Russlands durch die Initiatoren dieses Skandals war als „Sahnehäubchen“ für die Strategen aus Washington geplant). Die Einzelheiten dieser Informationskampagne wurden irgendwann vom amerikanischen Fernsehsender CBS vorgestellt und von der Washington Post mit Anschuldigungen von Saad Aljabri, einem ehemaligen hochrangigen saudischen Geheimdienstoffizier, weiter ausgeführt. Saad Aljabri war Berater eines anderen saudischen Prinzen, Mohammed bin Nayef, der Anfang der 2000er Jahre den Kampf gegen Al-Qaida (eine in Russland verbotene Terrorgruppe) in Saudi-Arabien leitete und der der Hauptkonkurrent von Kronprinz Mohammed bin Salman um den saudischen Thron ist. Saad Aljabri war das wichtigste Bindeglied für die Kontakte zwischen dem saudi-arabischen Geheimdienst und den Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien, Australien und Neuseeland. Es überrascht daher nicht, dass die US-Geheimdienste ihn benutzen, um diesen jüngsten Skandal um Mohammed bin Salman zu drehen.

Die saudische Botschaft in den USA hat bereits auf Saad Aljabris Versuch, dem Ruf des Kronprinzen zu schaden, reagiert und erklärt, dass der ehemalige stellvertretende Innenminister unrein sei, so dass seine Äußerungen wohl kaum das Vertrauen der Öffentlichkeit genießen würden. „Saad Aljabri ist ein diskreditierter ehemaliger Regierungsbeamter mit einer langen Geschichte von Erfindungen und Ablenkungsmanövern, um die von ihm begangenen Finanzverbrechen in Milliardenhöhe zu verbergen“, erklärte die Botschaft des Königreichs in Washington.

Es stellt sich natürlich die Frage: Warum hat sich die Biden-Administration in letzter Zeit so vehement gegen den Kronprinzen gewandt?

Der 46. US-Präsident Joe Biden begann seine Strategie zur Zähmung widerspenstiger Staaten damit, dass er einen der jüngsten und unkooperativsten arabischen Vertreter zähmte – den Kronprinzen Mohammed bin Salman, der tatsächlich versucht, eine unabhängige Politik des Königreichs Saudi-Arabien zu betreiben, auch gegenüber den Vereinigten Staaten. In den letzten Jahren begann er mit unbändigem Elan, die archaische und korrupte Lebensweise der saudischen Gesellschaft, die sich über Jahrzehnte entwickelt hatte, radikal zu verändern, was den Vereinigten Staaten sehr gelegen kam. Nachdem er die „saudische Transformation“ eingeleitet hatte, entwickelte Mohammed bin Salman innerhalb und außerhalb des Königreichs eine rege Aktivität und begann mit der Einführung verschiedener Reformen, die Teil der „Schocktherapie“ wurden, deren Bedeutung er in seinem Interview mit der Washington Post im Februar 2018 beschrieb. Außerhalb Saudi-Arabiens hat der junge saudische Thronfolger bereits beträchtliches Ansehen erlangt, auch auf höchster politischer Ebene in Russland und China, worauf die Regierung Biden sehr neidisch war.

Als Joe Biden erkannte, welche Bedrohung für das Wohlergehen der derzeitigen US-Regierung Mohammed bin Salman darstellen könnte, beschloss er, „die Karte zu durchbrechen“. Schon in seinen ersten Tagen als US-Präsident machte er seine Absicht deutlich, Kronprinz Mohammed aus dem aktiven Kontakt mit dem Weißen Haus zu entfernen. Außerdem ist das Szenario, dass die Saudis anfangen, Waffen von Russland und China zu kaufen und sich mit der Hisbollah und dem Iran anzufreunden, für niemanden in Washington und Tel Aviv attraktiv.

Und in dieser Hinsicht hofft Washington angesichts der schwierigen Situation in den obersten saudischen Kreisen im Kampf um den Thron, diesen Faktor zu nutzen, um Mohammed bin Salman zu bremsen. Viele Mitglieder der Herrscherdynastie in Saudi-Arabien, darunter etwa 25.000 Personen (darunter etwa zweihundert Prinzen), sind Mohammed bin Salman gegenüber negativ eingestellt. Die Beziehung ist eskaliert, seit der 35-jährige Prinz 2017 seinen Machtanspruch verkündet hat. Tatsache ist, dass Kronprinz Mohammad ibn Salman, obwohl er als „grauer Kardinal“ und eigentlicher Herrscher Saudi-Arabiens gilt, öffentlich stark von seinem Vater abhängig ist. Sobald König Salman abgesetzt ist, werden sich alle seine verärgerten Verwandten auf Mohammad stürzen, die ihren Clan so weit wie möglich nach oben bringen wollen.

Man sollte auch nicht vergessen, dass sich 2018 mehrere Mitglieder der saudischen Königsfamilie dagegen wehrten, dass Prinz Mohammed bin Salman Al Saud Thronfolger wird, und versuchten, den Prinzen unter Beteiligung der USA vom Thron zu stürzen. Der angebliche Grund war – sehr zur Freude Washingtons – das offensichtliche Interesse des Prinzen am Kauf russischer Waffen, einschließlich S-400. Glaubt man Reuters und anderen US-Medien, dann planten „Dutzende von Prinzen und Cousins“, den Prinzen zur Rede zu stellen. Einige Analysten, darunter die Central Intelligence Agency, glauben, dass einer der saudischen Prinzen, vor denen sich Mohammed bin Salman besonders in Acht nehmen sollte, Prinz Mohammed bin Nayef ist, der seit Jahren ein Favorit der CIA ist. Im Jahr 2017 verhaftete Mohammed bin Salman Nayef und zwang ihn, den Titel des Kronprinzen abzugeben. Bereits 2018 zog Washington ernsthaft einen anderen Kandidaten für den saudischen Thron in Betracht, der in Opposition zum Kronprinzen steht: den einzigen Bruder von König Salman, Prinz Ahmed, dem die Mitglieder der königlichen Familie, die bereit sind, in Opposition zu gehen, ebenfalls treu ergeben sind.

Bereits im Januar dieses Jahres enthüllte der Sicherheits- und Militäranalyst Jonathan Broder in einem Artikel für SpyTalk seine Umfrage unter ehemaligen CIA-Experten, die seit Jahrzehnten in Westasien tätig sind, ob die Regierung Biden ein mögliches Komplott gegen Mohammed bin Salman unterstützen würde. Der CIA-Agent Douglas London, der seit 34 Jahren in der Region tätig ist, räumt die Wahrscheinlichkeit eines „harten“ Szenarios für die USA ein, um die Regierung im Königreich Saudi-Arabien zu ändern.

Der ehemalige CIA-Analyst Bruce Riedel, ein Senior Fellow und Direktor des Brookings Intelligence Project, der als Senior Fellow im Center for the Middle East Policy tätig ist, vertrat Anfang 2021 die Ansicht, dass sich die Situation der „Beseitigung“ von Mohammed bin Salman in zwei Szenarien entfalten könnte. Dem ersten zufolge könnte Biden versuchen, einen Weg zu finden, König Salman davon zu überzeugen, dass das Verhalten des Prinzen das Ansehen der königlichen Familie so weit untergraben hat, dass die außenpolitische Position Saudi-Arabiens ernsthaft beschädigt wurde. Als zweite Option nannte Riedel ein Attentat, wobei er angab, dass saudische Dissidenten Mohammed bin Salman möglicherweise mit Unterstützung der USA ermorden wollen.

Sollte der Staatsstreich jedoch tatsächlich stattfinden, wird sich seine Durchführung sowohl für die Saudis als auch für die US-Geheimdienste als recht knifflig erweisen. James Clapper, ehemaliger Direktor des Verteidigungsnachrichtendienstes, der unter der Obama-Regierung auch als Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes fungierte, glaubt, dass es von mehreren Faktoren abhängen wird, z. B. davon, welche Prinzen sich an dem Komplott beteiligen werden. Einige sind einflussreicher als andere. Wenn die CIA also beschließt, bei einem Staatsstreich zu helfen, ist es von entscheidender Bedeutung, jemanden auszuwählen, der der „beste Gesandte der USA“ sein wird.

Gregory Gause, Leiter der Abteilung für internationale Angelegenheiten an der Bush School of Government and Public Service an der Texas A&M University, ist jedoch der Meinung, dass es für die Regierung Biden viel vernünftiger wäre, sich mit dem Kronprinzen zu einigen, anstatt ihn zu eliminieren.