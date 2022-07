Haben Russland und China gerade eine „neue globale Leitwährung“ angekündigt?

Wenn Sie im letzten Monat geblinzelt haben, haben Sie es vielleicht verpasst…

China und Russland haben es auf den US-Dollar abgesehen. Und wie so oft bei folgenschweren Nachrichten in den Vereinigten Staaten und im Westen scheint es niemanden zu interessieren.

Seit Anfang des Jahres schreibe ich über die Möglichkeit, dass Russland und China dem US-Dollar seinen Status als Weltreservewährung streitig machen könnten. Nun ist es so weit.

Es dürfte für aufmerksame Beobachter keine Überraschung sein, dass Russland und China ihre Wirtschaftsbeziehungen inmitten der anhaltenden westlichen Sanktionen gegen Russland als Folge des Krieges in der Ukraine stärken.

Was einige jedoch überraschen mag, ist, dass Russland und die BRICS-Länder, zu denen Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika gehören, offiziell an ihrer eigenen „neuen globalen Reservewährung“ arbeiten, wie RT Ende Juni berichtete. Niemand schien es überhaupt zu bemerken.

„Die Frage der Schaffung einer internationalen Reservewährung auf der Grundlage eines Korbes von Währungen unserer Länder wird derzeit ausgearbeitet“, sagte Wladimir Putin auf dem BRICS-Wirtschaftsforum im vergangenen Monat.

Und da Russland vom SWIFT-System abgeschnitten ist, tut es sich natürlich auch mit China und den BRIC-Staaten zusammen, um „zuverlässige alternative Mechanismen für den internationalen Zahlungsverkehr“ zu entwickeln, um „die Abhängigkeit vom westlichen Finanzsystem zu verringern“.

In der Zwischenzeit unternimmt Russland auch andere Schritte, um das Bündnis zwischen den BRIC-Staaten zu stärken, einschließlich der Umleitung des Handels nach China und Indien, wie CNN berichtet:

Präsident Wladimir Putin sagte am Mittwoch, dass Russland den Handel auf „verlässliche internationale Partner“ wie Brasilien, Indien, China und Südafrika umlenke, da der Westen versuche, die wirtschaftlichen Beziehungen zu kappen. Wir sind aktiv damit beschäftigt, unsere Handelsströme und außenwirtschaftlichen Kontakte auf zuverlässige internationale Partner, in erster Linie die BRICS-Länder, umzulenken“, sagte Putin in seiner Videoeröffnungsansprache an die Teilnehmer des virtuellen BRICS-Gipfels.

In der Tat ist der Handel zwischen Russland und den BRICS-Ländern in den ersten drei Monaten dieses Jahres um 38 % gestiegen und hat 45 Milliarden Dollar erreicht“, heißt es in dem Bericht. Unterdessen haben die russischen Rohölverkäufe an China im Frühjahr dieses Jahres Rekordzahlen erreicht und Saudi-Arabien als Chinas wichtigsten Öllieferanten abgelöst.

„Gemeinsam mit den BRICS-Partnern entwickeln wir zuverlässige alternative Mechanismen für internationale Abrechnungen“, sagte Putin.

Putin fuhr fort und erklärte letzten Monat: „Die Kontakte zwischen russischen Geschäftskreisen und der Geschäftswelt der BRICS-Länder haben sich intensiviert. So laufen beispielsweise Verhandlungen über die Eröffnung indischer Ladenketten in Russland [und] die Erhöhung des Anteils chinesischer Autos, Geräte und Hardware auf unserem Markt“.

Im Juni warf Putin dem Westen außerdem vor, „die Grundprinzipien der Marktwirtschaft“ wie den freien Handel zu ignorieren. „Dies untergräbt die Geschäftsinteressen auf globaler Ebene und wirkt sich negativ auf das Wohlergehen der Menschen in allen Ländern aus“, sagte er.

Laut einem Bloomberg-Bericht vom Juni schloss sich Präsident Xi Putins Ansichten an:

Die Weltwirtschaft zu politisieren, zu instrumentalisieren und zu bewaffnen, indem man eine dominante Position im globalen Finanzsystem nutzt, um mutwillig Sanktionen zu verhängen, würde nicht nur sich selbst, sondern auch anderen schaden und die Menschen auf der ganzen Welt leiden lassen. Diejenigen, die von einer Position der Stärke besessen sind, ihre militärische Allianz ausbauen und ihre eigene Sicherheit auf Kosten anderer suchen, werden nur in ein Sicherheitsdilemma geraten.

Die Entwicklungen bestärken mich in meiner lang gehegten Überzeugung, dass eine mit Gold unterlegte globale Reservewährung auf dem Weg ist – etwas, worüber ich seit Monaten schreibe.

Ich bin auch verblüfft, dass es niemanden zu interessieren scheint, dass die wohl größte Veränderung auf dem globalen makroökonomischen Spielfeld des letzten halben Jahrhunderts stattfinden könnte.

Sicher, vor dem Hintergrund des Konflikts in der Ukraine mag diese Nachricht als eine Art „normaler Vorgang“ erscheinen, was dazu führen kann, dass die Medien und die Finanzwelt sie herunterspielen. Aber wenn man diese Information allein und ohne Kontext verbreitet – dass es eine koordinierte globale Herausforderung für den US-Dollar gibt -, wäre das die größte Nachricht seit Jahrzehnten. Stellen Sie sich vor, China und Russland würden dies einfach so aus dem Nichts heraus tun. Denken Sie daran, dass beide Länder seit Jahren an dieser Situation gearbeitet und sich darauf vorbereitet haben.

Schauen Sie sich nur einmal die russischen Staatsanleihen aus dem Jahr 2018 an:

Wie ich bereits erwähnt habe, hat auch Russland im gleichen Zeitraum seine Goldbestände erhöht:

Und diese Schlagzeile erschien im Jahr 2020, nur wenige Monate vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine.

Glaubt jemand, dass das ein Zufall ist?

Zu der Zeit schrieb Nikkei:

Die Entdollarisierung ist seit 2014 eine Priorität für Russland und China, als sie begannen, ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit nach Moskaus Entfremdung vom Westen wegen der Annexion der Krim auszubauen. Die Ablösung des Dollars in Handelsabkommen wurde zu einer Notwendigkeit, um die US-Sanktionen gegen Russland zu umgehen.

Ergo scheint mir, dass die BRIC-Staaten genau verstehen, wie prekär die finanzielle Lage der USA – und unseres Dollars – ist. Trotz der jüngsten Aufwertung des Dollars befinden sich diese Länder inmitten eines jahrzehntelangen Plans zur Entdollarisierung. Schon vor Beginn des Ukraine-Konflikts haben sowohl China als auch Russland Gold gehortet und daran gearbeitet, Transaktionen außerhalb des US-Dollars zu denominieren. Dies war ein weiteres „Geheimnis“, das offenkundig war.

Erinnern Sie sich, wie „verrückt“ diese Schlagzeile noch vor 6 Monaten war, als ich sie zum ersten Mal vorhersagte?

Alle sagten mir, dass das eine große Belastung sei. Heute ist es nicht mehr so weit.

In der Zwischenzeit haben sich die Beziehungen zwischen Russland und China seit der BRIC-Konferenz weiter intensiviert. Japan warnte diese Woche sogar vor einer „Verstärkung der militärischen Beziehungen“ zwischen den beiden Ländern – gleichzeitig hat China eine geplante Reise der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, nach Taiwan genau unter die Lupe genommen.

Japan sagte in der vergangenen Woche:

Infolge der gegenwärtigen Aggression ist es möglich, dass die nationale Macht Russlands mittel- bis langfristig abnimmt und sich das militärische Gleichgewicht in der Region und die militärische Zusammenarbeit mit China verändern könnte. In der Nähe Japans hat Russland Schritte unternommen, um die Zusammenarbeit mit China zu verstärken, z. B. durch gemeinsame Bomberflüge und gemeinsame Kriegsschiffe, an denen das russische und das chinesische Militär beteiligt sind, sowie Schritte, um diese militärische Zusammenarbeit als strategische Koordination darzustellen.

Japan sagte, dass diese Annäherung zwischen den beiden Ländern „auch in Zukunft genau beobachtet werden muss“.

Während sich hinter den Kulissen die wirtschaftlichen Räder drehen, wird China auch in Bezug auf Taiwan immer verschlossener. Laut CNN hat das Land „in den letzten Monaten mehrmals Kampfflugzeuge in Taiwans selbst deklarierte Luftverteidigungszone geschickt“ und vor kurzem im Vorfeld eines geplanten Besuchs von Nancy Pelosi auf die Idee einer Flugverbotszone über Taiwan angespielt.

Präsident Biden äußerte sich diese Woche zu Pelosis Reiseplänen und erklärte: „Das Militär hält das im Moment für keine gute Idee. Aber ich weiß nicht, wie der Stand der Dinge ist“.

Wir sind sicher, dass Pelosi die Reise trotzdem antreten wird. Denken Sie daran, dass dies dieselbe Frau ist, die durch Chinatown tanzte, als Covid sich von China aus in die USA ausbreitete, um zu beweisen, dass sie keine Rassistin ist.

Ich kann sie schon auf dem Weg nach Taiwan hören: