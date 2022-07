Bereiten Sie sich auf das Frieren vor… Die elitären Herrscher der EU geben dem Kalten Krieg eine ganz neue Bedeutung.

Russland hat alle Anstrengungen unternommen, um Europa zu versorgen. Die europäischen Regierungen, die der imperialen Politik der USA hörig sind, haben sich bemüht, ihrer eigenen Bevölkerung Schaden zuzufügen.

Frierende Haushalte, lähmende Energiekosten und damit verbundene steigende Lebensmittelrechnungen sind das Ergebnis der Kriegspläne der Vereinigten Staaten und der NATO gegenüber Russland. Der Sommer hat in ganz Europa (und anderswo) brütende Hitzewellen mit sich gebracht, aber in einigen Monaten werden bis zu 500 Millionen Bürger der Europäischen Union mit einem Rekordmaß an Entbehrungen konfrontiert sein, wenn die russische Gasknappheit voll zum Tragen kommt.

Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto hat bei seinem Besuch in Moskau einen seltenen Ton der Vernunft angeschlagen, als er erklärte, dass Europa ohne russische Energielieferungen einfach nicht überleben kann. Andere europäische Staats- und Regierungschefs sind jedoch von irrationaler Russophobie und Unterwerfung unter das amerikanische Diktat geblendet. Der Tag der Abrechnung ist fällig, wenn der Weltuntergang vermieden werden kann.

Dieser Selbstmord der europäischen Nationen wurde von Regierungen in Auftrag gegeben, die sich Washingtons imperialer Agenda der Konfrontation mit Russland unterworfen haben. Der Krieg in der Ukraine ist das tragische Ergebnis einer jahrelangen US-geführten NATO-Kriegsführung gegen Russland. Jeder, der es wagt, diese objektive Wahrheit auszusprechen, wird als Kreml-Propagandist verunglimpft. Die westliche öffentliche Diskussion und das kritische Denken sind fast völlig ausgelöscht. Die massive Zensur des Internets hat diese Auslöschung noch verstärkt. Diese Online-Zeitschrift zum Beispiel steht auf der schwarzen Liste und ist für Leser in den USA und Europa gesperrt, und zwar von Regierungen, die sich für Meinungsfreiheit und unabhängiges Denken einsetzen.

Die unerbittliche Osterweiterung der NATO und die Bewaffnung eines von Nazis verseuchten ukrainischen Regimes haben den derzeitigen Konflikt und seine zerstörerischen Folgen, einschließlich der Probleme bei der Energie- und Lebensmittelversorgung, verursacht.

Die europäischen Eliten sind so besessen von ihrer Russophobie und ihrer Unterwürfigkeit gegenüber Washingtons aggressivem Imperialismus, dass sie ihre Bevölkerungen in einen noch nie dagewesenen Kalten Krieg zwingen, der sich zu einem katastrophalen Weltkrieg ausweiten könnte. Ein Krieg, der unweigerlich in einen nuklearen Flächenbrand münden würde.

Anstatt vor dem Abgrund zurückzuschrecken, hat die nicht gewählte Europäische Kommission – die Exekutive der Europäischen Union – diese Woche alle 27 Mitgliedsstaaten zu massiven Kürzungen beim Gasverbrauch aufgefordert. Die Kürzungen belaufen sich auf 15 Prozent. Die Maßnahmen sind nur ein vergeblicher Versuch, die unausweichliche Katastrophe massiver Energieengpässe abzuwenden, die die EU in diesem Winter aufgrund einer drastischen Verringerung der Importe von russischem Brennstoff treffen wird. Was die so genannte politische Führung der EU hier zeigt, ist eine herzlose Missachtung der Lebensbedingungen ihrer Bürger.

Wir erleben das moderne Äquivalent dazu, dass Millionen von Menschen in die schlammigen, blutigen Schützengräben des Ersten Weltkriegs geschickt werden. Wir können zurückblicken und uns über diese Barbarei wundern und darüber, wie Millionen von Menschen sie mitgemacht haben. Worin besteht der Unterschied zu der heutigen Gefühllosigkeit und Barbarei?

Führende EU-Politiker wie Ursula von der Leyen beschuldigen Russland der „Energieerpressung“ und der „Bewaffnung mit Gas“. Aber solche Sündenböcke sind verachtenswert. Die Krisensituation ist dadurch entstanden, dass die EU blindlings der Agenda Washingtons gefolgt ist, jahrzehntelange zuverlässige und erschwingliche Energielieferungen aus Russland zu sabotieren. Die Nord Stream 2-Pipeline war im vergangenen Jahr technisch fertiggestellt und sollte rund 55 Milliarden Kubikmeter Gas liefern – das entspricht etwa einem Drittel der früheren russischen Gesamtlieferungen an die EU. Deutschland hat sich auf Drängen und Schikanen Washingtons dafür entschieden, diese Pipeline auszusetzen. Sogar die bereits funktionierende Nord Stream 1-Pipeline ist aufgrund der gegen Russland verhängten westlichen Wirtschaftssanktionen gestört worden. Geplante Wartungsarbeiten an den Turbinen wurden aufgehalten und drohten fast zu einem kompletten Stillstand zu führen, bis es der russischen Gazprom am Donnerstag gelang, die Verbindung trotz westlicher Hindernisse wieder herzustellen.

Polen und die Ukraine haben auch die Überlandleitungen für russisches Gas in die EU gekappt.

Aufgrund der einseitigen westlichen Sanktionen gegen russische Banken war Moskau gezwungen, die Bezahlung der Gasexporte in Rubel zu verlangen. Einige europäische Länder haben sich geweigert, dieser neuen, angemessenen Zahlungsvereinbarung nachzukommen, und haben sich daher dafür entschieden, auf den Kauf von russischem Gas zu verzichten.

Russland hat sich seit Jahrzehnten als zuverlässiger Partner erwiesen, der die Europäische Union mit erschwinglichem und reichlich vorhandenem Gas und Öl versorgt. Diese strategische Partnerschaft für die Energieversorgung war der Eckpfeiler der europäischen Volkswirtschaften. Die deutsche Industrie und die exportorientierte Wirtschaft, die den Rest der EU antreibt, lebten von russischer Energie. Perverserweise hat sich die europäische politische Elite dazu herabgelassen, mit amerikanischen imperialen Interessen zu verkehren, anstatt die Interessen der europäischen Bevölkerung zu schützen. So viel zur repräsentativen Demokratie!

Das nackte Eigeninteresse der USA, Europa ihr eigenes teureres Gas zu verkaufen, ist eklatant. Nur ein Narr oder ein Idiot könnte etwas anderes behaupten.

Wie bereits in früheren SCF-Leitartikeln erwähnt, hängen Washingtons hegemoniale Ambitionen auf globale Dominanz und die Rettung seiner scheiternden kapitalistischen Macht entscheidend davon ab, einen neuen Kalten Krieg gegen Russland und China zu führen. Dieses verbrecherische Bestreben stürzt die Welt in gefährliche Turbulenzen. Es ist lächerlich, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs so tun, als seien sie unabhängig und hätten globalen Einfluss. Sie sind nichts weiter als erbärmliche Lakaien der amerikanischen Macht, die ihre Bevölkerungen dabei bereitwillig opfern.

Die Verzweiflung des US-Regimes und seiner europäischen Lakaien ist so groß, dass ihre Gesellschaften aufgrund des wirtschaftlichen Zusammenbruchs am Rande des Zusammenbruchs stehen. Ihre rücksichtslose Kriegstreiberei gegenüber Russland (und China) verschlimmert und beschleunigt ihren eigenen Zusammenbruch. Die wirkliche Gefahr besteht darin, dass die USA und ihre NATO-Komplizen jetzt auf eine Eskalation des Krieges in der Ukraine setzen, um den Untergang ihrer eigenen Nationen abzuwenden – einen Untergang, den sie selbst herbeigeführt haben.

Auf einer Sicherheitskonferenz diese Woche in Aspen, Colorado, warnte der britische MI6-Chef, dass „der Winter kommt“ und die Entschlossenheit des Westens wegen der kaskadenartigen gesellschaftlichen Entbehrungen aufgrund von Stromausfällen auf eine harte Probe gestellt werden wird. Richard Moore drängte auf noch mehr Waffenlieferungen an das Kiewer Regime – zusätzlich zu der ohnehin schon angespannten Situation. Wie andere Mitglieder der NATO-Achse will er einen Stellvertreterkrieg mit Russland anzetteln, um innenpolitische Auswirkungen und die Implosion der westlichen Front unter dem Kommando Washingtons abzuwenden. Die Zukunft der von den USA geführten NATO-Achse steht auf dem Spiel.

Das bedeutet, dass dieselben westlichen Despoten alles auf eine letzte Offensive gegen Russland über die Ukraine setzen werden, während die europäischen und amerikanischen Bürger noch mehr unter der mutwilligen Kriegstreiberei ihrer Führer gegenüber Russland zu leiden haben. Politik und Diplomatie sind aufgegeben worden. Der Krieg in der Ukraine wird sich gerade deshalb verschärfen, weil die westlichen Eliten einen existenziellen Konflikt verlieren. Letztlich ist ihr Konflikt ein interner Konflikt, bei dem es darum geht, ihre eigene bröckelnde Macht zu sichern, um über ihre Massen zu herrschen. Das wiederum ist eine Begleiterscheinung des historischen Scheiterns ihrer kapitalistischen Wirtschaft. Wie in früheren Zeiten des Scheiterns werden Militarismus und Krieg wieder einmal als verzweifelte „Lösung“ für ihr Versagen herangezogen.

Die Bürger des Westens erfahren die düstere Realität des Kalten Krieges – und bezahlen dafür teuer. Anstatt für ihre rücksichtslosen, kriminellen Machenschaften zur Rechenschaft gezogen zu werden, versuchen die wahnsinnigen Irreführer nun, daraus einen heißen Krieg zu machen.

Die Katastrophe ist nicht unvermeidlich. Sie wird sicherlich herbeigeführt. Aber die Menschen können den Abgrund vermeiden, indem sie ihren kriminellen Machthabern die Kontrolle entziehen. Es steht eine historische Richtungsentscheidung an. Die westlichen Missherrscher versuchen zu verhindern, dass die richtige Entscheidung getroffen wird, indem sie den Krieg anheizen.