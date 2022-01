Haben Sie genug von COVID? Dann habe ich gute Nachrichten. Sind wir am Ende der Pandemie angelangt?

Mercola.com

Viele Gesundheitsbeamte und führende Politiker der Welt erkennen endlich an, dass die COVID-Impfung die Pandemie nicht beenden kann und dass wir lernen müssen, mit dem Virus zu leben. Einige haben sich sogar gegen wiederholte Auffrischungsimpfungen ausgesprochen.

Ein wichtiger Grund für diese Kehrtwende in der Pandemie-Darstellung ist das Auftreten der Omikron-Variante. Obwohl sie unglaublich infektiös ist, verursacht sie bei der überwiegenden Mehrheit der Menschen nur leichte Erkältungssymptome; sie bricht in den Bevölkerungen aus und lässt die natürliche Herdenimmunität hinter sich. Infolgedessen behaupten nun viele, das Ende der Pandemie sei in Sicht

Nahezu 100 % der COVID-Fälle im Raum Boston sind jetzt Omikron. In Neuengland wird der derzeitige Ausbruch der Pandemie voraussichtlich schnell abklingen und im Laufe des Monats Februar 2022 verschwinden. Bis Anfang Januar 2022 war Omikron für etwa 73 % aller COVID-Fälle in den USA verantwortlich.

Nach zwei Jahren wiederholter Panikmache haben die meisten Menschen nun genug. Der allgemeine Konsens scheint zu sein, dass die Menschen bereit sind, dem Leben zu trotzen, auch wenn die Bedrohung durch COVID bestehen bleibt

Mit dem Grundstock an natürlicher Immunität, den Omikron bietet, werden die Bevölkerungen in Zukunft viel besser gerüstet sein, um mit neu auftretenden Stämmen umzugehen, ohne dass die Sterblichkeit signifikant ansteigt.

Seit fast einem Jahr weisen Experten darauf hin, dass die COVID-Impfungen keine Herdenimmunität aufbauen können, um die Pandemie zu beenden, da die Gentransfer-Injektionen keine Infektion oder Übertragung verhindern.

Das ist keine Raketenwissenschaft, aber Gesundheitsbeamte und Regierungsvertreter auf der ganzen Welt haben irrationalerweise das Gegenteil behauptet und alle zensiert, die es wagten, alternative Ansätze vorzuschlagen – unabhängig von ihrer Qualifikation.

Jetzt ändert sich das Bild plötzlich rapide, und viele dieser Personen geben zu, dass die COVID-„Impfstoffe“ die Pandemie nicht beenden können und dass wir lernen müssen, mit dem Virus zu leben. Einige sprechen sich sogar gegen wiederholte Auffrischungsimpfungen aus, zumindest in Abständen von drei bis vier Monaten.

Ein wichtiger Grund für diese Kehrtwende in der Pandemie-Darstellung scheint das Auftreten der Omikron-Variante zu sein. Sie ist zwar unglaublich infektiös, verursacht aber bei der überwiegenden Mehrheit der Menschen nur leichte Erkältungssymptome, sodass sie im Wesentlichen durch die Bevölkerungen zieht und die natürliche Herdenimmunität hinter sich lässt. Infolgedessen behaupten nun viele, das Ende der Pandemie sei in Sicht.

Weiterführung von COVID

In einem Artikel der Trial Site News vom 15. Januar 2022 berichtete Mary Beth Pfeiffer:

Der Direktor der Abteilung für globale Infektionskrankheiten am Massachusetts General Hospital sagt voraus, was vor weniger als einem Monat noch undenkbar war: Das Ende der Pandemie. Dr. Edward Ryan machte erstaunliche und ermutigende Bemerkungen zur Omikron-Variante, die Hoffnung auf eine Rückkehr zur Normalität machen. Dazu gehören: Omikron wird Auffrischungsimpfungen überflüssig machen. Das COVID-Virus wird sich in die Reihe der „gewöhnlichen Erkältungen“ einreihen. Und die letzte Welle wird in Kürze in den „Aufräummodus“ übergehen. Wir führen den letzten Krieg gegen COVID und sollten zum normalen Leben zurückkehren, heißt es in der Zusammenfassung von Dr. Ryans Ausführungen. Der Frühling/Sommer wird richtig schön werden!

Laut Ryan handelt es sich bei fast 100 % der COVID-Fälle im Raum Boston um Omikron, was eine gute Nachricht ist, da dieser Erreger offenbar keine der schwerwiegenderen Nebenwirkungen mit sich bringt, die bei früheren Stämmen, einschließlich Delta, beobachtet wurden. In Neuengland wird der derzeitige Ausbruch voraussichtlich schnell abklingen und im Laufe des Monats Februar 2022 verschwinden. Landesweit war Omikron Berichten zufolge bis Anfang Januar 2022 für etwa 73 % aller Fälle verantwortlich.

Pfeiffer berichtet außerdem, dass laut Ryan keine Auffrischungsimpfungen für Omikron erforderlich sein werden, da die Welle zu dem Zeitpunkt, zu dem eine spezielle Injektion herausgegeben wird, bereits vorbei sein wird. Ryan soll gesagt haben, dass „wir alle es bekommen werden, was uns die Immunität gibt, die wir brauchen, um es zu überstehen“, und bezog sich damit auf die Omikron-Infektion.

Ryans Äußerungen stehen im Widerspruch zu den gängigen medizinischen Empfehlungen, die fast durchgängig eine Auffrischungsimpfung für alle, auch für Kinder, fordern. Es ist jedoch klar, dass Ryan sehr vernünftig ist. Die Auffrischungsimpfungen können zwar anscheinend die Resistenz einer doppelt geimpften Person gegen Omikron vorübergehend erhöhen, aber sie sollen nur vor dem ursprünglichen SARS-CoV-2-Stamm schützen, der nicht mehr existiert.

Insgesamt scheint der einzige Grund, warum eine doppelt geimpfte Person eine Auffrischungsimpfung gegen Omikron benötigt, der zu sein, dass die ersten beiden Dosen ihr Immunsystem so geschwächt haben, dass sie nun anfälliger sind, selbst für einen milderen Stamm. Diese Abwärtsspirale negativer Immunität kann sich nur fortsetzen, wenn die Menschen weiterhin Auffrischungsimpfungen nehmen, vor allem wenn sie nicht aufeinander abgestimmt sind.

Impfstoffinduzierte Herdenimmunität als „Mythos“ entlarvt

Anfang August 2021 sprach sich der Direktor der Oxford Vaccine Group, Professor Sir Andrew Pollard, gegen die Vorstellung aus, dass die COVID-Impfung die Lösung sei, nach der alle suchen. Damals bezeichnete er die Vorstellung, dass eine durch Impfung hervorgerufene Herdenimmunität gegen COVID ein „Mythos“ sei. Wie von Yahoo! News am 10. August 2021 berichtet:

… Pollard … sagte …, dass eine Herdenimmunität mit der aktuellen Delta-Variante ’nicht möglich‘ sei. Er nannte die Idee ‚mythisch‘ und warnte, dass Impfprogramme nicht auf dieser Grundlage entwickelt werden sollten. Wir wissen beim Coronavirus sehr genau, dass diese aktuelle Variante, die Delta-Variante, immer noch Menschen infiziert, die geimpft wurden, und das bedeutet, dass jeder, der noch nicht geimpft ist, irgendwann mit dem Virus in Berührung kommen wird, sagte Pollard auf einer Sitzung der parteiübergreifenden parlamentarischen Gruppe (APPG) zum Coronavirus.

Er sagte, dass Impfstoffe zwar den Prozess der Übertragung verlangsamen könnten, aber die Ausbreitung nicht vollständig verhindern könnten. Ich denke, dass wir uns mit dieser aktuellen Variante in einer Situation befinden, in der eine Herdenimmunität nicht möglich ist, weil sie immer noch geimpfte Personen infiziert“, sagte er und prophezeite, dass als Nächstes eine Variante kommen könnte, die vielleicht sogar noch besser in geimpften Populationen übertragen werden kann“. Er fügte hinzu: Das ist also ein noch größerer Grund, ein Impfprogramm nicht auf Herdenimmunität auszurichten.

Auf derselben APPG-Sitzung betonte Professor Paul Hunter von der University of East Anglia, dass Varianten, die sich den COVID-Impfungen entziehen können, „eine absolute Unvermeidlichkeit“ seien. Pollard und Hunter hatten beide Recht, denn die Fähigkeit von Omikron, sich dem Impfstoff zu entziehen, wurde inzwischen dokumentiert.

Die meisten Menschen sind mit COVID ‚fertig‘

Die Gnadenfrist, die Omikron gewährt, hätte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können. Nach zwei Jahren wiederholter Angstmacherei haben die meisten Menschen jetzt einfach genug. Es kommt nicht oft vor, dass man das Leben so lange aufschiebt, und der allgemeine Konsens scheint zu sein, dass die Menschen bereit sind, dem Leben zu trotzen, auch wenn die Bedrohung durch COVID bestehen bleibt.

Die Entschlossenheit, mit dem Leben weiterzumachen, ist zutiefst und vielleicht unveränderlich menschlich … Welchen Schaden Omikron auch immer in der unmittelbaren Zukunft anrichten mag, wir werden höchstwahrscheinlich bald ein Leben führen, das viel mehr nach dem Frühjahr 2019 als nach dem Frühjahr 2020 aussieht. ~ Yascha Mounk, außerordentlicher Professor, Johns Hopkins University.

In einem Meinungsbeitrag im Atlantic vom 22. Dezember 2021 stellte Yascha Mounk, außerordentlicher Professor an der Johns Hopkins University und Senior Fellow beim Council on Foreign Relations, fest, dass „unabhängig von der Schwere der Variante der Appetit auf Abschaltungen oder andere groß angelegte soziale Interventionen einfach nicht vorhanden ist“. Er fährt fort:

Ich habe das Gefühl, dass jeder, den ich kenne, COVID hat … Das Muster in meinem Freundeskreis passt zu dem, was sich in Südafrika abspielt, wo die neue Omikron-Variante des Coronavirus zum ersten Mal identifiziert wurde. Die Zahl der Fälle in dem Land ist schnell in die Höhe geschnellt, aber die Zahl der Todesfälle hat bisher viel, viel langsamer zugenommen – was möglicherweise darauf hindeutet, dass Omikron zwar ansteckender ist, aber weniger schwere Krankheiten verursacht als frühere Varianten …

Ich wette, dass wir unabhängig davon, welchen Verlauf Omikron – oder künftige Stämme der Krankheit – nehmen werden, das Ende der Pandemie als soziales Phänomen erleben werden … Trotz der sprunghaft ansteigenden Fallzahlen schlagen nur wenige Experten oder Politiker strenge Maßnahmen vor, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Der Appetit auf Abschaltungen oder andere groß angelegte soziale Interventionen ist einfach nicht vorhanden …

Wissenschaftler haben ihre eigene Methode, um zu entscheiden, ob eine Pandemie vorbei ist. Ein nützlicher sozialwissenschaftlicher Indikator ist jedoch der Zeitpunkt, an dem sich die Menschen daran gewöhnt haben, mit der ständigen Präsenz eines bestimmten Krankheitserregers zu leben. Nach dieser Definition markiert die massive Welle von Omikron-Infektionen, die derzeit durch zahlreiche Industrieländer schwappt, ohne mehr als eine halbherzige Reaktion hervorzurufen, das Ende der Pandemie.

Mounk wies wie andere darauf hin, dass, wenn sich Omikron als so mild erweisen sollte, wie es zunächst den Anschein hatte – was sich seither bestätigt hat -, sich eine natürliche Herdenimmunität entwickeln würde, während sich das hochinfektiöse Virus wie ein Lauffeuer ausbreitet. Mit dieser natürlichen Grundimmunität wären die Populationen in Zukunft viel besser gerüstet, um mit neu auftretenden Stämmen umzugehen, „ohne dass es zu einem signifikanten Anstieg der Sterblichkeit kommt“.

Mit dem Risiko leben

Mounk führt weiter aus, wie sich die Menschen im Laufe der Zeit an alle möglichen Risiken gewöhnen und lernen, mit ihnen zu leben, einschließlich direkter Bedrohungen für Leib und Leben, und das ist genau die Art von Resilienz, die wir jetzt aufbauen und verbreiten:

Als ich in Deutschland aufgewachsen bin, haben mich Nachrichtenberichte über das Leben an sehr gefährlichen Orten fasziniert. Die Bewohner von Bagdad oder Tel Aviv schienen sich selbst in Gefahr zu bringen, nur weil sie einkaufen gingen oder sich mit Freunden auf eine Tasse Kaffee trafen. Wie, so fragte ich mich mit einer Mischung aus Entsetzen und Bewunderung, kann jemand bereit sein, für ein so triviales Vergnügen ein solch existenzielles Risiko einzugehen?

Die Wahrheit ist jedoch, dass praktisch alle Menschen während der gesamten aufgezeichneten Geschichte täglich einem weitaus größeren Risiko ausgesetzt waren, krank zu werden oder eines gewaltsamen Todes zu sterben, als es die Bewohner der Industrieländer heute sind. Und trotz der wahren Schrecken der letzten 24 Monate gilt das auch jetzt noch … Die Entschlossenheit, mit unserem Leben weiterzumachen, ist zutiefst und vielleicht unveränderlich menschlich.

In diesem Sinne wird das Frühjahr 2020 als eine der außergewöhnlichsten Perioden der Geschichte in die Geschichte eingehen – eine Zeit, in der sich die Menschen völlig aus dem gesellschaftlichen Leben zurückzogen, um die Ausbreitung eines gefährlichen Krankheitserregers einzudämmen. Doch was für ein paar Monate möglich war, hat sich für Jahre, geschweige denn Jahrzehnte, als untragbar erwiesen. Welchen Schaden Omikron auch immer in der unmittelbaren Zukunft anrichten mag, wir werden höchstwahrscheinlich bald ein Leben führen, das dem im Frühjahr 2019 sehr viel ähnlicher ist als dem im Frühjahr 2020.

Haben Sie eine Erkältung, Grippe oder COVID?

Nach dem, was ich um mich herum sehe, scheint sich die Vorhersage zu bewahrheiten, dass Omicron so ziemlich jeden „erwischen“ wird. Die Menschen sind in Scharen krank. Die gute Nachricht ist, dass es kaum Panik um diese Fälle gibt. Die meisten Menschen erkennen jetzt, dass es keinen Grund dazu gibt.

Dennoch empfehle ich, alle COVID-Symptome frühzeitig und aggressiv zu behandeln, nur für den Fall der Fälle. Wie bereits erwähnt, steht die überwiegende Mehrheit der SARS-CoV-2-Infektionen im Zusammenhang mit Omikron, und die Hauptsymptome sind kaum von denen einer Erkältung und/oder Grippe zu unterscheiden. Die am häufigsten berichteten Symptome einer Omikron-Infektion sind:

Müdigkeit

Husten

Verstopfung, Niesen und laufende Nase

Halsweh

Kopfschmerzen

Fieber

Zusätzlich zu diesen Symptomen werden bei einer SARS-CoV-2-Infektion bis hin zu Delta häufig weitere Symptome berichtet:

Verlust von Geschmack oder Geruch

Magen-/Darmschmerzen (was in einigen Fällen ein Anzeichen für Mikroklumpen im Darm sein kann)

Übelkeit oder Erbrechen

Durchfall

Ein wesentlicher Unterschied in der Symptomatik zwischen Delta und Omikron besteht darin, dass Omikron offenbar keine Geschmacks- und Geruchsverluste verursacht, die bei Delta-Infektionen (wie bei früheren Stämmen) häufig auftreten. Glücklicherweise scheint Omikron auch nicht mit Blutgerinnseln in Verbindung gebracht zu werden, wie frühere Stämme (insbesondere die ersten), und es ist auch weit weniger wahrscheinlich, dass es zu schweren Lungeninfektionen und -schäden kommt.

Frühzeitige Behandlung von Symptomen

In Anbetracht der unsicheren Diagnose ist es am besten, Erkältungs- oder grippeähnliche Symptome frühzeitig zu behandeln. Bei den ersten Anzeichen von Symptomen sollten Sie mit der Behandlung beginnen. Vielleicht handelt es sich um eine gewöhnliche Erkältung oder eine normale Grippe, vielleicht aber auch um das viel mildere Omikron, aber da dies schwer zu sagen ist, ist es am besten, die Symptome so zu behandeln, wie Sie auch frühere Formen von COVID behandeln würden.

Wenn man bedenkt, wie ansteckend Omikron ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie sich anstecken, also kaufen Sie jetzt, was Sie brauchen, damit Sie es zur Hand haben, wenn die Symptome auftreten. Und denken Sie daran, dass dies auch für diejenigen gilt, die die Impfung erhalten haben, da die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung bei Ihnen genauso hoch ist – vielleicht sogar noch höher. Zu den frühen Behandlungsprotokollen mit nachgewiesener Wirksamkeit gehören:

Das Protokoll der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) zur Vorbeugung und frühen Behandlung zu Hause. Außerdem gibt es ein Protokoll für die Behandlung im Krankenhaus und einen Leitfaden für die langfristige Behandlung des COVID-19-Syndroms auf Langstreckenflügen. Auf der Website der FLCCC finden Sie eine Liste von Ärzten, die Ivermectin und andere notwendige Medikamente verschreiben können.

Das AAPS-Protokoll

Das Protokoll des World Council for Health von Tess Laurie

America’s Frontline Doctors

Auf der Grundlage meiner Prüfung dieser Protokolle habe ich die folgende Zusammenfassung der Behandlungsspezifikationen erstellt, die meiner Meinung nach am einfachsten und wirksamsten sind.

