Die COVID-Omicron-Krise: Der Fahrplan zum weltweiten Finanzcrash, Inflation, Digitalisierung

Erst Delta, dann Omicron. Beide wurden nie isoliert. Die große Mehrheit der Menschen in den 193 UN-Mitgliedsländern schluckt die Lüge mit Angst und Respekt, als wäre sie die Wahrheit.

Omicron, eine so genannte Covid-Variante, wurde nie isoliert. Was auch immer das aktuelle Narrativ ist – was die 193 UN-Mitgliedsregierungen im Gleichschritt erzählen, was die Mainstream-Medien im Gleichschritt erzählen – und was die Mehrheit auf der Straße der 193 verratenen UN-Mitgliedsländer im Gleichschritt glaubt – ist eine große Lüge.

Daß Menschen an Omikron sterben, ist eine große Lüge

Menschen können an einer Vielzahl anderer Ursachen sterben, z. B. an den mRNA-Impfstoffen, die keine Impfstoffe sind, sondern genverändernde, immunsystemtötende Injektionen – und das gekaufte medizinische Establishment – hauptsächlich, aber nicht ausschließlich im Westen – führt ihren Tod seit fast zwei Jahren auf Covid und seine so genannten „Varianten“ zurück; Killervarianten wohlgemerkt, und man kann es nicht oft genug wiederholen: Varianten, die nie isoliert und nie identifiziert wurden.

Erst Delta, dann Omicron. Keine der beiden Varianten wurde jemals isoliert. Die überwiegende Mehrheit der Menschen in – ich wiederhole, in 193 UN-Mitgliedsländern – schluckt die Lüge mit Furcht und Respekt, als ob sie die Wahrheit wäre; als ob es unmöglich wäre, dass ihre Regierungen sie belügen, als ob es unmöglich wäre, dass das gesamte UN-System die Welt belügt. Es sollte unmöglich sein. Aber das ist es nicht.

Ja, es ist schwer zu begreifen. Aber letztendlich müssen wir es, sonst wird die Menschheit tief in ein Loch ohne Wiederkehr sinken. Die so genannte „Omicron-Variante“ tauchte plötzlich aus dem Nichts auf, um den Ursprung schließlich im südlichen Afrika zu verorten, wo niemand graben und nachforschen will, um die Wahrheit herauszufinden. Es ist also schwierig, den Ort zu finden, an dem sie geboren wurde.

Und doch wurde sie gerade rechtzeitig zu Weihnachten erfunden. Es wird Lockdowns oder Halbabriegelungen, soziale Distanzierung, die Trennung von Familien an dem von der westlichen Welt am meisten verehrten Feiertag ermöglichen – es wird die Menschen traurig machen, einige wütend, aber die meisten Menschen werden wieder eingeschüchtert sein, mehr Angst haben – Angst vor dem, was als nächstes kommt. Aber sie werden Befehle befolgen. Sie werden ein Stück weiter nachgegeben haben. Sie werden der vollständigen Kapitulation und Unterwerfung unter eine kommende Tyrannei ein Stück näher gekommen sein. Wohlgemerkt, die Tyrannei ist bereits im Anmarsch, aber noch haben es nicht alle erkannt.

Die Geimpften werden die Ungeimpften beschuldigen, und die gesellschaftliche Spaltung, die soziale Spaltung innerhalb von Ländern, innerhalb von Gruppen von Bekannten, innerhalb von Freunden und sogar innerhalb von Familien wird weitergehen. Es ist das jahrtausendealte Axiom: „Teile und herrsche“.

Um zu verhindern, dass sich das „gefährliche und ansteckende“ Omicron unkontrolliert ausbreitet und Krankenhausbetten in unkontrollierbarem Ausmaß füllt, haben die Niederlande soeben einen totalen Lockdown bis zum 14. Januar 2022 verfügt, wie die spanische Zeitung „El Pais“ berichtet.

Das bedeutet, dass die niederländische Regierung einen strengen Lockdown angeordnet hat, der am Sonntag, den 19. Dezember um 5 Uhr morgens beginnt und bis zum 14. Januar 2022 andauert.

Alle Hotels, Restaurants, kulturelle Veranstaltungen, alle nicht lebensnotwendigen Geschäfte, Sportveranstaltungen, Fitnessstudios werden geschlossen und / oder abgesagt. Familien können während der Feiertage nur 2 Erwachsene über 13 Jahren aufnehmen.

Werden andere Länder diesem Beispiel folgen? – Vielleicht.

Alle dramatischen Säfte müssen aus Omicron herausgepresst werden. Es ist eine letzte Chance, die Menschen zu unterdrücken, sie etwas glauben zu lassen, das es nicht gibt.

Es ist erstaunlich, wie gehorsam die Bevölkerung ist und wie sie an diese Lügen glaubt, die immer offensichtlicher werden, da die Erzählung immer weniger Sinn ergibt, ja sich sogar selbst widerspricht. Aber die Menschen ziehen es immer noch vor, ihre Augen nicht zu öffnen.

Ausgangssperre und Gehorsam sind bequemer als Widerstand und die Suche nach der Wahrheit.

Und die Wahrheit liegt direkt vor unseren Augen. Es gibt so viele Widersprüche direkt vor unseren Augen, wir sehen sie, wir lachen über sie, und doch folgen wir ihnen – buchstabengetreu. Ja, es ist bequem. „Ja“, sagen wir, „das wird sich alles auflösen“. Nein, es wird nicht verschwinden. Wir wurden nicht geboren, um unsere Bequemlichkeit als unser gottgegebenes Recht zu beanspruchen. Damit wir das nicht vergessen, müssen wir für unsere Freiheit kämpfen.

Wenn „sie“ – die undurchsichtigen Bestien hinter dem WEF, der WHO, den Gates, den Rockefellers und anderen – es noch einmal schaffen, die Welt einzusperren, wird es höchstwahrscheinlich das letzte Mal sein. Die Menschen werden sich erheben – sie werden sich weit über die Ebene der Autorität erheben, die eine Tyrannei und Diktatur auferlegt, die auf nichts anderem basiert als auf Kontrolle, auf ihrem Wunsch, alles zu zerstören, d.h. die gegenwärtige Wirtschaft, den Lebensunterhalt von Milliarden von Menschen und das durch unzählige Konkurse frei gewordene Vermögen für sich selbst, die kleine Elite, zu ergattern.

Und dann wäre ja noch zu fragen …

Was ist mit dem „Cyber Polygon“?

Ein Polygon ist in der Geometrie eine geschlossene Kurve, die aus einer Reihe von Liniensegmenten (Seiten) besteht, die so miteinander verbunden sind, dass sich keine zwei Segmente kreuzen. Die einfachsten Polygone sind Dreiecke (drei Seiten), Vierecke (vier Seiten) und Fünfecke (fünf Seiten).

Im Falle des Weltwirtschaftsforums (WEF) wird der Begriff Polygon für eine Cyberpandemie-Simulation verwendet, die im Juli 2021 als virtuelle Veranstaltung stattfand. Es handelte sich um eine Übung für das, was kommen könnte, wie Klaus Schwab sagt:

„Das Schreckensszenario eines umfassenden Cyberangriffs [könnte] die Stromversorgung, das Verkehrswesen, die Krankenhausversorgung und unsere Gesellschaft als Ganzes zum Erliegen bringen. Die COVID-19-Krise würde in dieser Hinsicht als eine kleine Störung im Vergleich zu einem großen Cyberangriff angesehen werden.„

Der Geschäftsführer des WEF, Jeremy Jurgens, sagt:

„Ich glaube, dass es eine weitere Krise geben wird. Sie wird bedeutender sein. Sie wird schneller sein als das, was wir mit COVID erlebt haben. Die Auswirkungen werden größer sein, und infolgedessen werden die wirtschaftlichen und sozialen Folgen noch gravierender sein.“

Siehe dieses Zitat auch im vollständigen Artikel von Michel Chossudovsky mit dem Titel:

Towards Another Devastating Worldwide Crisis? The WEF’s “Cyber Attack With Covid-like Characteristics”. Paralysis of the Power Supply, Communications, Transportation? [Auf dem Weg zu einer weiteren verheerenden weltweiten Krise? Die „Cyber-Attacke mit Covid-ähnlichen Merkmalen“ des WEF. Lähmung der Energieversorgung, der Kommunikation, des Transportwesens?]

Das klingt sehr nach der Simulation „Event 201“ vom 18. Oktober 2019, die in New York stattfand und ebenfalls vom WEF und der Bill and Melinda Gates Foundation gesponsert wurde. Sie bereitete die Welt auf das vor, was kommen sollte, nämlich SARS-CoV-2, von der WHO in Covid-19 umbenannt. Es hat bisher die Wirtschaft zerstört wie kein anderes Ereignis natürliches oder vom Menschen verursachtes Ereignis in der jüngeren Geschichte.

Das Cyber-Polygon würde noch mehr und noch schneller tun. Das ist ihr Plan. Es würde die wichtigsten Elemente der Wirtschaft praktisch zum Stillstand bringen und die verbleibenden Ressourcen an die Spitze verlagern. Es würde auch unsagbares Leid für Hunderte von Millionen, für Milliarden von Menschen verursachen, vor allem, wenn es in den nördlichen Wintermonaten stattfindet, mit unterbrochenen Lebensmittelversorgungsketten, zusammenbrechenden Heizungssystemen – Armut, Kälte, Hungersnot – viele Gründe für Menschen, zu sterben – diejenigen, die bisher den giftigen mRNA-Impfstoffen entkommen sind.

Das könnte der Plan sein.

Könnte es der Grund sein, warum das WEF am 20. Dezember 2021 beschlossen hat, sein Jahrestreffen in Davos von Januar 2022 auf den Frühsommer 2022 zu verschieben? Siehe hier?

Haben wir, das Volk, die Zeit und die Willenskraft, aufzuwachen, aufzustehen und den Cyber Polygon-Angriff zu verhindern?

Wissen Klaus Schwab und seine Vorgesetzten, die das WEF kontrollieren und leiten, eigentlich, dass ihr Narrativ in den eigenen Reihen immer umstrittener, immer widersprüchlicher wird? Vielleicht.

Vielleicht ist es ihnen aber auch egal.

Wie Bill Gates vor Jahren einmal sagte – und ich paraphrasiere – „Selbst wenn ich nicht mehr da bin, wird jemand anderes in meine Fußstapfen treten. Das System ist so gut etabliert, dass es keine Lücke mehr geben wird.“

Dasselbe gilt höchstwahrscheinlich auch für Klaus Schwab und viele dieser sichtbar böswilligen Menschen.

Ein Teil des Sektenspiels, das sie spielen müssen, ist „Sichtbarkeit“. Sie müssen den Menschen im Grunde sagen: Seht her, das werden wir tun.

Um erfolgreich zu sein, müssen sie den Zauber für die Menschen sichtbar machen. Was die Menschen sehen, ist so unglaublich, dass sie es nicht glauben werden. Aber die satanische Sekte hat ihre Pflicht erfüllt.

Covid-Erwachen: „Es braucht nur 5% der Bevölkerung, um eine Revolution zu starten“

Ich glaube, dass die „Coviden-Erweckten“ rund um den Globus weit über 20 bis 30 % der Bevölkerung ausmachen – eine vorsichtige Schätzung – und alles, was wir tun müssen, ist, sie in Solidarität mit der gesamten 8-Milliarden-Bevölkerung des Planeten Erde zu verbinden.

Und sie zu organisieren. Und dafür zu sorgen, dass diejenigen, die sich auf „Teile und herrsche“ spezialisiert haben, neutralisiert werden und keine Chance haben.

Dr. Reiner Fuellmich ist ein Pionier in der Verfolgung von Gerechtigkeit durch das, was er einen „Nürnberger Prozess 2.0“ nennt.

Das soll an den Nürnberger Prozess erinnern, den echten, der etwa ein Jahr lang dauerte, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg (1946-47).

Der heutige Zustand der Welt – ein Szenario des Dritten Weltkriegs – auch ohne Panzer, Waffen und Atombomben, rechtfertigt ein weiteres Nürnberger Tribunal – Nürnberg 2.0.

Rechtsanwalt Reiner Fuellmich zu „Nürnberg 2.0“: Gerechtigkeit wird nicht durch die Gerichte kommen, sondern durch das Volk, das sich erhebt.

Dr. Fuellmich enthüllte vor kurzem vieles von dem, was sein Corona-Untersuchungsausschuss bei einem Treffen in Polen herausgefunden hat, und er machte deutlich, was viele Analysten schon seit Monaten gesagt haben – das Justizsystem gehört den Globalisten, wird von ihnen geleitet und kontrolliert, und Gerechtigkeit wird in den heutigen Gerichten nicht gefunden werden, egal ob es sich um Deutschland, die Schweiz, Frankreich, Österreich – die gesamte Europäische Union oder die USA – oder irgendein anderes Land der Welt handelt.

Dr. Fuellmich erklärte:

„Der einzige Weg, dies zu beenden, ist, dass die Menschen sich erheben und den Behörden sagen, dass dies das Ende der Fahnenstange ist. Es sind nicht die Gerichte. Die Gerichte können wir vielleicht benutzen, um die Dinge zu bereinigen. Aber ich fürchte, dass sie nicht einmal dafür geeignet sind. Denn sie sind so sehr von der anderen Seite infiltriert, dass wir ein ganz neues Justizsystem aufbauen müssen.„

Die ursprünglichen Nürnberger Prozesse nach dem Zweiten Weltkrieg brachten KEINE Gerechtigkeit gegen die Globalisten, die beide Seiten des Krieges finanzierten, da die reichen Führer von Unternehmen wie IBM, Ford und Rockefellers Standard Oil nie vor Gericht gestellt, geschweige denn für ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt wurden, die es Hitler und dem Nationalsozialismus ermöglichten, an die Macht zu kommen. Sie waren größtenteils für die mehr als 80 Millionen Kriegs- oder kriegsbedingten Todesopfer verantwortlich.

Einige der Nazi-Ärzte, die nur „Befehle befolgten“, wurden vor Gericht gestellt, verurteilt und hingerichtet, nicht aber diejenigen, die die Befehle gaben.

Wenn Sie „Das Urteil von Nürnberg“ noch nicht gesehen haben, einen ausgezeichneten Gerichtsfilm aus dem Jahr 1961 mit einer hervorragenden Besetzung, darunter Maximilian Schell, der für seine Rolle als deutscher Strafverteidiger mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, dann sollten Sie ihn sich unbedingt ansehen.

Die Darstellung der Nürnberger Prozesse durch einen Anwalt in Hollywood ist sehr sehenswert, da sie ziemlich genau dem entspricht, was bei den Prozessen tatsächlich gesagt wurde.

Aber es ist trotzdem eine sehr wichtige Arbeit, die Dr. Fuellmich und sein Team geleistet haben, weil sie die gesamte COVID-Verschwörung aufdecken, und wie er sagte:

„Es gibt keine Verschwörungstheorien mehr. Sie sind alle wahr geworden und sind keine Theorien mehr“.

Zu den Nürnberger Prozessen 2.0 sagte Reiner Fuellmich:

„Die wichtigste Botschaft, die von diesem Prozess ausgeht, ist die der Zeugen, die erklären werden, was ihnen passiert ist, welche Schäden sie erlitten haben, wie ihre Geschäfte zerstört wurden, wie sie einen geliebten Menschen verloren haben, wie sie vielleicht eine Niere verloren haben, wegen der Nebenwirkungen, der unerwünschten Wirkungen“.

Und: „Steht auf und sagt ihnen, sie sollen zur Hölle fahren. Denn von dort kommen sie her.“

Und dann ist da noch der vertrauliche „Killer-Bericht“ von Pfizer – eine Bombe

„Im Februar 2021, also etwa 2 ½ Monate nach Beginn der Impfung, hatte Pfizer bereits mehr als 1.200 Berichte über Todesfälle erhalten, die angeblich durch den Impfstoff verursacht wurden, und Zehntausende von gemeldeten unerwünschten Ereignissen, darunter 23 Fälle von Spontanaborten bei 270 Schwangerschaften und mehr als 2.000 Berichte über Herzstörungen.“

Dies sind die eigenen Daten von Pfizer.

Der vertrauliche „Insiderbericht“ von Pfizer:

„… wurde im Rahmen eines Informationsfreiheitsverfahrens (FOI) veröffentlicht [und] enthält Daten zu Todesfällen und unerwünschten Ereignissen, die von Pfizer seit Beginn des Impfstoffprojekts im Dezember 2020 bis Ende Februar 2021, also in einem sehr kurzen Zeitraum (höchstens zweieinhalb Monate), erfasst wurden. Ironischerweise widerlegen die in diesem ‚Insiderbericht‘ enthüllten Daten die offizielle, von den Regierungen und der WHO verbreitete Impfstoffdarstellung. Er bestätigt auch die Analysen zahlreicher Ärzte und Wissenschaftler, die die verheerenden Folgen des mRNA-‚Impfstoffs‘ aufgedeckt haben.“ (Michel Chossudovsky)

Der von Global Research überprüfte vertrauliche Bericht von Pfizer „ist de facto ein Mea Culpa von Pfizer: ‚Ja, es ist ein Killer-Impfstoff’“.

Finanzkrise, Inflation, Digitalisierung

Spekulationen, die immer größer werdende Blase aus Geld, das aus dem Nichts erzeugt wurde, sowie die immer größer werdende Folgeinflation lassen vermuten, dass ein gigantischer, vom Westen ausgelöster Finanzcrash kurz bevorsteht.

Das Geld, das zur Rettung von Großunternehmen, Banken und anderen Finanzinstituten mit US-Dollar und dem kleinen Bruder des Dollars, dem Euro, ausgegeben wird, ist enorm. Es ist ein Zeichen dafür, dass sich niemand darum kümmert, ein Zeichen dafür, dass das westliche Währungssystem, so wie wir es kennen, in seine letzte Runde geht.

Siehe diesen Artikel von William Engdahl mit dem Titel „Will the Federal Reserve Crash Global Financial Markets As a Means to Implementing Their ‚Great Reset‘?“

Die Zinssätze nahe Null – in einigen Fällen unter Null! – sind ein Zeichen dafür, dass wir das Ende der Fahnenstange erreicht haben – die Fahnenstange ist unser derzeitiges westliches, ungedecktes Ponzi-Schema-Geldsystem. Das musste eines Tages passieren. Einige von uns wussten es. Die meisten seriösen Banker wussten es, aber solange Gewinnmitnahmen im Vordergrund stehen, verschließt die westliche neoliberale Welt ihre Augen.

Wir arbeiten weiter – so lange wie möglich – an einem verzerrten Währungssystem, einem völlig verzerrten Wirtschaftsmodell.

Der Finanzcrash wird durch Unterbrechungen der Versorgungskette verschärft – von denen die meisten bequemerweise Covid zugeschrieben werden, um ein weiteres mutwilliges Element zu verbergen, das die Wirtschaft zu Fall bringt, mehr Konkurse und mehr Elend mit sich bringt und mehr Bargeld und nominell (aktienwertmäßig) wertlose Vermögenswerte übrig lässt, die nach oben geschaufelt werden.

Dies schafft die Voraussetzungen dafür, dass die Zentralbanken – unter der Leitung der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel, Schweiz (der Standort ist wichtig, wie wir im Laufe der kommenden Jahre feststellen werden) – das mit Schulden aufgeblähte System zum Einsturz bringen und ihren Großen Reset des Weltfinanzsystems vorbereiten können.

Eine wichtige finanzielle Komponente des „Great Reset“ wird die Digitalisierung des Geldes sein – und schließlich durch den gleichen „Chip“, oder sozusagen den berüchtigten QR-Code, die Digitalisierung von allem.

Mit jedem digitalisierten Gegenstand, der über einen QR-Code verwaltet wird – der schließlich auf die eine oder andere Weise unter Ihre Haut gesteckt werden kann – was in Schweden bereits versuchsweise geschieht – werden Sie – oder wir – mehr und mehr die Kontrolle über unsere persönlichen Freiheiten, unser Geld und unsere Souveränität verlieren, bis wir völlig kontrollierbar und nichts weiter als manipulierbare Marionetten sind.

Ich sehe schon die herablassend lächelnden Gesichter: „Das wird nie passieren. Was redet der da, dieser Verschwörungstheoretiker!?“.

Ich hoffe, Sie haben Recht. Aber um Recht zu haben, müssen wir in Massen aufwachen. Wir – die etwa 30% ? – die bereits „aufgewacht“ sind, müssen sich solidarisch zusammenschließen und sich mit anderen vereinen, um dieses ruchlose, böse System zu Fall zu bringen – damit es nicht weiter fortschreitet.

Kein digitales Zentralbankgeld. Wir wollen eine souveräne Bargeldwirtschaft.

Keine Digitalisierung von allem.

Keine QR-Codierung nicht außerhalb und schon gar nicht innerhalb unseres Körpers.

Wer manipuliert die globalen Finanzen?

Blackrock, Vanguard, State Street und Fidelity – sind miteinander verflochtene Aktionäre, die zusammen ein verwaltetes Vermögen von 20 Billionen Dollar kontrollieren, was in etwa dem BIP der USA entspricht, wobei konservativ gerechnet eine 4- bis 5-fache Hebelwirkung besteht:

D.h. etwa 80 bis 100 Billionen US-Dollar = im Vergleich zum weltweiten BIP von umgerechnet etwa 82 Billionen Dollar.

Könnte dies ein Hinweis darauf sein, warum 193 UN-Mitgliedsländer und die UN selbst im Gleichschritt zu Befehlen marschieren, die die Gesellschaft, wie wir sie kennen, die Weltwirtschaft, wie wir sie kennen, und die Menschheit, wie wir sie kennen, zerstören?

Um das Ganze in einen Kontext zu bringen – wir haben:

(i) eine gedanken- und bewusstseinsverändernde Plandemie, genannt Covid, mit ihren endlosen „Derivaten“, auch „Varianten“ genannt, die bis zum Ende der UN-Agenda 2030 andauern kann – denn das ist der Plan. Im Rahmen dieses Planes der Ablenkung durch Verstandesmanipulation und Angst – ja, ungeheure Angst – soll jeder Mensch mit einer „experimentellen“ genverändernden Substanz „geimpft“ werden, die nichts mit einem Impfstoff zu tun hat, sondern viel mehr mit der Herbeiführung eines massenhaften Todes, wie in einem oft von Gates und Rockefeller propagierten Eugenik-Programm;

(ii) eine geplante Zerschlagung des bestehenden Finanzsystems und der Weltwirtschaft;

(iii) die totale Kontrolle der Menschheit und der „Dinge“ durch die vollständige Digitalisierung und Codierung von allem durch QR-Codes in oder außerhalb des Körpers, einschließlich des von der Zentralbank ausgegebenen digitalen Geldes. Die beiden Länder, die de facto für den letzteren Versuch ausgewählt wurden, sind Schweden und die Schweiz; und schließlich,

(iv) wird die Entscheidung, die Wirtschaft zum Absturz zu bringen, von der Drohung der NATO begleitet, Russland und China anzugreifen. Mit anderen Worten, es wird ein heißer Krieg, möglicherweise ein Atomkrieg gegen die beiden vermeintlichen und von den westlichen Medien propagierten Erzfeinde der Welt, China und Russland, ausgelöst.

Die Kabale, die hinter dieser Idee steht, weiß sehr gut, dass in einem solchen Fall der Ausgang nicht vorhersehbar ist und die totale Vernichtung bedeuten könnte – und niemand ist sicher. Es mag also nicht zu einem heißen Krieg kommen, aber es dient gut zur weiteren Angstmacherei.

Über allem steht der Nürnberger Prozess oder die Prozesse von Dr. Reiner Fuellmich à la „Nürnberg 2.0“.

Auch wenn es derzeit keine Gerichtsbarkeit auf der Welt gibt, die faires Recht spricht – alle sind gekauft oder erpresst -, könnte es den Moment geben, in dem eine strategische Mehrheit der Weltbevölkerung wach ist – sagen wir 30 % – und eine Bewegung der Solidarität herbeiführen kann, die nicht von Hass, sondern von einem gemeinsamen Ziel angetrieben wird – der Wiedererlangung von Menschenwürde, Freiheit und menschlicher und gesellschaftlicher Souveränität.