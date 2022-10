„Habt Angst, habt wirklich Angst“: Journalisten geraten in Panik bei dem Gedanken, dass Twitter den Schutz der Meinungsfreiheit wiederherstellt

„Habt Angst, habt wirklich Angst“. Diese Worte des ehemaligen Redakteurs des Politico Magazine, Garrett M. Graff, fangen das Hyperventilieren in den Medien in dieser Woche ein. Nein, es ist nicht die Drohung Wladimir Putins, einen Atomkrieg zu entfesseln, oder die Nachricht, dass unsere Staatsverschuldung die schwindelerregende Höhe von 31 Billionen Dollar erreicht hat. Nein, es ist die Nachricht, dass Elon Musk den Kauf von Twitter vorantreiben könnte und… [Auslösewarnung] . . der Schutz der freien Meinungsäußerung auf der Plattform wiederhergestellt werden könnte. Das Perlen vor die Säue verschiedener Medien und Akademiker zeigt, wie tief die Zensurkultur in den Vereinigten Staaten verankert ist.

Nachdem Musk angedeutet hatte, dass er weitermachen würde, stiegen die Twitter-Aktien schnell an. Die Nachricht, dass Musk dem umfangreichen Zensursystem von Twitter ein Ende setzen könnte, hatte zuvor die Menschen wieder auf die Plattform gelockt. Die Medien sind jedoch in voller Panik, dass die Kontrolle über die Sprache mit Musk gelockert werden könnte. Auch die Twitter-Mitarbeiter gerieten bereits in Panik bei dem Gedanken, dass sie einen Teil ihrer Kontrolle über die Äußerungen anderer verlieren könnten.

NBC News-Reporter Ben Collins äußerte schnell die größte Sorge, dass die plötzliche Möglichkeit, auf Twitter frei zu sprechen, Auswirkungen auf die Zwischenwahlen haben könnte: „Für diejenigen, die fragen: Ja, ich glaube, dass sich diese Seite ziemlich dramatisch verändern kann und wird, wenn Musk die volle Kontrolle über sie erhält. Nein, es gibt keinen sofortigen Ersatz. Wenn es früh genug geschieht, könnte es, basierend auf den Leuten, mit denen er zusammenarbeitet, tatsächlich die Zwischenwahlen beeinflussen.“

Bedenken Sie das einmal: Der Verlust der Kontrolle über politische Äußerungen könnte den Verlust der Kontrolle über die Zwischenwahlen bedeuten. Collins hat natürlich keine Bedenken, dass Twitter (und andere Social-Media-Unternehmen) seit langem mit den Demokraten und der Biden-Regierung „verbündet“ sind.

Die NPR-Redakteurin Neela Banerjee retweetete den Beitrag und schloss sich seiner Besorgnis über „die weitreichenderen Folgen einer Übernahme von Twitter durch Musk für den Rest von uns“ an. Andere schlossen sich der kollektiven Panik an, dass es zu einem Verlust der Kontrolle darüber kommen könnte, was Menschen in sozialen Medien sagen.

Der BBC-Journalist Dickens Olewe warnte: „Die Leitplanken werden fallen, Fehlinformationen und Verschwörungstheorien werden gedeihen. Es gibt keine funktionierenden Alternativen mehr, das ist es: eine vollständige Zerstörung des globalen öffentlichen Raums. War schön mit euch.“ Mit anderen Worten: Der Schutz der freien Meinungsäußerung wird zur Zerstörung des „globalen öffentlichen Raums“ führen, weil die Kontrolle darüber verloren geht, wer sprechen darf und was die Leute sagen dürfen.

Die Leiterin von PoliticusUSA, Sarah Reese Jones, schien von der Verzweiflung zur völligen Verblendung überzugehen: „Vor 2020 hat Facebook die Progressiven enttabuisiert, dann hat es sich die Mainstream-Medien geschnappt und nur die radikalisierten Konservativen gehoben. Wir schreiben das Jahr 2022 und wissen, dass Elon Musk dasselbe mit Twitter vorhat. Wir wissen, wie schädlich das sein wird: Tech-Giganten stellen eine ständige Bedrohung für die westliche Demokratie dar.“

Das stimmt, die Unternehmen der sozialen Medien haben die Konservativen begünstigt und die Progressiven ins Visier genommen. Aus diesem Grund wurden zahlreiche konservative Gruppen und Personen verboten oder gesperrt. Das ist der Grund, warum die Hunter-Biden-Laptop-Geschichte vor der Wahl begraben wurde. Deshalb gibt es jetzt zahlreiche Berichte über Rückkanäle mit der Regierung, um gegenteilige Ansichten zu zensieren.

Die Euronews-Korrespondentin Shona Murray twitterte: „Das Ende von Twitter, wie wir es kennen, ist nahe“. Ich hoffe das sehr. Es könnte aber auch ein Fall von „Euer Twitter ist tot, lang lebe Twitter“ sein. Wie bereits erwähnt, war das Internet einst der größte Fortschritt für die Meinungsfreiheit seit dem Buchdruck.

Wir sind uns einig, dass dies ein historischer Moment sein und die freie Meinungsäußerung auf eine wichtige Plattform der sozialen Medien zurückkehren könnte. Das Unternehmen hat die freie Meinungsäußerung scheinbar schon vor Jahren abgeschrieben. Twitter-CEO Parag Agrawal wurde gefragt, wie Twitter seine Bemühungen zur Bekämpfung von Fehlinformationen mit dem „Schutz der freien Meinungsäußerung als Grundwert“ und der Achtung des Ersten Verfassungszusatzes in Einklang bringen würde. Er antwortete abweisend, dass das Unternehmen „nicht an den ersten Verfassungszusatz gebunden“ sei und Inhalte so regulieren werde, „dass sie Dinge widerspiegeln, von denen wir glauben, dass sie zu einer gesünderen öffentlichen Konversation führen“. Agrawal sagte, das Unternehmen werde sich „weniger darauf konzentrieren, über die Redefreiheit nachzudenken“, weil „Rede im Internet einfach ist. Die meisten Menschen können sprechen. Wo unsere Rolle besonders betont wird, ist, wer gehört werden kann“.

Ich habe über fünf Schritte geschrieben, die Musk unternehmen kann, um die Redefreiheit wiederherzustellen. Der Schlüssel ist jedoch, die Kultur der Zensur im Unternehmen zu durchbrechen. Wenn Musk Twitter aus San Francisco verlegt, kann er bei dieser Umstrukturierung helfen, indem er die Mitarbeiter durch solche ersetzt, die sich den Werten der Redefreiheit verpflichtet fühlen. Der Schlüssel zur Wiederherstellung dieser Werte liegt jedoch in der Übernahme des von mir so genannten „First Amendment Model“ für das Unternehmen.

Die Frage ist, ob Musk weiterhin den Mut haben wird, seinen erklärten Überzeugungen zur Redefreiheit zu folgen. Ich hoffe es. Wenn ja, haben die vielen Zensurbefürworter in den Medien sicherlich Grund zu der Befürchtung, dass die freie Meinungsäußerung zu einem großen Social-Media-Unternehmen zurückkehren könnte.