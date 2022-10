Gefährdet die heutige Technologie Ihr Augenlicht?

Eine Epidemie von Kurzsichtigkeit (Myopie) tritt in immer jüngeren Jahren auf. Zu viel Bildschirmarbeit und zu wenig Zeit im Freien wurden als wahrscheinliche Schuldige ausgemacht.

Die Art und Weise, wie die Technologie in unser Leben eingedrungen ist, in vielen Fällen von morgens bis tief in die Nacht, hat die Art und Weise, wie Menschen ihre Augen benutzen, in nur kurzer Zeit dramatisch verändert

Die Prävalenz der Kurzsichtigkeit (Myopie) hat in den letzten Jahrzehnten zugenommen, vorwiegend in Ostasien, und es wird erwartet, dass die Zahlen in den nächsten 50 Jahren noch weiter steigen werden.

Bei einigen Bevölkerungsgruppen in Asien, insbesondere bei Universitätsstudierenden, liegt die Myopieprävalenz bei über 90 %.

Bei Kurzsichtigkeit werden die Augäpfel verlängert, eine anatomische Veränderung, die nicht rückgängig zu machen ist und das Risiko ernsthafter Sehprobleme bis hin zur Erblindung erhöht.

Hausarrest aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde mit einer Verschlechterung der Myopie bei Kindern in Verbindung gebracht

Es gibt keine Behandlungsmöglichkeiten, um Myopie zu heilen; Prävention ist die bessere Option, und mehr Zeit im Freien zu verbringen – und viel weniger Zeit am Bildschirm – ist der Schlüssel, speziell für Kinder.

Kurzsichtigkeit (Myopie) führt dazu, dass Objekte in der Ferne unscharf erscheinen, während Objekte in der Nähe klar erscheinen. Einer der größten Risikofaktoren für Myopie ist, dass ein Elternteil ebenfalls an diesem Sehproblem leidet.1 Daher wurde die Myopie lange Zeit als primär genetisch bedingt angesehen – bis in jüngster Vergangenheit.

In einem Gespräch mit The Atlantic stellte Dr. Marina Su, Augenärztin in New York City, fest, dass immer mehr Kinder in ihrer Praxis eine nachlassende Sehkraft aufwiesen, obwohl die Sehkraft ihrer Eltern perfekt war. „Wenn es nur an den Genen liegt, warum werden dann auch diese Kinder kurzsichtig“, sagte sie.2 Die Myopie ist weltweit auf dem Vormarsch – nicht nur in New York City – und es gibt eine Debatte darüber, was der Grund für diese Veränderung ist.

Ein Spitzenreiter ist die Theorie, dass die Technologie – vorwiegend das ständige Starren auf Bildschirme – der Schuldige ist und zu Sehproblemen in immer jüngeren Jahren führt, was laut Dr. Michael Repka, einem Professor für Augenheilkunde an der Johns Hopkins University, zu einer Epidemie von Blindheit führen könnte, die Jahrzehnte auf sich warten lässt.3

Eine Epidemie der Myopie

Die Prävalenz der Myopie hat in den letzten Jahrzehnten zugenommen, vorwiegend in Ostasien, und es wird erwartet, dass sich die Zahlen in den nächsten 50 Jahren weiter verschlechtern werden. Im Jahr 2019 hat die American Academy of Ophthalmology (AAO) die Task Force on Myopia eingerichtet, um sich mit dem „erheblichen weltweiten Anstieg der Myopieprävalenz und den damit verbundenen Komplikationen“ auseinanderzusetzen4.

In einem Bericht der Task Force heißt es, dass die Prävalenz der Myopie von 1.406 Millionen Menschen oder 22,9 % der Bevölkerung im Jahr 2000 auf 4.758 Millionen Menschen – 49,8 % der Bevölkerung – im Jahr 2050 ansteigen wird.5 Auch die starke Kurzsichtigkeit, die sogenannte hohe Myopie, wird voraussichtlich von 163 Millionen Menschen (2,7 % der Bevölkerung) im Jahr 2000 auf 938 Millionen Menschen (9,8 % der Bevölkerung) im Jahr 2050 ansteigen.6

Bei einigen Bevölkerungsgruppen in Asien, insbesondere bei Universitätsstudierenden, liegt die Myopieprävalenz bei über 90 %.7 Unter den jungen Erwachsenen in Ost- und Südostasien haben 80 bis 90 % eine Myopie und 10 bis 20 % eine hohe Myopie. Die Tendenz, lange zu studieren und „Naharbeit“ mit den Augen zu verrichten, wird seit Langem mit schlechter Sehkraft in Verbindung gebracht.8 Laut The Atlantic:9

In der Vergangenheit stellten britische Ärzte fest, dass Kurzsichtigkeit bei Oxford-Studierenden viel häufiger auftrat als bei Rekruten des Militärs und in „strengeren“ Stadtschulen häufiger als in ländlichen Schulen. In einem Handbuch für Augenheilkunde aus dem späten 19. Jahrhundert wurde sogar empfohlen, Kurzsichtigkeit mit einer Luftveränderung und dem Vermeiden jeglicher Arbeit mit den Augen zu behandeln – „eine Seereise, wenn möglich.

Das ist ein besorgniserregender Trend, der weit über das lästige Tragen einer Brille hinausgeht. Tatsache ist, dass die Art und Weise, wie die Technologie in unser Leben eingedrungen ist – in vielen Fällen von morgens bis tief in die Nacht – die Art und Weise, wie die Menschen ihre Augen benutzen, in nur kurzer Zeit dramatisch verändert hat.

„Vor langer Zeit waren die Menschen Jäger und Sammler“, erklärt Liandra Jung, Optometristin in der Bay Area, gegenüber The Atlantic. „Wir verließen uns auf unsere scharfe Fernsicht, um Beute zu verfolgen und reife Früchte zu finden. Unser modernes Leben spielt sich im Nahbereich und in geschlossenen Räumen ab. Um Nahrung zu bekommen, gehen wir auf Nahrungssuche, indem wir Uber Eats nutzen“, sagte sie. „10

Fortschreitende Myopie birgt beträchtliche Risiken

Der immer frühere Beginn der Myopie bei Kindern in Verbindung mit den hohen Progressionsraten zeichnet ein besonders schlechtes Bild für die Zukunft, die leicht zu einer „Epidemie von hoher Myopie“ führen könnte, selbst bei Kindern im Alter von 11 bis 13 Jahren.11 Wenn eine Person kurzsichtig ist, werden ihre Augäpfel verlängert, eine anatomische Veränderung, die irreversibel ist und das Risiko ernsthafter Sehprobleme erhöht, insbesondere im späteren Leben.

Nach Angaben der AAO Task Force haben im Alter von 75 Jahren 3,8 % der Menschen mit Kurzsichtigkeit und 39 % der Menschen mit hoher Kurzsichtigkeit eine „unkorrigierbare Sehbehinderung“.12 Mit anderen Worten: Kurzsichtigkeit erhöht das Risiko von Erkrankungen, die zur dauerhaften Erblindung führen können, einschließlich Netzhautablösung, Katarakt und Glaukom, selbst wenn die Kurzsichtigkeit gering bis mittelstark ausgeprägt ist.13

Die AAO-Taskforce erklärte, dass die weitreichenden klinischen und gesellschaftlichen Auswirkungen der zunehmenden Myopieprävalenz eine „koordinierte globale Antwort „14 erfordern, insbesondere da die Progression umso schneller verläuft, je jünger die Betroffenen bei Beginn sind.15 Die AAO fügte hinzu:16

Es wird prognostiziert, dass die nicht korrigierbare Sehbehinderung aufgrund von Myopie in Hochrisikogebieten bis 2055 um das 7- bis 13-fache ansteigen wird. Die Belastung der öffentlichen Gesundheit durch Myopie geht über die direkten Kosten für die optische Korrektur von Refraktionsfehlern hinaus und umfasst auch die sozioökonomischen Auswirkungen und die verringerte Lebensqualität, die mit der Sehbehinderung einhergehen.

In China wurden weitreichende Veränderungen vorgenommen, um den wachsenden Trend zur Kurzsichtigkeit bei Kindern zu bekämpfen. Neben der Einschränkung von Videospielen werden vor der dritten Klasse keine schriftlichen Tests mehr geschrieben, und es wurden sogar Metallstangen an den Schulbänken angebracht, damit die Kinder gezwungen sind, sich weiter von ihren Schularbeiten fernzuhalten.17

Bildschirmzeit und mangelnder Aufenthalt im Freien als Schuldige?

Angesichts der exponentiell zunehmenden technologischen Entwicklung ist unklar, ob jemand geahnt hat, wie sehr die Gesellschaft davon besessen sein würde, auf Bildschirme zu starren, sodass unsere wachen Stunden in der einen oder anderen Form von ihnen dominiert werden.

Darunter leidet das Sehvermögen. In der Zeitschrift Progress in Retinal and Eye Research hat ein Expertenteam intensive Bildung (d. h. mehr Lernen) und wenig Zeit im Freien als Hauptrisikofaktoren für die Epidemie der Myopie ausgemacht.18 Sie schreiben:

Die Lokalisierung der Epidemie scheint auf den hohen Bildungsdruck und die begrenzte Zeit im Freien in der Region zurückführen zu sein und nicht auf eine genetisch bedingte erhöhte Empfindlichkeit gegenüber diesen Faktoren.

Die Kausalität wurde im Fall der Zeit im Freien durch randomisierte klinische Studien nachgewiesen, in denen eine erhöhte Zeit im Freien in Schulen das Auftreten von Myopie verhindert hat. Im Falle des schulischen Drucks ergibt sich der Nachweis der Kausalität aus der hohen Prävalenz von Myopie und hoher Myopie bei jüdischen Jungen, die orthodoxe Schulen in Israel besuchen, im Vergleich zu ihren Schwestern, die religiöse Schulen besuchen, sowie zu Jungen und Mädchen, die säkulare Schulen besuchen.

Die Kombination von mehr Zeit im Freien in den Schulen, um das Auftreten von Myopie zu verlangsamen, mit klinischen Methoden zur Verlangsamung des Fortschreitens der Myopie sollte zur Kontrolle dieser Epidemie führen, die andernfalls eine große gesundheitliche Herausforderung darstellen würde. Reformen in der Organisation der Schulsysteme zur Verringerung des intensiven frühen Wettbewerbs um beschleunigte Lernwege könnten ebenfalls wichtig sein.

Die AAO stellte außerdem fest: „Zu viel Zeit in geschlossenen Räumen erhöht das Risiko eines Kindes für Kurzsichtigkeit. Studien zeigen, dass mehr Zeit im Freien bei natürlichem Licht das Risiko eines Kindes verringert“.19 In ähnlicher Weise beschrieben französische Forscher „Aktivitäten im Freien“ als eine der vielversprechendsten Behandlungen für Myopie bei Kindern.20

Ein weiterer alarmierender Anstieg der Myopie bei Kindern wurde im Jahr 2020 festgestellt, als Haussperren verhängt wurden, die die ohnehin schon an Naturmangel leidende Bevölkerung noch mehr in geschlossenen Räumen halten. In einer Studie wurde festgestellt, dass Hausarrest aufgrund der COVID-19-Pandemie mit einer Verschlechterung der Myopie bei Kindern verbunden war. Die Myopieprävalenz bei Kindern im Alter von 6 bis 8 Jahren stieg im Jahr 2020 um das 1,4- bis Dreifache im Vergleich zu den fünf Jahren zuvor.21

Eine andere Studie, die im American Journal of Ophthalmology veröffentlicht wurde, beschreibt die digitale Bildschirmzeit während der COVID-19-Pandemie als „Risiko für einen weiteren Myopie-Boom“. „Es wurde festgestellt, dass ein erhöhter digitaler Bildschirmkonsum, eine Arbeit in der Nähe und eingeschränkte Aktivitäten im Freien mit dem Auftreten und Fortschreiten von Myopie in Verbindung gebracht werden und sich möglicherweise während und nach dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie verschlimmern könnten“, schrieben sie 2021.22

Auf dem Weg zur Myopiekontrolle

Da sich die Kurzsichtigkeit bei kleinen Kindern verschlimmert, werden Behandlungen zur Kontrolle der Myopie immer beliebter. Kliniken zur Myopiekontrolle sind in wohlhabenden Gegenden in den USA aus dem Boden geschossen, und auch in China sind sie weitverbreitet. Die Myopiekontrolle zielt darauf ab, die Achsenverlängerung zu verlangsamen, die bei dieser Störung auftritt.23

Zu den Behandlungen gehören Atropin-Augentropfen, multifokale weiche Kontaktlinsen und Orthokeratologie-Linsen (OrthoK), die über Nacht getragen werden. OrthoK sind Kontaktlinsen, die die klare, vordere Schicht des Augapfels neu formen, wodurch sich der Lichteinfall in das Auge verändert und die Sehkraft verbessert wird.24

Keine der Behandlungen ist jedoch in der Lage, die Myopie zu heilen; sie können lediglich das Fortschreiten der Myopie verlangsamen. Vorbeugung ist die bessere Option, und mehr Zeit im Freien zu verbringen – und viel weniger Zeit am Bildschirm – ist der Schlüssel dazu, besonders bei kleinen Kindern.

Blaues Licht durch Bildschirme ist ebenfalls gefährlich

Die Technologie beeinträchtigt die Sehkraft in mehrfacher Hinsicht, nicht nur, weil die Menschen so viel Zeit mit der Betrachtung von Bildschirmen verbringen, sondern auch, weil sie dabei blauem Licht ausgesetzt sind. Auf der 60. Jahrestagung der Europäischen Gesellschaft für Pädiatrische Endokrinologie vorgestellte Daten zeigten außerdem, dass eine längere Exposition gegenüber blauem Licht bei Ratten mit einem früheren Einsetzen der Pubertät in Verbindung gebracht wurde, zusammen mit einem verringerten Melatoninspiegel, einem erhöhten Spiegel bestimmter Fortpflanzungshormone und Veränderungen an den Eierstöcken.25

LEDs, die in vielen Bildschirmen zu finden sind, enthalten nahezu kein nützliches Infrarotlicht und ein Übermaß an blauem Licht, das reaktive Sauerstoffspezies (ROS) erzeugt, die die Sehkraft beeinträchtigen und möglicherweise zu altersbedingter Makuladegeneration (AMD) führen26, die in den USA die Hauptursache für Erblindung bei älteren Menschen ist. LED-Lampen können auch die mitochondriale Dysfunktion verschlimmern, die zu chronischen Erkrankungen von Stoffwechselstörungen bis zu Krebs führt.

„Obwohl die Ergebnisse nicht schlüssig sind, raten wir dazu, die Verwendung von Geräten, die blaues Licht ausstrahlen, bei Kindern in der Vorpubertät zu minimieren, insbesondere am Abend, wenn die Exposition die meisten hormonverändernden Auswirkungen haben kann“, so Dr. Aylin Kilinç Uğurlu in einer Pressemitteilung.

Wenn Sie nachts auf den Bildschirm schauen, ist es daher wichtig, dass Sie die Exposition gegenüber blauem Licht blockieren. Für Ihren Computer können Sie ein Programm installieren, das die Farbtemperatur Ihres Bildschirms automatisch verringert. Wenn Sie fernsehen oder andere Bildschirme benutzen, sollten Sie nach Sonnenuntergang eine Blaulichtschutzbrille tragen. Noch besser ist es, nach Sonnenuntergang ganz auf Bildschirme zu verzichten, vorwiegend bei kleinen Kindern, die besonders anfällig für deren schädliche Auswirkungen sind.

1 American Academy of Ophthalmology, Nearsightedness: What Is Myopia?

2 The Atlantic September 13, 2022

3 The Atlantic September 13, 2022

4 Ophthalmology June 2021, Volume 128, Issue 6, Pages 816-826

5 Ophthalmology June 2021, Volume 128, Issue 6, Pages 816-826

6 Ophthalmology June 2021, Volume 128, Issue 6, Pages 816-826

7 Eye (Lond). 2014 Feb; 28(2): 147–153

8 Prog Retin Eye Res. 2018 Jan;62:134-149. doi: 10.1016/j.preteyeres.2017.09.004. Epub 2017 Sep 23

9 The Atlantic September 13, 2022

10 The Atlantic September 13, 2022

11 Prog Retin Eye Res. 2018 Jan;62:134-149. doi: 10.1016/j.preteyeres.2017.09.004. Epub 2017 Sep 23

12 Ophthalmology June 2021, Volume 128, Issue 6, Pages 816-826

13 Eye (Lond). 2014 Feb; 28(2): 147–153

14 Ophthalmology June 2021, Volume 128, Issue 6, Pages 816-826

15 American Optometric Association, Clinical Report: Myopia Management, Page 4

16 Ophthalmology June 2021, Volume 128, Issue 6, Pages 816-826

17 The Atlantic September 13, 2022

18 Prog Retin Eye Res. 2018 Jan;62:134-149. doi: 10.1016/j.preteyeres.2017.09.004. Epub 2017 Sep 23

19 American Academy of Ophthalmology, Nearsightedness: What Is Myopia?

20 Med Sci (Paris). 2020 Aug-Sep;36(8-9):763-768. doi: 10.1051/medsci/2020131. Epub 2020 Aug 21

21 JAMA Ophthalmol. 2021 Mar; 139(3): 293–300

22 Am J Ophthalmol. 2021 Mar; 223: 333–337

23 American Optometric Association, Clinical Report: Myopia Management, Page 4

24 The Atlantic September 13, 2022

25 EurekAlert September 26, 2022

26 Cleveland Clinic August 9, 2019