Hacker, das Havanna-Syndrom und andere unsichtbare russische Aggressionen, die nur die CIA sehen kann

Caitlin Johnstone

Berichten zufolge wird der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses in dieser Woche den „Havana Syndrome Attacks Response Act“ (Gesetz zur Bekämpfung des Havana-Syndroms) verabschieden, in dem Sanktionen gegen diejenigen gefordert werden, die nach Ansicht des Präsidenten dafür verantwortlich sind, dass US-Beamte mit Hilfe von Hightech-Mikrowellenstrahlen an katerähnlichen Symptomen leiden. Es ist nicht bewiesen, dass das Syndrom tatsächlich existiert, und es wird allgemein auf psychogene Krankheiten, kubanische Grillen und tatsächliche Kater zurückgeführt.

Gleichzeitig hat die aggressive Russenhasserin Julia Ioffe einen anonymen Artikel veröffentlicht, in dem sie behauptet, dass der Kreml für diese mysteriöse angebliche Krankheit verantwortlich ist.

In einem Artikel für Puck News mit dem Titel „Havana-Syndrom: A Cold War Saga in Biden’s Washington“ berichtet Ioffe, dass anonyme Quellen im Walter Reed Military Medical Center ihr mitgeteilt haben, dass diese seltsame Krankheit inzwischen so viele Opfer unter den US-Regierungsangestellten hat, dass die Einrichtung an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt ist, und dass Russland daran schuld ist.

Ioffe schreibt:

Die Geheimdienste sind zunehmend davon überzeugt, dass die russische Regierung hinter diesen Angriffen steckt. Russland hat die Technologie ausgiebig erforscht und in sie investiert, und im Frühjahr 2017, als die Angriffe in Havanna zunahmen, zeichnete Putin persönlich einen jungen Wissenschaftler mit einer Medaille für seine Fortschritte bei der Anwendung von gerichteter Energie und Mikrowellen auf Signalsysteme und lebende Zellen aus. Russland hat mit Sicherheit ein Motiv dafür: Putin hält Amerika immer noch für den größten Feind Russlands, und dem Land ins Auge zu stechen ist ein lohnender Zweck an sich. Hinzu kommen die Standortdaten, die belegen, dass die F.S.B.-Offiziere in demselben taiwanesischen Hotel untergebracht waren, in dem auch ein hoher CIA-Beamter angegriffen wurde. Aber es gibt immer noch nicht genug Beweise, um eine öffentliche Erklärung abzugeben. Sie glauben eher an die Hypothese, aber sie haben keinen entscheidenden Beweis“, sagte die mit den Ermittlungen vertraute Person.

There are now so many cases of Havana Syndrome that Walter Reed is at capacity. The U.S. government has started outsourcing cases to other hospitals



My latest, for @PuckNews. https://t.co/jUi00b2LX8 — Julia Ioffe (@juliaioffe) October 20, 2021

Um ein Gefühl für die Integrität der Quellen in Ioffes Bericht zu bekommen, hier ein tatsächlicher Absatz aus dem Artikel, der von mir hervorgehoben wurde:

Burns hat auch ein Gremium von Geheimdienstmitarbeitern einberufen, um zu versuchen, denjenigen zu finden, der hinter diesen Angriffen steckt. Eine Sprecherin der Agentur sagte mir, dass die C.I.A. ‚eine ähnliche Intensität und Sachkenntnis in diese Angelegenheit einbringt wie unsere Bemühungen, Bin Laden zu finden‘. Sie fügte hinzu: „Wir werden weiterhin alles tun, was wir können, um unsere Beamten zu schützen. Personen, die mit der Untersuchung vertraut sind, sagten mir, dass der politische Wille dahinter spürbar ist. Eine Quelle sagte mir: „Früher hätte man sagen können, dass die Leute, die an diesem Thema arbeiten, die Hälfte ihrer Zeit damit verbringen, die Leute davon zu überzeugen, dass etwas passiert ist, aber diese Art der Ablenkung hat sich weitgehend aufgelöst, was sehr hilfreich ist.

Diese Art der Beschaffung würde ein britisches Klatschblatt zum Erröten bringen.

Hier ist noch ein weiteres köstliches Stück:

Ich denke, wir sind über den Punkt hinaus, an dem man infrage stellen kann, ob es sich um eine reale Sache handelt“, sagte mir ein hoher Verwaltungsbeamter.

Nun gut, wenn ein anonymer Regierungsbeamter Julia Ioffe sagt, dass das Havanna-Syndrom real ist, dann reicht mir das völlig aus.

Neben anonymen Personen zitiert Ioffe auch einen „pensionierten“ CIA-Offizier namens Marc Polymeropoulos, der bezeugt, dass er selbst am Havanna-Syndrom erkrankt war, das so schlimm war, dass er gezwungen war, sich „zurückzuziehen“.

Ioffe schreibt:

Als wir uns unterhielten, konnte ich zwei Dinge nicht unter einen Hut bringen: Marcs Ruhestand und sein Alter. Er war gerade 50 Jahre alt geworden, und nach eigenen Angaben ging es mit ihm bei der CIA bergauf. Warum hatte er so früh aufgehört? fragte ich ihn… Aber Marcs Antwort überraschte mich: Havanna-Syndrom. Er erzählte mir inoffiziell, dass er bei einem Besuch in Moskau „getroffen“ worden war und dass der Angriff seine Gesundheit so stark beeinträchtigt hatte, dass er körperlich nicht mehr arbeiten konnte. Eine vielversprechende Karriere in einer Organisation, die er liebte und in der er erwachsen geworden war, war vorbei.

Oh wow, der „pensionierte“ CIA-Spion musste „in den Ruhestand gehen“, weil er an einer Krankheit litt, die zufällig die CIA-Hysterie über ein von der CIA ins Visier genommenes Land befördert, und wie er seinen „Ruhestand“ damit verbringt, den Propagandisten des Kalten Krieges davon zu erzählen.

Das Havanna-Syndrom ist eine mysteriöse Krankheit, zu deren Symptomen Schwindel, Übelkeit und neue Militärausgaben in Milliardenhöhe für den Kalten Krieg gehören.

Es ist einfach so interessant, wie Russland Amerika immer wieder auf nicht nachprüfbare und unsichtbare Weise angreift, die nur die US-Geheimdienste erkennen können. Zuerst waren es die mit Plotlöchern gespickten Behauptungen, dass russische Hacker 2016 die amerikanische Demokratie angegriffen haben, und jetzt sind es unsichtbare Mikrowellenstrahlen aus geheimen Kreml-Strahlenkanonen. Vielleicht schalten wir bald die Nachrichten ein und sehen Aufnahmen eines leeren Kapitolgebäudes, während ein Reporter uns feierlich erklärt, dass es gerade von GRU-Agenten gestürmt wurde, denen ein Unsichtbarkeitsserum injiziert wurde.

Ich bin alt genug, um mich an Zeiten zu erinnern, als die US-Kriegsmaschinerie noch tatsächliche, physische Ereignisse brauchte, um die Fortschritte ihrer militärischen Agenden zu rechtfertigen, wie z. B. Flugzeuge, die in Gebäude stürzten. Heutzutage werden diese Agenden durch unsichtbare, nicht überprüfbare Behauptungen gerechtfertigt, deren Beweise immer geheim sind.

Zu glauben, dass Kreml-Agenten die Gehirne von US-Regierungsangestellten mit Strahlenkanonen angreifen, die leichte Kater-ähnliche Symptome verursachen, ist nicht weniger verrückt und unbegründet als die Behauptungen von Internet-Spinnern, dass der Covid-Impfstoff 5G-Nanobots zur Gedankenkontrolle enthält. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die eine Behauptung von der politischen und medialen Klasse der USA gebilligt wurde, die andere nicht.

Wenn eine arme Person behauptet, Spione würden ihr Gehirn mit Mikrowellenstrahlen angreifen, nennt man das paranoide Schizophrenie. Wenn ein Mitarbeiter der US-Regierung das sagt, nennt man es Havanna-Syndrom.