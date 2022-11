Hackingangriffe gegen WM-Kritiker:innen

Katar hat offenbar in großem Ausmaß Kritiker:innen des Regimes weltweit ausspionieren lassen. Zu den zahlreichen Missständen im Vorfeld der Fußball-WM tritt nun ein Hacking-Skandal mit enormer politischer Sprengkraft.

In knapp zwei Wochen beginnt die Fußball-WM in Katar. Bereits seit langem gibt es massive Kritik an dem Sportereignis – unter anderem wegen Menschenrechtsverstößen, Korruption und Ausbeutung. Hinzu kommt nun ein Hacking-Skandal mit enormer politischer Sprengkraft.

Demnach soll die Firma WhiteInt im Auftrag Katars in den vergangenen Monaten zahlreiche Kritiker:innen der Fußball-WM ausspioniert haben. Das enthüllen Recherchen des Bureaus of Investigative Journalism und der Sunday Times.

Zu den Betroffenen zählen unter anderem der britische Investigativjournalist Jonathan Calvert, der