Häh? UK erhält „frühen oder vorrangigen Zugang“ zu KI-Modellen von Google und OpenAI

Der Premierminister von England, Riski Sunak, ist ein Technokrat, der sich für digitale Impfpässe, digitale KI im Bankwesen und Quantencomputer einsetzt. Warum der frühe Zugang zu den neuesten Versionen der KI? Sicherlich nicht, um herauszufinden, wie man sie am besten als Waffe gegen die Menschheit einsetzen kann? Und überhaupt, warum England? Das Finanzzentrum der Welt? ⁃ TN-Redakteur

Es ist derzeit unklar, welchen Zugang Großbritannien erhalten wird, aber die berichtete Zusage könnte die erste ihrer Art sein.

Der britische Premierminister Rishi Sunak kündigte kürzlich an, dass Google DeepMind, OpenAI und Anthropic – drei Technologieunternehmen, die weithin als weltweite Branchenführer im Bereich der generativen künstlichen Intelligenz (KI) gelten – dem Vereinigten Königreich einen frühen Zugang zu ihren KI-Modellen gewähren werden.

Sunak machte diese Ankündigung während einer Rede zur Eröffnung der London Tech Week, einer Veranstaltung, die von den Organisatoren als „ein globales Fest der Technik, das die innovativsten Denker und Talente von morgen in einem einwöchigen Festival vereint“ beschrieben wird.

Diese Bemerkung machte er, als er einen dreiteiligen Plan erläuterte, der gewährleisten soll, dass KI-Systeme in Großbritannien auf sichere Weise eingesetzt werden. Der erste Schritt besteht laut einer Mitschrift der Rede darin, Spitzenforschung im Bereich der Sicherheit zu betreiben:

Wir arbeiten mit den Frontier Labs – Google DeepMind, OpenAI und Anthropic – zusammen. Und ich freue mich, ankündigen zu können, dass sie sich verpflichtet haben, frühzeitig oder vorrangig Zugang zu Modellen für Forschungs- und Sicherheitszwecke zu gewähren, um bessere Bewertungen zu ermöglichen und uns zu helfen, die Chancen und Risiken dieser Systeme besser zu verstehen.

Der Premierminister erklärte weiter, dass der zweite Schritt des britischen Plans in der Erkenntnis besteht, dass KI als Technologie „keine traditionellen nationalen Grenzen respektiert“, was die Bildung einer globalen Task Force erforderlich macht.

Der dritte Schritt besteht laut Sunak darin, sowohl in KI als auch in Quantenphysik zu investieren, um „das außergewöhnliche Potenzial der KI zur Verbesserung des Lebens der Menschen zu nutzen“. Als Schritte, die Großbritannien bereits unternommen hat, um dieses Ziel zu erreichen, nannte er die kürzlich getätigten Investitionen in Höhe von 1,125 Mrd. $ und 2,75 Mrd. $ für Computer- bzw. Quantentechnologien.

Derzeit ist noch unklar, welche Form des „frühzeitigen oder vorrangigen“ Zugangs die britische Regierung erhalten wird oder wann dieser Zugang gewährt werden wird.

Google DeepMind, OpenAI und Anthropic haben in der Vergangenheit Betas und begrenzte Vorabversionen ihrer großen Sprachmodelle (wie Bard von Google, ChatGPT von OpenAI und Claude von Anthropic) angeboten. Alle drei Unternehmen haben außerdem sowohl in interne Tests mit Wissenschaftlern des Unternehmens als auch in externe Tests mit beauftragten Experten investiert.

Der Premierminister ließ offen, ob das Vereinigte Königreich früher als die Öffentlichkeit oder die Auftragnehmer Zugang zu den Produktionsmodellen erhalten wird oder ob die Verpflichtung lediglich darin besteht, der Regierung und anderen vorrangigen Forschern Zugang zu gewähren.

Diese Äußerungen kommen zu einem aktiven Zeitpunkt für die Regulierungsbemühungen des Vereinigten Königreichs. Das Parlament bemüht sich nicht nur um einen umfassenden Schutz für die Bürger im Kontext des jüngsten Booms der generativen KI, sondern sieht sich auch einem zunehmenden Druck ausgesetzt, Kryptowährungen, Blockchain und Web3-Technologien zu regulieren.