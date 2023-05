Haiti: Hunger und US-Gefängnisimperialismus

Staatsstreiche durchzusetzen, gefälschte Wahlen zu erzwingen, Asylanträge abzulehnen und einen Präsidenten zu entführen, sind für die USA nicht genug Unterwerfung gegen Haiti. Die von den USA gebauten Gefängnisse sind eine Todesfalle für Tausende von Menschen in diesem Land.

Drei Gefangene in dem von den USA gebauten Gefängnis in Petit-Goâve, Haiti, verhungerten zwischen dem 23. August und dem 27. September 2022. Die Website Haiti Libre berichtet: „… einer der verstorbenen Gefangenen war aus Léogâne, der wegen Diebstahls eines Elektrokabels inhaftiert war und … [ein anderer] aus der 5. Gemeindeabteilung von Petit-Goâve verbüßte eine Gefängnisstrafe, weil er einen Hahn gestohlen hatte.“ Die überwiegende Mehrheit der in Petit-Goâve und im gesamten haitianischen Gefängnissystem Inhaftierten wurde noch nicht wegen eines Verbrechens vor Gericht gestellt und verurteilt. Tatsächlich waren von einer Gefängnispopulation von 11.580 Personen im Mai 2021 nur 2.071 verurteilt worden. In ganz Haiti starben im vergangenen Jahr landesweit schätzungsweise 80 bis 100 Gefangene an Unterernährung und mangelnder medizinischer Versorgung.

Die Vereinigten Staaten haben seit 2013 den Bau von vier Gefängnissen in Haiti finanziert. Angesichts ihres dominierenden Einflusses auf und der Finanzierung der haitianischen Nationalpolizei und ihres Gefängnissystems tragen die USA jedoch die Verantwortung für die beklagenswerten Bedingungen, die heute alle haitianischen Gefängnisse charakterisieren. Neben Petit-Goâve gehören zu den in den USA gebauten Gefängnissen Port Liberté mit Kosten von bis zu 8 Millionen US-Dollar , Hinche mit 1,34 Millionen US-Dollar und Cabaret, das zusammen mit Petit Goâve zwischen 5 und 10 Millionen US-Dollar kostet. Da 83 % der Inhaftierten auf Gerichtsverfahren warten, die selten kommen, und Menschen jahrelang in überfüllten Zellen verschollen sind, kann selbst das kleinste Vergehen de facto ein Todesurteil sein.

Es ist keine Überraschung, dass Haitis Gefängnisse mit dem US-Gefängnisimperialismus verbunden sind, der Verbreitung des US-Masseneinkerkerungsmodells im globalen Süden. Die Finanzierung der US-Beteiligung an ausländischen Gefängnissystemen wird hauptsächlich durch das INL geleitet. Das Bureau of International Narcotics Law Enforcement (INL) des US-Außenministeriums verfügt über Programme, die direkten Input und Aufsicht in der Polizei und den nationalen Gefängnissystemen bieten, einschließlich der Einbettung von INL-Personal in einigen Fällen. Das INL ist die Hauptfinanzierungsquelle, selbst wenn die USA an Gefängnissen in Orten wie Saudi-Arabien beteiligt sind , von denen das Außenministerium behauptet, dass sie keine große Rolle im Drogenhandel spielen.

Obwohl die Missbrauchsmuster, die wir sehen, allzu typisch sind, sind die Ausmaße, in denen sie in Haiti auftreten, schockierend. In Haiti, wie in anderen Ländern, wird der Bau von Gefängnissen aus humanitären Gründen und der Linderung der Überbelegung gerechtfertigt. Doch immer wieder sehen wir, dass der Bau von mehr Gefängnissen nur zu mehr Überbelegung, schlechteren Bedingungen und einem Anstieg politisch motivierter Verhaftungen führt. Der moderne Gefängnisimperialismus begann im Jahr 2000 , mit einer Vereinbarung zwischen den Regierungen der USA und Kolumbiens, ihr gesamtes System nach US-amerikanischem Vorbild umzustrukturieren. In der Folge erreichte die politische Inhaftierung die höchsten Werte in Amerika, und die Überbelegung nahm zu, anstatt gemildert zu werden. Im gesamten System war die Verweigerung des Zugangs zu Trinkwasser, ausreichender und anständiger Nahrung und grundlegender Gesundheitsversorgung weit verbreitet.

Dennoch kann das Elend im Knast für manche lukrativ sein. Jemand muss diese Gefängnisse bauen – und diese Jemanden sind selten, wenn überhaupt, echte haitianische Unternehmen oder Arbeiter. Zu denen, die vom US-Gefängnisbau in Haiti profitieren, gehört die Firma Hollingsworth Pack mit Hauptsitz in Williamsburg, Virginia, und Büros in Austin und San Antonio, Texas, sowie Kopenhagen, Dänemark. Das Unternehmen entwarf drei der vier Gefängnisse, die seit 2013 in Haiti gebaut wurden, sowie drei Polizeistationen und eine Polizeiakademie. Das Unternehmen ist besonders stolz darauf, Kosten zu senken und Ausgaben niedrig zu halten:

In Bezug auf Fort Liberté :

„Durch eine Zusammenarbeit mit den lokalen Teammitgliedern unter der Leitung des lokalen Architekten Eduardo Castellon, lokalen INL-Mitarbeitern und dem in den USA ansässigen Team von Hollingsworth Pack wurde das Design verfeinert, um die Kosten zu senken und dennoch die erforderlichen Grundfunktionen bereitzustellen.“

Und Kabarett :

„Das Gefängnis ist unter einem sehr restriktiven Budget konzipiert. Das ursprüngliche Zielbudget betrug 16.000 USD pro Bett oder Gesamtbaukosten ohne Standort von weniger als 5.000.000 USD. Durch eine kooperative Anstrengung mit den lokalen Teammitgliedern unter der Leitung von Architekt Eduardo Castellon, lokalen INL-Mitarbeitern und dem in den USA ansässigen Team von Hollingsworth Pack wurde das Design verfeinert, um die Kosten zu senken und dennoch die erforderlichen Grundfunktionen bereitzustellen.“

Und Goâve , wo die drei Insassen letztes Jahr an Hunger starben:

„Hochsicherheitsanlage mit kleinem Budget …“

Hollingsworth Pack ist in Haiti an weit mehr als nur dem Bau von Gefängnissen beteiligt. Zum Beispiel baute es das Niamey-Gefängnis in Niger, das für seine politischen Inhaftierungen und erbärmlichen Bedingungen bekannt ist, die den Insassen haitianischer Gefängnisse nur allzu bekannt vorkommen würden. Das Außenministerium stellt fest, dass „die Gefängnisse von Niamey und Diffa für 445 bzw. 100 Personen ausgelegt waren, aber im Jahr 2020 1.451 bzw. 432 Insassen hielten …. Es kam regelmäßig zu Todesfällen im Gefängnis, einige von Malaria, Meningitis, Tuberkulose und COVID-19, aber es waren keine Statistiken verfügbar. Schwere Regenfälle und Sturzfluten verschlimmerten einen landesweiten Cholera-Ausbruch, der im Verdacht steht, eine Reihe von Todesfällen im Gefängnis verursacht zu haben.“

Haiti ist ein Paradebeispiel für den endlosen Kreislauf von Elend und Profit, der durch den Militär-Polizei-Gefängnis-Wohltätigkeits-Industrie-Komplex gekennzeichnet ist. Wenn es um den Hunger in den von den USA gebauten haitianischen Gefängnissen geht, hat die Rolle, die die Wohltätigkeitsindustrie spielt, eine besondere Ironie. Es muss daran erinnert werden, dass Haiti in den 1980er Jahren in der Lage war, den größten Teil seines eigenen Ernährungsbedarfs zu decken. Die US-Regierung überschwemmte Haiti jedoch mit Wohltätigkeitsreis von subventionierten US-Bauern, was die haitianische Landwirtschaft lahmlegte und das Land in die Abhängigkeit zwang.

Schneller Vorlauf bis heute. Health Through Walls ist die wichtigste NGO, die um unsere Beiträge bittet, um die Bereitstellung von Nahrungsmitteln und medizinischer Versorgung für haitianische Gefängnisse zu unterstützen. Zu den wichtigsten Geldgebern gehören das INL , die Organisation, die am meisten für den Bau von Gefängnissen und die Finanzierung und Leitung der Polizei in Haiti verantwortlich ist, und die American Correctional Association (ACA), die Gefängnisse auf der ganzen Welt akkreditiert. Der Präsident von Health Through Walls ist Dr. John P. May, MD , der „… Vorsitzender des International Corrections Committee der American Correctional Association“ ist. Der Rechnungshof erhält Gelder von den USA sowie von saudi-arabischen und anderen Regierungen. (Laut einem Bericht von Sen. Elizabeth Warren , „Der ACA erhielt auch Mittel von ausländischen Regierungen für die Akkreditierung und Ausbildung außerhalb der USA. Tatsächlich sind zwei seiner wichtigsten Kunden das Königreich Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, die dem ACA zusammen über 300.000 USD bzw. 150.000 USD zahlten in den letzten fünf Jahren“).

Es war der ACA, der nach dem von den USA gesponserten Sturz des haitianischen Präsidenten Jean Bertrand Aristide „… die nationale Strafvollzugsverwaltung von Haiti unterstützte… während einer Zeit politischer Instabilität im Jahr 2004…. Die ersten Schritte von ACA zur Unterstützung des haitianischen Justizvollzugssystems begannen … in einem Programm der US-Regierung, an dem amerikanische Justizvollzugsbeamte beteiligt waren, die in Haiti arbeiteten.“

Die Realität ist, dass die USA Millionen ausgegeben haben, um Invasionen, Besetzungen, die Militarisierung der Polizei sowie die Aufsicht und den Bau von Gefängnissen in Haiti und auf der ganzen Welt zu finanzieren. Erst im Oktober 2022 lieferten die US-amerikanische und die Royal Canadian Air Force gepanzerte und taktische Fahrzeuge an die haitianische Nationalpolizei. Die USA bauen ein Gefängnis nach dem anderen in einem Land nach dem anderen, gerechtfertigt durch Versprechungen verbesserter Bedingungen; aber die Gefängnispopulationen steigen weiter und die Bedingungen sinken weiter, wodurch der Teufelskreis von Forderungen nach mehr Gefängnisbauten zur Linderung der Überbelegung entsteht, nur um zu sehen, wie sich die Überbelegung verschlimmert. Wenn das nicht ausreicht, erwägt die Biden-Administration, haitianische Häftlinge nach Guantánamo zu schicken .

Abgesehen von dem Schrecken des Hungers, wie sind die Haftbedingungen in Haiti? In einem Bericht des Außenministeriums aus dem Jahr 2022 heißt es:

„Die DAP [Penitentiary Administration Department] berichtete, dass die meisten Gefangenen nicht zwei Mahlzeiten am Tag zu sich nahmen …. 83 Häftlinge starben zwischen Januar und September. Die meisten Todesfälle wurden durch Hunger und schlechte Lebensbedingungen verursacht.

Die medizinische Versorgung der Gefangenen erfolgte fast ausschließlich durch die NGO Health Through Walls…. Es gab keine ausreichende medizinische Versorgung, um die Ausbreitung von Infektionen wie Tuberkulose oder Krätze zu stoppen. Ein Cholera-Ausbruch, der im September begann, war besonders gefährlich….

Gefangene in vielen Gefängnissen und Haftanstalten, einschließlich der National Penitentiary in Port-au-Prince, hatten keinen regelmäßigen Zugang zu sanitären Einrichtungen und mussten sich in Plastiktüten erleichtern, die sie kaufen mussten….

In einigen Fällen verbrachten Inhaftierte Jahre in Haft, ohne vor einem Richter zu erscheinen. Nach Schätzungen von BINUH vom September befanden sich 83 Prozent der Inhaftierten in rechtswidriger Untersuchungshaft …“

Henry Shuldiner, der für Insight Crime schreibt , berichtet: „Überfüllte Gefängnisse haben die Nahrungsmittelknappheit verschlimmert. Die Festgenommenen werden vor dem Gerichtsverfahren routinemäßig mehrere Jahre inhaftiert. Sie sind „anfällig dafür, im System verloren zu gehen, ohne irgendwelche Akten festgehalten zu werden, die ihre Anwesenheit im Gefängnis signalisieren“, so das National Network for the Defense of Human Rights….

Im Mai 2021 betrug die Gefängnispopulation in Haiti ungefähr 11.580, wobei nur 2.071 Gefangene wegen Verbrechen verurteilt wurden, so der dem UNHCR vorgelegte Bericht … Die Gefängnisse haben mehr als das Dreifache ihrer vorgesehenen Kapazität.“

Angesichts ihrer Rolle bei der Schaffung dieser Bedingungen sollten sich die USA ihrer bewusst sein; Dennoch schiebt es weiterhin haitianische Flüchtlinge ab, wo viele bei ihrer Ankunft sofort eingesperrt werden. Zwischen September 2021 und 2022 hat die Biden-Regierung über 20.000 Haitianer abgeschoben .

Shuldiner sagt uns auch: „In letzter Zeit hat die haitianische Regierung zunehmend kriminelle Abgeschobene aus den Vereinigten Staaten bei ihrer Ankunft in Haiti festgenommen. Die haitianische Polizei hat von den Familien der Gefangenen Tausende von Dollar für ihre Freilassung gefordert.

Patrick Julney, der seit seiner Kindheit in den Vereinigten Staaten lebt, ist einer dieser Gefangenen. Er wurde im Juni 2022 nach Haiti abgeschoben und nach seiner Ankunft forderten die Wachen von seiner Frau 6.000 Dollar für seine Freilassung, so die lokale Nachrichten-Website NorthJersey.com. Seit dem 17. September ist Julney immer noch im Nationalgefängnis von Port-au-Prince inhaftiert.“

Ein in The Nation von Tanvi Misra veröffentlichter Artikel führt den Fall weiter aus:

„Mit etwa 40 Mann auf engstem Raum hatte er keinen Platz zum Liegen. Die Männer teilten sich eine Toilette, der es an angemessenen Sanitäranlagen mangelte. Einige von ihnen koten in Plastiktüten und warfen sie aus dem Fenster, direkt in den Hof. Der Ort roch nach Abwasser und menschlichem Abfall und wimmelte von Ratten und Ungeziefer. Das Trinkwasser war dreckig und machte Julney krank. Sein Körper brach mit Beulen und Hautausschlägen aus und seine Füße schwollen wegen einer unbehandelten Verletzung an. Das Gefängnis bot nur ein dürftiges Frühstück an – alles andere musste im Kommissar gekauft werden – also verlor Julney weiter an Gewicht. Als die Cholera-Fälle Anfang Oktober in ganz Haiti anstiegen, war es fast unvermeidlich, dass das nationale Gefängnis zum Nullpunkt für die Krankheit wurde…. Julney konnte nur zusehen, wie Gefängniswärter die Leichen von Menschen, die gestorben waren, hinaustrugen – einschließlich eines weiteren US-Deportierten, Roody Fogg …. In den Monaten seitdem hat Julney zwischen 20 und 30 weitere US-Abgeschobene im Inneren gezählt, von denen die meisten – wie er – nicht offiziell wegen eines Verbrechens in Haiti angeklagt wurden …“

Die US-Regierung möchte uns glauben machen, dass Haiti ein gescheiterter Staat ist und dass die aktuelle Krise ein Ergebnis von Gesetzlosigkeit und „Banden“ ist, anstatt uns die offensichtlichere Wahrheit erkennen zu lassen: dass die Krise in Haiti eine direkte Folge des US-Imperialismus ist . Im Februar 2024 begeht die Welt den 20. Jahrestag des von den USA gesteuerten Sturzes der gewählten Regierung von Jean Bertrand Aristide. Vor dieser Intervention waren unter Aristide mehr Schulen gebaut worden als in der gesamten Geschichte Haitis zusammen. Er beaufsichtigte den Bau der ersten medizinischen Fakultät des Landes und ein beispielloses Projekt zum Bau von Sozialwohnungen. Während seiner Amtszeit wurde der Mindestlohn verdoppelt. Personen, die eines Verbrechens beschuldigt wurden, wurden schnell bearbeitet und erschienen normalerweise innerhalb von zwei Tagen vor einem Richter. Dies sind nur einige der Dinge die Haiti unter seinem gewählten Präs. Aristide.

Dady Chery erklärt in der News Junkie Post : „Haitis Inhaftierungsrate von ungefähr 100 Gefangenen pro 100.000 Einwohner im Jahr 2016 war die niedrigste in der Karibik. Dennoch läuft eine systematische Kampagne für mehr Gefängnisse. Kanada und Norwegen haben Haiti jeweils ein Gefängnis gegeben. Dank Gefängnishilfe aus den USA wurden seit 2016 drei weitere Gefängnisse eingeweiht, ein weiteres befindet sich im Bau.

… die große Mehrheit der haitianischen Gefängnisinsassen Untersuchungshäftlinge sind …. Wenn Haiti sie freilassen würde, würde die Inhaftierungsrate auf etwa 30 pro 100.000 sinken, was niedriger ist als in Norwegen, Schweden oder Japan. Wenn wir außerdem die Tatsache berücksichtigen, dass eine andere Gruppe von Inhaftierten haitianische Staatsangehörige sind, die fast ihr ganzes Leben als legale Einwohner der Vereinigten Staaten oder Kanadas gelebt und Verbrechen im Ausland begangen haben, dann sinkt die tatsächliche Inhaftierungsrate von Haitianern auf eine der niedrigste der Welt….

Haiti braucht aber nicht mehr Gefängnisse, sondern weniger Gefangene…

Das Cabaret-Gefängnis nimmt jedoch immer mehr den Aspekt eines Gefangenen-Arbeitslagers an…. Mehr als 230 junge haitianische Frauen sind dort bereits inhaftiert, von denen einige auf UN-Stützpunkten nur wegen des Rauchens von Marihuana festgenommen wurden ….

… warum sollten sich die USA mit einer halben Million Obdachloser, von denen 10 Prozent Veteranen sind, mehr um Haitis Obdachlosigkeit kümmern als um ihre eigene? ….Die US-Inhaftierungsrate lag 2016 bei satten 693 pro 100.000: höher als in jedem anderen Land und mehr als viermal so hoch wie in jedem europäischen Land. Die Verwüstung der schwarzen Bevölkerung, bei der jeder dritte neugeborene Mann damit rechnen muss, inhaftiert zu werden, war unbeschreiblich …“

Im Jahr 2013 stellte Glen Ford im Black Agenda Report weiter klar,

„Die neuen Gefängnisse werden unter der Schirmherrschaft von niemand anderem als der Abteilung für Drogenangelegenheiten der US-Botschaft in Haiti errichtet. … Die US-Botschaft sagt, sie wolle … [haitianische Gefängnisse] internationalen Standards anpassen.

Die Vereinigten Staaten selbst haben den internationalen Standards, wenn es um Gefängnisse geht, nie viel Aufmerksamkeit geschenkt. An jedem beliebigen Tag werden 50.000 bis 80.000 US-Gefängnisinsassen in Einzelhaft gehalten … eine Form der Folter nach den meisten internationalen Standards. Gewalt in US-Gefängnissen ist weit verbreitet, insbesondere Vergewaltigung. Allein durch seine schiere Größe – er umfasst einen von vier Gefängnisinsassen auf dem Planeten – enthält der Gulag der US-Gefängnisse die größte Konzentration von Gefängnisübeln der Welt. Die USA dienen als Beispiel dafür, wie man Gefangene nicht behandelt, und wie man schwarze Menschen nicht behandelt, die mit weitaus größerer Wahrscheinlichkeit irgendwann in ihrem Leben in US-Gefängnissen landen. Aber die Vereinigten Staaten glauben irgendwie, dass sie den Schwarzen in Haiti etwas über Gefängnisse beibringen können.“

Tatsächlich hören wir, dass im September 2022, als drei Schwarze in Haiti an Hunger starben, in einem Gefängnis in Fulton County, Georgia, Lashawn Thompson, ein 35-jähriger Schwarzer, der laut Michael Harper wegen Vergehens verhaftet wurde Anwalt, der seine Familie vertritt, „von Insekten und Bettwanzen lebendig gefressen“. Thompson war in der psychiatrischen Einrichtung des Gefängnisses, wo er alle zwei Stunden untersucht werden sollte. Harper behauptet: „Auf keinen Fall wurde dieser Mann alle zwei Stunden überwacht. Es scheint, als wäre er monatelang nicht überwacht worden. Sein Körper war übersät mit Insektenstichen und sein ganzer Körper war mit diesen Wunden gefüllt. Es ist nur eine verabscheuungswürdige Darstellung.

Die USA spielen nach einem alten Spielbuch. Es ist ein Spielbuch, das durch jahrelange rassistische und klassistische Unterdrückung im Inland verfeinert und durch militärisches Abenteuer im Ausland noch weiter geschärft wurde. Es ist das Spielbuch von Intervention, Sanktionen, Besetzungen, Diebstahl und Ausbeutung durch transnationale Konzerne, elend-gewinnorientierte Bauunternehmen und Wohltätigkeitsorganisationen, militarisierte Polizei, Gefängnisse, Abhängigkeit – Herrschaft.

Selbst jetzt, was als von Banden angeheiztes Chaos abgetan wird, könnte korrekter als das resultierende Chaos eines Landes beschrieben werden, das durch ausländische Interventionen auseinandergerissen wird, sowie, zumindest teilweise, ein spontaner Aufstand der Wut in einem Land, das ständig ist zerstört und untergraben und die demokratische Entwicklung und Selbstbestimmung durch die USA und ihre Verbündeten in Kanada, Frankreich und anderswo geleugnet. Sie wollen Haiti dauerhaft unter dem imperialen Stiefelabsatz halten. Soweit es die USA betrifft, wird Haiti niemals frei sein. Aber wirklich, Haiti wird niemals unterworfen werden. So arm und belagert die Insel auch sein mag, ihre Bewohner haben nie aufgegeben, sich nie ergeben, und jeder Versuch ausländischer Mächte, Haiti zu beherrschen, wurde entweder abgeschmettert oder löste sich im Chaos auf.

James Patrick Jordan lebt in Tucson, Arizona und arbeitet für die Alliance for Global Justice.