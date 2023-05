Ein scheinbar vertrautes Muster, das weltweit stattfindet: Impfung geschädigte Frau in Australien beantragt Entschädigung durch die Regierung. Anspruch wird abgelehnt und verzögert.

Der Impfstoff von AstraZeneca hat im Vereinigten Königreich durch eine Reihe von Klagen und Impfschäden im Kontext der Covid-Impfung eine Kontroverse ausgelöst. In einem Fall wurde Adam Rowland, ein professioneller Physiotherapeut, über ein Jahr lang von Krankenhaus zu Krankenhaus gefahren, um sich wegen Verletzungen behandeln zu lassen, die schließlich als durch den AstraZeneca-Impfstoff verursacht diagnostiziert wurden. Im November 2022, nachdem er in mehreren Krankenhäusern untersucht worden war, wurde bei Rowland schließlich eine durch den Impfstoff verursachte thrombotische Vaskulitis (Entzündung der Blutgefäße) und eine weitverbreitete vaskuläre Neuropathie (mangelnde Blutversorgung der Nerven) diagnostiziert, die bei Personen, die durch den AstraZeneca-Impfstoff Covid-19 geschädigt wurden, häufig zu beobachten ist. Rowland wünschte sich, er hätte sich vor der Impfung eingehender über den Impfstoff informiert, denn seine Verletzung hat sein Leben völlig umgekrempelt. Dr. Suhail Hussain beschreibt: „Impfschäden werden als unerwünschte Ereignisse nach der Verabreichung einer Impfung eingestuft. Schwerwiegende unerwünschte Ereignisse können von Blutgerinnseln – Lungenembolie, Herzmuskelentzündung und Herzbeutelentzündung (Entzündung und Infektion in der Herzgegend) – bis zu neurologischen Problemen wie Schlaganfällen reichen. Im Allgemeinen treten sie sehr selten auf, da die Entwicklung von Impfstoffen ein gründlicher und umfangreicher Prozess ist. Ob selten oder nicht, die Verletzungen verursachen nicht nur im Vereinigten Königreich große Probleme.

Bettlägerig in Australien

In Sydney, Australien, wird Sandra Byron für den Rest ihres Lebens mit einem „lähmenden“ Leiden zu kämpfen haben. Nach Angaben von Fachleuten ist Byrons Verletzung eine direkte Folge des Impfstoffs Covid von AstraZeneca.

Byron führt außerdem seit zwei Jahren einen Entschädigungsstreit mit der australischen Regierung. Australien verfügt zwar über einen Entschädigungsplan für Impfgeschädigte, der als „rationalisiertes System“ bezeichnet wird, hat aber bisher Byrons Antrag auf Zahlung abgelehnt. Andere Länder wie Kanada, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten scheinen die Entschädigung von Impfschäden durch Covid zu erschweren, und so scheint es auch in Australien zu sein.

Geimpft im Mai 2021

Das Entschädigungsprogramm wird von der australischen Behörde Services Australia verwaltet, die den Antrag von Frau Byron als „nicht zahlbar“ eingestuft hat. Byron hat gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt. Drei verschiedene Ärzte haben ihr Kapillarlecksyndrom und das Guillain-Barre-Syndrom direkt mit der Impfung von Astra Zeneca in Verbindung gebracht. Services Australia sagt, dass sie eng mit Byrons Vertretern zusammenarbeiten und keine Antwort auf ihren Anspruch geben können. „Der Bewertungsprozess kann komplex sein, und die Ansprüche können auch unabhängig von medizinischen und anderen entsprechend qualifizierten Experten geprüft werden“, so ein Sprecher. „In vielen Fällen muss Services Australia zusätzliche Informationen von den Antragstellern einholen, um die Prüfung ihres Antrags voranzutreiben. „Wir können zwar nicht über einzelne Fälle sprechen, aber wir arbeiten eng mit den Vertretern von Frau Byron zusammen, um sie über den aktuellen Stand ihres Falles zu informieren.“ In der Zwischenzeit lebt Byron mit Schmerzen und kann sich keine Behandlung leisten, um ihre „Qualen“ zu lindern.

Bis zum 12. April hatte das australische Entschädigungsprogramm 3501 Anträge erhalten und nur 137 Ansprüche im Gesamtwert von über 7,3 Millionen Dollar ausgezahlt. 2263 Anträge sind noch in Bearbeitung, 405 wurden zurückgezogen und 696 wurden als nicht zahlbar eingestuft. Dies scheint ein bekanntes Muster bei allen Entschädigungsplänen für Impfschäden weltweit zu sein.