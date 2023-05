Wenn die USA der Meinung sind, dass sie durch die Kristallisierung von AUKUS+ und die maximale Aufstockung der Waffenvorräte in Taiwan einen entscheidenden Vorteil gegenüber China erlangt haben, dann könnten sie sogar versuchen, einen Konflikt zu provozieren, von dem sich die Wargamer überzeugt haben, dass Peking ihn verlieren würde – ein beängstigendes Szenario, das nicht auszuschließen ist.

Die USA bereiten sich im asiatisch-pazifischen Raum auf einen konventionellen Konflikt mit China vor und haben zu diesem Zweck Ende 2021 die AUKUS-Allianz vorgestellt. Diese Plattform soll den Kern einer NATO-ähnlichen Militärstruktur bilden, um die Volksrepublik einzudämmen, und sie wird die entsprechende Rolle ersetzen, die die amerikanischen Politiker ursprünglich der Quad zugedacht hatten. Das macht AUKUS extrem gefährlich, zumal andere Länder der Region ihre Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Führer stillschweigend ausbauen.

Die jüngste Entscheidung Südkoreas, zum ersten Mal seit Jahrzehnten atomar bewaffnete US-U-Boote in seinen Häfen anlegen zu lassen, die während der Reise von Präsident Yoon nach DC in der vergangenen Woche getroffen wurde, signalisiert das Interesse des Landes, sich de facto in diesen anti-chinesischen Block zu integrieren. Das nahe gelegene Japan kann bereits als informelles Mitglied dieses Bündnisses betrachtet werden, nachdem Premierminister Kishida im Januar das Engagement seines Landes für die regionalen Ziele der USA bekräftigt und angedeutet hat, dass es sich in der kommenden Zeit rasch remilitarisieren wird, um China einzudämmen.

Zusammen mit der jüngsten japanisch-koreanischen Annäherung lässt sich daraus schließen, dass die USA ihr Bündnisnetzwerk in Nordostasien verstärkt haben, um die inoffizielle Integration der Region in den AUKUS+ zu erleichtern. Gleichzeitig tun sie etwas Ähnliches mit den Philippinen in Südostasien, deren Präsident diese Woche die USA besucht. Es wird erwartet, dass er sein Land auch de facto in AUKUS+ integrieren wird, genau wie sein südkoreanischer Amtskollege es gerade getan hat.

Die nördlichste Kerninsel der Philippinen, Luzon, liegt viel näher an Taiwan als die japanischen Heimatinseln, was sie zu einem idealen Stützpunkt für eine amerikanische Militärintervention in dieser chinesischen Provinz macht. Obwohl Präsident Marcos gerade bestritten hat, dass sein Land die Absicht hat, irgendjemandes regionale militärische Pläne zu unterstützen, wurde kürzlich bekannt, dass die vier neuen Stützpunkte, deren Nutzung durch die USA er zugestimmt hat, sich auf dieser Insel befinden, was ernsthafte Zweifel an der Aufrichtigkeit seiner Behauptung aufkommen lässt.

Drei weitere aktuelle Entwicklungen verheißen nichts Gutes für den Frieden in diesem Teil Asiens. CNN veröffentlichte Mitte April eine ausführliche Analyse, in der argumentiert wurde, dass die USA möglichst viele Waffen in Taiwan lagern sollten, um den Streitkräften ihres Verbündeten das Überleben zu sichern, falls China die Insel blockiert, bevor es dort eine Sonderoperation startet. Seltsamerweise wurden solche Nachschubprobleme dann einige Tage später während eines Kriegsspiels eines antichinesischen Kongressausschusses für genau dieses Szenario bestätigt.

Die zweite Entwicklung betraf den Vorschlag des EU-Spitzendiplomaten Borrell, dass die Seestreitkräfte der EU in der Straße von Taiwan patrouillieren sollten. Dies geschah nur wenige Wochen, nachdem NATO-Generalsekretär Stoltenberg erklärt hatte, dass “wir jetzt unsere Zusammenarbeit mit unseren Partnern im Indopazifik verstärken werden: Japan, Südkorea, Neuseeland und Australien”. Der unbestreitbare Trend ist, dass die europäischen Partner der USA bereit sind, eine größere militärische Rolle in der Region zu spielen, einschließlich einer provokativen Rolle, wenn sie schließlich in der Straße von Taiwan patrouillieren.

Und schließlich wurde am vergangenen Wochenende berichtet, dass US-Spezialkräfte erstmals Übungen durchgeführt haben, bei denen sie simulierten, was sie tun würden, wenn ihr Land wegen Taiwan in einen Krieg mit China eintreten würde, und damit jede so genannte “strategische Zweideutigkeit” darüber beseitigten, wie Washington auf ein solches Szenario reagieren würde. Die USA können sich nicht länger auf ihre Neutralität berufen, nachdem sie ihre am besten ausgebildeten Streitkräfte buchstäblich darauf vorbereitet haben, nach Taiwan einzudringen, um die chinesischen Streitkräfte zu töten, die dort eindringen könnten.

Diese drei Entwicklungen zeigen, dass die USA im Vorfeld eines möglichen Krieges mit China Verbündete sowohl im asiatisch-pazifischen Raum als auch in Europa um sich scharen, aber es gibt zwei wichtige Akteure, die sich entweder nicht an diesem Plan beteiligen werden oder sich noch nicht entschieden haben, nämlich Indien und Indonesien. Das einflussreiche offizielle Magazin des Council on Foreign Relations hat gerade einen Artikel darüber veröffentlicht, warum Indien sich nicht beteiligen wird, während Indonesien unter Druck gesetzt wird, amerikanischen und australischen Streitkräften die Durchreise durch sein Gebiet zu gestatten.

Auch ohne diese beiden Länder ist die sich abzeichnende antichinesische Eindämmungskoalition der USA immer noch sehr beachtlich und zeigt, dass es den USA gelungen ist, eine Vielzahl von Ländern dazu zu bringen, sich um AUKUS zu scharen. Südkorea wird als Geheimdienst- und Raketenvorposten dienen, die japanischen Ryukyu-Inseln und die philippinische Insel Luzon sind komplementäre Stützpunkte, um eine US-Intervention in Taiwan zu erleichtern, und die NATO wird in der gesamten Region Unterstützung leisten und China möglicherweise durch Patrouillen in der Straße von Taiwan provozieren.

Inmitten der Verfestigung der NATO-ähnlichen Militärstruktur im asiatisch-pazifischen Raum werden die USA und ihre Verbündeten Taiwan wahrscheinlich bis zum Rand mit Waffen füllen, genau wie CNN vorschlug und ein antichinesischer Kongressausschuss kurioserweise nur ein paar Tage später bestätigte, dass dies oberste Priorität haben sollte. Diese miteinander verknüpften Trends stellen äußerst dringende Herausforderungen für Chinas objektive nationale Sicherheitsinteressen dar, die von Tag zu Tag mehr bedroht werden, da China mit der Einleitung einer Sonderoperation in Taiwan noch zögert.

Für Chinas Haltung gibt es berechtigte Gründe, zumal die chinesische Führung eine friedliche Wiedervereinigung mit der abtrünnigen Region ihres Landes wirklich vorziehen und daher alle diesbezüglichen Möglichkeiten vollständig ausschöpfen möchte, bevor sie zu militärischen Mitteln greift. Dieser moralische Ansatz beruht auf dem Widerwillen, als Erster einen brudermörderischen Konflikt auszulösen, was zwar lobenswert ist, aber auf Kosten der militärischen Interessen geht, falls ein Krieg um diese Insel unvermeidlich ist.

Niemand weiß, ob dies der Fall sein wird oder nicht, aber die USA tun ihr Möglichstes, um im Falle eines solchen Szenarios in der bestmöglichen Position zu sein, was Chinas eigene Position in einem solchen Fall erschwert. Wenn die USA das Gefühl haben, dass sie durch die Herausbildung von AUKUS+ und die maximale Aufstockung der Waffenvorräte in Taiwan einen entscheidenden Vorteil gegenüber China erlangt haben, könnten sie sogar versuchen, einen Konflikt zu provozieren, von dem die Kriegsspieler überzeugt waren, dass Peking ihn verlieren würde – ein beängstigendes Szenario, das nicht auszuschließen ist.