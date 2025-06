Hassreden, Deepfakes und Falschinformationen untergraben die Arbeit der Vereinten Nationen: Kommunikationschef

Von The Sociable

Hassrede ist Ausgangspunkt für das Vorgehen gegen Narrative, die die Agenda der Vereinten Nationen behindern: Perspektive

Die Kommunikationschefin der Vereinten Nationen sagt, dass Hassrede, Deepfakes und Falschinformationen über die Absichten der UNO die Arbeit der UN-Organisationen untergraben.

Anlässlich des „Internationalen Tages gegen Hassrede“ am Montag erklärte Melissa Fleming, Untergeneralsekretärin der Vereinten Nationen für globale Kommunikation, dass KI-Deepfakes für Hassrede und Falschinformationen über die Arbeit und Absichten der UN verantwortlich seien.

„KI wird missbraucht, um in großem Umfang falsche und hasserfüllte Informationen zu erstellen und zu verbreiten […] Außerdem untergräbt sie die Arbeit der UN-Organisationen, da falsche Informationen über unsere Absichten und unsere Arbeit verbreitet werden.“ Melissa Fleming, Internationaler Tag der Vereinten Nationen gegen Hassreden, Juni 2025

Melissa 'WE OWN THE SCIENCE' Fleming:

Fleming, der vor drei Jahren in Bezug auf Covid und Klimanarrative erklärte: „Wir besitzen die Wissenschaft“, behauptete am Montag, dass KI-Deepfakes nicht nur zu diplomatischen Krisen und Unruhen in Kriegsgebieten führten, sondern auch die UN selbst untergraben würden.

„Wir sehen bereits, wie KI missbraucht wird, um falsche und hasserfüllte Informationen in großem Umfang zu erstellen und zu verbreiten“, sagte Fleming.

„Leider untergräbt dies auch die Arbeit der UN-Organisationen, da falsche Informationen über unsere Absichten und unsere Arbeit verbreitet werden“, fügte sie hinzu.

Hassrede mit falschen Informationen, Fehlinformationen und Desinformation in einen Topf zu werfen, ist eine beliebte Taktik der Kommunikationsstrategien der UN.

Die Vereinten Nationen definieren Hassrede als: „jede Art von Kommunikation in Wort, Schrift oder Verhalten, die eine Person oder eine Gruppe aufgrund dessen, wer sie ist, d. h. aufgrund ihrer Religion, ethnischen Zugehörigkeit, Nationalität, Rasse, Hautfarbe, Abstammung, Geschlecht oder anderen Identitätsmerkmalen, angreift oder abwertende oder diskriminierende Sprache verwendet.“

Die Veranstaltung, bei der Fleming sprach, sollte eigentlich zum Thema „Hassrede“ stattfinden, aber sie nahm es auf sich, dies mit „falschen Informationen“ zu vermischen, um beides in Einklang zu bringen.

Auf diese Weise könnte schon die bloße Kritik an der UNO als Hassrede angesehen werden, da sie einen „Angriff“ auf eine „Gruppe“ aufgrund ihrer wahrgenommenen „Identität“ als machtgierige, globalistische Organisation darstellen könnte, die anfällig für Bestechung, Missbrauch und Korruption ist.

„Die Vereinten Nationen und der Generalsekretär waren stolz darauf, im Juni letzten Jahres ein sehr wirkungsvolles neues Instrument zur Interessenvertretung ins Leben zu rufen. Ich bin stolz darauf, dass meine Abteilung an dessen Ausarbeitung beteiligt war. Es handelt sich um die Globalen Grundsätze der Vereinten Nationen zur Informationsintegrität, eine Reihe von Empfehlungen, die dazu beitragen sollen, ein gesünderes Informationsumfeld zu schaffen und gleichzeitig die grundlegenden Menschenrechte zu wahren.“ Melissa Fleming, Internationaler Tag der Vereinten Nationen gegen Hassreden, Juni 2025

Um auf die Kommunikationschefin der UN zurückzukommen: Fleming lobte ihre eigene Arbeit an den „Global Principles for Information Integrity” (Globale Grundsätze für Informationsintegrität) der UN – einem Dokument, das ebenfalls Hassrede mit Falschinformationen vermischt und dabei erfundene Schlagworte wie „Informationsintegrität” und „gesündere Informationsökosysteme” verwendet, um Zensur, Demonetarisierung und De-Platforming schmackhafter klingen zu lassen.

Um Ihnen zu zeigen, wie verzweifelt die UNO versucht, Narrative zu kontrollieren, die ihren Agenden und ihrer Politik zuwiderlaufen, hier einige Zitate aus dem Dokument zur Informationsintegrität, zusammen mit meiner eigenen Übersetzung dessen, was diese Zitate tatsächlich bedeuten:

„Koordinierte Desinformationskampagnen, die oft von kommerziellen Interessen getrieben sind, versuchen, die wissenschaftlich anerkannten Grundlagen des vom Menschen verursachten Klimawandels, seine Ursachen oder Auswirkungen zu leugnen oder Zweifel daran zu säen, um Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele zu verzögern oder zu verhindern.“

„Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens – Aktivisten, Wissenschaftler und Rundfunkjournalisten – sind wegen ihrer Bemühungen, über die Klimakrise zu informieren und sie anzugehen, zur Zielscheibe von Hassreden, Drohungen und Belästigungen geworden.“ Übersetzung : Wir mögen es nicht, wenn Sie uns mit Gegenargumenten herausfordern, deshalb spielen wir lieber die Opferrolle.

„Unterlassen Sie die Durchführung oder Förderung von Informationskampagnen im In- und Ausland, die absichtlich Desinformation verbreiten oder Hassreden nutzen.“

Aber die UNO tut mehr, als Werbekunden dazu zu bewegen, ihre Konkurrenten in den Ruin zu treiben.

Fleming selbst gab im September 2022 vor dem Weltwirtschaftsforum (WEF) zu, dass die UNO mit Google zusammenarbeitet, um Suchergebnisse aktiv zu manipulieren, sodass nur von der UNO genehmigte Quellen an der Spitze der mächtigsten und einflussreichsten Suchmaschine der Welt erscheinen.

Alle Narrative, die den Botschaften der UNO widersprechen, sollten unnatürlich unterdrückt werden.

„Wir sind eine Partnerschaft mit Google eingegangen. Wenn Sie „Klimawandel“ googeln, finden Sie ganz oben in den Suchergebnissen alle möglichen Ressourcen der Vereinten Nationen. Wir haben diese Partnerschaft ins Leben gerufen, als wir schockiert feststellten, dass wir bei der Google-Suche nach „Klimawandel“ ganz oben unglaublich verzerrte Informationen erhielten.“ Melissa Fleming, WEF Sustainable Development Impact Meetings, September 2022

„Wir besitzen das Wissen, und wir sind der Meinung, dass die Welt davon erfahren sollte, ebenso wie die Plattformen selbst.“ Melissa Fleming, WEF Sustainable Development Impact Meetings, September 2022

„Wir sind eine Partnerschaft mit Google eingegangen“, sagte Fleming im Jahr 2022.

„Wenn Sie „Klimawandel“ googeln, finden Sie ganz oben in den Suchergebnissen alle möglichen Ressourcen der Vereinten Nationen.

„Wir haben diese Partnerschaft ins Leben gerufen, als wir schockiert feststellten, dass wir bei der Google-Suche nach „Klimawandel“ ganz oben unglaublich verzerrte Informationen erhielten.

„Wir werden viel proaktiver. Wir verfügen über die wissenschaftlichen Erkenntnisse und sind der Meinung, dass die Welt davon erfahren sollte, ebenso wie die Plattformen selbst“, fügte sie hinzu.

„Wir haben nicht nur ein Problem mit der Umweltverschmutzung durch Emissionen, sondern auch mit einer Informationsverschmutzung, die unsere Feeds mit Verschwörungstheorien und Lügen überschwemmt.“ Melissa Fleming, G20-Gipfel, November 2024

Bei einer G20-Pressekonferenz zum Thema Informationsintegrität im vergangenen Jahr sagte Fleming, dass Informationsverschmutzung „unsere Feeds mit Verschwörungstheorien und Lügen überschwemmt“.

Fleming behauptete, dass Desinformation zum Thema Klima „von Sonderinteressen“ und „irreführender Werbung“ angetrieben werde, die „die Energiewende behindern“ wollten, „wissenschaftliche Fakten leugnen“ wollten und „das Vertrauen in die Klimawissenschaft und ihre Lösungen untergraben, während sie genau diejenigen schikanieren, die versuchen, diese Fakten zu verbreiten“.

Sie beklagte auch, dass Journalisten, Wissenschaftler und Klimaaktivisten angegriffen würden, weil sie von den Vereinten Nationen gebilligte Klimanarrative verbreiteten.

Der Global Digital Compact „fordert eine Bewertung der Auswirkungen von Falsch- und Desinformationen auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung“. Melissa Fleming, G20-Gipfeltreffen, November 2024

Fleming erklärte im November letzten Jahres weiter, dass Falschinformationen zum Klima toxische Informationsökosysteme schafften, dass aber der Global Digital Compact, der auf dem UN-Zukunftsgipfel im vergangenen Jahr unterzeichnet wurde, aufgrund seines Abschnitts zur Informationsintegrität ein sehr wichtiges Dokument sei.

Der Abschnitt zur Informationsintegrität ist laut Fleming wichtig, weil „er eine Bewertung der Auswirkungen von Fehlinformationen und Desinformation auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung fordert“.

Und genau darum geht es bei der Vermischung von Hassrede und sogenannten Falschinformationen – darum, jede abweichende Meinung zu unterdrücken, die den Fortschritt der UN bei der Agenda 2030 behindern könnte.

„Weltweit beobachtet die UNO, wie Falsch- und Desinformationen sowie Hassreden den Fortschritt bei der Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung gefährden können. Es ist klar geworden, dass ein Weitermachen wie bisher keine Option ist.“ UN-POLITIKBRIEF, INFORMATIONSINTEGRITÄT AUF DIGITALEN PLATTFORMEN, JUNI 2023

Im Jahr 2023 veröffentlichte die UNO einen „Freiwilligen Verhaltenskodex für Informationsintegrität auf digitalen Plattformen”, der in vielerlei Hinsicht zeigt, dass „Informationsintegrität” wenig mit ehrlicher und offener Debatte zu tun hat, sondern vielmehr mit der Unterdrückung jeglicher abweichender Meinungen zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs).

Um Ihnen eine Vorstellung von dem schieren Ausmaß und Umfang zu geben, in dem die UNO alles ausmerzen will, was sie als „Fehlinformationen und Desinformation” betrachtet, hier einige politische Empfehlungen aus dem „Towards a United Nations Code of Conduct” (Auf dem Weg zu einem Verhaltenskodex der Vereinten Nationen), der nicht nur die Mitgliedstaaten, sondern auch private Gruppen wie Interessengruppen (d. h. NGOs, Unternehmen, Wissenschaft usw.), digitale Plattformen, Werbetreibende und Nachrichtenmedien auffordert, sich den Vorgaben der UNO zu fügen:

Alle Beteiligten sollten davon absehen, Falschinformationen und Hassreden zu irgendeinem Zweck zu verbreiten, zu unterstützen oder zu verstärken.

sollten davon absehen, Falschinformationen und Hassreden zu irgendeinem Zweck zu verbreiten, zu unterstützen oder zu verstärken. Alle Beteiligten sollten Ressourcen bereitstellen, um die Ursachen, die Verbreitung und die Auswirkungen von Falschinformationen und Hassreden zu untersuchen und darüber zu berichten, wobei die Menschenrechtsnormen und -standards zu achten sind, und sie sollten weiter in die Kapazitäten zur Überprüfung von Fakten in allen Ländern und Kontexten investieren.

sollten Ressourcen bereitstellen, um die Ursachen, die Verbreitung und die Auswirkungen von Falschinformationen und Hassreden zu untersuchen und darüber zu berichten, wobei die Menschenrechtsnormen und -standards zu achten sind, und sie sollten weiter in die Kapazitäten zur Überprüfung von Fakten in allen Ländern und Kontexten investieren. Alle Interessenträger sollten Schulungen und Kapazitätsaufbau fördern, um das Verständnis dafür zu entwickeln, wie Falschinformationen, Desinformation und Hassreden sich manifestieren, und um Präventions- und Abhilfemaßnahmen zu stärken.

sollten Schulungen und Kapazitätsaufbau fördern, um das Verständnis dafür zu entwickeln, wie Falschinformationen, Desinformation und Hassreden sich manifestieren, und um Präventions- und Abhilfemaßnahmen zu stärken. Alle Interessenträger sollten dringend und unverzüglich Maßnahmen ergreifen, um eine sichere, verantwortungsvolle, ethische und menschenrechtskonforme Nutzung künstlicher Intelligenz zu gewährleisten und die Auswirkungen der jüngsten Fortschritte in diesem Bereich auf die Verbreitung von Falschinformationen, Desinformation und Hassreden anzugehen.

sollten dringend und unverzüglich Maßnahmen ergreifen, um eine sichere, verantwortungsvolle, ethische und menschenrechtskonforme Nutzung künstlicher Intelligenz zu gewährleisten und die Auswirkungen der jüngsten Fortschritte in diesem Bereich auf die Verbreitung von Falschinformationen, Desinformation und Hassreden anzugehen. Die Mitgliedstaaten sollten den Zugang der Öffentlichkeit zu genauen, transparenten und aus glaubwürdigen Quellen stammenden Informationen der Regierung gewährleisten, insbesondere zu Informationen, die im öffentlichen Interesse liegen, einschließlich aller Aspekte der Ziele für nachhaltige Entwicklung.

sollten den Zugang der Öffentlichkeit zu genauen, transparenten und aus glaubwürdigen Quellen stammenden Informationen der Regierung gewährleisten, insbesondere zu Informationen, die im öffentlichen Interesse liegen, einschließlich aller Aspekte der Ziele für nachhaltige Entwicklung. Die Mitgliedstaaten sollten in unabhängige Forschung über die Verbreitung und Auswirkungen von Falschinformationen, Desinformation und Hassreden in verschiedenen Ländern und Sprachen investieren und diese unterstützen, insbesondere in unterversorgten Kontexten und in anderen Sprachen als Englisch, damit die Zivilgesellschaft und die Wissenschaft frei und sicher arbeiten können.

sollten in unabhängige Forschung über die Verbreitung und Auswirkungen von Falschinformationen, Desinformation und Hassreden in verschiedenen Ländern und Sprachen investieren und diese unterstützen, insbesondere in unterversorgten Kontexten und in anderen Sprachen als Englisch, damit die Zivilgesellschaft und die Wissenschaft frei und sicher arbeiten können. Digitale Plattformen und Werbetreibende sollten sicherstellen, dass Werbung nicht neben Online-Fehlinformationen, Desinformation oder Hassreden platziert wird und dass Werbung, die Desinformation enthält, nicht beworben wird.

und Werbetreibende sollten sicherstellen, dass Werbung nicht neben Online-Fehlinformationen, Desinformation oder Hassreden platziert wird und dass Werbung, die Desinformation enthält, nicht beworben wird. Digitale Plattformen sollten für sinnvolle Transparenz in Bezug auf Algorithmen, Daten, Inhaltsmoderation und Werbung sorgen.

sollten für sinnvolle Transparenz in Bezug auf Algorithmen, Daten, Inhaltsmoderation und Werbung sorgen. Digitale Plattformen sollten leicht zugängliche Richtlinien zu Falsch- und Desinformationen sowie Hassreden veröffentlichen und bekannt machen und über die Verbreitung koordinierter Desinformationen auf ihren Diensten sowie über die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Bekämpfung solcher Aktivitäten berichten.

sollten leicht zugängliche Richtlinien zu Falsch- und Desinformationen sowie Hassreden veröffentlichen und bekannt machen und über die Verbreitung koordinierter Desinformationen auf ihren Diensten sowie über die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Bekämpfung solcher Aktivitäten berichten. Digitale Plattformen sollten die uneingeschränkte Beteiligung der Zivilgesellschaft an den Bemühungen zur Bekämpfung von Falsch- und Desinformationen sowie Hassreden gewährleisten.

sollten die uneingeschränkte Beteiligung der Zivilgesellschaft an den Bemühungen zur Bekämpfung von Falsch- und Desinformationen sowie Hassreden gewährleisten. Nachrichtenmedien sollten sicherstellen, dass alle bezahlten Werbeanzeigen und Advertorials eindeutig als solche gekennzeichnet sind und keine Falsch- und Desinformationen sowie Hassreden enthalten.

Nach eigenen Angaben befasst sich die UNO in erster Linie mit dem, was sie als „Fehlinformationen“ betrachtet, weil das nicht gewählte globalistische Gremium besorgt ist über Informationen, die „die Erfüllung des UN-Mandats und wesentliche Prioritäten“ beeinträchtigen könnten, insbesondere wenn es um Kritik an ihren Zielen für nachhaltige Entwicklung geht.

Immer wieder beweist die UNO, dass ihre Agenda zur Bekämpfung sogenannter Hassreden nur der Anfang ist.

Wenn das, was Melissa „We Own The Science“ Fleming am Montag darüber gesagt hat, dass bestimmte Informationen über die Absichten der UNO die Arbeit ihrer Organisationen untergraben, tatsächlich wahr ist, dann sollte das, was Sie gerade lesen, als schädlich und hasserfüllt betrachtet werden und niemals veröffentlicht worden sein dürfen.

Für die nicht gewählten Globalisten sind Hassreden ein Ausgangspunkt für das, was sie wirklich zerstören wollen – nämlich alle Informationen, die ihren Fortschritt bei den SDGs, auch bekannt als „Agenda 2030“, behindern könnten.

Genauso wie Social-Media-Plattformen während der Lockdowns wahre und korrekte Informationen zensierten, weil sie zu „Impfskepsis“ beitragen könnten, wird dieselbe Taktik auch bei der UNO und ihren SDGs angewendet.

Es gibt keine Wahrheit, nur Macht.