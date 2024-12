Hat Bibi seinen Traum von der Vernichtung der arabischen Welt erreicht?

Von Mike Whitney

Sehen Sie sich die Karte oben an. Sie erklärt alles.

Dies ist in etwa die Situation vor Ort heute. Der Großteil der Landmasse Syriens wird von fünf Gruppen kontrolliert: Al Qaida (HTS), die Kurden (SDF), die IDF (Israel), die Türken und Reste der syrischen Armee (SAA). Natürlich ist die Situation extrem fließend, sodass einige Gebiete in naher Zukunft wahrscheinlich den Besitzer wechseln werden, da rivalisierende Gruppen untereinander kämpfen. Aber eines wird sich nicht ändern: Es wird keine Regierung entstehen, die in der Lage ist, einen einheitlichen, zusammenhängenden und lebensfähigen zentral regierten syrischen Staat zu schaffen. Das wird nicht passieren. Die verschiedenen Armeen sind zu mächtig, als dass eine Gruppe die anderen zerschlagen und eine Regierung wiederherstellen könnte, die das gesamte zuvor kontrollierte Gebiet Syriens regiert.

Warum ist das von Bedeutung?

Weil wir anerkennen müssen, dass Israel erreicht hat, was es von Anfang an wollte. Sie haben nicht nur Verbündete angeworben, um Assad zu stürzen, sondern auch den syrischen Staat ausgelöscht. Syrien ist weg, es existiert nicht mehr. Und das ist seit mehr als 40 Jahren Israels Ziel.

Wir sollten die Ereignisse der letzten Woche also nicht als zufällig oder spontan betrachten, denn das sind sie nicht. Alles, was geschehen ist, steht in engem Zusammenhang mit einem strategischen Entwurf, der vor mehr als vier Jahrzehnten von einem zionistischen Intellektuellen (Oded Yinon) erstellt wurde und der – laut dem Biografen Israel Shahak – „einen genauen und detaillierten Plan … für den Nahen Osten ausarbeitete, der auf der Aufteilung des gesamten Gebiets in Kleinstaaten und der Auflösung aller bestehenden arabischen Staaten basiert.“ Punkt.

An dieser Stelle sollten die Leser einen Moment innehalten und ehrlich darüber nachdenken, ob dies die endlosen Kämpfe und Unruhen, die wir in den letzten zwei Jahrzehnten im Nahen Osten erlebt haben, wirklich erklärt.

Die Antwort lautet: Ja. Irak, Libyen, Libanon, Syrien usw. Dies sind nicht nur Länder, sondern auch Tagesordnungspunkte auf einer zionistischen Checkliste für die regionale Vorherrschaft. Hören Sie also auf zu glauben, dass die Kriege etwas mit Assad, Öl, Pipelines, der Hamas oder gar der Sicherheit Israels zu tun haben. Denn das tun sie nicht. Diese Kriege zielen darauf ab, die israelische Vorherrschaft im gesamten Nahen Osten zu etablieren. Sehen wir uns das Dokument selbst an, das den Titel „Eine Strategie für Israel in den 1980er Jahren“ von Oded Yinon trägt:

Die muslimische arabische Welt ist wie ein provisorisches Kartenhaus aufgebaut, das von Fremden errichtet wurde, ohne die Wünsche und Bedürfnisse der Bewohner zu berücksichtigen. …Jeder arabisch-muslimische Staat ist heutzutage mit einer ethnischen und sozialen Zerstörung von innen konfrontiert, und in einigen tobt bereits ein Bürgerkrieg. Alle arabischen Staaten östlich von Israel sind zerrissen, zerbrochen und von Konflikten durchzogen … Dieses Bild einer nationalen ethnischen Minderheit, das sich von Marokko bis Indien und von Somalia bis zur Türkei erstreckt, deutet auf das Fehlen von Stabilität und eine rasche Degeneration in der gesamten Region hin. Wenn man dieses Bild zum wirtschaftlichen hinzufügt, sehen wir, wie die gesamte Region wie ein Kartenhaus aufgebaut ist, das den schwerwiegenden Problemen nicht standhalten kann … Eine Strategie für Israel in den achtziger Jahren, Oded Yinon, voltairenet

In den ersten Absätzen identifiziert der Autor also die Schwachstellen innerhalb der heutigen Gesellschaften, die für Israels strategischen Vorteil ausgenutzt werden können. Der Fokus liegt natürlich auf „ethnischen Minderheiten“, die dazu angestachelt werden können, bestehende Spaltungen innerhalb der Gesellschaft zu verschärfen, um die größere politische Einheit zu schwächen, was zu einem Regimewechsel führt. Und hier kommt der Clou:

Die Westfront … ist in der Tat weniger kompliziert als die Ostfront. Die vollständige Auflösung des Libanon in fünf Provinzen dient als Präzedenzfall für die gesamte arabische Welt. Die spätere Auflösung Syriens und des Irak in ethnisch oder religiös einzigartige Gebiete wie den Libanon ist langfristig Israels vorrangiges Ziel an der Ostfront, während die Auflösung der Militärmacht dieser Staaten kurzfristig das vorrangige Ziel ist. Syrien wird entsprechend seiner ethnischen und religiösen Struktur in mehrere Staaten zerfallen, wie im heutigen Libanon, so dass es einen schiitischen Alawitenstaat entlang seiner Küste, einen sunnitischen Staat in Damaskus, der seinem nördlichen Nachbarn feindlich gesinnt ist, und die Drusen geben wird, die einen Staat gründen werden, vielleicht sogar auf unserem Golan, und sicherlich im Hauran und im Norden Jordaniens. Diese Situation wird langfristig Frieden und Sicherheit in der Region garantieren, und dieses Ziel ist bereits heute in Reichweite. Eine Strategie für Israel in den 1980er Jahren, Oded Yinon, voltairenet

Wiederholen Sie: „Dieser Zustand wird langfristig die Garantie für Frieden und Sicherheit in der Region sein.“ Mit anderen Worten: Die Anstiftung zu ethnischer und religiöser Gewalt gegen andere Gruppen innerhalb der Gesellschaft ist die operative Strategie, um regionale Vorherrschaft zu erlangen. Um die Sicherheit Israels zu gewährleisten, müssen die Araber dazu ermutigt werden, sich gegenseitig zu töten.

Ist uns das klar?

Was die Palästinenser betrifft, gibt es diese kleine Perle:

Echtes Zusammenleben und Frieden werden erst dann im Land herrschen, wenn die Araber verstehen, dass sie ohne jüdische Herrschaft zwischen dem Jordan und dem Meer weder eine Existenz noch Sicherheit haben werden. Eine eigene Nation und Sicherheit werden sie nur in Jordanien haben. Eine Strategie für Israel in den achtziger Jahren

Man bedenke, dass dies 1982 geschrieben wurde, was bedeutet, dass es unter den Politikern in Netanyahus Partei nie die Absicht gab, Land gegen Frieden einzutauschen oder ihren Verpflichtungen gemäß der US-Resolution 242 zur Räumung der besetzten Gebiete nachzukommen. Es war immer ein Trick, der darauf abzielte, leichtgläubige Dummköpfe in den USA zu verwirren.

Der Wirtschaftswissenschaftler Jeffrey Sachs hat vieles von dem bestätigt, was wir hier gesagt haben. Er hat sich kürzlich in einer Reihe von Interviews auf YouTube recht deutlich geäußert und Benjamin Netanjahu die Schuld für alle Kriege der letzten Zeit im Nahen Osten gegeben. Hier ist Sachs in einem kürzlich erschienenen Artikel in den Consortium News:

Der Sturz Syriens in dieser Woche ist der Höhepunkt der israelisch-amerikanischen Kampagne gegen Syrien, die bis 1996 zurückreicht, als Netanjahu sein Amt als Premierminister antrat. Der Krieg zwischen Israel und den USA gegen Syrien eskalierte 2011 und 2012, als der ehemalige US-Präsident Barack Obama die CIA heimlich mit dem Sturz der syrischen Regierung im Rahmen der Operation Timber Sycamore beauftragte. Syriens Niedergang kam schnell, aufgrund von mehr als einem Jahrzehnt erdrückender Wirtschaftssanktionen, der Last des Krieges, der Beschlagnahmung des syrischen Öls durch die USA … und am unmittelbarsten durch die Angriffe Israels auf die Hisbollah … Netanyahus seit fast drei Jahrzehnten bestehender Ehrgeiz, die Region durch Krieg zu verändern, spielt sich vor unseren Augen ab … Die lange Geschichte der israelischen Kampagne zum Sturz der syrischen Regierung ist nicht allgemein bekannt, doch die dokumentarischen Aufzeichnungen sind eindeutig … Israels Krieg gegen Syrien begann 1996 mit US-amerikanischen und israelischen Neokonservativen, die für Netanjahu bei seinem Amtsantritt eine „Clean-Break“-Strategie für den Nahen Osten entwickelten.… Der Kern der „Clean-Break“-Strategie bestand darin, dass Israel (und die USA) „Land für Frieden“ ablehnen sollten, die Idee, dass Israel sich aus den besetzten palästinensischen Gebieten zurückziehen würde, um Frieden zu erlangen… ... Netanyahus Strategie wurde in die US-Außenpolitik integriert. Syrien auszuschalten war immer ein wichtiger Teil des Plans. Dies wurde von General Wesley Clark nach dem 11. September bestätigt. (Die Rolle der Israel-Lobby wird in Ilan Pappés neuem Buch „Lobbying for Zionism on Both Sides of the Atlantic“ dargelegt)…. Die USA haben inzwischen Kriege gegen den Irak (Invasion 2003), den Libanon (US-Finanzierung und Bewaffnung Israels), Libyen (NATO-Bombardierung 2011), Syrien (CIA-Operation in den 2010er Jahren), den Sudan (Unterstützung von Rebellen, um den Sudan 2011 zu spalten) und Somalia (Unterstützung der Invasion Äthiopiens 2006) angeführt oder gesponsert. Ein von Israel sehnlichst erwünschter Krieg der USA mit dem Iran steht noch aus … Die USA und Israel freuen sich darüber, dass sie einen weiteren Gegner Israels und Verteidiger der palästinensischen Sache erfolgreich zerstört haben, wobei Netanjahu behauptet, er habe „den historischen Prozess eingeleitet“. … Die amerikanische Einmischung auf Geheiß von Netanyahus Israel hat den Nahen Osten in Trümmern hinterlassen, mit über einer Million Toten und offenen Kriegen in Libyen, Sudan, Somalia, Libanon, Syrien und Palästina, und mit dem Iran, der kurz davor steht, sich ein Atomwaffenarsenal zuzulegen, und der gegen seine eigenen Neigungen zu dieser Eventualität gedrängt wird. USA und Israel zerstören Syrien und nennen es Frieden, Jeffrey Sachs, Consortium News

Dies sind Israels Kriege, und sie werden geführt, um israelische Interessen zu verfolgen, nicht amerikanische. Das US-Militär (und die politische Klasse) wurde von den Manövern der Lobbyisten gekapert, die wissen, wie man die Hebel der Macht bedient, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Ihr Erfolg spricht für sich. Ein Großteil des Nahen Ostens liegt in Trümmern, was von Anfang an geplant war.

Aber jetzt kommt der schwierige Teil, denn in Syrien ist noch nichts wirklich gelöst. Ja, Assad ist weg und ja, der syrische Staat ist zerfallen. Aber wie lange wird es dauern, bis die Türkei im Osten gegen die von den USA unterstützten Kurden kämpft, oder bis israelische und türkische Interessen in Zentral- oder Südsyrien aufeinanderprallen oder bis sich HTS als die unzuverlässige Terrororganisation erweist, die sie bekanntermaßen ist, und sich weigert, ihren Marschbefehlen aus Washington und Tel Aviv Folge zu leisten? Also, ja, die Invasoren mögen sich diese Woche zu „gut gemachter Arbeit“ gratulieren, aber der syrische Flächenbrand ist noch lange nicht vorbei.

Letzte Woche gab es eine wichtige Entwicklung, die einen Einblick in die Zukunft des geschundenen Landes gibt, auch wenn die meisten Medien die Meldung heruntergespielt haben. Am Mittwoch gaben Beamte von Hayat Tahrir-al Sham (HTS) bekannt, dass Mohammed al-Bashir zum Interims-Premierminister Syriens ernannt wurde. Al-Bashir, der die Provinz Idlib regiert hat, wurde ausgewählt, um ein kleines Kabinett zu leiten, dessen Aufgabe es sein wird, dafür zu sorgen, dass die Regierungsbehörden, Banken und öffentlichen Dienste ohne Unterbrechung weiterarbeiten. Noch wichtiger ist, dass al-Bashir, der Englisch spricht, wahrscheinlich der von Washington ernannte Technokrat ist, der den Verkauf der staatlichen Vermögenswerte und Unternehmen des Landes, seiner natürlichen Ressourcen und alles andere von Wert in Gang bringen soll. Nach den Erfahrungen der Vergangenheit zu urteilen, wird er wahrscheinlich eine drastische Senkung der Staatsausgaben sowie dramatische Kürzungen im Bildungswesen, in der öffentlichen Sicherheit und im Gesundheitswesen überwachen. Er wird auch hohe Kredite vom IWF für den Wiederaufbau beantragen, die auf ausländische Konten für seine Familie und seine Kumpane umgeleitet werden, sodass die einfachen Syrer mit einem Berg von Schulden zurückbleiben, die sie niemals zurückzahlen können. Kommt Ihnen das bekannt vor?

Leider verlief Bashirs Debüt nicht so gut wie erwartet. Hier ist die Geschichte von NBC News:

Als der neue syrische Interims-Premierminister Mohammad al-Bashir am Dienstag in Damaskus eine Kabinettssitzung leitete, hing hinter ihm die Flagge der plötzlich siegreichen Opposition des Landes. Daneben hing jedoch ein zweites Banner, das bei den sunnitischen islamistischen Kämpfern der Region beliebt ist und die großen arabischen Buchstaben der Schahada, einer islamischen Glaubensbekenntnis, zeigt. Während sich aus den Trümmern des Assad-Regimes ein neues Syrien erhebt, wartet die Welt gespannt auf Hinweise darauf, wie das aussehen könnte – und diese zweite Flagge beunruhigt diejenigen, die auf eine Zukunft der Mäßigung und Toleranz hoffen … HTS ist in den Vereinigten Staaten und anderswo als terroristische Organisation verboten und ist aus einem Zweig von Al-Qaida hervorgegangen. Ihr Anführer, Abu Mohammad al-Jolani, sagte vor einem Jahrzehnt, dass es im islamistischen Syrien, von dem er träumte, keinen Platz für religiöse Minderheiten geben würde. Er deutete auch an, dass er den Terrorismus in den Westen bringen könnte, wenn dieser sich nicht aus den Kriegen im Nahen Osten zurückzöge. In jüngerer Zeit hat sich Jolani, der jetzt seinen richtigen Namen Ahmad al-Sharaa verwendet, jedoch einer Art Rebranding unterzogen, seinen Bart gestutzt, verwestlichte grüne Kampfanzüge angezogen und sich für Toleranz gegenüber allen Glaubensrichtungen in Syrien ausgesprochen. Dennoch warten viele Beobachter mit ihrem Urteil, bis diesen Worten Taten folgen. Die Tatsache, dass die Machthaber Syriens eine Flagge begrüßen, die „islamistisch-salafistische Tendenzen aufweist“, hat „die Menschen in Alarmbereitschaft versetzt“, sagte Sukkar. Obwohl er die Anbringung des Emblems nicht für einen „klugen“ Schachzug hält, sieht er darin eher ein Zeichen für die Herkunft der Rebellen aus Idlib als für irgendetwas anderes. Die klassische Sorge unter Beobachtern der westlichen Außenpolitik war, dass Assad gestürzt, aber durch etwas ersetzt werden könnte, das nicht viel besser ist: eine extremistische Terrorgruppe. Die Flagge in einem Bild zu zeigen, das die neue Übergangsregierung Syriens repräsentieren soll, zeigt, wie tief HTS und Jolani immer noch in ihrer salafistisch-sunnitischen Ideologie und Weltanschauung verwurzelt sind. Da die Gruppe nun gemäßigtere Töne anschlägt und auch über beträchtlichen Einfluss verfügt, erwägen die Vereinigten Staaten, die Terroristenbezeichnung von HTS aufzuheben, wie zwei aktuelle Regierungsbeamte und ein ehemaliger hochrangiger US-Beamter gegenüber NBC News mitteilten. Washington wird die Schritte der militanten Gruppe von ihrem neuen politischen Standpunkt aus genau beobachten. Warum ein Foto des syrischen Interimsführers auf bevorstehende Probleme hindeuten könnte, NBC News

Mohammed al-Bashir vor und nach seinem westlichen Facelifting

Mal sehen, ob ich das richtig verstanden habe: Die Biden-Regierung ersetzt Assad durch eine terroristische Organisation, ist aber plötzlich überrascht, als sie feststellt, dass die Gruppe von Terroristen angeführt wird. Ist es das?

In der Tat. Wie Sie sehen, löst nichts davon die grundlegende Krise, die durch die Absetzung von Assad entstanden ist. Stattdessen haben die Hauptbefürworter eines Regimewechsels – die Türkei, die USA und Israel – Syrien lediglich in ein noch größeres Schlachtfeld verwandelt, auf dem ihre eigenen konkurrierenden Interessen bald in einem tödlichen Kampf ausgetragen werden.

Wie lange wird es dauern, bis die Türkei mit Israel oder den Vereinigten Staaten aneinandergerät? Wie lange, bis ein Religionskrieg das Land verschlingt?

Nicht mehr lange, würde ich wetten. Und für die Menschen, die dachten, dass der Sturz des „bösen Diktators“ Frieden und Sicherheit bringen würde. Sie sollten es sich noch einmal überlegen.