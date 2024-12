Israel gibt Biden den Marschbefehl

Von Philip Giraldi

Syrisches Land wird an „Groß“-Israel angegliedert

Mein ehemaliger CIA-Kollege Larry Johnson hat die besondere Fähigkeit, die Bedeutung des ständig wachsenden tiefen, dunklen Lochs zu verdeutlichen, in das Joe „Murmeltier“ Biden, der an geistiger Verwirrung leidet, das amerikanische Volk gestürzt hat. Larry schrieb am 12. Dezember: „Es bleibt noch viel Zeit, bis Donald Trump ins Amt eingeführt wird, damit Joe Bidens Team von Kretins den Dritten Weltkrieg beginnen kann. Ich denke, das größte Risiko besteht darin, dass Israel ermutigt wird, den Iran anzugreifen und zu versuchen, Stätten zu zerstören, und dass es von den Biden-Lakaien dazu ermutigt wird. Kurz gesagt: Die amerikanische Einmischung auf Geheiß von Netanyahus Israel hat den Nahen Osten in Trümmern hinterlassen, mit über einer Million Toten und offenen Kriegen in Libyen, Sudan, Somalia, Libanon, Syrien und Palästina, und mit dem Iran am Rande eines nuklearen Arsenals, der gegen seine eigenen Neigungen zu dieser Eventualität gedrängt wird. Der Zusammenbruch des Assad-Regimes hat eine harte militärische Reaktion Israels ausgelöst, das Luftangriffe auf militärische Ziele in ganz Syrien gestartet und zum ersten Mal seit 50 Jahren Bodentruppen sowohl innerhalb als auch außerhalb einer entmilitarisierten Pufferzone eingesetzt hat.“

Angesichts der Zerstörung und Teilung Syriens ist es unmöglich geworden, die Außenpolitik der Vereinigten Staaten zu betrachten, ohne zu akzeptieren, dass sie von Israel und Israels einflussreicher Lobby in den USA angetrieben und in gewisser Weise gelenkt wird. „Die Lobby“, wie sie allgemein genannt wird, kontrolliert sowohl den Kongress als auch das Weiße Haus in wichtigen Fragen und steuert die Medienberichterstattung so, dass Israel zum ständigen Opfer und niemals zum Aggressor wird. Obwohl Israel nun triumphierend über die Überreste Syriens marschiert und angedeutet hat, dass es als Besatzer bleiben wird, wird der Schritt von Sprechern des Weißen Hauses als „vorübergehend“ und „defensiv“ bezeichnet. Der Erfolg der Lobby beruht auf der Korruption, die man mit viel Geld kaufen kann, was fast jedem in der Politik klar ist, aber ein verbotenes Thema ist, das manchmal als antisemitischer „Trope“ bezeichnet wird, d. h. „Juden und Geld“. Israels Rolle bei der Steuerung der Politik von Joe Biden und Donald Trump spielt sich größtenteils im Nahen Osten ab, umfasst aber auch die leidenschaftliche Unterstützung der Ukraine von Volodymyr Zelensky, ein Prozess, der zum Teil auf jüdischer Mythologisierung und dem Wunsch nach Rache für die angeblichen „Pogrome“ im kaiserlichen Russland beruht. Die anschließende jüdische Dominanz der sowjetischen Geheim- und Sicherheitsdienste, die zur Ermordung von Millionen von Christen in Russland, der Ukraine und Osteuropa führte, wird in der Erzählung sorgfältig ausgeklammert.

Im Rahmen der jüngsten „Grasmahd“ des israelischen Militärs erklärte der neue Verteidigungsminister des Landes, Israel Katz, gegenüber der Presse, dass die israelische Luftwaffe (IAF) in den zwei Tagen nach der ersten Invasion mehr als 480 Angriffe in ganz Syrien durchgeführt und dabei absichtlich den Großteil der strategischen Waffenbestände Syriens zerstört habe. Unterdessen habe die israelische Marine über Nacht die in Latakia stationierte syrische Flotte vollständig zerstört. Katz bezeichnete die Operation als „großen Erfolg“. Am Tag zuvor hatte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu die schnelle Niederlage des Regimes von Baschar al-Assad als „neues und dramatisches Kapitel“ bezeichnet. „Der Zusammenbruch des syrischen Regimes ist eine direkte Folge der schweren Schläge, die wir gegen die Hamas, die Hisbollah und den Iran geführt haben. Wir verändern das Gesicht des Nahen Ostens.“

Als Donald Trump über die erste Invasion von al-Assads Syrien durch israelische, türkische, aufständische und US-amerikanische Streitkräfte informiert wurde, sagte er, dass der Konflikt uns nichts angehe und es am besten sei, sich herauszuhalten. Hoffentlich wird dies nach der Amtseinführung am 20. Januar die Politik sein, aber man sollte bedenken, dass Trumps Bilanz in Bezug auf die Anbiederung an Israel fast so schlecht ist wie die von Biden, und er war derjenige, der (zugegebenermaßen unter dem Druck des Pentagons) beschloss, die militärische Besetzung eines Drittels Syriens, einschließlich seiner Ölvorkommen und seiner besten landwirtschaftlichen Flächen, im Jahr 2017 fortzusetzen. Nimmt man die lähmenden US-amerikanischen und europäischen Sanktionen gegen Damaskus hinzu, könnte man argumentieren, dass die Syrer seither arm sind und hungern, was zu Flüchtlingsströmen und Feindseligkeit gegenüber der Regierung al-Assad führt, was wiederum zum Erfolg des jüngsten Aufstands beigetragen hat.

Natürlich feiern viele Syrer den Sturz einer zugegebenermaßen repressiven, autoritären und korrupten Regierung unter Baschar al-Assad. Aber andere Syrer, insbesondere Angehörige bisher geschützter Minderheiten wie Christen, Alawiten und Schiiten, leben nun in Angst vor den gewalttätigen sektiererischen Aufständischen, die die Nachfolge von Präsident al-Assad angetreten haben, oder fliehen vor ihnen. Christliche Kirchen wurden bereits geplündert und entweiht und davor gewarnt, Weihnachtsgottesdienste abzuhalten, Weihnachtsparaden zu sponsern und das Bild des Heiligen Nikolaus zu zeigen.

Die Angst vor dem, was kommen wird, ist sicherlich berechtigt, da der „Rebellen“-Anführer der von Al-Qaida abgeleiteten Terrorgruppe Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Abu Mohammad al-Jolani, der jetzt unter seinem richtigen Namen Ahmed al-Shara bekannt ist, einer der Gründer von Al-Qaida in Syrien, Al-Nusra, und ehemaliger Stellvertreter des ISIS-Führers Abu Bakr al-Baghdadi ist. Das US-Außenministerium hat ihn als Terroristen und HTS als terroristische Vereinigung eingestuft und ein Kopfgeld von 10 Millionen US-Dollar auf al-Jolanis Kopf ausgesetzt, das vermutlich bald von Joe Biden aufgehoben wird. Al-Jolanis Hände sind mit viel Blut befleckt und es gibt kaum Anzeichen dafür, dass er sich nicht dafür entscheiden wird, diejenigen abzuschlachten, die er als seine Feinde ansieht, wobei ein Großteil der Morde von den extrem religiösen Gruppen geleitet wird, aus denen seine Anhänger bestehen. Tatsächlich gibt es bereits Berichte über Gruppenmorde, darunter zahlreiche Soldaten der Syrischen Arabischen Armee, die sich ergeben haben, anstatt gegen die Aufständischen zu kämpfen.

Al-Jolani behauptet nun, sein Extremismus sei nur eine „Phase“ gewesen, und er hat mehrfach bestätigt, dass er gute Beziehungen zu Israel wünscht, was eindeutig eine Bedingung der USA ist, damit er an der Macht bleiben kann. Er hat sogar angedeutet, dass die israelische Luftunterstützung seinen Kriegern einen schnellen Vormarsch von ihren Stützpunkten im Norden nach Damaskus ermöglichte. Aber al-Jolani hat sich nie für die Gräueltaten entschuldigt oder sie verurteilt, die unter seiner Aufsicht in den Jahren 2011–2013 begangen wurden, als er aktiv Landsleute tötete. Dazu gehören die Massaker im August 2013 in einigen der alawitischen Gebiete von Latakia, bei denen „ganze Familien systematisch getötet wurden“, wie eine internationale Untersuchung später feststellte. Ein Beobachter berichtete auch, dass die Aufständischen „sektiererischen Massenmord“ begangen hätten. Dies ist das Erbe der neuen „inklusiven“ Regierung in Syrien. Einem weiteren beunruhigenden Bericht zufolge scheint der neu ernannte Justizminister Shadi Alwaisi bereits das Scharia-Recht angekündigt zu haben.

Was haben die Vereinigten Staaten davon? Nichts als ein knappes Dankeschön von Premierminister Benjamin Netanjahu, der offensichtlich mit Joe Bidens Sondergesandtem Amos Hochstein, einem gebürtigen Israeli, unter einer Decke steckte, um den Stein ins Rollen zu bringen. Dies geschah durch einen geschickten Angriff auf den Südlibanon, um , gefolgt von einem vorgetäuschten Waffenstillstand im Libanon, der Netanjahu freie Hand ließ und Israel ermächtigte, in seinen Nachbarn Syrien einzumarschieren und ihn zu stürzen, wobei Teile davon zweifellos annektiert werden, um zur Schaffung von Eretz oder „Groß“-Israel beizutragen. All dies war und ist Teil eines Plans der USA und Israels, den Nahen Osten zum Nutzen des jüdischen Staates umzugestalten, und Sie können darauf wetten, dass der Iran das nächste Ziel ist. Und ein wahnhafter Joe Biden hat sich auf seine übliche planlose Art und Weise für all das verantwortlich gezeigt und nach dem Regimewechsel behauptet, dass Assads „Hauptverbündete“ – Iran, Hisbollah und Russland – „heute weitaus schwächer sind als zu dem Zeitpunkt, als ich mein Amt antrat“. Ihre Unfähigkeit, Assad zu retten, sei „eine direkte Folge der Schläge, die die Ukraine und Israel zu ihrer eigenen Selbstverteidigung mit unermüdlicher Unterstützung der Vereinigten Staaten ausgeführt haben“.

Klar, Joe, was für ein Schwachsinn. Letztendlich gaben die USA Milliarden von Dollar aus, um einen Aufstand zu bewaffnen, von dem sie wussten, dass er von Al-Qaida dominiert wurde, um eine Regierung zu ersetzen, die nur Israel und der Türkei zugutekam und die sich gegen ein Land richtete, das die Vereinigten Staaten in keiner Weise bedrohte. Das leuchtet mir ein, und ich hoffe, es wird Sie trösten, wenn Sie nach Ihrem Ausscheiden aus dem Amt ins Gefängnis geworfen und angeklagt werden, weil Sie Ihre verfassungsmäßigen Befugnisse überschritten haben, indem Sie die Vereinigten Staaten in zwei unnötige Kriege verwickelt haben. Manche würden das als Verrat bezeichnen!