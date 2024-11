Von Andrew Korybko

Die Alt-Media-Community hat BRICS und den jüngsten Gipfel in Kasan übertrieben gehypt.

Seit dem letzten BRICS-Gipfel in Kasan ist über eine Woche vergangen, sodass man nun, da sich der Staub gelegt hat, beurteilen kann, was genau erreicht wurde. Das wichtigste Ergebnis ist die Kasaner Erklärung, die der Generaldirektor des renommierten Russian International Affairs Council (RIAC) Andrey Kortunov als „Manifest für die neue Weltordnung“ bezeichnete. Sein Lob sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden, da er ein archetypischer Realist ist, der auch früher die Erwartungen an die Möglichkeiten der BRICS-Staaten, sich auf etwas zu einigen, gedämpft hat.

Unter dem Titel „Was die BRICS nicht können und was sie leisten können“ erklärte Kortunov: „Die BRICS können kein globales wirtschaftliches Integrationsprojekt werden“; „die BRICS werden sich nicht in eine multilaterale politische oder Sicherheitsallianz antiwestlicher Natur verwandeln“; „die BRICS werden wahrscheinlich nicht viel zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen ihren Mitgliedern oder zwischen ihren Mitgliedern und Dritten beitragen“; und „die BRICS werden niemals ein Gegenstück zur G7 werden“.

Diesen Einschätzungen stellte er seine Erwartungen gegenüber, dass „die BRICS den Handel und die Investitionen zwischen ihren Mitgliedern fördern und zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung dieser Mitglieder beitragen können“, „die BRICS dazu beitragen könnten, gemeinsame nicht-westliche Ansätze für globale Probleme zu entwickeln“, „die BRICS in der Lage sind, zum Dialog der Zivilisationen beizutragen“, und „die BRICS eine wichtige Quelle für Ideen und Vorschläge für die UNO, die G20 und andere universelle Gremien werden können“.

Vor diesem Hintergrund ist seine Beschreibung aus der Einleitung in den Kontext einzuordnen, auf den nun näher eingegangen wird. Laut Kortunov „legt die Erklärung zum ersten Mal in der Geschichte der BRICS-Staaten detailliert die gemeinsame Vision der Gruppe über den aktuellen Zustand des internationalen Systems, die gemeinsamen oder sich überschneidenden Ansätze zu den grundlegenden globalen Problemen unserer Zeit und zu akuten regionalen Krisen sowie die Konturen einer wünschenswerten und erreichbaren Weltordnung dar, wie sie die Mitglieder der Gruppe derzeit sehen.“

Er fügte dann sofort hinzu: „Das Dokument enthält zwar keine konkreten Zeitpläne für einzelne Aufgaben oder Fahrpläne für bestimmte Arbeitsbereiche, aber es deckt eine Reihe von Schlüsselzielen ab, die die Gruppe in den nächsten Jahren verfolgen sollte oder könnte.“ Seiner Einschätzung nach „gibt es ein klares Gleichgewicht zwischen den Sicherheits- und Entwicklungsagenden“, was er als bewusste Entscheidung ansieht, „ihr sehr breites Mandat beizubehalten“, anstatt sich auf rein wirtschaftliche und finanzielle Angelegenheiten zu konzentrieren.

Er vermutete daher, dass „die BRICS beabsichtigt, sich als Multitasking-Labor der globalen Governance zu positionieren, in dem neue Algorithmen der multilateralen Zusammenarbeit und innovative Modelle zur Lösung der wichtigsten wirtschaftlichen und politischen Probleme der Welt getestet werden können, einschließlich Handel, Finanzen und strategische Stabilität.“ Zu diesem Zweck balanciert die BRICS zwischen der Reform der westlich geprägten Weltordnung und der Schaffung alternativer Institutionen, und es ist Letzteres, das die Enthusiasten der Gruppe am meisten begeistert.

Bevor wir fortfahren, ist es jedoch wichtig, einige Dinge zu klären. Putin erklärte vor dem Gipfel, dass eine gemeinsame BRICS-Währung derzeit nicht in Betracht gezogen werde, und sagte dann während der Veranstaltung, dass Russland nicht gegen den Dollar kämpfe. Kreml-Sprecher Peskov fügte später hinzu, dass auch die BRICS als Ganzes nicht versuchen, den Dollar zu besiegen, und dass ihr Finanznachrichtendienst keine Alternative zu SWIFT sein werde. Diese politischen Erinnerungen bringen die Analyse zur Diskussion der drei Hauptinitiativen der Gruppe.

Sputnik hat hier einen praktischen Leitfaden zu BRICS Bridge, BRICS Clear und BRICS Pay veröffentlicht, bei denen es sich um einen Finanznachrichtendienst, ein unabhängiges Blockchain-basiertes Verwahrsystem und einen bargeldlosen Zahlungsdienst handelt. Wie bereits erwähnt, zielen sie nicht darauf ab, ihre westlichen Vorläufer zu ersetzen, sondern lediglich Alternativen zu schaffen, die andere nutzen können, um sich gegen das Risiko abzusichern, dass der Westen diese bestehenden Plattformen eines Tages gegen sie einsetzen könnte, wie er es ab 2022 gegen Russland getan hat.

Keiner dieser Vorschläge wurde bisher umgesetzt, aber während des Gipfels wurden Fortschritte bei ihrer Ausarbeitung und späteren Umsetzung erzielt. Dasselbe gilt für die Vorschläge Russlands zur Einrichtung von Getreide- und Edelmetallbörsen, die theoretisch die Grundlage für eine neue Währung oder zumindest eine gemeinsame Rechnungseinheit bilden könnten, die von einigen einfach als „die Einheit“ bezeichnet wird. Diese könnte aus einer Kombination von Rohstoffen und einem Währungskorb der Mitglieder bestehen, aber es wird wahrscheinlich Jahre dauern, bis man sich darauf einigt, wenn überhaupt.

Viel erfolgreicher war die Verleihung des Partnerschaftsstatus durch die BRICS an etwa ein Dutzend Länder, obwohl noch keine offizielle Liste veröffentlicht wurde. Einige Länder wie Kuba feierten bereits den Erhalt dieses Status, während andere wie Venezuela verärgert waren, dass sie ihn nicht erhalten haben (in diesem Fall aufgrund des Vetos Brasiliens). Dennoch wurde letzten Monat erklärt, dass „die BRICS-Mitgliedschaft oder das Fehlen einer solchen nicht wirklich eine große Sache ist“, und zwar weil jedes Land seine Finanzpolitik freiwillig mit den BRICS abstimmen kann.

Mit anderen Worten: Auch wenn diese Unterscheidung prestigeträchtig ist und eine Brüskierung wie die Venezuelas durch Brasilien eine tiefe Beleidigung darstellt, ist es nicht wirklich wichtig, ob ein Land als offizielles Mitglied oder als Beobachter an Diskussionen über finanzielle multipolare Prozesse teilnimmt oder erst im Nachhinein von den Ergebnissen erfährt. Jede Zusammenarbeit ist freiwillig, sodass jeder – ob Mitglied, Partner oder Nicht-Mitglied – die Vorschläge der BRICS entweder umsetzen oder ablehnen kann, wenn er der Meinung ist, dass sie nicht seinen nationalen Interessen entsprechen.

Da die Beziehungen zu den BRICS also so oder so keine Rolle spielen, ist die Erweiterung der Partnerschaft der Gruppe rein symbolisch, was bedeutet, dass auf dem Gipfel der letzten Woche nichts von greifbarer Bedeutung vereinbart wurde. Das Gleiche gilt für alle vorherigen Gipfeltreffen, mit Ausnahme des Gipfeltreffens in Fortaleza im Jahr 2014, bei dem die Mitglieder die Gründung der New Development Bank (NDB) vereinbarten, die die einzige konkrete Manifestation der Bemühungen der BRICS-Staaten ist, alternative Institutionen zu schaffen, aber auch eindeutig unvollkommen ist.

Die Präsidentin der NDB, Dilma Rousseff, bestätigte im Juli 2023: „Die NDB bekräftigte, dass sie keine neuen Projekte in Russland plant und in Übereinstimmung mit den geltenden Beschränkungen auf den internationalen Finanz- und Kapitalmärkten arbeitet.“ Einfach ausgedrückt: Die NDB, die Russland selbst mitbegründet hat, hält sich an die Sanktionen der USA gegen Russland, wodurch sie weniger eine echte Alternative zu westlichen Institutionen und mehr eine Ergänzung darstellt. Das könnte auch damit zu tun haben, dass China, wo die NDB ihren Sitz hat, die meisten westlichen Sanktionen einhält.

„Die von den USA provozierten Zahlungsprobleme Russlands und Chinas haben die meisten BRICS-Enthusiasten überrascht“, nachdem RT Anfang September das Ausmaß dieser seit langem bestehenden Herausforderungen hier aufgedeckt hatte, nachdem sie nach dem jüngsten Druck der USA auf China zu diesem Zeitpunkt ein kritisches Ausmaß erreicht hatten. Obwohl Indien Berichten zufolge diesen Beschränkungen trotzt und auf dem besten Weg ist, bis 2030 zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt zu werden, ohne dass China dasselbe tut, wird es für die BRICS insgesamt schwierig sein, wirklich alternative Institutionen zu schaffen.

China ist vorsichtiger als Indien, wenn es darum geht, die angedrohten Sekundärsanktionen der USA zu provozieren, da es von den USA als systemischer Rivale angesehen wird, dessen Wahrnehmung es nicht versehentlich bestätigen möchte, weshalb es bisher so viele der Sanktionen eingehalten hat. Tatsächlich gab der Sonderbeauftragte des russischen Präsidenten für SCO-Angelegenheiten, Bakhtiyor Khakimov, letzte Woche bekannt, dass sein Land nicht einmal seine Beiträge zahlen kann, weil die Bank in China ansässig ist und nur Dollar verwendet.

Wenn der politische Wille vorhanden wäre, hätte China inzwischen eine Lösung gefunden, anstatt das Problem so lange hinauszuzögern, dass sich Khakimov gezwungen sah, sich öffentlich darüber zu beschweren, was nur zeigt, wie strikt China die Sanktionen innerhalb der BRICS und sogar der SCO einhält. Natürlich wächst der bilaterale Handel weiter, sodass einige alternative Kanäle geschaffen wurden, aber sie sind anscheinend nach Branchen segmentiert (z. B. Energie, Technologie) und ermöglichen keine Zahlungen an andere wie die NDB.

Wenn man über alles nachdenkt, was geteilt wurde, sowohl über Kortunovs Erkenntnisse als auch über die folgenden, war der jüngste BRICS-Gipfel symbolisch, genau wie jeder vorherige, mit Ausnahme des Gipfels von 2014, der zur Gründung der eindeutig unvollkommenen NDB führte. Die rein freiwillige Natur der BRICS bedeutet, dass sie nie zu dem werden wird, was ihre Befürworter erwarten, da es zu viele Asymmetrien zwischen ihren Mitgliedern gibt. Es besteht auch keine realistische Chance, dass die BRICS die Einhaltung ihrer Vorschläge verbindlich vorschreiben, da dies zu ihrer Auflösung führen würde.

Diese Beobachtungen schränken die vorhersehbaren Erfolge der BRICS stark ein, schließen jedoch die Schaffung weiterer alternativer Institutionen wie BRICS Bridge, BRICS Clear und BRICS Pay nicht aus. Getreide- und Edelmetallbörsen sind ebenfalls möglich, aber in diesen Fällen nur auf der Grundlage von Minilateralen innerhalb der BRICS, die dann nach Zustimmung aller anderen das Branding der Gruppe erhalten. Eine gemeinsame BRICS-Währung oder eine gemeinsame Rechnungseinheit ist ein viel langfristigeres Ziel, das vorerst nicht erreichbar ist.

Der enttäuschende Präzedenzfall, der durch die Einhaltung der US-Sanktionen durch die NDB geschaffen wurde, lässt Zweifel daran aufkommen, inwieweit die oben genannten Institutionen, die Russland ebenfalls mitbegründen möchte, eine echte Alternative darstellen werden. Es besteht kein Zweifel daran, dass Russland aus dieser Erfahrung gelernt hat, sodass niemand davon ausgehen sollte, dass es bereits die Zeit und die Ressourcen investiert hat, die für die Schaffung dieser neuen Institutionen erforderlich sind, ohne zuvor einen Weg zu finden, um zu verhindern, dass diese es ebenfalls sanktionieren. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie dies funktionieren wird.

Die Schlussfolgerung ist, dass es viel einfacher ist, über die Schaffung wirklich alternativer Institutionen zu sprechen, als dies tatsächlich zu tun, was bedeutet, dass die BRICS wahrscheinlich nur ein Diskussionsklub bleiben werden, oder ein „Multitasking-Labor für globale Regierungsführung“, wie Kortunov es diplomatisch beschrieb. Das soll die Rolle der Gruppe nicht herunterspielen, denn es ist wichtig, dass große und sich entwickelnde nichtwestliche Länder drängende Fragen der sich entwickelnden Weltordnung diskutieren, insbesondere wirtschaftliche und finanzielle Fragen, aber das ist nicht das, was Enthusiasten erwartet haben.

Letztendlich hat die Alt-Media-Community die BRICS und den jüngsten Gipfel in Kasan übertrieben hochgespielt, nur damit aus dem ersten Gipfel seit der Entscheidung von 2014, die eindeutig unvollkommene NDB zu gründen, die später Russland sanktionierte, nichts von greifbarer Bedeutung hervorging, während der zweite Gipfel überhaupt kein greifbares Ergebnis hatte. Letzteres legte zwar den Grundstein für die Schaffung weiterer alternativer Institutionen, allerdings ist unklar, wann diese vorgestellt werden und wie Russland sicherstellen will, dass sie es nicht sanktionieren, wie es am Ende beim NDB der Fall war.

Der Gipfel in Kasan war daher kein Fehlschlag, und tatsächlich wurde sein einziges realistisches Ziel erreicht, nämlich seine Mitglieder und Partner zusammenzubringen, um Möglichkeiten zur freiwilligen Beschleunigung multipolarer Finanzprozesse zu erörtern, beispielsweise durch die verstärkte Nutzung nationaler Währungen. Das Ergebnis war aufgrund des rein freiwilligen Charakters der Gruppe immer eher symbolisch als greifbar, auch wenn einige Beobachter falsche Erwartungen hatten und sich nun enttäuscht fühlen. Aber jetzt wissen sie, worum es bei BRICS wirklich geht.