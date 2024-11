Trump 2.0 wäre kein Zuckerschlecken für Wladimir Putin

Von Andrew Korybko

Diejenigen, die spekulieren, dass Trump gegenüber dem russischen Staatschef nachgeben würde, ignorieren die Geschichte und verkennen das Potenzial für eine Zukunft der Eskalation.

MOSKAU – Viele amerikanische Eliten, ihre medialen Verbündeten und Demokraten sind davon überzeugt, dass eine zweite Amtszeit von Trump für Wladimir Putin nur Vorteile mit sich bringen würde. In Wirklichkeit würde eine zweite Amtszeit von Trump wahrscheinlich mehr Probleme mit sich bringen, als der russische Staatschef derzeit hat.

Diese Putin-freundliche Darstellung geht auf die „Russiagate“-Verschwörungstheorie zurück, die besagt, dass Trump entweder ein vollwertiger russischer Agent war oder sich während seiner ersten Amtszeit leicht von Putin manipulieren ließ. Ein Blick auf die Bilanz zeigt jedoch, dass Trump mehr Sanktionen gegen Russland verhängt hat als jeder andere US-Präsident vor ihm bis Joe Biden.

Trump konnte seine Wahlversprechen zur Verbesserung der Beziehungen zu Russland nicht umsetzen, da er durch die Anschuldigungen im Zusammenhang mit Russland unter Druck gesetzt wurde und die Art und Weise, wie einige ständige Mitglieder des US-Militärs, des Geheimdienstes und der diplomatischen Bürokratie den „tiefen Staat“ definierten, seine politische Vision untergruben.

Trump bombardierte auch Syrien zu Beginn seiner Präsidentschaft als Reaktion auf eine von Russland als Provokation unter falscher Flagge betrachtete Chemiewaffenprovokation, die Barack Obama 2013 nicht durchführen wollte und damit Russlands Bluff von damals durchschaute.

Ein weiterer Störfaktor in den bilateralen Beziehungen waren die Sanktionen, die Trump gegen die Nord Stream II-Pipeline verhängte, motiviert durch sein Bestreben, den europäischen Energiemarkt von Russland für amerikanische Produzenten abzuwerben.

Russland war auch verärgert darüber, dass Trump nichts unternahm, um Frankreich, Deutschland und die Ukraine dazu zu ermutigen, ihren Verpflichtungen aus den Minsker Abkommen nachzukommen, um den Konflikt zwischen der Ukraine und den von Russland unterstützten Separatisten in den ostukrainischen Regionen Donezk und Luhansk beizulegen.

Diese und andere Probleme führten dazu, dass Russland Trumps erste Präsidentschaft als verpasste Gelegenheit betrachtete, eine sinnvolle Annäherung zu erreichen, und im Nachhinein darüber verbittert war.

Bidens Amtszeit war für die bilateralen Beziehungen viel schlechter, aber so begann sie nicht. Biden und Putin trafen sich im Juni 2021 in Genf, kurz nachdem der US-Präsident auf Trumps Sanktionen gegen Nord Stream II verzichtet hatte. Daraufhin verteidigte Putin öffentlich den kognitiven Zustand seines amerikanischen Amtskollegen als Antwort auf eine Frage dazu.

Doch die antirussischen Falken des „tiefen Staates“ zogen es letztendlich vor, Russlands Eindämmung gegenüber der Chinas vorzuziehen, und hielten so das Sicherheitsdilemma Amerikas in Europa aufrecht. Putins Ersuchen um Sicherheitsgarantien vom Dezember 2021 wurde abgelehnt, was die Ereignisse in Gang setzte, die zu seiner Entscheidung führten, im Februar 2022 seine „besondere Militäroperation“ in der Ukraine zu starten.

Es würde den Rahmen dieser Analyse sprengen, die Vorgeschichte dieser schicksalhaften Entscheidung noch einmal aufzuwärmen, aber es genügt zu sagen, dass die darauf folgenden Ereignisse die Art der Beziehungen zwischen Russland und den USA völlig verändert haben. Sollte Trump wieder ins Amt gewählt werden, wird er eine viel schwierigere bilaterale Situation vorfinden als bei seiner ersten Amtszeit.

Der Präzedenzfall, den seine Unfähigkeit darstellt, antirussische Falken des „tiefen Staats“ daran zu hindern, seine geplante Annäherung zu untergraben, lässt aus Moskaus Sicht nichts Gutes für seine mögliche zweite Amtszeit erahnen, wenn man bedenkt, dass diese Beamten nun viel mehr Macht über die Politikgestaltung in allen Russland betreffenden Angelegenheiten haben.

Russlands Befürchtungen, dass sie eine große Provokation inszenieren könnten, um den Ukraine-Konflikt zu eskalieren, falls Trump gewinnt, sei es vor oder nach seiner Wiederwahl, erklären, warum Putin Biden und dann Kamala Harris unterstützt hat.

Im Gegensatz zu seinem Image im Westen ist Putin ein sehr vorsichtiger Anführer, der sich selbst als vollendeten Pragmatiker betrachtet. Das erklärt, warum er konventionelle Militärinterventionen in Syrien und der Ukraine erst in dem Moment autorisierte, den er für den letztmöglichen hielt, bevor sich vermeintliche Gelegenheitsfenster schlossen.

Er wurde sogar von nationalistisch gesinnten Russen und ihren Unterstützern im Ausland konstruktiv dafür kritisiert, dass er mit beiden Militärinterventionen zu lange gewartet hat, mit dem Argument, dass sie erfolgreicher gewesen wären, wenn sie früher gestartet worden wären.

Putins Unterstützung für Biden und dann für Harris war nicht Teil eines „5D-Schach-Masterplans“, wie einige spekuliert haben, sondern spiegelte vielmehr seine Präferenz wider, lieber mit den sprichwörtlichen Teufeln zu verhandeln, die er bereits kennt, als zu der Unsicherheit unter Trump zurückzukehren.

Russland könnte nicht nur befürchten, dass der „tiefe Staat“ größere Provokationen inszeniert, um Trumps erklärten Plan zur Beendigung des Ukraine-Krieges innerhalb weniger Monate nach seinem Amtsantritt zu untergraben, sondern auch, dass Trump selbst mit einer „Eskalation zur Deeskalation“ liebäugelt.

Dieselben Kräfte des „tiefen Staates“ haben in der jüngsten Phase des bereits über ein Jahrzehnt andauernden Ukraine-Konflikts klugerweise nach dem Prinzip „Die Frösche kochen“ vorgegangen, indem sie das Engagement der USA schrittweise eskalieren ließen und dies immer im Voraus signalisierten, damit Russland sich vorbereiten und nicht überreagieren konnte.

Diese Kriegsführung hat Russland und den USA geholfen, ihr sich verschlimmerndes Sicherheitsdilemma zu bewältigen, das durch die schleichende Ausweitung der amerikanischen Mission in dem Konflikt verursacht wurde, und so ein apokalyptisches Szenario eines Dritten Weltkriegs zu vermeiden, das durch Fehlkalkulationen ausgelöst wurde – zumindest bis jetzt.

Das könnte sich ändern, wenn Trump wiedergewählt wird, zumindest aus russischer Sicht, da entweder er oder der „tiefe Staat“ diese bisherigen Leitplanken ignorieren könnten, indem sie auf sehr gefährliche Weise eskalieren, um zu deeskalieren. Der Zweck wäre, Russland vor einem scheinbar unvermeidlichen großen Friedensabkommen Zugeständnisse abzuringen.

Putin hat seinen Ruf darauf gesetzt, zumindest die Kontrolle über die Gesamtheit der vier ehemaligen ukrainischen Regionen zu erlangen, die Russland jetzt beansprucht, sodass er sehr zögern wird, den Konflikt einzufrieren, bevor dies auf dem Schlachtfeld gesichert ist.

Vielleicht könnte unter Trump eine Reihe von für beide Seiten akzeptablen Kompromissen zwischen Russland und den USA (die die Ukraine dazu zwingen könnten, sich an das zu halten, worauf sich Washington mit Moskau geeinigt hat) erzielt werden. Aber selbst wenn der „tiefe Staat“ ein solches Abkommen nicht untergräbt, könnten für Russland schnell andere Probleme entstehen.

Wenn die oben genannten Kompromisse nicht mit einer Lockerung der Sanktionen für Russland einhergehen, könnte Trump auf seine bevorzugte Methode zurückgreifen, um Indien, die Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate und andere Länder dazu zu drängen, die Sanktionen zum Nachteil Russlands einzuhalten.

Seine bekannte Abneigung gegen den Iran könnte auch dazu führen, dass er seine frühere „Politik des maximalen Drucks“ gegen Teheran auf Kosten der Bemühungen Russlands um die Entwicklung des Nord-Süd-Transportkorridors (NSTC) wiederholt, der durch den Iran verläuft und Russland mit den Golfstaaten, Indien und darüber hinaus mit Afrika und Südostasien verbindet.

In diesem Szenario würde Russland Gefahr laufen, noch stärker von China abhängig zu werden, als es es wohl ohnehin schon ist, was es durch den Einsatz Indiens als Gegengewicht auf verschiedene Weise abzusichern und abzuwenden versucht hat.

Eine Präsidentschaft von Trump 2.0 würde Russland nur dann Chancen bieten, wenn keines dieser drei Szenarien – „Eskalation zur Deeskalation“, doppelte Sanktionsdurchsetzung und Ersticken des NSTC – eintritt, ein fairer Kompromiss den Ukraine-Krieg beendet und die USA „sich (wieder) Asien zuwenden“ und sich schnell aus Europa zurückziehen.

Trumps Plan für die NATO, wie von Politico berichtet, könnte es Russland ermöglichen, sein Sicherheitsdilemma in Europa effektiver zu bewältigen, mit dem Ziel, dort eine neue Sicherheitsarchitektur auszuhandeln.

Amerikanische Truppen könnten so für eine Verlegung in den asiatisch-pazifischen Raum freigestellt werden, um China einzudämmen, wodurch sich das Zentrum des Neuen Kalten Krieges auf die andere Seite Eurasiens verlagern und der Druck, der in den letzten zweieinhalb Jahren auf Russland ausgeübt wurde, etwas nachlassen würde.

Darüber hinaus könnte die Ermutigung der Europäer, mehr Verantwortung für ihre eigene Sicherheit zu übernehmen, zu einer Art Tauwetter in ihren Beziehungen zu Russland führen, ebenso wie die Aufhebung einiger Sanktionen.

Die Priorisierung der Eindämmung Chinas (und in geringerem Maße des Irans) durch die USA gegenüber Russland in einer zweiten Trump-Präsidentschaft würde den Druck auf Russland in Europa verringern, allerdings auf Kosten der Schaffung neuer Probleme, die seine Interessen in weiter entfernten Gebieten bedrohen könnten.

Das erhöhte Risiko, dass es durch eine Fehlkalkulation zwischen China und den USA oder zumindest zwischen China und einigen der wichtigsten regionalen Partner der USA wie Japan, den Philippinen und/oder Taiwan zu einem heißen Krieg kommt, würde die Welt viel stärker destabilisieren als der Ukraine-Konflikt in den letzten zweieinhalb Jahren.

Das liegt daran, dass der asiatisch-pazifische Raum das Zentrum des globalen Wirtschaftswachstums ist und ein größerer Konflikt dort wahrscheinlich wichtige Lieferketten unterbrechen würde. Dies gilt insbesondere für den Technologiesektor, insbesondere im Hinblick auf die High-End-Chips, die die sogenannte „Vierte Industrielle Revolution“ antreiben, sowie auf modernste militärische Ausrüstung, wodurch Russlands Versorgung noch stärker eingeschränkt wird als derzeit aufgrund der von den USA geführten Sanktionen und das Risiko steigt, dass es weiter hinter Gleichaltrigen und Rivalen zurückfällt.

Selbst wenn ein heißer Krieg in Asien vermieden wird und die Lieferketten intakt bleiben, ist davon auszugehen, dass Trump enormen Druck auf Russland ausüben wird, sich von China zu distanzieren, vielleicht durch eine Art Zuckerbrot-und-Peitsche-Ansatz, wie er ihn in seinem Live-Interview mit Tucker Carlson am Donnerstagabend während einer Spendenaktion in Arizona angedeutet hat.

Bei der Veranstaltung behauptete Trump, Biden habe „ihnen (China und Russland) erlaubt, sich zusammenzuschließen. Das ist so gefährlich. Die Dummheit dessen, was sie getan haben … Ich werde sie wieder trennen müssen, das könnte ich auch.“

Angesichts des Handelskrieges, den Trump während seiner ersten Amtszeit gegen China führte, und seines ausdrücklich erklärten Ziels, den Ukraine-Krieg „so schnell wie möglich“ zu beenden, falls er wiedergewählt wird, könnte Trump versuchen, die beiden Initiativen zu verschmelzen, um China und Russland im Rahmen einer neuen Teile-und-herrsche-Strategie zu „ent-vereinen“.

Dies könnte Russland in ein Dilemma bringen, entweder einen von Trump vorgeschlagenen Deal zu akzeptieren, was auf Kosten der Umkehrung einiger der seit 2022 erzielten bilateralen Fortschritte mit China ginge, oder ihn abzulehnen, was auf Kosten einer gefährlichen Eskalation Trumps ginge, um in der Ukraine zu deeskalieren, mit dem Potenzial eines heißen Krieges mit den USA und den damit verbundenen Fehlkalkulationsrisiken.

Der vorsichtige und pragmatische Putin könnte es daher vorziehen, den derzeit vorhersehbareren Verlauf der amerikanisch-russischen Beziehungen im Neuen Kalten Krieg unter Harris beizubehalten, anstatt eine neue Ära globaler Unsicherheit unter Trump zu riskieren.