Ob Trump gewinnt oder nicht, wir sind verloren, wenn …

Von Dr. Peter and Ginger Breggin

Ob Trump gewinnt oder nicht, unsere Zukunft bleibt unsicher. Donald Trump kann es nicht allein schaffen. Das hat er selbst auf seinen Kundgebungen gesagt. Die Zukunft liegt in der Bewegung „America First“ und anderen Freiheitskämpfern auf der ganzen Welt. Aber wenn wir die schreckliche Natur und die Macht der Bedrohung der Freiheit in der Welt nicht begreifen, sind wir verloren, egal was bei der kommenden Wahl passiert. Wir dürfen nie den Fokus auf die enormen globalen Kräfte verlieren, die unermüdlich daran arbeiten, die Vereinigten Staaten von Amerika als freiheitsliebende souveräne Nation zu zerstören, um Platz für eine globale totalitäre Regierung zu schaffen.

Zwei aufkommende Strategien verschmelzen zu einer überwältigenden globalen Bedrohung. Erstens haben die Vereinten Nationen vor kurzem offiziell anerkannt, dass es eine „globale Regierungsführung“ gibt, die sie anführen, und sie haben eine „Konsens“-Abstimmung aller Mitgliedsstaaten durchgeführt, die sie im Rahmen des Völkerrechts de facto legalisiert. Ja, die globale Regierungsführung wurde nicht mehr als Verschwörungstheorie abgetan, sondern von den Vereinten Nationen und dem Völkerrecht anerkannt.

Zweitens organisieren sich die globalen Raubtiere zunehmend in zwei konkurrierenden realen Mächten, dem Westlichen Globalen Imperium und dem Östlichen Globalen Imperium. Unterdessen scheinen die meisten Beobachter nicht in der Lage oder nicht willens zu sein, sie als Imperien anzuerkennen, die mit der unvermeidlichen Missachtung der Menschenrechte und des menschlichen Lebens handeln, die für alle Imperien seit ihrer Gründung vor etwa 4.000 Jahren charakteristisch ist.

Die Vereinten Nationen als Instrument der globalen Regierungsführung

Die erste wichtige Tatsache ist, dass die globale Regierungsführung offiziell eingeführt wurde. Sie ist Teil des Völkerrechts! Seit September 2024 liegt die Machtstruktur der „globalen Regierungsführung“ nun ausdrücklich bei den Vereinten Nationen. Diese anerkannten Veränderungen sind in einem neuen Pakt (einem Abkommen oder Vertrag) enthalten, der „im Konsens“ von allen UN-Mitgliedsstaaten, einschließlich der USA, die die Initiative dazu ergriffen haben, verabschiedet wurde. Die bemerkenswerte Überschrift der Pressemitteilung der Vereinten Nationen lautet:1

Vereinte Nationen verabschieden bahnbrechenden Pakt für die Zukunft zur Umgestaltung der globalen Regierungsführung

Der Begriff „globale Regierungsführung“ wird in dem Pakt fünfmal verwendet und ausführlich erklärt.2 Nach Ansicht der Vereinten Nationen und vieler Rechtsanalysten wird dadurch das Völkerrecht zur Definition der Beziehung zwischen den allmächtigen Vereinten Nationen und den ehemals souveränen Nationen der Welt.3

Die Vereinten Nationen sind nun befugt, ihre „globale Regierungsführung“ durchzusetzen, wann immer die UNO eine ausreichende Bedrohung feststellt, die eine Reorganisation ehemals souveräner Nationen unter der Autorität der UNO erforderlich macht.4 Die UNO wird die nationale Souveränität mit der nächsten von ihr erfundenen „globalen Bedrohung“ gleich welcher Art an sich reißen. Und denken Sie daran, dass dies nun im Völkerrecht verankert ist.

Nur sehr wenige derer, die für Freiheit kämpfen, sind sich darüber im Klaren, dass die Existenz einer „globalen Regierungsführung“ nun Teil des Völkerrechts unter den Vereinten Nationen ist. Jetzt wird klar, warum die UN-Abteilung für Friedenssicherungseinsätze (DPO)5 mit ihren Blauhelmtruppen über ein größeres Budget verfügt als der Rest der UN.6 Die UN-Armee ist weit entfernt von der US-Armee oder der chinesischen kommunistischen Armee – aber es zeigt, welchen Stellenwert die Weltreiche der UN beimessen, um ihre Mandate umzusetzen, wie sie es während COVID-19 über ihre Behörde, die Weltgesundheitsorganisation (WHO), getan haben.

Die aktuelle Aufteilung der Welt in globale Imperien

Die zweite wichtige Tatsache ist, dass die globalen Raubtiere in mehrere miteinander im Konflikt stehende Imperien aufgeteilt sind, insbesondere das westliche und das östliche globale Imperium. Wir haben erstmals in unserem Buch „COVID-19 und die globalen Raubtiere: Wir sind die Beute“, das im November 2021 veröffentlicht wurde, über die globalen Raubtiere geschrieben. Wir betrachteten die chinesischen Kommunisten als ein tatsächliches Imperium mit einer langen imperialen Geschichte, nannten jedoch kein bestimmtes westliches globales Imperium beim Namen. Wir haben jedoch viele seiner Komponenten beschrieben:7

Wir erfuhren bald, dass die meisten der relevanten identifizierbaren Institutionen im Westen – NIH, NIAID, FDA, CDC, WHO, die großen und sozialen Medien, die wissenschaftlichen und medizinischen Einrichtungen, die Technologieunternehmen, die Universitäten, Regierungen und mehrere Milliardäre – die frühen und sehr wirksamen Behandlungen für COVID-19 unterdrückten und weiterhin unterdrücken.

Wir haben weiter ausgeführt:8

Wir deckten auf, wie eine lockere, aber koordinierte Gruppe von Milliardären, Technologieunternehmen, öffentlichen Gesundheitseinrichtungen und Behörden, großen weltweiten Unternehmen und ihren Verbündeten mindestens seit 2016 plante, mit dem, was sie als unvermeidliche und bald eintreffende Pandemie definierten und wiederholt voraussagten, ein Vermögen zu verdienen.

Wir warnten auch davor, dass die Koalition der westlichen globalen Raubtiere letztendlich gegen das mächtigere und engagiertere „kommunistische chinesische Reich“ verlieren würde. Wir betrachteten die westlichen Globalisten jedoch eher als eine lockere Koalition denn als ein vollwertiges konkurrierendes Imperium:9

Zu dieser bedrohlichen Gruppe gehören die meisten Milliardäre der Welt und die wichtigsten Institutionen des Westens, und sie wird von der Kommunistischen Partei Chinas unterstützt. Diese Koalition des Bösen könnte letztlich zu einer tausendjährigen Schreckensherrschaft unter dem kommunistischen Reich China führen. [Hervorhebung im Original]

Wir haben darauf hingewiesen:10

Koalitionen zwischen Altlinken, neuen Multimilliardären und globalen Konzernen scheinen ideologisch wenig Sinn zu ergeben. Das liegt daran, dass Politik und Religion im globalistischen Raubtierdenken, das oft von in Amerika geborenen Raubtieren wie Biden, Kerry, Gates, Bloomberg und den anderen angeführt wird, keine oder nur eine geringe Rolle spielen. Mit Ausnahme der chinesischen Kommunisten und muslimischen Dschihadisten sind die globalen Raubtiere spirituell und ideologisch wurzellos.

Seitdem haben wir uns eingehender mit der zusätzlichen Bedeutung des globalen Bankwesens, des militärisch-industriellen Komplexes und des Schattenstaats, einschließlich des Verteidigungsministeriums, befasst. In einer kürzlich geführten Diskussion über die globalen Raubtiere und ihre Imperien haben wir den Kampf als „America First vs. First Destroy America“ zusammengefasst.11

Wenn wir diese Kombination aus der kürzlich legalisierten „Weltregierung“ und den tatsächlichen globalen Imperien nicht verstehen, werden wir auch nicht verstehen, was sich abspielt, unabhängig davon, ob Trump gewinnt oder nicht. Trump kennt die Bedrohung durch den Globalismus und hat sich ihr zu Beginn seiner ersten Präsidentschaftskampagne offen gestellt, als er mit dem Präzedenzfall brach, indem er die Familie Koch als Globalisten herausforderte, die die elitäre republikanische Führung der Globalisten unterstützen. Im Januar 2019 wandte sich Trump dann als erster US-Präsident mit einer Warnung an die Nationen der Welt, sich den Versuchen der UNO zu widersetzen, ihre Souveränität zu übernehmen.12

Wenn wir nicht auch verstehen, dass die globalen Raubtiere gerade jetzt aus getrennten Imperien heraus konkurrieren, insbesondere aus dem westlichen und dem östlichen globalen Imperium, werden Sie wiederum nicht verstehen, was sich weiterhin entfalten wird, unabhängig davon, ob Trump gewinnt oder nicht. Und obwohl Trump gegen den Globalismus ist, sind wir uns nicht sicher, ob er sich des bestgehüteten und offensichtlichsten Geheimnisses der Welt bewusst ist – dass die Welt weiterhin von Imperien dominiert wird, wie es seit Anbeginn der Zivilisation der Fall ist.

Wir müssen das verstehen – oder alles ist verloren!

Keines der vier konkurrierenden Imperien – das westliche, das östliche, das russische oder das muslimische Kalifat – kann ein starkes Amerika an der Basis mit seinem Glauben an persönliche Freiheit, politische Freiheit, Patriotismus, jüdisch-christliche Werte, die Gründungsdokumente der westlichen Zivilisation von den Zehn Geboten bis zur Unabhängigkeitserklärung der USA und der Bill of Rights und schließlich den Glauben an einen liebenden Gott, der über bösen menschlichen Wesen steht, tolerieren.

Wenn Sie glauben, dass Trumps Wahl uns Sicherheit bringen wird, irren Sie sich auf tragische Weise. Schauen Sie sich die Mächte an, die seit Anbeginn der Zivilisation den größten Teil der Welt kontrolliert haben – ein Imperium nach dem anderen, das darum kämpfte, so viel wie möglich von der Menschheit zu kontrollieren, während es unzählige Millionen Menschen missbrauchte, versklavte und ermordete, um sein Ziel der Ausbeutung der bekannten Welt zu erreichen. Jetzt ist ihnen die ganze Welt bekannt, und wir müssen uns die Unermesslichkeit ihrer derzeitigen Kräfte und ihrer bösartigen Ziele vor Augen führen. Wenn wir nicht unser Bewusstsein schärfen und unsere Ressourcen bündeln, werden unsere Nester freiheitsliebender Menschen in den kommenden Jahrzehnten zerschlagen werden.

Politische Unterscheidungen gelten nicht mehr für die globale Politik

Dies ist kein Krieg zwischen Kapitalismus und Kommunismus, da die Führer beider Seiten sich zusammengeschlossen haben, um ihre räuberischen Pläne für die Welt zu verwirklichen – und beide nutzen die UNO als eine ihrer wichtigsten Strategien.

Die westlichen und östlichen Weltreiche wetteifern um die Kontrolle über die UNO, aber die Kommunisten haben mehr Direktorenposten in Agenturen inne als jede andere Nation und kontrollieren auch die kommunistischen Schläger, die die Weltgesundheitsorganisation und die UNO selbst leiten. Sowohl das westliche als auch das östliche Weltreich arbeiteten bei dem Versuch zusammen, die Vereinigten Staaten während der COVID-19-Pandemie zu zerstören, weil die America-First-Politik von Präsident Trump zu einer ernsthaften Bedrohung für beide Reiche wurde. Im Inland taten die gesamte Demokratische Partei und die Eliten der Republikanischen Partei weiterhin alles in ihrer Macht Stehende, um Präsident Trump zu stürzen.

Im März 2020 entdeckten wir erstmals eine Forschungsstudie aus dem Jahr 2015, die dokumentiert, dass Forscher aus den USA und dem kommunistischen China erfolgreich bei der Herstellung von SARS-CoV-Erregern zusammengearbeitet hatten, und zwar in Laboren der University of North Carolina und des Wuhan Institute.13 Bei diesen „Gain-of-Function“-Projekten wurden SARS-CoV-Erreger aus harmlosen Fledermausviren hergestellt, und das schon seit Jahren. Sie wurden vom National Institute of Allergy and Infection Diseases (NIAID) von Anthony Fauci finanziert, zu einer Zeit, als Fauci log, dass SARS-CoV aus der Natur stamme und nicht aus Laboren stammen könne. Fauci handelte verräterisch und heimtückisch im Auftrag der globalen Raubtiere, die vor allem die letzten Jahre der Präsidentschaft Trumps ruinieren wollten.

Wichtige Strategien der Globalisten, um uns jetzt und in naher Zukunft zu unterwerfen

Denken Sie beim Lesen des Folgenden daran, dass America First und all seine Werte der Hauptfeind und das Haupthindernis für den globalen Totalitarismus sind. Die Anführer dieses Angriffs sind die westlichen und östlichen globalen Raubtiere, aber auch Russland und das iranische Kalifat greifen Amerika an. Sie sind sich einig darin, einen Rivalen des freiheitsliebenden Amerikas als zentrale Bedrohung für ihre globalistischen Ambitionen zu verhindern. Hier ist eine sehr kurze und begrenzte Zusammenfassung einiger ihrer Strategien, um uns zu zerstören, auf die wir uns jetzt und in Zukunft konzentrieren müssen, unabhängig von den Ergebnissen der Wahl:

(1) Offene Grenzen sind für den Globalismus von zentraler Bedeutung. Der Globalismus ist auf offene Grenzen angewiesen. Auf diese Weise schwächen sie souveräne Staaten und schaffen eine globale Arbeiterschaft, die sich von globalen Kräften versklaven lässt. Die Bewegung hin zu einer Nordamerikanischen Union, die von den Eliten Amerikas und der Welt unterstützt wird, ist ein weiterer Schritt in Richtung der Schwächung Amerikas und der Schaffung einer globalen Kontrolle. Offene Grenzen haben die USA auch mit verdeckten Militäroperationen von Feinden wie dem kommunistischen China und dem Iran überflutet und gleichzeitig unsere Wirtschaft und Gesellschaft überlastet.

(2) Inflation und die Zerstörung des Dollars sind Strategien, um den Kern Amerikas zu schwächen. Die derzeitige Inflation wird insbesondere durch steigende Kosten für Öl als Brennstoff und Benzin angetrieben, die auf die bewusste Zerstörung der Energieunabhängigkeit der USA durch die Biden-Regierung folgten.

(3) Die Arbeiter-, Mittel- und Oberschicht in Amerika verlieren ihre Arbeitsplätze, ihre Kaufkraft und ihre Selbstachtung. Dies ist Teil der Herabsetzung der traditionellen Werte Amerikas, seiner Wirtschaft und seines Dollars, um dem Globalismus zum Erfolg zu verhelfen. Weltweit wächst die Zahl der Milliardäre weiter, während eine immer kleinere Zahl von Menschen die Macht und die Ressourcen der Welt kontrolliert. Selbst in Russland hat der Krieg die Zahl der Milliardäre erhöht.14

(4) Die Androhung globaler Katastrophen wie „Pandemien“, „globale Erwärmung“, „Massenhungersnot“ und „Dritter Weltkrieg“ hat nur ein einziges Ziel: die Nationen dazu zu zwingen, ihre Souveränität aufzugeben, um „die Welt zu retten“.

(5) Endlose Kriege, die Präsident Trump zum ersten Mal seit Jahrzehnten gestoppt hat, nähren den globalistischen Appetit auf Geld und Macht. Es gibt einen großen Gewinner aus allen Kriegen, wie in der Ukraine und in Israel – die extrem wohlhabenden und mächtigen Globalisten, darunter der militärisch-industrielle Komplex (sowohl offene als auch verdeckte Operationen), globale Banken und Industrien und sogar NGOs, die sich engagieren. Sie verdienen Geld, wenn die Militärs aufrüsten, wenn der Krieg weitergeht und während des Wiederaufbaus. Und oft machen sie ihre Gewinne auf beiden Seiten des Konflikts. Krieg gehört zu den lukrativsten „Spielen“ oder Strategien für die globalen Raubtiere.

(6) Eine wachsende Litanei von Kontrollmechanismen macht die Beherrschung und Ausbeutung der Menschheit zu einer zunehmenden Realität: Video- und Smartphone-Überwachung; intelligente Energie- und Wasserzähler, die an unseren Häusern angebracht sind, um unseren persönlichen Energie- und Wasserverbrauch zu überwachen und möglicherweise zu kontrollieren; Elektroautos, die übernommen oder abgeschaltet werden können; und intelligente Städte, in denen alles zusammenkommt, um uns zu Gefangenen in unseren eigenen Häusern und Gemeinden zu machen.

(7) Die digitale Währung, die vom globalen Bankwesen stark vorangetrieben wird, wird eine weitere verheerende Methode sein, um unseren Wohlstand und unsere Ausgaben und damit unsere persönliche Souveränität und Freiheit zu kontrollieren. Sie wird mit subkutanen Mikrochips gekoppelt sein, die Ihre Finanzinformationen, Geburtsurkunden, Pässe, Krankenakten und schließlich alles enthalten, was die organisierten globalen Raubtiere dort hineinpacken wollen, von Sozialkredit-Scores bis hin zu gefälschten Strafregistern.

(8) Organisierte globale Bemühungen zur Kontrolle der Redefreiheit, die heute als Bemühungen zur Kontrolle von Desinformation bezeichnet werden, sind die wirksamsten Strategien zur Untergrabung der persönlichen und politischen Freiheit. Diese umfassende Operation erfolgt über die großen Medien, soziale Medien, wissenschaftliche und medizinische Einrichtungen, öffentliche Schulen und Hochschulen, die Regierungen der Welt und jetzt auch über die UNO und die WHO.

(9) Die Zerstörung unseres religiösen und familiären Lebens zerstört den Kern unserer Individualität, unserer persönlichen Souveränität und unseres Widerstands gegen politische Herrschaft.

(10) Transhumanismus, Geschlechterverwirrung und der Hass darauf, Mensch zu sein, zerstören jegliches Gefühl dafür, dass wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind oder einen wesentlichen Wert haben, den wir gegen Unterdrückung verteidigen.

(11) Die Veränderung und Kontrolle unserer Lebensmittelversorgung manifestiert sich in der Zerstörung und/oder dem Aufkauf von Ackerland, wie es von den USA bis zur EU geschieht. Dies geht einher mit der Verdrängung des Fleischkonsums und der Abhängigkeit von vertikalen Farmen und synthetischen Lebensmitteln.

(12) Eugenik und Entvölkerung sind der ultimative Ausdruck des Totalitarismus. Sie sind die Ausgeburt des Kollektivismus, der eine Gesellschaft schafft, in der der Einzelne keine angeborene Unverletzlichkeit oder Heiligkeit besitzt. Anstatt geschätzt zu werden, sollen wir je nach den Bedürfnissen derer, die uns regieren, benutzt, verändert oder vernichtet werden.

Wir hoffen von ganzem Herzen, dass Donald J. Trump seine rechtmäßige zweite Amtszeit als Präsident der Vereinigten Staaten gewinnt. Aber die globalen Kräfte, die sich gegen ihn und alle freiheitsliebenden Menschen stellen, sind enorm. Wir dürfen uns nicht einmal für einen Moment von der Realität mächtiger globaler Raubtiere und ihrer Imperien ablenken lassen.

Selbst wenn Donald Trump einen Erdrutschsieg erringen sollte, haben diese bösen Mächte Amerika bereits so verändert, dass es am Rande des Untergangs steht. Bedenken Sie, dass Kamala Harris, eine Marionette der Kommunisten ohne eigenen Willen, tatsächlich für das Präsidentenamt kandidiert und eine beträchtliche Anzahl von Stimmen der amerikanischen Öffentlichkeit gewinnen wird. Bedenken Sie, dass der amtierende Präsident, der durch Demenz behindert und massiv korrupt ist, wahrscheinlich mehr Stimmen als Kamala erhalten hätte. Wenn uns das nicht vor dem drohenden Untergang warnt, dann sind wir in der Tat dem Untergang geweiht.

Wer auch immer die Wahl gewinnt oder verliert, wir freiheitsliebenden Amerikaner stehen vor großen Herausforderungen. Je mehr wir die globale Ausbeutung verstehen, die uns Böses aufzwingt, desto erfolgreicher werden wir sein.

Gott segne uns alle.

Hauptautor: Peter Breggin, MD

