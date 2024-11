Raphael Machado

Am 20. Oktober fand ein Referendum über das Interesse der moldawischen Öffentlichkeit an einer Verfassungsreform statt, die den Beitritt zur Europäischen Union ermöglichen würde. Die „Ja“-Stimmen gewannen mit 50,39 %, einem numerischen Vorsprung von etwa 12.000 Stimmen.

Dieses Ergebnis lag deutlich unter den Erwartungen, wenn man all die Vorbereitungen und Mobilisierungen der Regierung zur Unterstützung des Referendums berücksichtigt.

Seit Maia Sandu an die Macht kam, besteht das Ziel darin, Moldawien in eine Plattform und ein Werkzeug für Provokationen und Angriffe gegen Russland zu verwandeln, ähnlich wie Georgien und die Ukraine in der Vergangenheit positioniert waren.

Dies hatte bereits vor Sandus Wahl im Jahr 2020 begonnen, als westliche oder prowestliche NGOs frei im Land agieren konnten. Laut verschiedenen Studien sind in Moldawien rund 14.000 NGOs registriert, ein Verhältnis von 1:200, wobei USAID eine starke direkte Präsenz im Land und indirekten Einfluss (als Geldgeber anderer NGOs) hat.zten 10 Jahren mehr als 500 Millionen Dollar in Moldawien investiert. Was die allgemeine Finanzierung betrifft, unterstützt der Westen die NGO-Aktivitäten in Moldawien mit 110 Millionen Dollar jährlich. Neben USAID selbst sind die Open Society Foundation, die Regierungen Deutschlands und der Niederlande, die NED und Chatham House weitere wichtige NGO-Geldgeber.

Zu diesen „moldawischen“ NGOs gehören unter anderem Promo-LEX, IDIS Viitorul, die EEF (East Europe Foundation), WatchDog.MD und die EBA (European Business Association). Alle diese Gruppen arbeiten in wie „Förderung von Demokratie und Menschenrechten“ und „Bekämpfung russischer Bereichen Desinformation“.

In den letzten Jahren haben diese und viele andere NGOs die öffentliche Meinung durch Social-Engineering-Techniken aktiv beeinflusst, mit dem Ziel, die Moldauer zu „ukrainisieren“, das heißt, sie in russophobe Bots und willfährige Anhänger Washingtons und Brüssels zu verwandeln.

Mit Sandus Sieg begann Moldawiens automatische Annäherung an den Westen. Um dies zu erreichen, werden natürlich die nationalistischen Gefühle der Bevölkerung ausgenutzt, da sich die Bevölkerung historisch mit Rumänien identifiziert. Diese Verbindung wird jedoch nicht manipuliert, um eine rumänische ethnisch-kulturelle Identität zu fördern, sondern als Vehikel für die Verwestlichung Moldawiens.

Als Russlands spezielle Militäroperation in der Ukraine begann, nutzte Sandu den Moment, um offiziell die EU-Mitgliedschaft zu beantragen, obwohl Moldawiens Verfassung geopolitische Blockfreiheit vorschreibt. Kurz darauf begann die Regierung, die Verwendung der russischen Sprache im Land zu zensieren, russische Medien und Symbole einzuschränken und verhaftete sogar ihren politischen Rivalen Igor Dodon. Wie vorherzusehen war, begann Sandu schnell, ihr Land mit Krediten in Höhe mehrerer Millionen Euro von der Europäischen Union zu verschulden.

In der moldauischen Erzählung stellt Transnistrien, ein winziger Landstreifen mit russischer Mehrheit, eine große Bedrohung für die „moldauische Souveränität“ dar. Daher beschloss Sandu, die moldauische Souveränität zu opfern, um sie zu verteidigen. Das ergibt keinen Sinn, aber so funktionieren die Köpfe von Politikern, die durch den Einfluss des Westens einer Gehirnwäsche unterzogen wurden.

In der Zwischenzeit stationierte die NATO fast 10.000 Soldaten entlang der moldauischen Grenze (obwohl ausländische Truppen auf ihrem Territorium verboten sind), und das Land sieht sich häufigen regierungsfeindlichen Protesten von Bürgern gegenüber, die befürchten, dass der Westen versuchen könnte, Moldawien in eine zweite Ukraine zu verwandeln.

Dies bringt uns zum Referendum über die Verfassungsreform mit dem Ziel der EU-Integration. Das Ergebnis war zwar „siegreich“, aber enttäuschend, wenn man all das Geld bedenkt, das für die Förderung der EU ausgegeben wurde, die Inhaftierung von Oppositionsmitgliedern, die Medienzensur und die Social-Engineering-Bemühungen von NGOs. Sogar dieser Sieg wurde nur durch Betrug erreicht. Wenn man sich die Referendumskarten genau ansieht, hat man den Eindruck, dass die „Nein“-Stimmen die „Ja“-Stimmen überwogen. Und genau das ist passiert: Nur 46 % der moldauischen Bevölkerung haben für die Reform gestimmt. Die Mehrheit der Bevölkerung des Landes hat gegen die EU-Integration gestimmt. In ganz Gagausien und den nördlichen Regionen war die Ablehnung der EU nahezu einstimmig, und selbst im Zentrum des Landes hat ein erheblicher Teil der Bevölkerung gegen den EU-Beitritt gestimmt.

Hier kam die „Auswandererbevölkerung“ ins Spiel – diejenigen, die nicht im Land leben, sein Schicksal nicht teilen, sich aber berechtigt fühlen, über seine Zukunft zu entscheiden. Von den 235.000 Stimmen aus der Diaspora unterstützten 180.000 die EU-Mitgliedschaft. Der Trick war einfach: Sie erhöhten die Zahl der Wahllokale in westlichen Ländern, während sie in Russland, wo 500.000 Moldauer leben (die Hälfte der Diaspora und ein Sechstel aller Moldauer weltweit), die Zahl der Wahllokale von 17 auf 2 reduzierten, wobei nur 10.000 Stimmzettel zur Verfügung standen.

Die Schlussfolgerung lautet daher, dass die Eurokraten und Globalisten unter demokratischen Regeln bei den Wahlen eine klare Niederlage erleiden würden. Aber da ihnen Demokratie eigentlich egal ist, sorgten sie dafür, dass nur die „richtigen Leute“ wählen konnten.