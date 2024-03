Hat die Bankenkrise des Jahres 2024 bereits begonnen?

Von Michael Snyder

Wir wurden gewarnt, dass bald weitere Banken in große Schwierigkeiten geraten würden. Erst gestern habe ich meinen Lesern gesagt, sie sollten den 11. März einkreisen, weil dann ein sehr wichtiges Programm der Federal Reserve, das unsere Banken gestützt hat, auslaufen wird. Leider mussten wir nicht einmal den 11. März abwarten, um in Aktion zu treten. Am Mittwochmorgen stürzten die Aktien der New York Community Bank regelrecht ab. Zero Hedge berichtete über das Drama, das sich gerade abspielte…

Die New York Community Bancorp, einst der Liebling des Comebacks der kleinen Bankenkrise, ist um 45 % auf einen neuen 30-Jahres-Tiefstand abgestürzt, nachdem das Wall Street Journal berichtet hat, dass die Bank versucht, Eigenkapital zu beschaffen, um das Vertrauen in den angeschlagenen regionalen Kreditgeber zu stärken. Nach Angaben von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, hat die NYCB Banker entsandt, um das Interesse von Investoren am Kauf von Aktien des Unternehmens zu prüfen. Es gibt keine Garantie dafür, dass es zu einer Einigung kommt oder dass es gelingt, die Probleme der Bank zu lösen, die bis Mittwochmorgen zu einem Rückgang des Aktienkurses um etwa 80 % seit Januar geführt haben.

Zu Beginn des Monats Januar wurden die Aktien der New York Community Bank für mehr als 10 Dollar verkauft.

Am Mittwoch wurden sie zu einem Zeitpunkt für weniger als 2 Dollar gehandelt.

Warum also steckt die New York Community Bank in so großen Schwierigkeiten?

Nun, man sagt uns, es liege daran, dass „die Qualität ihrer gewerblichen Immobilienkredite nachgelassen hat“…

Die Bank ist in den letzten Monaten in eine Krise geraten, nachdem sich die Qualität ihrer gewerblichen Immobilienkredite verschlechtert hat und die Ratingagenturen ihre Kreditwürdigkeit auf Ramschniveau herabgestuft haben. Unternehmen geben Büros und Einzelhandelsflächen in der Innenstadt auf, nachdem Covid das Arbeiten von zu Hause aus normalisiert und den Rückgang der Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt beschleunigt hat. Dies führte dazu, dass die Eigentümer von Geschäftsgebäuden nicht mehr in der Lage waren, Kreditgeber wie die NYCB zu bezahlen. Etwa 16 Prozent ihrer Kredite sind für den Erwerb, die Entwicklung und den Bau von Gewerbeimmobilien bestimmt.

Mit anderen Worten: Die New York Community Bank sitzt auf einem Berg von faulen Gewerbeimmobilienkrediten.

Seit langem sage ich meinen Lesern, dass wir die größte Krise bei Gewerbeimmobilien in der Geschichte der USA erleben werden.

Jetzt haben wir ein Stadium erreicht, in dem niemand mehr leugnen kann, was passiert. Tatsächlich sagt der milliardenschwere Immobilieninvestor Barry Sternlicht, dass die Verluste bei US-Büroimmobilien eine Billion Dollar betragen werden…

Es gibt immer mehr Anzeichen dafür, dass gewerbliche Immobilien in ernsten Schwierigkeiten stecken. Barry Sternlicht, ein milliardenschwerer Immobilieninvestor und CEO von Starwood Capital, prognostizierte kürzlich allein bei Büroimmobilien Verluste in Höhe von 1 Billion Dollar. Wie Bloomberg diese Woche berichtete, werden in diesem Jahr mehr als 900 Mrd. $ bzw. mehr als 20 % der Gesamtschulden für US-amerikanische Gewerbe- und Mehrfamilienimmobilien fällig. Den Kreditnehmern bleibt möglicherweise nichts anderes übrig, als zu wesentlich höheren Zinssätzen zu refinanzieren oder ihre Immobilien mit einem großen Abschlag zu verkaufen.

So etwas haben wir noch nie erlebt.

Und es wird enorme Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben.

Laut Bloomberg haben Anleiheinvestoren in den letzten Wochen „Banken mit hohem Engagement in Gewerbeimmobilien abgestraft“…

Anleiheinvestoren haben Banken mit hohem Engagement in Gewerbeimmobilien abgestraft, was die Gewinne der Kreditgeber möglicherweise noch mehr unter Druck setzt, da die Wall Street sich bemüht, einzuschätzen, wie weit der Schmerz über Immobilienschulden das Finanzsystem durchdringen wird.

Leider ist das, was wir bisher erlebt haben, erst der Anfang.

Hunderte von Banken im ganzen Land ertrinken in faulen Gewerbeimmobilienkrediten, und das Blutbad wird immens sein.

Aber im Moment gibt es auch gute Nachrichten.

Irgendwie ist es der New York Community Bank gelungen, Geldgeber zu finden, die bereit sind, eine Milliarde Dollar in das angeschlagene Finanzinstitut zu stecken…

Die Aktien der New York Community Bank sind heute Nachmittag in die Höhe geschnellt, nachdem das angeschlagene Kreditinstitut eine Kapitalerhöhung in Höhe von 1 Milliarde Dollar und eine neue Führung angekündigt hatte. Wie die NYCB am Mittwochnachmittag mitteilte, einigte sie sich mit mehreren Investmentfirmen auf einen Deal im Tausch gegen Aktien der Regionalbank. Zu diesen Firmen gehören Hudson Bay Capital, Reverence Capital Partners und Liberty Strategic Capital, das vom ehemaligen US-Finanzminister Steven Mnuchin geleitet wird.

Wird dies ausreichen, um die New York Community Bank zu retten?

Kurzfristig gesehen, denke ich, dass es helfen wird.

Aber auf lange Sicht glaube ich nicht, dass die New York Community Bank überleben wird.

Natürlich könnte man das Gleiche über Hunderte von anderen US-Banken sagen.

Wie ich gestern bereits erwähnte, ist Kevin O’Leary, bekannt aus „Shark Tank“, davon überzeugt, dass in den kommenden Jahren Tausende von US-Banken scheitern werden.

In der Zwischenzeit mehren sich die Anzeichen für Probleme in der Wirtschaft insgesamt.

Laut einer Umfrage, die kürzlich von ResumeBuilder durchgeführt wurde, erwarten 38 Prozent der amerikanischen Unternehmer, dass ihre Unternehmen im Jahr 2024 Entlassungen vornehmen werden…

Das Jahr 2024 sieht schon jetzt düster aus. Und es ist erst Februar. Achtunddreißig Prozent der von ResumeBuilder befragten Führungskräfte halten Entlassungen in ihrem Unternehmen in diesem Jahr für wahrscheinlich, und etwa die Hälfte sagt, dass ihr Unternehmen einen Einstellungsstopp verhängen wird. ResumeBuilder hat mit rund 900 Führungskräften in Unternehmen mit mehr als 10 Mitarbeitern gesprochen. Die Hälfte der Befragten nannte die Sorge vor einer Rezession als Grund. Ein weiterer wichtiger Faktor: künstliche Intelligenz. Etwa vier von zehn Befragten gaben an, dass sie Entlassungen vornehmen werden, um Arbeitskräfte durch künstliche Intelligenz zu ersetzen. Dropbox, Google und IBM haben bereits Entlassungen aus diesem Grund angekündigt.

Indem sie Billionen über Billionen von Dollar in das System pumpten, konnten die Verantwortlichen die Wirtschaft eine Zeit lang aufrechterhalten.

Aber dabei haben sie eine enorme Inflation ausgelöst, und nun steht die unvermeidliche Implosion ohnehin bevor.

Die US-Wirtschaft steckt in weitaus größeren Schwierigkeiten, als den meisten Menschen bewusst ist.

Wir werden in eine Zeit großer wirtschaftlicher Turbulenzen eintreten, während die chaotischste Wahlsaison in der Geschichte der USA an den Grundfesten unserer Gesellschaft rüttelt.

Ich hoffe also, dass Sie die „Flaute“, die wir zu Beginn dieses Jahres erlebt haben, genossen haben, denn in den kommenden Monaten wird es sicherlich sehr „interessant“ werden.