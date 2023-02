Hat die CIA der NSA-Leakerin Reality Winner eine Falle gestellt?

Im Laufe des Januars ist eine Flut von zuvor verborgenen Beweisen, die aufzeigen, wie Journalisten, Spione und Social-Media-Plattformen den RussiaGate-Betrug aufrechterhalten haben, über die von Elon Musk genehmigte Reihe „#TwitterFiles“ endlich an die Öffentlichkeit gelangt.

Obwohl der dem Pentagon nahestehende Eigentümer von Twitter mit der Veröffentlichung dieses Materials offensichtlich eine parteiische Absicht verfolgt, bestätigen die teilweise brisanten Enthüllungen, was viele unabhängige Journalisten und Forscher schon lange behauptet hatten. Falsche Behauptungen über vom Kreml gesteuerte Bot- und Troll-Operationen im Internet wurden nämlich von einer Buchstabensuppe von US-Geheimdiensten in betrügerischer Weise als Waffe eingesetzt, um die großen sozialen Netzwerke in die Knie zu zwingen und ihren Status als unterwürfige Flügel des nationalen Sicherheitsstaates auf Dauer zu verankern.

Doch während RussiaGate mit der Zeit immer toter und begrabener wird und die wahren Zwecke, denen es diente, immer deutlicher werden, hält sich ein zentraler Bestandteil der Verschwörungstheorie hartnäckig am Leben. Im Juni 2017 veröffentlichte The Intercept ein durchgesickertes N.S.A.-Dokument, das angeblich „einen monatelangen russischen Hackerangriff auf die US-Wahlinfrastruktur“ enthüllte.

Seitdem ist es in den Mainstream-Medien und unter den demokratischen Politikern ein Glaubensartikel, dass russische G.R.U.-Cyberkrieger die Wahl 2016 „gehackt“ haben, wenn nicht sogar andere Wahlen, indem sie böswillig versuchten, die Stimmenauszählung zu verändern, um die Ergebnisse zu verfälschen. Darüber hinaus wurde Reality Winner, der Analyst der NSA, der das Dokument durchsickerte und daraufhin im Gefängnis landete, in den Status eines heldenhaften Whistleblowers erhoben, der mit Edward Snowden vergleichbar ist.

Diese Ergebnisse, oder zumindest etwas Ähnliches, könnten durchaus die spezifischen Ziele der Person und/oder Einrichtung gewesen sein, die die NSA mit den in dem durchgesickerten Bericht enthaltenen Informationen versorgt hat. Denn wie wir noch sehen werden, gibt es gute Gründe für die Annahme, dass Winner unwissentlich in eine von der CIA gestellte Falle getappt ist.

G.R.U. „Hackeroperationen“

Noch bevor The Intercept seinen Scoop über die durchgesickerte Datei veröffentlicht hatte, saß Reality Winner im Gefängnis, wo sie wegen Verstößen gegen das Spionagegesetz vor Gericht stand. Ihre Verhaftung, die vom Justizministerium am selben Tag bekannt gegeben wurde, an dem die Geschichte veröffentlicht wurde, trug nur noch mehr zur allgemeinen Aufregung bei, die nach der Veröffentlichung der Geschichte ausbrach.

Über Nacht wurde die bis dahin unbekannte Winner, eine Veteranin der United States Air Force Intelligence Squadron, die eine Medaille für die Unterstützung bei der Identifizierung, Gefangennahme und Ermordung hunderter „hochwertiger Zielpersonen“ erhalten hatte, zu einer wichtigen Causa für westliche Liberale, und Kampagnen, die ihre Freilassung forderten und von bedeutenden Gruppen für Pressefreiheit und digitale Rechte unterstützt wurden, sprießen in Hülle und Fülle.

Der Beitrag eines Twitter-Nutzers zeigt ein #Justice4Reality“-Plakat in Augusta, Georgia, um 2021

Winners Inhaftierung und das Versäumnis der NSA, öffentlich oder privat Maßnahmen zu den Ergebnissen des Berichts zu ergreifen, nährten auch den Verdacht, dass die Beweise für Donald Trumps Verbindungen zum Kreml einer politisch motivierten Vertuschung auf höchster Ebene unterliegen, in die der angeblich unabhängige US-Geheimdienst selbst verwickelt ist.

Dass die Details des durchgesickerten Berichts nie einer ernsthaften Prüfung durch den Mainstream unterzogen wurden, ist vielleicht darauf zurückzuführen, dass Winner im Mittelpunkt des Skandals stand und liberale Politiker und Journalisten verzweifelt versuchten, die RussiaGate-Erzählung zu untermauern.

The Intercept erklärte zwar, das Dokument lasse „keinen Zweifel“ daran, dass ein breit angelegter Cyberangriff, bei dem Spear-Phishing-E-Mails nur wenige Tage vor der Wahl 2016 an über 100 lokale Wahlhelfer versandt wurden, „von der G.R.U. durchgeführt wurde“, doch sein Inhalt lässt nichts dergleichen vermuten.

Der Bericht, der von einem Geheimdienstanalysten der NSA verfasst wurde, schreibt diese Aktivität zwar der G.R.U. zu, aber die zugrunde liegenden „Rohdaten“ – Beweise, auf denen diese Schlussfolgerung beruht – sind nicht in der Akte enthalten. Es ist jedoch mehr als deutlich, dass die Schlussfolgerung ohnehin alles andere als konkret war.

Zum einen heißt es in dem Bericht, dass nicht bekannt ist, ob die G.R.U. in der Lage war, eine der angegriffenen Einrichtungen erfolgreich zu kompromittieren. Noch wichtiger ist, dass die Agentur nur „wahrscheinlich“ verantwortlich ist – ein „Analystenurteil“, das sich darauf stützt, dass bei der angeblichen Hacking-Kampagne „einige Techniken verwendet wurden, die anderen Operationen der G.R.U. ähnlich waren“. Der Analyst ist jedoch gezwungen einzuräumen, dass „diese Aktivität mehrere Merkmale aufwies, die sie [Hervorhebung hinzugefügt]“ von bekannten früheren G.R.U.-Hacking-Operationen unterscheiden.

Ein weiterer Grund für Zweifel an der offensichtlich nicht belegten Schlagzeile des Berichts sind die extrem einfachen Methoden, die von dem oder denjenigen angewandt wurden, die hinter den Spear-Phishing-Aktivitäten standen, einschließlich der Verwendung eines offensichtlich gefälschten Gmail-Kontos. Offensichtlich handelte es sich nicht um eine professionelle Operation, die kaum Aussicht auf Erfolg hatte. Warum sollte sich ein Elitegeheimdienst zu solch rudimentären Taktiken herablassen, vor allem, wenn seine Agenten ernsthaft entschlossen waren, die Integrität der US-Wahlen zu gefährden?

Noch fragwürdiger ist, dass unter den genannten Empfängern einer angeblichen Spear-Phishing-E-Mail der G.R.U. das Wahlbüro von Amerikanisch-Samoa ist, einem nicht inkorporierten US-Territorium im Südpazifik, südöstlich von Samoa selbst gelegen. Es hat nur 56.000 Einwohner, die nicht an den Wahlen auf dem Festland teilnehmen können.

Während ein krimineller Hacker ein Interesse an den persönlichen Daten einer solchen Einheit haben könnte, ist es schwer vorstellbar, welche Gründe ein militärischer Geheimdienst haben könnte, um Zugang zu einem solchen Fundus zu erhalten. Diese Interpretation wird durch eine Tabelle im NSA-Bericht untermauert, in der darauf hingewiesen wird, dass derselbe Hacker auch Spear-Phishing-Kampagnen für andere E-Mail-Adressen durchführte, darunter solche, die bei Mail.ru, einem russischen Unternehmen, registriert sind.

Diese Unzulänglichkeiten und nicht etwa eine konzertierte Vertuschung könnten der Grund dafür sein, dass der Bericht nicht veröffentlicht wurde und die NSA nicht darauf reagierte. The Intercept bezeichnete das Dokument jedoch bombastisch als „den detailliertesten Bericht der US-Regierung über die russische Einmischung in die Wahlen, der bisher ans Licht gekommen ist“.

„Geschwindigkeit und Rücksichtslosigkeit“

Als der Journalist Aaron Maté in einem Interview im September 2018 nach der „Möglichkeit, dass die Bedeutung dieses Dokuments aufgebauscht wurde“ fragte, war Jim Risen, leitender Korrespondent für nationale Sicherheit bei The Intercept und Direktor des Press Freedom Defense Fund von First Look Media (der Winners Rechtsverteidigung unterstützte), völlig ratlos.

Risen, der durch die wiederholte Befragung sichtlich aufgeregt und irritiert war, beendete das Interview abrupt, als Maté versuchte, ihn auf seine „Kritik“ an der Art und Weise, wie The Intercept mit dem Dokument umging, das Winners Identifizierung und Inhaftierung praktisch sicherstellte, anzusprechen.

Der inzwischen verstorbene Mitbegründer von The Intercept, Glenn Greenwald, bezeichnete Winners Enthüllung zu Recht als „zutiefst peinlich“ und behauptete, sie sei das Ergebnis von „Schnelligkeit und Leichtsinn“. Ein Bericht der New York Times über das Debakel bestätigte, dass die beiden Reporter Matthew Cole und Richard Esposito – deren Schlampigkeit und Unehrlichkeit den CIA-Whistleblower John Kiriakou 2012 ins Gefängnis brachte, weil er Geheimnisse über das Folterprogramm der Agentur preisgegeben hatte – „dazu gedrängt wurden, die Geschichte in aller Eile zu veröffentlichen.“

Es würde nicht überraschen, wenn dieser Druck von Betsy Reed ausging, der damaligen Chefredakteurin von The Intercept, einer engagierten RussiaGate-Befürworterin, die 2018 linke Skeptiker des Narrativs als „blasse Imitationen“ von Glenn Greenwald bezeichnete, denen es an dessen „Intelligenz [und] Nuancierung“ fehle. Als die Untersuchung des ehemaligen FBI-Direktors Robert Mueller im darauffolgenden Jahr keinen Hinweis auf eine geheime Beziehung zwischen Trump und dem Kreml ergab, behauptete sie, die gescheiterte Untersuchung habe in der Tat „jede Menge“ „weiche, lose“ Absprachen festgestellt.

Die Eile, mit der das Blatt den durchgesickerten NSA-Bericht veröffentlichte, bedeutete, dass die hauseigenen Spezialisten für digitale Sicherheit bei The Intercept nicht konsultiert wurden, was Cole und Esposito dazu veranlasste, bei dem Versuch, das Dokument vor der Veröffentlichung zu überprüfen, eine Reihe schockierender Fehler zu begehen. Zunächst kontaktierten sie einen Auftragnehmer der US-Regierung über eine ungesicherte Textnachricht und teilten ihm mit, dass sie eine gedruckte Kopie des Dokuments mit der Post erhalten hätten, abgestempelt in Augusta, Georgia, wo Winner damals lebte. Dieser Auftragnehmer informierte daraufhin die NSA.

Daraufhin wandte sich The Intercept mit einer Kopie des Berichts direkt an die N.S.A.. Wie aus Winners Haftbefehl hervorgeht, zeigte sich bei der Prüfung des Materials, dass die Seiten zerknittert waren, „was darauf hindeutet, dass sie gedruckt und von Hand aus einem gesicherten Raum herausgetragen worden waren“.

Winner verlässt ein Bezirksgericht in Augusta, Georgia, nach einer Anhörung im Jahr 2017. Michael Holahan | Augusta Chronicle | AP

Während alle Farbdrucker auf jeder Seite ein kaum sichtbares Muster einbetten, so dass die einzelnen Geräte anhand der Seriennummer identifiziert werden können, überprüfte die NSA einfach, welcher ihrer Mitarbeiter das Dokument gedruckt hatte. Sechs hatten es gedruckt, und Winner war unter ihnen. Weitere Überprüfungen der Tischcomputer des Sextetts ergaben, dass sie und nur sie ihren Computer benutzt hatte, um The Intercept zu kontaktieren.

Das Versäumnis des Blattes, auch nur die grundlegendsten Maßnahmen zum Schutz seiner Quelle zu ergreifen, schadete seinem Ruf und ist bis heute ein Schandfleck für das Blatt und seine leitenden Mitarbeiter. Nichtsdestotrotz wurde nie anerkannt, wie ungeschickt und unvorsichtig Winners eigenes Handeln war.

Selbst wenn The Intercept der NSA nicht ohne Weiteres eindeutige Hinweise geliefert hätte, wären ihre höchst selbstbelastende Verwendung eines Arbeitscomputers für E-Mails an die Steckdose und die Identifizierung ihres Wohnorts an sich schon rauchende Kanonen gewesen, die fast unweigerlich zu ihrer Enttarnung geführt hätten.

„Anderslautende Daten ignorieren“

Winner hat immer behauptet, sie habe allein gehandelt, und es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln, dass sie es als ihre patriotische Pflicht empfand, das Dokument zu veröffentlichen. Aber ihre Unbeholfenheit, Naivität und Inkompetenz lassen vermuten, dass sie leicht zu manipulieren ist, und eine Vielzahl von Personen und Organisationen hatte ein Interesse an der Veröffentlichung des gefälschten Geheimdienstberichts. Allen voran Teile der CIA, die John Brennan, dem Direktor der Agentur zwischen 2013 und Januar 2017, treu ergeben sind.

Zwei Wochen vor dem Amtsantritt von Donald Trump legte Brennan eine Bewertung der Geheimdienstgemeinschaft (Intelligence Community Assessment, I.C.A.) über „Russische Aktivitäten und Absichten bei den jüngsten US-Wahlen“ vor. Darin erklärten die amerikanischen Spione, sie seien „sehr zuversichtlich“, dass sich Moskau in die Wahlen 2016 eingemischt habe, um dem Emporkömmling zur Macht zu verhelfen. Das Dokument enthielt zwar keine Beweise für diese Anschuldigung, aber seine zweifelhaften Behauptungen wurden von den Medien eifrig aufgegriffen.

Erst vier Jahre später wurde bekannt, dass dieses „Vertrauen“ nicht von der US-Geheimdienstgemeinschaft geteilt wurde. Stattdessen verfasste Brennan persönlich die aufrührerischen Schlussfolgerungen des Berichts und wählte dann eine Clique seiner eigenen Vertrauten aus, um sie abzusegnen. Dieses Täuschungsmanöver verärgerte viele Analysten innerhalb und außerhalb der CIA, die zu der Einschätzung gelangten, dass Russland in Wirklichkeit einen Sieg Hillary Clintons begünstigte, da Trump ein unberechenbarer „Joker“ war, der deutlich höhere Militärausgaben der USA forderte.

„Brennan nahm eine These an und beschloss, abweichende Daten zu ignorieren und die Bedeutung dieser Schlussfolgerung zu übertreiben, obwohl sie keine wirkliche Substanz hatten“, sagte ein hoher US-Geheimdienstmitarbeiter.

Die einzige Spur von Dissens, die in der I.C.A. zu finden ist, ist ein Hinweis darauf, dass die NSA das „Vertrauen“ der C.I.A. in ihre Ergebnisse nicht teilt. Diese Abweichung, die damals völlig übersehen wurde, war von enormer Tragweite, da die NSA die Kommunikation russischer Beamter genau überwacht. Ihre Mitarbeiter wären daher in der Lage zu wissen, ob hochrangige Persönlichkeiten in Moskau Pläne zur Unterstützung von Trumps Wahlkampf erörtert hatten oder ihm sogar positiv gegenüberstanden.

Brennan fälschte die Ergebnisse der I.C.A., um die FBI-Untersuchung über „geheime Absprachen“ zwischen Trump und Russland am Leben zu erhalten. Die von der Behörde 2016 eingeleitete Untersuchung fand keine Beweise dafür, dass Trump oder Mitglieder seiner Kampagne mit Moskau konspiriert hatten. Wenn die NSA öffentlich aus der Reihe tanzen würde, wäre dies bei Brennan und seinen Verbündeten in Langley unweigerlich auf wenig Gegenliebe gestoßen, da es ihre bösartigen Ziele untergraben hätte.

Die Frage ist daher naheliegend, ob Winners undichte Stelle – neben der Förderung der RussiaGate-Fiktion und der Schädigung Trumps – auch dazu diente, die NSA zu diskreditieren, indem sie den Eindruck erweckte, sie habe bei der Einmischung des Kremls geschlafen, wenn nicht sogar aktiv Beweise für diese Aktivitäten vor der Öffentlichkeit unterdrückt.

Winner muss in diesem Szenario keine willige oder bewusste Kollaborateurin gewesen sein; in der Einleitung des Berichts, den sie durchsickern ließ, wird undurchsichtig vermerkt, dass die Informationen über die angeblichen Hackerangriffe der G.R.U. im April 2017 bekannt wurden. Die Art dieser Informationen und ihre Quelle werden nicht genannt; könnte es die CIA oder deren Mitarbeiter gewesen sein?

„Eine Vertuschung im Weißen Haus aufdecken“

Winner wurde im August 2018 zu einer Haftstrafe von 63 Monaten verurteilt, der längsten Strafe, die jemals in der Geschichte der USA für die unbefugte Weitergabe von Verschlusssachen an die Medien verhängt wurde. Ihre erschreckend harte Strafe wurde dementsprechend als politisch motiviert dargestellt, ein weiterer Beweis dafür, dass der damalige Präsident Donald Trump vom Kreml kompromittiert worden war und/oder dem Kreml seinen verpatzten Wahlsieg zu verdanken hatte und verzweifelt versuchte, dies unter den Teppich zu kehren.

Im Juni 2021 freigelassen, bleibt Winner bis November 2024 unter Bewährung, darf den Süden von Texas nicht verlassen, muss eine strenge Ausgangssperre einhalten und muss jede Interaktion mit den Medien im Voraus melden – ein schockierender Abschluss ihrer Zeit hinter Gittern. Obwohl ihr angeblich eine Haftstrafe droht, weil sie das Dokument, das sie an die Öffentlichkeit gebracht hat, erörtert hat, wird derzeit ein Dokumentarfilm über ihren Fall produziert, und sie hat zahlreiche Interviews sowohl mit Mainstream- als auch mit unabhängigen Journalisten gegeben.

Im Juli 2022 strahlte der Fernsehsender CBS ein sehr sympathisches, langes Gespräch mit Winner aus, das wahrscheinlich von Millionen Menschen verfolgt wurde. Offenbar ohne sich um rechtliche Konsequenzen zu kümmern, stellte sie eine Reihe gewagter Behauptungen und Aussagen auf, die in völligem Widerspruch zu ihren Äußerungen bei der Urteilsverkündung standen, als sie dem Richter sagte: „Meine Handlungen waren ein grausamer Verrat am Vertrauen meines Volkes in mich“.

CBS seinerseits erklärte auf unglaubliche Weise, gestützt auf das Wort „zweier ehemaliger Beamter“, dass ihr Leck „zur Sicherung der Zwischenwahlen 2018 beigetragen“ habe, da es die von den Hackern verwendeten „streng geheimen E-Mails“ enthüllt habe. Es ist nicht klar, welche Bedrohung von diesen Adressen ausgehen könnte oder warum sie eineinhalb Jahre, nachdem der Bericht öffentlich wurde, weiterhin verwendet wurden.

Noch merkwürdiger war die Darstellung von Winner, die nach ihren eigenen Worten „eine Vertuschung im Weißen Haus aufdeckte“, weil „die Öffentlichkeit belogen wurde“. Es wurde ein Ausschnitt aus einem Interview Trumps mit John Dickerson eingefügt – laut CBS „typisch für diese Zeit“ -, in dem der Präsident erklärte: „Wenn man einen Hacker nicht auf frischer Tat ertappt, ist es sehr schwer zu sagen, wer das Hacking durchgeführt hat.“

„Ich schließe mich Russland an, es könnte China gewesen sein, es könnten viele verschiedene Gruppen gewesen sein“, fügte er hinzu, bevor ein CBS-Sprecher dramatisch erklärte, „aber es war Russland, und die NSA wusste es“, da Winner „den Beweis in einem streng geheimen Bericht in einem internen Newsfeed gesehen hatte.“ Die Sendung schnitt dann auf den ehemaligen NSA-Analysten zurück: „Ich dachte nur: ‚Mein Gott, jemand muss vortreten und das richtigstellen. Somebody.'“

In diesem Clip sprach Trump tatsächlich darüber, welche Partei für die angeblichen Cyberangriffe auf die Server des Demokratischen Nationalkomitees (DNK) verantwortlich war, und nicht über den Spear-Phishing-Angriff auf Wahlhelfer, der in dem durchgesickerten Bericht der NSA beschrieben wird. Dieser unehrliche Taschenspielertrick der Produzenten der Sendung ist dennoch aufschlussreich, denn er verdeutlicht einen weiteren potenziellen Nutzen der undichten Stelle in dem Bericht aus der Sicht der CIA – die Verschleierung ihrer eigenen Rolle bei dem Hack und dem Leak der E-Mails der Demokratischen Partei.

Dass die DNC-Server von russischen Geheimdiensten gehackt wurden, ist weithin anerkannt, eine Schlussfolgerung, die vor allem auf den Erkenntnissen des DNC-Auftragnehmers CrowdStrike beruht. Als er jedoch im Dezember 2017 vom Geheimdienstausschuss des Senats unter Eid zu dieser Angelegenheit befragt wurde, enthüllte der Chef des Unternehmens, Shawn Henry, dass er in der Tat keine „konkreten Beweise“ dafür hatte, dass die Dateien von irgendjemandem „tatsächlich exfiltriert“ wurden – eine brisante Aussage, die über zwei Jahre lang vor der Öffentlichkeit verborgen wurde.

CrowdStrike begründete die russische Schuld mit einer Reihe von scheinbar unbedachten Fehlern der Hacker, wie z. B. dem Benutzernamen ihres Computers, der sich auf den Gründer der sowjetischen Geheimpolizei bezieht, russischem Text im Quellcode ihrer Malware und dem ungeschickten Versuch, die rumänische Sprache zu verwenden. Die WikiLeaks-Enthüllungen in Vault 7 zeigen jedoch, dass das „Marble Framework“ der CIA diese offensichtlichen Fehler absichtlich in den digitalen Fußabdruck eines Cyberangriffs einfügt, um die eigenen Hacking-Aktivitäten fälschlicherweise anderen Ländern zuzuschreiben.

Die Agentur hätte einen guten Grund gehabt, die Quelle der E-Mails falsch zuzuordnen. Zum einen riss sich die CIA zu diesem Zeitpunkt die sprichwörtlichen Haare aus, um WikiLeaks – die Organisation, die die E-Mails veröffentlicht hatte – und ihren Gründer Julian Assange mit einem ausländischen Akteur, vorzugsweise Russland, in Verbindung zu bringen, um eine rechtliche Rechtfertigung für die Durchführung feindlicher Spionageabwehrmaßnahmen gegen die Organisation und ihre Mitglieder zu erhalten.

Indem die E-Mails als von den Russen gehackt dargestellt wurden, wurde die Aufmerksamkeit der Medien und der Öffentlichkeit auch vom Inhalt der Mitteilungen abgelenkt, der die Korruption der Clinton-Stiftung und die Einmischung in die Vorwahlen der Demokratischen Partei enthüllte, um Bernie Sanders an der Nominierung zum Präsidenten zu hindern. In der Zwischenzeit wurden Bedenken darüber, ob der immer noch ungeklärte Mord an dem D.N.C.-Mitarbeiter Seth Rich im Juli 2016 in irgendeiner Weise mit seiner möglichen Rolle bei der Weitergabe des Materials zusammenhängt, sehr effektiv zum Schweigen gebracht.

Das Schicksal von Assange (und vielleicht auch von Rich) ist eine greifbare Demonstration dessen, was denjenigen widerfahren kann, die schädliche Informationen veröffentlichen, von denen mächtige Menschen und Organisationen nicht wollen, dass sie an die Öffentlichkeit gelangen. Die Verehrung von Winner durch das liberale Establishment in den USA und die Förderung durch die Mainstream-Medien nach ihrer Freilassung sollten zumindest ernsthafte Fragen darüber aufwerfen, wer oder was letztendlich von ihren gut gemeinten, persönlich zerstörerischen Handlungen profitiert hat.