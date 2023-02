„Das Schweigen des Lämmerhirten schreit zum Himmel“ – Offener Brief an Prof. Bedford-Strohm

Der Vorsitzende des Rates der EKD von 2014 bis 2021, Prof. Dr. Bedford-Strohm, sagte vor kurzem in einem Interview, er würde heute alles genauso machen wie vor drei Jahren, als er den totalitären Maßnahmen der staatlichen und wissenschaftlich anerkannten Autoritäten folgte und zu den schweren Fehlern und Nöten schwieg und bis heute schweigt. Der frühere Fernsehpfarrer i.R. Jürgen Fliege und Pfarrer i.R. Hanns-Martin Hager machen in einem offenen Brief ihrer Empörung Luft, in alter protestantischen Haltung: „Was ein Papst oder eine sonstige Autorität sagt, ist für Protestanten nicht bindend, sondern vielmehr auf den Prüfstand zu stellen!“ (hl)

Der offene Brief

Jürgen Fliege, Pfarrer i.R.

Seestraße 16

82340 Feldafing

Hanns-Martin Hager, Pfarrer i.R.

Waldschmidtstr. 7

82487 Oberammergau

Herrn

Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-Strohm

Landeskirchenamt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern Katharina-von-Bora-Straße 7-13

80333 München

Offener Brief

Feldafing – Oberammergau, den 16. Januar 2023

Sehr geehrter Herr Bischof, lieber Bruder Dr. Bedford-Strohm,

wir sind zwei Ihrer Schutzbefohlenen, aber auch Amtsbrüder, mit der gleichen geistlichen Qualität wie Sie. Mehr nicht, aber auch nicht weniger.

Wo zwei oder drei solcher Lämmer Christi zusammen sind, da ist er mitten unter ihnen. Zwei Lämmer! Zwei Lämmer in Christo! Und der allein ist unsere Hoffnung auf Gehör unseres Aufschreis. Er lud uns ein zu schreiben. Denn unsere Erfahrung lehrt ja, dass wir nicht auf eine qualifizierte Antwort unseres Bischofs zählen können. „Zu viel Post, zu viel Geschrei, zu viel