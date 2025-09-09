von stevenoconnor – Non-Profit-Anwalt

Als Project Veritas ein durchgesickertes Memorandum veröffentlichte – ein Dokument, das 2022 von Oberstleutnant Joseph Murphy vom U.S. Marine Corps verfasst wurde –, fand es in den Medien, in der Politik und in der Wissenschaft großen Widerhall. In dem Memo wurde behauptet, SARS-CoV-2 sei das Ergebnis eines von den USA entwickelten rekombinanten Fledermausimpfstoffs. Obwohl es nie offiziell beglaubigt wurde, skizzierte es eine Reihe von Forschungsinitiativen – einige im Zusammenhang mit dem umstrittenen „DEFUSE“-Vorschlag, der 2018 bei der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) eingereicht wurde –, die tiefgreifende Fragen darüber aufwarfen, wie die COVID-19-Pandemie begann.

Als TrialSite News die DARPA um eine Stellungnahme bat, lehnte der Leiter der Kommunikationsabteilung der Behörde es ab, die Authentizität des Memos zu bestätigen oder zu dementieren, bestätigte aber, dass es bekannt war. Wichtig ist, dass die DARPA klarstellte, dass sie die EcoHealth Alliance, die gemeinnützige Organisation, die im Mittelpunkt von DEFUSE steht, nicht finanziert hat. Dieses Detail unterstreicht ein breiteres Rätsel: Wenn DEFUSE abgelehnt wurde, wie konnte Forschung, die den Zielen von DEFUSE so ähnlich war, dennoch fortgesetzt werden?

Das Memo und der DARPA-„DEFUSE“-Vorschlag

Im März 2018 reichte Peter Daszak von EcoHealth Alliance zusammen mit Ralph Baric (UNC), Vincent Munster (NIH Rocky Mountain Labs), Shi Zhengli, der „Fledermausdame“ (WIV), und anderen einen Antrag über 14,2 Millionen US-Dollar im Rahmen des PREEMPT-Programms der DARPA ein. Der Antrag, genannt DEFUSE, sah die Überwachung von Fledermaus-Coronaviren, die Immunisierung vor Ort und Experimente vor, bei denen eine Furin-Spaltstelle an der S1/S2-Verbindung von Sarbecoviren eingefügt werden sollte.

Die DARPA lehnte die Finanzierung ab, die Prüfer äußerten Bedenken hinsichtlich Biosicherheit und Dual-Use-Problemen. Dennoch rief die DARPA in ihrer PREEMPT-Ankündigung zur Erforschung selbstzerstörender oder übertragbarer Interventionen in Tierreservoirs auf – eine Formulierung, die nicht nur für DEFUSE galt. Nichtsdestotrotz finanzierten NIH und NIAID später überschneidende Forschungsarbeiten über verschiedene Mechanismen und verwischten damit die Grenze zwischen abgelehnten Konzepten und tatsächlich finanzierten Projekten.

Die Rolle der Universität von North Carolina

Das Labor von Ralph Baric an der UNC war ein globales Zentrum für reverse Genetik von Coronaviren. 2015 verfasste Baric zusammen mit Shi Zhengli einen Artikel in Nature Medicine, in dem er ein SARS-ähnliches Virus (SHC014) in einem humanisierten Mausmodell rekonstruierte. 2018 veröffentlichte sein Team rekombinationsresistente SARS-CoV-Konstrukte – wie CRG3 und CRG7 –, die synthetische Regulationsmotive zur Verringerung der Rekombination enthielten.

Ähnliche Patente auf chimäre Spike-Proteine und Konsensus-Sequenz-Methoden existierten schon vor der Pandemie. FOIA-Aufzeichnungen bestätigen, dass der Biosicherheitsausschuss der UNC Experimente mit menschlichen Atemwegsepithelzellen und Coronavirus-Backbones genehmigte. Doch die genauen Konstrukte von 2018–2019 sind nicht veröffentlicht, und die UNC widersetzte sich bislang den Forderungen des Kongresses, alle Labornotizen und unveröffentlichten Sequenzen freizugeben.

Die Rocky Mountain Labs der NIH und Tiermodelle

Parallel dazu entwickelte Vincent Munsters Gruppe am Rocky Mountain Laboratory des NIH in Montana Tiermodelle für die Übertragbarkeit. 2018 zeigte sein Team, dass sich das Coronavirus WIV1 in ägyptischen Flughunden nur mit Hilfe von Wirtsproteasen effizient replizieren konnte – ein Hinweis auf die Bedeutung von Spaltstellen wie jener, die später in SARS-CoV-2 gefunden wurde.

2020 setzten RML und Partnerlabors Hamster, Nerze, Hirschmäuse und Weißwedelhirsche als Übertragungsmodelle ein. Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass diese Kolonien schon vor oder sehr früh während des Ausbruchs genutzt wurden, doch der Zeitpunkt vor 2019 bleibt unklar. Andere US-Labors, etwa die Colorado State University, hielten im Rahmen von PREEMPT ebenfalls Fledermauskolonien.

EcoHealth Alliance und das WIV

EcoHealth Alliance leitete US-Gelder an das Wuhan Institute of Virology (WIV) weiter. NIH/NIAID-Subawards ermöglichten Shi Zhenglis Gruppe Fledermaus-Coronavirus-Studien in BSL-2- und BSL-4-Labors. DEFUSE schlug vor, manipulierte Viren in der lebenden Hufeisenfledermauskolonie des WIV zu testen.

Am 27. Januar 2020 veröffentlichte Shi Zhengli das Genom von RaTG13, das später als engster bekannter Verwandter von SARS-CoV-2 galt. FOIA-E-Mails zeigen, dass Wissenschaftler wie Kristian Andersen und Robert Garry die Furin-Spaltstelle zunächst als „unvereinbar mit den Erwartungen der Evolution“ bezeichneten. Doch wenige Wochen später erschien der Nature Medicine-Artikel „The Proximal Origin of SARS-CoV-2“, der eine natürliche Herkunft nahelegte. Anhörungen im Kongress offenbarten inzwischen Debatten über den Einfluss von Dr. Anthony Fauci und Sir Jeremy Farrar auf diesen Prozess.

Das Murphy-Memo im Kontext

Das Memo von Oberstleutnant Murphy, angeblich für den Generalinspekteur des Verteidigungsministeriums verfasst, erklärte unverblümt: „SARS-CoV-2 ist ein von den USA entwickelter rekombinanter Fledermausimpfstoff.“ Zwar unbestätigt, deckt sich diese Formulierung jedoch mit DEFUSE und dem PREEMPT-Programm. Das steht im Gegensatz zu frühen Mitteilungen der US-Gesundheitsbehörden, die auf eine natürliche Zoonose verwiesen.

TrialSite News bestätigte: DARPA lehnte DEFUSE ab, finanzierte EcoHealth nicht. NIH/NIAID-Zuschüsse 2018–2019 unterstützten jedoch Forschung zu Tierversuchen, Übertragbarkeit und Sequenzmanipulationen, die mit SARS-CoV-2-Merkmalen übereinstimmen.

Ein breiteres Muster der Verheimlichung

Kongressuntersuchungen und Gruppen wie U.S. Right to Know zeigten problematische Muster:

Zulassungen vor 2019: UNC- und NIH-Labors erhielten Biosicherheitsfreigaben für Coronavirus-Konstrukte, die rückblickend stark an SARS-CoV-2 erinnern.

UNC- und NIH-Labors erhielten Biosicherheitsfreigaben für Coronavirus-Konstrukte, die rückblickend stark an SARS-CoV-2 erinnern. Unterdrückung der Debatte: FOIA-E-Mails belegen, dass Wissenschaftler zunächst einen technischen Ursprung annahmen, diese Einschätzung aber nach Anrufen auf hoher Ebene revidierten. Das Ausmaß des Drucks bleibt unklar.

FOIA-E-Mails belegen, dass Wissenschaftler zunächst einen technischen Ursprung annahmen, diese Einschätzung aber nach Anrufen auf hoher Ebene revidierten. Das Ausmaß des Drucks bleibt unklar. Datenlücken: Weder UNC, NIH noch WIV haben ihre Sequenzen oder Labordaten von 2018–2019 vollständig veröffentlicht.

Unabhängige Forscher wie Jim Haslam sehen die Furin-Spaltstelle – ein zentrales Element in DEFUSE – als eines der stärksten Indizien für Laboreinwirkung. TrialSite überprüfte diese Ansicht mit einem Netzwerk von Ärzten und Wissenschaftlern, die seit Jahren ihre Besorgnis äußern.

Wissenschaft und Vertrauen

Klarzustellen ist: Es gibt keine Beweise für eine absichtliche Freisetzung oder eine Entvölkerungsstrategie. Wenn SARS-CoV-2 tatsächlich im Labor entstand, wäre die plausibelste Erklärung ein tragischer Unfall im Rahmen der Impfstoffforschung – ein Unfall, der zur globalen Katastrophe wurde. Sollte dies zutreffen, hätte es kriminische Vertuschungsversuche innerhalb der US-Regierung gegeben.

Die Folgen wären enorm: Versagen im Biosicherheitsmanagement, unzureichende Kontrolle von Dual-Use-Forschung, fehlende internationale Transparenz. Das würde auch erklären, warum Narrative so aggressiv gesteuert wurden – die Verantwortung träfe Institutionen sowohl in den USA als auch in China.

Schlussfolgerung

Das Murphy-Memo allein beweist keinen Laborunfall. Doch zusammen mit Kongressdokumenten, DARPA- und FOIA-Akten sowie wissenschaftlichen Veröffentlichungen wirft es Fragen auf, die zu schwerwiegend sind, um ignoriert zu werden.

Die Geschichte zeigt sich als Zusammenspiel: UNC entwickelt rekombinationsresistente Konstrukte; NIH-RML baut Tiermodelle; EcoHealth vermittelt Gelder nach Wuhan; DARPA prüft riskante Vorschläge.

Ohne die vollständige Offenlegung der Daten von 2018–2019 bleibt der Ursprung der Pandemie ungeklärt. Die Laborhypothese ist damit keine „Verschwörungstheorie“, sondern eine plausible Erklärung, die dringend Transparenz erfordert.

