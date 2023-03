Hat Fauci geholfen, den Ursprung von COVID zu vertuschen, was kommt als nächstes?

Es ist gut, zwischen den Zeilen zu lesen und zu sehen, was Farrars gespaltene Zunge zu sagen hat; welche Narrative treibt er jetzt an?

Von: Dr. Meryl Nass | Dieser Artikel wurde ursprünglich hier veröffentlicht

Sir Jeremy Farrar half Fauci dabei, den Ursprung von COVID zu vertuschen, war maßgeblich an den Recovery and Solidarity-Studien beteiligt, bei denen 2600 Patienten eine Überdosis Hydroxychloroquin verabreicht wurde, und ist jetzt bei der WHO für die Übernahme der Welt zuständig.

Es ist also gut, zwischen den Zeilen zu lesen und zu sehen, was seine gespaltene Zunge zu sagen hat – welche Narrative propagiert er jetzt? Vollständiger Text mit Kommentaren unten.

Es kann noch Überraschungen geben“: Jeremy Farrar warnt vor den Gefahren einer Pandemie. [Er fordert 3,5 Milliarden Dollar für das CEPI zur Entwicklung von Pandemie-Impfstoffen, 100-200 Milliarden Dollar für die Pandemievorbereitung und eine 15-fache Erhöhung des WHO-Budgets – Sie können darauf wetten, dass er uns vor Überraschungen warnen und uns sagen wird, dass er uns Sicherheit kaufen kann. – Nass]

Sarah Boseley

Der ehemalige Sage-Berater [SAGE beriet die britische Regierung bei der Verhängung von Ausgangssperren und allen anderen Eingriffen in unsere Rechte. – Nass] Wellcome verlässt, um zur WHO zu wechseln, spricht er über erschöpftes Gesundheitspersonal, die schleppende Reaktion des Vereinigten Königreichs auf COVID und die Gefahr von Verschwörungstheorien. [Hier ist eine: Dieser Mann ist ein Spion, und sein Vater war es auch – Nass]

Masken sind heute auf den Straßen und in den Zügen eine Seltenheit. Wir lassen keine Sitze in Theatern leer und schränken nicht ein, wie viele Leute in unseren Geschäften stöbern. Es scheint alles vorbei zu sein – aber Prof. Sir Jeremy Farrar, Direktor von Wellcome, einst ein wichtiges Mitglied des wissenschaftlichen Beratungsgremiums der Regierung Sage und eine enorm einflussreiche Persönlichkeit im Bereich der globalen Gesundheit, meint, dass die COVID-Pandemie noch unangenehme Überraschungen bereithalten könnte.

Farrar ist kein Schwarzmaler. Aber aus seiner Sicht und mit seiner langjährigen Erfahrung mit Epidemien von Grippe über Sars bis Ebola befinden wir uns immer noch in einer riskanten Situation. Wir müssen darauf vorbereitet sein, was dieser – oder möglicherweise ein anderer – Virus mit uns anstellen könnte.

„Ich wäre weniger zuversichtlich, dass die Pandemie vorbei ist. Ich denke, das wahrscheinlichste Szenario ist, dass wir uns an einem völlig anderen Ort befinden und es viel besser ist. Die Welt ist jetzt weitgehend immun. Aber diese Pandemie kann noch Überraschungen bereithalten“, sagt er.

In einem Gespräch mit dem Guardian, in dem er sich darauf vorbereitet, Wellcome zu verlassen – er wird Chefwissenschaftler der Weltgesundheitsorganisation -, erklärt Farrar, dass Chinas Null-COVID-Politik im vergangenen Jahr seine größte Sorge war. Sie war nie nachhaltig. Seiner Ansicht nach wird China jetzt, da die Beschränkungen aufgehoben wurden, eine Reihe von Infektionswellen durchlaufen.

„Sie machen im Moment eine schreckliche Welle durch. Ich glaube nicht, dass es eine vollständige Transparenz über die Fälle oder Todesfälle oder über die Auswirkungen gibt.

Auf den Straßen des Vereinigten Königreichs und in allen anderen Ländern ist die COVID-Übertragung extrem hoch. Nach Angaben des Office for National Statistics ist eine von 55 Personen in England mit dem Virus infiziert.

Wir brauchen neue Impfstoffe, die eine Infektion tatsächlich verhindern“, sagt er. [Schickt uns Geld. Er war an so vielen teuren Versuchen beteiligt, bei denen es nicht gelang, ein Mittel gegen COVID zu finden, dass seine Leute anscheinend begriffen haben, dass man viel Geld verliert, wenn man ein Heilmittel findet. – Nass]

„Wir sind nicht gut genug aufgestellt, um sicher zu sein, dass die Krankheit nicht wieder auftritt, solange wir keine übertragungshemmenden Impfstoffe bekommen können. Und ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber ich denke, das Ziel sollte bis zum Ende dieses Jahrzehnts oder so bald wie möglich erreicht sein.

„Ich denke, wenn wir zulassen, dass diese Menge an Viren weiter zirkuliert, laufen wir ständig Gefahr, dass eine neue Variante entsteht.“ (Hier versucht er, in die Irre zu führen, denn es bilden sich ständig neue Varianten, und die von ihm propagierten Impfstoffe trugen tatsächlich zur Selektion von impfstoffresistenten Varianten bei).

Und, so warnt er, „diese COVID-Pandemie verhindert nicht, dass ein anderes Virus auftaucht“. Was als Nächstes kommt, ist vielleicht keine neue Wendung des Coronavirus-Schwanzes.

Es könnte die Grippe sein. Nur weil wir in der Vergangenheit Ängste hatten, die sich als Fehlalarm herausstellten, heißt das nicht, dass die Grippe nicht zu befürchten ist. Das ist sie wirklich. [Habt große Angst.]

H5N1 zirkuliert seit 2021 unter Wildvögeln im Vereinigten Königreich und hat Geflügel infiziert, das deshalb in Ställen gehalten werden muss. Das Virus ist auch auf Wildtiere wie Füchse und Otter übergesprungen, und einige Geflügelzüchter in Europa wurden positiv getestet, allerdings ohne Symptome. [Mit anderen Worten, es handelt sich wahrscheinlich um falsch positive Tests. Aber man weiß ja nie, vielleicht will es uns ja umbringen. – Nass]

„Die aktuelle H5N1-Vogelpandemie ist ein wirklich besorgniserregendes Thema“, sagt Farrar. „Man sollte wirklich vernünftig und gelassen damit umgehen – man will ja nicht sagen, dass die Welt morgen plötzlich mit einer H5N1-Pandemie konfrontiert wird, die verheerende Folgen haben wird.

Dennoch ist es ein Grund zur Sorge. In der Vergangenheit, sagt er, sind von den Hunderten von Menschen, die sich mit dem Virus infiziert haben, 30 % gestorben.

„Ich glaube nicht, dass wir mit diesem Szenario konfrontiert werden, aber wenn wir zulassen, dass ein Vogelvirus, gegen das niemand von uns immun ist, weiterhin in Vögeln zirkuliert und dann in zunehmendem Maße, sei es durch Nerze oder Robben, auf den Säugetiersektor übergreift und sich dort anpasst, besteht ein Risiko. Man kann es nicht quantifizieren. Aber wir haben keinen H5N1-Impfstoff, der morgen einsatzbereit ist.

[Aber CEPI, das von Sir Jeremy Farrar gegründet wurde, verspricht, in 100 Tagen einen Impfstoff zu liefern. Sie versprechen weder Sicherheit noch Wirksamkeit und übernehmen auch keine Haftung, aber sie sind bereit, Ihnen etwas zu injizieren. – Nass]

Farrar geht es darum, dass das Vereinigte Königreich und die Welt auf alles vorbereitet sein sollten, was die mikrobielle Welt auf uns zukommen lässt. Der Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, wie man sich auf eine COVID-Pandemie vorbereiten kann, ist nicht der 31. Dezember 2019, nachdem 20 Jahre lang zu wenig in die öffentliche Gesundheit investiert wurde. [Ich weiß nicht, wie es im Vereinigten Königreich aussieht, aber die USA haben seit den Anthrax-Briefen rund 150 Milliarden Dollar für die Pandemievorsorge ausgegeben, und wir hatten überhaupt nichts vorbereitet, als COVID ausbrach oder absichtlich auf uns geworfen wurde. – Nass]

Wenn man bedenkt, was wir seitdem durchgemacht haben, sollten wir eigentlich alles haben, was wir brauchen. Es hat Durchbrüche gegeben. Wellcome unterstützte die Erprobung des ersten Ebola-Impfstoffs während der Epidemie von 2014 in Westafrika. [Der Ebola-Impfstoff wurde bei der Ebola-Epidemie 2018-19 im Kongo (DRC) eingesetzt und hatte keine Wirkung – die Sterblichkeitsrate war mit 60 % sogar höher als bei früheren Ebola-Epidemien. – Nass]

Inzwischen ist anerkannt, dass in einer Pandemie Forschung betrieben werden kann und muss. Die Recovery-Studie in Oxford wurde eingerichtet, als sich das Vereinigte Königreich im März 2020 zum ersten Mal abschottete, und fand schnell Behandlungsmöglichkeiten für COVID. [Ich hasse diesen Quacksalber, denn er ist Arzt und hat absichtlich Menschen getötet, um zu verhindern, dass HCQ für COVID verwendet wird, indem er es mit 1591 Patienten übertrieb, von denen 396 allein im Vereinigten Königreich starben. Er wurde mit einem OBE belohnt. – Nass]

Aber unsere Beschäftigten im Gesundheitswesen sind nicht bereit. Sie sind erschöpft und fühlen sich unterbewertet. Die Streiks im Vereinigten Königreich sind ein trauriger Teil dieser Geschichte.

„Dies ist ein globales Problem, das meiner Meinung nach sehr besorgniserregend ist“, sagt er. „Es ist sicherlich auch in diesem Land so. Die Widerstandsfähigkeit des Gesundheitspersonals, im weitesten Sinne des Wortes, von Krankenwagenfahrern über Krankenschwestern und Ärzte bis hin zu Pflegepersonal in der Sozialfürsorge usw. Sie sind zerrüttet. Sie sind absolut am Boden zerstört.“ [Vielleicht zum Teil deshalb, weil sie gezwungen wurden, die nutzlosen und schädlichen Behandlungen und Impfstoffe anzuwenden, die Sie und Ihre Kumpels ihnen aufgezwungen haben? – Nass]

Farrar, 61, der 18 Jahre lang die klinische Forschungsabteilung des Krankenhauses für Tropenkrankheiten in Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam leitete, hat schon viele Epidemien miterlebt.

„Eine gewisse Zeit lang kann man damit fertig werden. Aber wenn das zur Norm wird, über Monate und Jahre hinweg, während man auch persönlich verängstigt ist … und die Familie krank ist … Die Belastbarkeit des Gesundheitspersonals auf der ganzen Welt ist im Moment sehr gering, und die Leute verlassen diese Berufe. Allein die Rückkehr zu einer Gesundheitsversorgung ohne Pandemie wird eine große Herausforderung sein.

Alles hängt von den Menschen ab, sagt er. Nehmen wir an, dass es in den nächsten fünf bis 10 Jahren zu einem weiteren Ereignis“ kommt, wie er es nennt. „Wenn man den Menschen zu viel zumutet, werden sie nicht mehr da sein, wenn man sie braucht“, sagt er.

„Ich denke, wir müssen uns mit der Moral, der Personalausstattung und der Ausbildung befassen, von Ärzten im öffentlichen Gesundheitswesen bis hin zu Pflegekräften, Ärzten, Krankenschwestern und Physiotherapeuten und allen dazwischen, denn weltweit gibt es in jedem System nur sehr wenige freie Kapazitäten.“

„Das gilt besonders für das Vereinigte Königreich. Wie man an den Streiks sehen kann, sind Moral und Widerstandskraft sehr gering.“ Wir können uns nicht darauf verlassen, dass diejenigen, die auf den Philippinen, in Ghana oder Indien ausgebildet wurden und in ihren eigenen Ländern gebraucht werden, gestohlen werden, fügt er hinzu.

In seinem Buch Spike, das im Juli 2021 veröffentlicht wurde, kritisierte er den Umgang der Regierung von Boris Johnson mit der Pandemie und ihre schleppende Reaktion auf COVID scharf.

Besonders kritisiert er das von Dido Harding geleitete System des Testens, Zurückverfolgens und Isolierens sowie die Auflösung von Public Health England (Harding wurde zunächst mit der Leitung der Nachfolgeorganisation, dem Nationalen Institut für Gesundheitsschutz, betraut, aus dem später die britische Gesundheitssicherheitsbehörde wurde).

Johnson selbst, der in den ersten Wochen „keine politische Führungsrolle“ übernahm und diejenigen unterstützte, die die Theorie vertraten, dass die Herdenimmunität das Vereinigte Königreich vom Virus befreien würde, und der damalige Gesundheitsminister Matt Hancock kamen schlecht weg.

Farrar dachte darüber nach, wegen des Scheiterns der Abriegelung im September 2020 zurückzutreten und spricht von einem moralischen Dilemma: „Bedeutet der Verbleib in einer beratenden Funktion, dass man an den Ergebnissen schlechter Entscheidungen mitschuldig ist?“

Er fügt hinzu: „Um ehrlich zu sein, kenne ich die Antwort immer noch nicht.“ Er schrieb über das „Gemetzel“ im Januar und Februar 2021. „Viele dieser Todesfälle wären vermeidbar gewesen“, schrieb er. [Richtig. Verweigern Sie die Medikamente, die sie brauchen, sperren Sie sie immer wieder ein und geben Sie anderen die Schuld, wenn Ihre Politik vorhersehbar eine Menge Menschen tötet. Gute Arbeit, Sir Jeremy. – Nass]

Wellcome verfügt über ein riesiges Vermögen von 38 Milliarden Pfund, das bei seinem Amtsantritt im Oktober 2013 noch 15 Milliarden Pfund betrug. [Pandemien zahlen. – Nass]

Politico bezeichnete ihn als den Bill Gates Europas, aber Farrar weist darauf hin, dass es nicht sein Geld ist. Er sagt, es gäbe Probleme mit der Rolle der Philanthropie gegenüber der Regierung. „Die Philanthropie darf nicht zulassen, dass sich die Regierungen aus ihrer Verantwortung stehlen“, sagt er. Es muss eine komplementäre Beziehung sein.

Wie andere führende Wissenschaftler – zum Beispiel Anthony Fauci in den USA – ist er in den sozialen Medien zur Zielscheibe geworden. Er und seine Kinder haben Morddrohungen erhalten. „Das ist einschüchternd. Man versucht, sich nicht einzuschüchtern, aber wenn nicht nur man selbst, sondern auch die eigenen Familienmitglieder und ein gewisses Maß an Schutz betroffen sind, ist das eine beängstigende Situation.“

Der Umzug zur WHO in Genf wird ihn davor nicht schützen. Als seine neue Rolle bekannt gegeben wurde, gab es Beschimpfungen von Seiten derjenigen, die behaupteten, er versuche, die Debatte über die Herkunft des Virus zu unterdrücken, indem er öffentlich dessen natürliche Entstehung aus Tieren befürwortete, während seine privaten E-Mails zeigten, dass er darüber diskutierte, ob ein Laborleck möglich sei.

[Der Guardian weicht hier von der Wahrheit ab. Jeremy Farrar organisierte das Telefongespräch mit Fauci und etwa einem Dutzend anderer Personen, darunter ein oder zwei Mitarbeiter von Wellcome, in dem sie beschlossen, wie sie die Herkunft des Virus vertuschen könnten, und Kristian Andersen und andere beauftragten, ein Papier zu verfassen, in dem sie darauf bestehen, dass das Virus nicht in einem Labor entstanden sein kann. Die Wellcome-Mitarbeiter halfen anonym bei der Abfassung des Papiers, wurden aber in einer Pressemitteilung von Scripps, wo Andersen arbeitet, genannt, und so fand ich es heraus.

Ich schrieb über die gefälschte Studie kurz nach ihrer Veröffentlichung im März 2020 und wies darauf hin, dass es sich um eine Vertuschung handelte. Im April 2020 schrieb ich Folgeartikel und im Juni 2021 einen sehr nützlichen zusammenfassenden Artikel. Nachfolgend eine E-Mail von Andersen, in der er Sir Jeremy Farrar, Fauci und Francis Collins für ihre Führung und Unterstützung bei der Vertuschungsarbeit dankt, für die Farrar die Hebamme war – Nass]

Farrar vertritt den Standpunkt, dass es zwar wahrscheinlich ist, dass es von Tieren stammt, dass es aber wichtig ist, aufgeschlossen zu bleiben und Beweise zu sammeln. Vor allem brauchen wir Transparenz, sagt er. (Ho Ho Ho! – Nass)

Es liegt in der Verantwortung der Wissenschaftler, sich zu äußern, sonst hinterlassen sie ein Vakuum für andere, fügt er hinzu. „Das wäre ein sehr dunkler Ort. Verschwörungstheorien könnten jetzt verstärkt werden. Sie bekommen vielleicht mehr Sendezeit, egal über welches Medium, aber Verschwörungstheorien gab es schon immer. Das ist kein reines Phänomen des 21. Jahrhunderts. Jahrhunderts. Und im Großen und Ganzen denke ich, dass die Menschheit damit fertig wird und es ihr besser geht, aber das ist kein Zufall.

[Nein, deshalb versuchen die Geheimdienste, jedes Narrativ zu kontrollieren, und Sie sind der britische Fauci, der immer einen gut klingenden Spruch parat hat, der nie die Verantwortung für irgendetwas übernimmt und immer in die Irre führt. – Nass]

Seine Rolle bei der WHO ist relativ neu und muss erst noch definiert werden. Farrar ist optimistisch, was mit Hilfe der Wissenschaft erreicht werden könnte, selbst in dieser Zeit der Kriege, des Misstrauens und der Wirtschaftskrise.

Die Staats- und Regierungschefs der Welt können sich vielleicht nicht darauf einigen, wie die Inflation gesenkt werden kann, „aber es gibt einige Dinge, über die man sich einigen kann. Und man kann sich einig sein, ob man nun in Peking oder Washington oder Genf oder Delhi oder Prag oder Rio de Janeiro sitzt, dass das Klima uns alle betrifft.“ [Ein globalistisches Narrativ nach dem anderen, er ist so berechenbar – Nass]

Die Wissenschaft muss eine Rolle spielen bei der Bewältigung der Klimakrise, bei Arzneimittelresistenzen, Pandemien, bei der psychischen Gesundheit und bei der gleichmäßigeren Herstellung und Verteilung von Medikamenten und Impfstoffen.

[Sie wollen, dass wir glauben, dass das Klima eine Krise ist; er erwähnt die Arzneimittelresistenz, weil das ein Thema ist, das von One Health gekapert wurde, um dazu beizutragen, dass One Health weltweit eingeführt wird; Pandemien müssen wir fürchten; die geistige Gesundheit wird gekapert, um uns zu kontrollieren; und sie wollen, dass Arzneimittel und Impfstoffe in Entwicklungsländern hergestellt werden, wo es noch weniger Aufsicht gibt. – Nass]

Er hofft, dass er nicht naiv oder zu idealistisch ist, aber ich hoffe, dass die Welt sagen kann: ‚Schauen Sie, ich kann nicht unbedingt diesem Handelsabkommen zustimmen oder wo Ballons fliegen oder dem Südchinesischen Meer. Dies sind zutiefst historische und sensible Themen. Aber vielleicht können wir uns über diese anderen Dinge einigen. Und warum fangen wir nicht an, daran zu arbeiten?‘ [All diese Themen spielen eine Rolle bei der Übernahme der weltweiten Souveränität durch die WHO. – Nass]

„Kann man die Wissenschaft nutzen, um die Diplomatie auf den grünen Zweig zu bringen? Ich würde es nicht tun, wenn ich nicht glauben würde, dass man das kann. Denn sonst sind wir in Gefahr, gerade zu einer Zeit, in der die Welt mit diesen globalen existenziellen Krisen konfrontiert ist.“

„Wenn wir zu einem Mangel an Beweisen, einem Mangel an Informationen zurückkehren – wenn wir zu der Ära zurückkehren, in der wir einfach eine Politik ohne Beweise machen, dann ist die Welt in einem schlechteren Zustand. Und wir bewegen uns von einer Ära der Aufklärung des 20. und 21. Jahrhunderts zu einer dunkleren Zeit.

Und das können wir nicht zulassen.“ [Und doch war er einer derjenigen, die an vorderster Front politische Maßnahmen durchsetzten, ohne dass es dafür Beweise gab. Ist es nicht toll, wie Spione darauf trainiert wurden, die Wahrheit so leichtfertig zu verdrehen? – Nass]

Dieser Artikel wurde am 20. Februar 2023 geändert, um klarzustellen, dass das Nationale Institut für Gesundheitsschutz später zur UK Health Security Agency wurde.

