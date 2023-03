Obdachlosigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber COVID. Studie aus Toronto zeigt, dass Obdachlose die Pandemie gut überstanden haben.

Von Peter A. McCullough, MD, MPH

Es ist bekannt, dass Obdachlose aus einer Vielzahl von Gründen, darunter Drogenmissbrauch, Alkoholismus, Aspiration, Lungenentzündung und neuropsychiatrische Gründe, wesentlich häufiger ins Krankenhaus müssen. Ich habe mich immer gefragt, wie es ihnen während der COVID-19-Studie ergangen ist, da ich nur wenig über die schwerwiegenden Folgen bei Menschen, die draußen leben, gehört habe.

Richard und seine Mitarbeiter berichteten über 736 Obdachlose in Toronto, Ontario, in den Jahren 2021 und 2022. Die Mehrheit überstand die Krankheit in diesem Zeitraum ohne Probleme, die meisten mit der Omikron-Variante. Es gab keine Berichte über schwere Fälle, Krankenhausaufenthalte oder Todesfälle.

Richard L, Nisenbaum R, Brown M, et al. Inzidenz von SARS-CoV-2-Infektionen bei Menschen mit Obdachlosigkeit in Toronto, Kanada. JAMA Netw Open. 2023;6(3):e232774. doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.2774

Obwohl etwa zwei Drittel einen COVID-19-Impfstoff erhielten, erwiesen sich die Impfungen in dieser Bevölkerungsgruppe als nutzlos, da sie keine statistisch signifikante Wirksamkeit aufwiesen. Während die Öffentlichkeit die unerbittliche Verfolgung von Berufstätigen, Studenten im Hochschulalter und Kinder bis zu einem Alter von sechs Monaten beobachtet hat, scheinen die wirtschaftlich Schwächsten und Verletzlichsten der Gesellschaft für den biopharmazeutischen Komplex von geringem Interesse zu sein und haben wie die anderen Gruppen keinen theoretischen Nutzen von der Impfung. Generell gilt: Wenn das höchste Risiko nicht zu einer Verringerung der Krankenhausaufenthalte oder Todesfälle führt, dann sind auch Personen mit geringerem Risiko den Aufwand für Maßnahmen der öffentlichen Gesundheit wie Impfungen nicht wert.

