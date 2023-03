Moringa enthält alle essentiellen Aminosäuren, die der Körper braucht

Nur wenige Pflanzen enthalten alle Aminosäuren, die der Körper benötigt.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Es gibt 20 grundlegende Aminosäuren, aus denen die Proteine in Ihrem Körper bestehen. Neun davon – Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Tryptophan, Threonin und Valin – gelten als „essenziell“, da keine von ihnen vom Körper hergestellt werden kann und daher über die Nahrung aufgenommen werden muss

Moringa (Moringa oleifera), auch bekannt als Meerrettichbaum oder Trommelstockbaum, ist eine ausgezeichnete Proteinquelle, die 30,3 % Rohprotein und insgesamt 19 Aminosäuren enthält, darunter alle neun essenziellen Aminosäuren

Praktisch alle Teile der Moringa-Pflanze sind essbar und haben medizinische Eigenschaften, und die meisten Teile können entweder roh oder gekocht verzehrt werden. Sie können die Pflanze auch als Mikrogrün ernten

Moringa-Blätter, -Wurzeln, -Samen, -Rinde, -Früchte und -Blüten haben antitumorale, antiepileptische, entzündungshemmende, geschwürshemmende, krampflösende, harntreibende, blutdrucksenkende, cholesterinsenkende, antioxidative, antidiabetische, hepatoprotektive, antibakterielle und antivirale Eigenschaften.

Moringa hat eine starke antibiotische Aktivität gegen eine Vielzahl von Krankheitserregern, einschließlich Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Candida und Helicobacter pylori

Es gibt 20 grundlegende Aminosäuren, aus denen die Proteine in Ihrem Körper bestehen. Mit anderen Worten: Aminosäuren sind die Bausteine der Proteine. Umgekehrt bleiben Aminosäuren zurück, wenn der Körper Proteine abbaut oder verdaut.

Neun dieser Aminosäuren – Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Tryptophan, Threonin und Valin – gelten als „essenziell“, da der Körper keine von ihnen selbst herstellen kann und sie daher über die Nahrung aufgenommen werden müssen.

Drei dieser essenziellen Aminosäuren – Leucin, Isoleucin und Valin – werden als verzweigtkettige Aminosäuren (BCAA) bezeichnet, da sie eine verzweigte Molekularstruktur aufweisen. Während die meisten Aminosäuren in der Leber abgebaut werden, werden BCAAs hauptsächlich in den Muskeln abgebaut. Als solche tragen sie dazu bei, die sportliche Leistung zu verbessern und den Muskelabbau zu verringern.

Rindfleisch ist eine diätetische Proteinquelle, die 18 verschiedene Aminosäuren enthält, darunter die neun essenziellen. Eier sind eine weitere hervorragende Quelle für alle neun essenziellen Aminosäuren sowie weitere neun nicht-essenzielle Aminosäuren.

Eiweiß ist jedoch auch in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten. Moringa (Moringa oleifera), auch bekannt als Meerrettichbaum oder Trommelstockbaum, ist eine hervorragende Eiweißquelle, die 30,3 % Rohprotein und laut African Journal of Biotechnology 19 Aminosäuren enthält einschließlich aller neun essentiellen Aminosäuren.

Moringa enthält auch nützliche Fettsäuren (44,57 % davon sind a-Linolensäure ), Beta-Carotin, Phenole, Zeatin, Quercetin, Beta-Sitosterol, Kaempferol, Flavonoide und Isothiocyanate.

Viele der gesundheitlichen Vorteile von Moringa – darunter die Vorbeugung und Behandlung von Entzündungskrankheiten, neurodysfunktionalen Erkrankungen, Diabetes und Krebs – werden auf seine Glucosinolate und Isothiocyanaten Gehalt zurückgeführt. Das Isothiocyanat Moringin zum Beispiel hat nachweislich eine starke entzündungshemmende und zytoprotektive Wirkung.

Gesundheitliche Auswirkungen von essentiellen Aminosäuren

Wie in mehreren Forschungsartikeln, u. a. in der Zeitschrift Amino Acids, beschrieben, haben die neun essenziellen Aminosäuren – die alle in Moringa vorkommen – wichtige biologische Funktionen, darunter die folgenden:

Isoleucin – Trägt zur Stabilisierung des Blutzuckers bei und wird zusammen mit Leucin und Valin für die Muskelsynthese, -reparatur, -energie und -ausdauer benötigt.

Leucin – Hilft bei der Senkung eines erhöhten Blutzuckerspiegels und löst die Produktion von Wachstumshormonen aus. Zusammen mit Isoleucin und Valin fördert Leucin das Wachstum von Muskeln, Knochen und Haut.

Valin – Hilft bei der Aufrechterhaltung des Muskelstoffwechsels und des Stickstoffgleichgewichts. Es wird auch für die Gewebereparatur und die Energieproduktion verwendet.

Lysin – Wird für die Produktion von Hormonen, Kollagen, Enzymen und Antikörpern benötigt. Es hilft auch bei der Bekämpfung von Viren und spielt eine Rolle bei der Kalziumassimilation und dem Proteinaufbau in Knochen und Muskeln.

Methionin – Wird je nach Bedarf des Körpers in Cystein umgewandelt und umgekehrt. Es ist außerdem eine Hauptquelle für Schwefel in Ihrem Körper, der für gesundes Haar, Haut und Nägel benötigt wird.

Tryptophan – Hilft bei der Produktion von Niacin (Vitamin B3), das für die Produktion von Serotonin und Melatonin benötigt wird.

Phenylalanin – Spielt eine Rolle bei der Gedächtnisbildung und der Funktion des Nervensystems und trägt zur Verringerung von Entzündungen bei.

Threonin – Wichtig für ein gesundes Herz-Kreislauf-System, das zentrale Nervensystem, das Immunsystem und die Leberfunktion. Es spielt auch eine Rolle bei der Verdauung von Fetten und fördert gesundes Kollagen, Muskelgewebe, Haut und Knochen.

Histidin – Wird für die Produktion roter und weißer Blutkörperchen benötigt und hilft bei der Gewebereparatur. Wichtig ist, dass Histidin zum Schutz der Nerven beiträgt, indem es die Myelinscheide um die Nerven aufrechterhält.

Bestimmte Aminosäuren tragen auch zur Verbesserung der antioxidativen Eigenschaften von Peptiden bei Peptide sind Aminosäurenketten, die kürzer sind als die der Proteine. Aufgrund ihrer geringeren Größe werden Peptide leichter abgebaut als Proteine und haben nachweislich eine antioxidative Wirkung.

Wie in der Arbeit „Amino acid composition and antioxidant properties of Moringa oleifera seed protein isolate and enzymatic hydrolysates“ beschrieben:“

„Einige dieser Aminosäuren, insbesondere Tyr [Tyrosin], Met [Methionin], His [Histidin] und Lys [Lysin], spielen nachweislich eine besondere Rolle bei der Verbesserung der antioxidativen Eigenschaften von Peptiden. Außerdem tragen aromatische Aminosäuren mit einer großen Seitengruppe wie His … und Trp [Tryptophan] … zur antioxidativen Potenz von Peptiden bei, da sie als Wasserstoffdonatoren wirken. Laut Sarmadi kann die Interaktion von Peptiden mit Lipiden oder der Eintritt in die Zielorgane durch die hydrophoben Eigenschaften verbessert werden, was zur Förderung der antioxidativen Wirkung von Peptiden beiträgt.“

Moringa – eine kraftvolle Mehrzweckpflanze

Moringa ist vielleicht eine der wichtigsten, aber viel zu wenig genutzten Pflanzen. Praktisch alle Teile der Pflanze sind essbar und haben medizinische Eigenschaften, und die meisten Teile können entweder roh oder gekocht verzehrt werden. Weltweit werden vor allem die Blätter, Wurzeln, Schoten und Blüten verzehrt.

Sie können die Pflanze auch als Mikrogrün ernten. Wie in der Mini-Review „Health Benefits of Moringa Oleifera“, die 2014 im Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (APJCP) veröffentlicht wurde, erwähnt:

„Moringa oleifera ist eine pflanzliche Mehrzweckpflanze, die weltweit als Nahrungsmittel und als Alternative für medizinische Zwecke verwendet wird. Sie wurde von Forschern als eine Pflanze mit zahlreichen gesundheitlichen, ernährungsphysiologischen und medizinischen Vorteilen identifiziert. Moringa oleifera enthält essenzielle Aminosäuren, Carotinoide in den Blättern und Komponenten mit nutrazeutischen Eigenschaften … Ein wichtiger Faktor, der die medizinische Verwendung von Moringa oleifera begründet, ist die große Bandbreite an lebenswichtigen Antioxidantien, Antibiotika und Nährstoffen, einschließlich Vitaminen und Mineralien. Fast alle Teile von Moringa können als Nahrungsquelle mit anderen nützlichen Werten verwendet werden.“

Gesundheitliche Vorteile von Moringa

Laut einer Veröffentlichung aus dem Jahr 2011 über die ernährungsphysiologische Zusammensetzung von Moringa-Blättern: „Die Werte von Aminosäuren, Fettsäuren, Mineralien und Vitaminprofilen spiegeln ein wünschenswertes Ernährungsgleichgewicht wider.“ Ein 2007 in Phytotherapy Research veröffentlichter Artikel beschreibt ebenfalls die Vorteile von Moringa und stellt fest, dass:

„… Die Blätter, Wurzeln, Samen, Rinde, Früchte, Blüten und unreifen Schoten wirken herz- und kreislaufanregend, besitzen antitumorale, fiebersenkende, antiepileptische, entzündungshemmende, geschwürshemmende, krampflösende, harntreibende, blutdrucksenkende, cholesterinsenkende, antioxidative, antidiabetische, hepatoprotektive, antibakterielle und antimykotische Wirkungen und werden in der einheimischen Medizin zur Behandlung verschiedener Beschwerden eingesetzt. ..“

Andere Studien berichten über Moringa:

Hilft, die Gesundheit von Leber, Nieren, Herz, Hoden und Lunge zu schützen

hat schmerzlindernde Eigenschaften

Hat eine Anti-Geschwür-Aktivität

Hilft, den Blutdruck zu senken

Schützt vor Strahlung

Hilft, die Immunfunktion zu modulieren

hat eine starke antibiotische Wirkung gegen eine Vielzahl von Krankheitserregern, darunter Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Candida albicans und Helicobacter pylori (H. pylori)

hat dank des Quercetins eine entzündungshemmende und antivirale Wirkung

Moringa ist eine kostengünstige Möglichkeit, Ihre Ernährung zu optimieren

Moringa bietet viele der gleichen medizinischen Vorteile wie Brokkoli. Beide enthalten auch alle essentiellen Aminosäuren. Moringa ist jedoch weitaus wirtschaftlicher im Anbau. Er ist extrem widerstandsfähig und trockenheitsresistent, was ihn zu einer attraktiven Alternative macht – vor allem für unterversorgte Bevölkerungsgruppen auf der ganzen Welt, in denen Gesundheitsfürsorge und westliche Medikamente schwer zu bekommen sind.

Die Tatsache, dass man mehr oder weniger den ganzen Baum auf verschiedene Weise essen kann, macht ihn ebenfalls zu einer attraktiven Alternative. Die langen Samenschoten, die umgangssprachlich als Moringa-Trommelstöcke bezeichnet werden, sind in der indischen Küche ein gängiges Grundnahrungsmittel. Informationen und ein paar Rezeptbeispiele finden Sie auf der Website von NDTV Food.

Sie können diese Samen auch ernten, säen und wie Mikrogrüns ernten, d. h. solange sie noch klein sind wie Sprossen. Einen kurzen Überblick über die Vorgehensweise finden Sie im obigen Video. Eine Anleitung für den Anbau von Moringa-Bäumen im Allgemeinen finden Sie in meinem früheren Artikel „Wie man einen Moringa-Baum anbaut“.

Artikel als PDF

Quellen: