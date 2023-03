Die Washington Post sagt uns endlich die volle Wahrheit, wie schlecht es um die Kiewer Streitkräfte bestellt ist

Eine Analyse von Andrew Korybko

Es ist verständlich, wenn der durchschnittliche Westler nach der Lektüre des jüngsten Berichts der Washington Post über den Ukraine-Konflikt schockiert ist. Die Wahrheit ist, dass die Seite des De-facto-Blocks des Neuen Kalten Krieges kurz davor steht, eine schwere Niederlage zu erleiden, es sei denn, sie vollbringt ein militärisches Wunder mit ihrer bevorstehenden Gegenoffensive, von der einige in Kiew befürchten, dass sie nichts anderes als ein selbstmörderisches Gemetzel sein wird. Ihre Truppen sind unerfahren, schlecht ausgebildet und in einigen Fällen buchstäblich unbewaffnet in ihrem Kampf gegen Russland.

Die Entwicklung des „offiziellen Narrativs“ des Westens über den Ukraine-Konflikt, die vor zwei Monaten begann, hat soeben ihren Höhepunkt erreicht, als die Washington Post (WaPo) endlich die ganze Wahrheit über die schlechte Lage der Kiewer Streitkräfte bekannt gab. In ihrem Artikel mit der Überschrift „Ukraine short of skilled troops and munitions as losses, pessimism grow“ (Der Ukraine fehlen qualifizierte Truppen und Munition, da Verluste und Pessimismus zunehmen) wurde dies durch eine Kombination aus ungenannten ukrainischen und US-amerikanischen Quellen sowie einem mutigen Oberstleutnant erreicht, der zuließ, dass sein Rufzeichen Kupol in den Bericht aufgenommen wurde.

Bevor wir fortfahren, werden diejenigen Leser, die den Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland nicht genau verfolgt haben, gebeten, zumindest die folgenden Analysen zu überfliegen, um sich über die jüngsten militärisch-strategischen Entwicklungen zu informieren, die den unerwarteten Bericht der WaPo in den richtigen Kontext stellen:

Kurz gesagt: Russlands teilweise Mobilisierung erfahrener Reservisten und sein robuster militärisch-industrieller Komplex haben es dieser multipolaren Großmacht ermöglicht, sich die ganze Zeit über eindrucksvoll gegen die vollständig von der NATO unterstützte, aber von der Ukraine angeführte Kampftruppe zu behaupten, was für ihre anhaltende Widerstandsfähigkeit spricht.

Der Leser sollte auch zwei aktuelle Berichte von CNN und Politico über die Meinungsverschiedenheiten zwischen den USA und Kiew über die Bedeutung von Artjomowsk/Bachmud“ zur Kenntnis nehmen, das erstere für strategisch unbedeutend halten, während letztere befürchten, dass Russland den Rest des Donbass überrollen wird, wenn es eingenommen wird:

7. März: „Exklusiv: Zelensky warnt vor ‚offener Straße‘ durch den Osten der Ukraine, wenn Russland Bakhmut erobert, während er sich Aufrufen zum Rückzug widersetzt“

12. März: „‚Little fissures‘: Die Kriegseinheit zwischen den USA und der Ukraine bricht langsam auseinander“

Der jüngste WaPo-Bericht bestätigt frühere Beobachtungen, die von Mitgliedern der Alt-Media-Community (AMC) geteilt wurden, dass es Russland ist, das die Kiewer Streitkräfte im Artyomovsk/Bakhmut“-Fleischwolf zermürbt und nicht umgekehrt, wie die Mainstream-Medien (MSM) bisher fälschlicherweise behaupteten.

Nachdem ich den Leser über den richtigen Kontext informiert habe, in dem der WaPo-Bericht zu interpretieren ist, werde ich im weiteren Verlauf dieses Artikels die belastendsten Details in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung aufzeigen. Dies wird in Form von einfachen Ein-Satz-Zusammenfassungen geschehen, gefolgt von dem entsprechenden Auszug zur Untermauerung des Vorgenannten. Nachdem nachgewiesen wurde, wie schlecht es um die Kiewer Streitkräfte bestellt ist, wie die von den WaPo-Quellen mitgeteilten Details belegen, wird die Analyse mit einigen abschließenden Gedanken zu diesem Thema abgeschlossen.

Kiew bezweifelt leise, dass seine viel gepriesene Gegenoffensive Erfolg haben wird

Die Qualität der ukrainischen Streitkräfte, die einst als wesentlicher Vorteil gegenüber Russland angesehen wurde, hat sich durch ein Jahr voller Verluste verschlechtert, die viele der erfahrensten Kämpfer vom Schlachtfeld vertrieben haben, was einige ukrainische Beamte dazu veranlasst, Kiews Bereitschaft zu einer lang erwarteten Frühjahrsoffensive infrage zu stellen.

Der Westen schätzt, dass die Verluste der Ukraine fast 10x höher sind als von Kiew behauptet

US-amerikanische und europäische Beamte schätzen, dass seit Beginn der russischen Invasion Anfang letzten Jahres bis zu 120.000 ukrainische Soldaten getötet oder verwundet wurden… General Valery Zaluzhny, der Oberbefehlshaber der Ukraine, sagte im August, dass fast 9.000 seiner Soldaten gestorben seien. Im Dezember sagte Mykhailo Podolyak, ein Berater von Zelensky, dass die Zahl bis zu 13.000 betrage.

Die ukrainischen Streitkräfte (UAF) sind in jeder Hinsicht schwächer als je zuvor

Abgesehen von der Statistik hat der Zustrom unerfahrener Wehrpflichtiger, die zur Deckung der Verluste herangezogen wurden, das Profil der ukrainischen Streitkräfte verändert, die zudem unter einem grundlegenden Mangel an Munition, einschließlich Artilleriegranaten und Mörsergranaten, leiden, wie Militärangehörige vor Ort berichten.

Alle Veteranen sind bereits getötet oder verwundet worden und nur unerfahrene Rekruten sind übrig geblieben

Ein Soldat, der sechs Monate im Kampf überlebt hat, und ein Soldat, der von einem Schießstand kommt, sind zwei verschiedene Soldaten. Das ist Himmel und Erde. Und es gibt nur wenige Soldaten mit Kampferfahrung“, so Kupol weiter. Leider sind sie alle schon tot oder verwundet.

Kiew wird seine Gegenoffensive trotz der Befürchtung, dass seine Truppen abgeschlachtet werden, fortsetzen

Es gibt immer einen Glauben an ein Wunder‘, sagte [Kupol]. Entweder wird es ein Massaker und Leichen geben oder es wird eine professionelle Gegenoffensive sein. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es wird ohnehin eine Gegenoffensive geben.‘

Der Wirbel Panzerkoalition der NATO ist rein symbolisch und wird nichts ändern

Ein hochrangiger ukrainischer Regierungsbeamter, der aus Gründen der Offenheit anonym bleiben wollte, bezeichnete die vom Westen versprochene Anzahl von Panzern als ’symbolische‘ Menge.

Selbst hohe ukrainische Beamte wissen, dass die bevorstehende Gegenoffensive selbstmörderisch ist

Wir haben weder die Leute noch die Waffen‘, fügte der hohe Beamte hinzu. Und Sie kennen das Verhältnis: Wenn man in die Offensive geht, verliert man doppelt oder dreimal so viele Menschen. Wir können es uns nicht leisten, so viele Menschen zu verlieren.

Kiews neueste Rekruten laufen vor den Russen weg, weil sie buchstäblich nicht wissen, wie man kämpft

Kupol, der sich fotografieren ließ und sagte, er sei sich darüber im Klaren, dass er für seine freimütige Einschätzung persönliche Konsequenzen zu befürchten habe, beschrieb, wie er mit neu eingezogenen Soldaten in die Schlacht zog, die noch nie eine Granate geworfen hatten, die unter Beschuss bereitwillig ihre Stellungen verließen und denen es an Selbstvertrauen im Umgang mit Schusswaffen mangelte.

Mehr als 100 Milliarden Dollar an Hilfsgeldern haben bisher nicht ausgereicht, um die UAF angemessen auszubilden und auszurüsten

Wir benötigen NATO-Ausbilder in allen unseren Ausbildungszentren, und unsere Ausbilder müssen in die Schützengräben geschickt werden. Denn sie haben bei ihrer Aufgabe versagt.‘ [Kupol] beschrieb schwere Munitionsmängel, einschließlich eines Mangels an einfachen Mörserbomben und Granaten für die in den USA hergestellten MK 19.

Ukrainische Beamte nehmen eine Überdosis Copium, anstatt dringend systemische Lösungen zu implementieren

Ihr steht an der Frontlinie, sagte Kupol. Sie kommen auf euch zu, und ihr habt nichts, womit ihr schießen könnt. Kupol sagte, Kiew müsse sich auf eine bessere und systematische Vorbereitung der neuen Truppen konzentrieren. Alles, was wir tun, ist, Interviews zu geben und den Leuten zu sagen, dass wir bereits gewonnen haben, nur noch ein wenig weiter weg, zwei Wochen, und wir werden gewinnen, sagte er.

Neue Rekruten verlieren in den Schützengräben wegen des nicht enden wollenden russischen Beschusses die Nerven

Der Beschuss ist manchmal so intensiv, sagte [Dmytro, ein ukrainischer Soldat, den The Post aus Sicherheitsgründen nur mit seinem Vornamen nennt], dass ein Soldat eine Panikattacke bekommt, die dann ‚andere ansteckt‘. Als er das erste Mal sah, dass seine Kameraden sehr erschüttert waren, sagte Dmytro, er habe versucht, ihnen die Realität der Risiken zu erklären. Beim nächsten Mal, so sagt er, „sind sie einfach weggelaufen“. Ich kann es ihnen nicht verdenken“, sagte er. Sie waren so verwirrt.

Kiew verheimlicht seine Opferzahlen vor dem Westen, aus Angst, dass sie ihn bei einer Niederlage abschneiden würden

Ein deutscher Beamter, der aus Gründen der Offenheit anonym bleiben wollte, sagte, Berlin schätze die Zahl der ukrainischen Opfer, einschließlich der Toten und Verwundeten, auf bis zu 120.000. Sie geben die Informationen nicht an uns weiter, weil sie uns nicht trauen, sagte der Beamte.

Der Kommandeur der ukrainischen Bodentruppen gibt zu, dass die russischen Rekruten besser ausgebildet sind als seine eigenen

Trotz Berichten über unausgebildete russische Kämpfer, die in die Schlacht geworfen werden, sagte (Generaloberst Oleksandr) Syrsky, (der Befehlshaber der ukrainischen Bodentruppen), dass diejenigen, die jetzt ankommen, gut vorbereitet sind. Wir müssen in dieser Realität leben und kämpfen“, sagte er. Natürlich ist das für uns problematisch.

Kiew lehnte den Rat der USA ab und warf weiterhin Tausende in den Fleischwolf von Artjomowsk/“Bakhmut“

Angesichts der schweren Verluste, die die Ukraine [in Bakhmut] erleidet, haben Beamte in Washington Kiews Weigerung, sich zurückzuziehen, infrage gestellt. Die Vereinigten Staaten raten der Ukraine mindestens seit Januar, sich aus der Stadt zurückzuziehen, sagte der US-Beamte.

Viele der von den USA ausgebildeten ukrainischen Offiziere der letzten neun Jahre sind bereits getötet worden

Die Ukraine hat viele ihrer Nachwuchsoffiziere verloren, die in den vergangenen neun Jahren von den USA ausgebildet wurden, und damit ein Führungspersonal, das zu Beginn der Invasion dazu beitrug, die Ukrainer von ihren russischen Feinden zu unterscheiden, so der ukrainische Beamte. Jetzt, so der Beamte, müssen diese Kräfte ersetzt werden. Viele von ihnen sind umgekommen, sagte der Beamte.

Die Freiwilligen der Ukraine sind verheizt und jetzt kämpfen nur noch Zwangsrekrutierte

Zu Beginn der Invasion beeilten sich die Ukrainer, sich freiwillig zum Militärdienst zu melden, aber jetzt müssen Männer im ganzen Land, die sich nicht gemeldet haben, befürchten, dass ihnen auf der Straße ein Einberufungsformular ausgehändigt wird. Der ukrainische Dienst für innere Sicherheit hat kürzlich Telegram-Konten geschlossen, mit deren Hilfe Ukrainer Orte vermeiden konnten, an denen die Behörden Vorladungen verteilten.

Pentagon-Beamte dämpfen bereits die Erwartungen an das Ausmaß von Kiews Gegenoffensive

Selbst mit neuer Ausrüstung und Ausbildung halten US-Militärs die ukrainischen Streitkräfte für unzureichend, um die gesamte riesige Front anzugreifen, an der Russland erhebliche Verteidigungsanlagen errichtet hat. Deshalb werden die Truppen darauf trainiert, nach Schwachstellen zu suchen, die es ihnen ermöglichen, mit Panzern und gepanzerten Fahrzeugen durchzubrechen.

Der Stellvertreterkrieg wird wahrscheinlich verloren sein, wenn Kiew nicht bald einen K.O.-Schlag gegen Russland landet

-US-Beamte sagten, dass sie den Beginn der ukrainischen Offensive für Ende April oder Anfang Mai erwarten, und sie sind sich der Dringlichkeit der Versorgung Kiews bewusst, da ein langwieriger Krieg Russland begünstigen könnte, das über mehr Menschen, Geld und Waffenproduktion verfügt.

Die militärstrategische Dynamik ist spätestens seit Anfang Januar, als sie sich bei der Befreiung von Soledar abzeichnete, eindeutig zugunsten Moskaus ausgefallen, wobei letztere Entwicklung im Nachhinein offensichtlich durch seine logistischen und Ausbildungserfolge hinter der Front ermöglicht wurde. Im Gegensatz dazu war die Lage auf der Kiewer Seite eben dieser Linien absolut katastrophal, wie der jüngste Bericht der WaPo beweist, aber die Öffentlichkeit wurde dieser Fakten beraubt und stattdessen mit nicht enden wollendem Copium gefüttert.

Alles könnte sich schnell auflösen, wenn Russland entweder in naher Zukunft einen Durchbruch um Aryomovsk/Bakhmut“ erzielt und/oder die Gegenoffensive Kiews noch schlimmer scheitert, als manche auf der eigenen Seite erwarten. Dies erklärt den wahren Grund, warum die WaPo ihren überraschend wahrheitsgetreuen Bericht veröffentlichte, in dem sie alle darüber informierte, wie schlecht es um die Stellvertreter des Westens bestellt ist, um die Öffentlichkeit auf einen Schwall schlechter Nachrichten vorzubereiten, damit sie davon nicht völlig überrumpelt wird.