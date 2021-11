Hat Klaus Schwab eine Armee von Davoser „Ja-Sagern“ geschaffen, um seinen Great Reset zu erleichtern?

„In der Politik passiert nichts zufällig. Wenn es passiert, kann man darauf wetten, dass es so geplant war.“ – Franklin D. Roosevelt

In einer Zeit, in der die Welt mit einer Vielzahl verwirrender Probleme überhäuft wird, fehlt es überall an der für ihre Lösung erforderlichen politischen Führung. Ist dieser vermeintliche Mangel an Talenten auf der globalen Bühne ein Zufall oder ist er gewollt?

Seit 40 Jahren ist der deutsche Wirtschaftswissenschaftler und Ingenieur Klaus Schwab Gastgeber des Weltwirtschaftsforums im malerischen Davos in der Schweiz, einem Ort, den das WEF selbst als „weit genug entfernt, um bei den Teilnehmern ein Gefühl der Abgeschiedenheit und Kameradschaft zu fördern“ beschreibt. In dieser komfortablen Umgebung zieht die globale Elite ihre Pläne ohne große Transparenz durch. Man kann wohl mit Sicherheit sagen, dass die Finanzelite, die in einem abgelegenen Schweizer Skigebiet über das Schicksal des Planeten entscheidet, wahrscheinlich nicht das ist, was die alten Griechen im Sinn hatten, als sie über Demokratie und „Herrschaft des Volkes“ theoretisierten.

Und doch ist es genau das, was wir von diesem exklusiven Forum geerbt haben, das der festen Überzeugung ist, dass globale Angelegenheiten am besten von einer nicht gewählten Versammlung von Unternehmen und Technokraten geregelt werden, die eine noch nie dagewesene Macht über Regierungen und die Zivilgesellschaft ausüben. Und nun, dank des völlig, 100%ig unerwarteten Besuchs eines Virus ungewisser Herkunft auf dem Planeten Erde, ist die Elite mit „einem seltenen, aber engen Fenster der Gelegenheit“ gesegnet, so Schwab, um „unsere Welt neu zu gestalten“ durch eine großartige Initiative, bekannt als der „The Great Reset“, der sich in sechs Worten zusammenfassen lässt: „Du wirst nichts besitzen und glücklich sein“.

Angesichts einer derart verkleinerten Zukunft, die vor uns liegt, scheint die einzige Frage, die der geteilten Aufmerksamkeit der Welt entgangen ist, zu sein: Wie ist es nur im Entferntesten möglich, dass ein Einzelner es geschafft hat, so viel unhandliche Macht in seinen Händen zu konzentrieren? Die kurze Antwort lautet, dass dies wahrscheinlich kein Zufall war.

Der junge Schwab studierte an der John F. Kennedy School of Government in Harvard (1966-67), wo er einen Master of Public Administration erwarb. Während seines Aufenthalts schloss er Freundschaft mit einer Reihe von Koryphäen, darunter dem Makroökonomen Dean Baker, dem Wirtschaftswissenschaftler John Kenneth Galbraith und dem großen Paten der Realpolitik, Henry Kissinger. Schwabs Beziehung zu Kissinger, dem schießwütigen Außenminister in der Nixon- und Ford-Administration, war mehr als zwanglos. Schwab bezeichnete sie als eine „50-jährige Mentorenschaft“, die sich bis heute auszahlt.

Der kuriosen Geschichte zufolge gelang es dem 32-jährigen Schwab im Februar 1971 irgendwie, das erste „Europäische Management-Symposium“ in Davos zu organisieren, das 1987 in Weltwirtschaftsforum umbenannt wurde. Zu diesem ersten Treffen kamen über 400 Führungskräfte aus 31 Ländern, was selbst für einen ehrgeizigen jungen Mann wie Schwab eine erstaunliche Leistung war. Tatsächlich war der gebürtige Ravensburger möglicherweise weniger direkt an der Gründung der Gruppe beteiligt, als man gemeinhin annimmt.

Wie der Journalist Ernst Wolff erklärt, „war die Harvard Business School dabei, ein eigenes Managementforum zu planen, und es ist möglich, dass Harvard die Aufgabe, es zu organisieren, schließlich an ihn delegierte“. 1971 war übrigens dasselbe Jahr, in dem Präsident Richard Nixon einen Plan zur Aufhebung der Konvertierbarkeit des Dollars in Gold verabschiedete, ein Schritt, der bald das Ende des Bretton-Woods-Systems bedeutete.

Nun, da Klaus Schwab und der WEC die Pläne für ihren heiß begehrten Technokratenstaat ausgearbeitet haben, bleibt nur noch ein entscheidender Schlüssel übrig, nämlich sicherzustellen, dass Führungspersönlichkeiten, die mit der Botschaft sympathisieren, in Machtpositionen sind, um sie durchzusetzen.

Willkommen bei Schwabs ‚Young Global Leaders‘

1992 gründeten Schwab und der WEC die Schule „Global Leaders for Tomorrow“, die 2004 in „Young Global Leaders“ umbenannt wurde. Die Who-is-Who-Liste der ehemaligen Mitglieder dieses „exklusivsten privaten sozialen Netzwerks der Welt“, wie Bloomberg es beschrieb, lässt vermuten, dass Davos Man nach einer ganz bestimmten Art von zukünftigen Führungskräften fischte.

Zu den Absolventen dieser elitären Brutstätte gehören der ehemalige britische Premierminister Tony Blair, Bundeskanzlerin Angela Merkel, der französische Präsident Emmanuel Macron, die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern und der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom. Abgesehen von Blair, der aus einer früheren, muskulöseren Periode der von den USA dominierten Geschichte stammt, die sich stark auf den „Krieg gegen den Terror“ konzentrierte, sind die beiden gemeinsamen Merkmale, die diese Politiker vereinen, ihre starken liberalen Tendenzen und ihr drakonisches Vorgehen gegen die Coronavirus-Pandemie.

Letzten Monat erklärte Jacinda Ardern beispielsweise ohne die geringste Spur von Bedauern lächelnd, dass Neuseeland auf dem Weg sei, eine „Zweiklassengesellschaft“ zu werden, geteilt in diejenigen, die sich für die Covid-Impfung entscheiden, und diejenigen, die sich nicht impfen lassen. Gegenwärtig müssen sich die Einwohner in den Geschäften mit einem QR-Code anmelden, der nicht mit dem Impfstatus einer Person verknüpft ist, sondern eher zur „Kontaktverfolgung“ dient. Letztendlich plant die Regierung Ardern die Einführung von Impfpässen und das damit einhergehende Chaos.

In Frankreich hat ein weiterer Absolvent der Young Global Leaders (YGL), der französische Präsident Emmanuel Macron, die Vorlage eines so genannten „grünen Passes“ für den Zutritt zu kulturellen Einrichtungen wie Museen und Theatern zur Pflicht gemacht. Der Widerstand der Bevölkerung verhindert jedoch bislang, dass ungeimpfte Menschen in Zukunft in großen Einzelhandelsgeschäften einkaufen können.

„Es gibt ständig Proteste“, sagt Peter Kellow, ein Korrespondent aus London, der jetzt in Toulouse wohnt. „Ich kann jetzt in allen Geschäften einkaufen. Man hat versucht, Hypermärkte für nicht geimpfte Menschen zu verbieten, hat aber einen Rückzieher gemacht.“

„Ich vermute, die großen Unternehmen haben zu viel von ihrem Geschäft verloren“, fügte er hinzu.

Auf der anderen Seite des großen Teichs, in den Vereinigten Staaten, will der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom, nachdem er als erster in der Nation die Maskierung von Schulen und die Impfung des Personals vorgeschrieben hat, nun Impfungen für Kinder ab fünf Jahren erzwingen. Diese Woche versammelten sich Demonstranten vor dem State Capitol in Sacramento, um die Verabschiedung des Gesetzes zu verhindern. Die Organisatoren der Kundgebung betonten, dass sie nicht gegen Impfungen sind, sondern lediglich ein demokratisches Mitspracherecht in dieser Angelegenheit haben wollen.

Auffallend an den globalen Führungspersönlichkeiten, die von Schwab unterrichtet wurden, ist, dass sie vor ihrer Machtübernahme keine besonderen Leistungen erbracht haben. Wie Wolff in einem Interview mit der RAIR Foundation weiter erklärt, „haben die Absolventen von Global Leaders gemeinsam, dass die meisten von ihnen außer ihrer Teilnahme an dem Programm vor ihrem Aufstieg in Machtpositionen nur sehr spärliche Lebensläufe vorweisen können…“. Wolff vermutet weiter, dass dies ein Beweis dafür sein könnte, dass „ihre Verbindung zu den Institutionen von Schwab der entscheidende Faktor für den Start ihrer Karriere ist.“

So schockierend es auch sein mag, dass so viele gleichgesinnte Politiker eine Lehre unter der Leitung von Klaus Schwab absolvierten, so verblasst diese Schicksalswende im Vergleich zu der Nachricht, dass auch Microsoft-Gründer Bill Gates unter die Fittiche von YGL (Class of 2003) geriet. Vielleicht mehr als jede andere Person ist Gates über die Bill & Melinda Gates Foundation und trotz seiner keinerlei medizinischen Ausbildung ein entschiedener Befürworter von Covid-19-Impfstoffen gewesen. Das Problem sind hier nicht die Impfstoffe an sich, sondern vielmehr der massive Interessenkonflikt der beteiligten Parteien.

Das geheimnisumwitterte Weltwirtschaftsforum bildet nicht nur junge Überflieger aus, die später für Herrn Schwab und seine technokratische Zukunftsvision (d. h. den Great Reset) eintreten, sondern auch die Wirtschaftsführer, die von dem großen globalen Wandel, den die Pandemie ermöglicht hat, reichlich profitieren werden.

Nehmen wir zum Beispiel Jeff Bezos, einen weiteren Absolventen von YGL. Herr Bezos sah, wie sein persönlicher Reichtum exponentiell anstieg, als kleine Unternehmen, von denen viele nie wieder auferstehen werden, auf dem Höhepunkt der Pandemie gezwungen waren, ihre Türen zu schließen. Millionen von Verbrauchern, die gezwungen waren, sich in Sicherheit zu bringen, taten das einzig Mögliche: Sie strömten zu Online-Shops wie Amazon.

Wiederum ist es der eklatante Interessenkonflikt, der die Geschichte von Klaus Schwab, dem WEF und diesen feinen, jungen Schützlingen, die genau zum richtigen Zeitpunkt in Schwabs Zeit platziert sind, nicht wenig beunruhigend macht. Nicht nur, dass das Weltwirtschaftsforum, die Bill and Melinda Gates Foundation und das Johns Hopkins Center for Health Security den Ausbruch einer Pandemie mit einer Sicherheitsübung namens „Event 201“ mit erstaunlicher Genauigkeit voraussahen, der vorhergesagte Gesundheitsnotstand ermöglichte auch Schwabs lang ersehnte „bessere Welt“, die er in seinem Buch „Covid-19: Der große Reset“.

„Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Buches (Juni 2020) verschlimmert sich die Pandemie weltweit weiter“, schreibt Schwab, wieder einmal mit erstaunlicher Weitsicht, vor allem wenn man bedenkt, dass die Pandemie gerade einmal sechs Monate alt war. „Viele von uns fragen sich, wann die Dinge wieder zur Normalität zurückkehren werden. Die kurze Antwort lautet: niemals. Nichts wird jemals wieder zu dem ‚kaputten‘ Gefühl der Normalität zurückkehren, das vor der Krise herrschte, weil die Coronavirus-Pandemie einen grundlegenden Wendepunkt in unserer globalen Entwicklung markiert.“

„Einige Analysten sprechen von einer großen Bifurkation, andere von einer tiefen Krise „biblischen“ Ausmaßes“, fährt er fort, „aber das Wesentliche bleibt dasselbe: Die Welt, wie wir sie in den ersten Monaten des Jahres 2020 kannten, gibt es nicht mehr, sie hat sich im Zusammenhang mit der Pandemie aufgelöst.“

Nur wenige andere Männer hatten das Vergnügen, die Verwirklichung ihres Lebenstraums – und eines kühnen Traums noch dazu – in Echtzeit mitzuerleben, wie Klaus Schwab es getan hat. Vielleicht erlebt der 83-Jährige sogar noch zu Lebzeiten die Verwirklichung seines Great Reset. Wie viel davon das Ergebnis intensiver Planung und Vorbereitung oder eines zufälligen Wurfs der Würfel war, kann man nur vermuten, aber es ist vielleicht klug, Franklin D. Roosevelts scharfsinnige Beobachtung zu beherzigen, dass „in der Politik nichts zufällig geschieht. Wenn es passiert, kann man darauf wetten, dass es so geplant war“.