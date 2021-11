Der Weg zum Faschismus: Gepflastert mit Impfstoffmandaten und Firmenabsprachen

„Der Mensch ist frei geboren, aber er ist überall in Ketten.“ – Jean-Jacques Rousseau

Wir befinden uns auf dem Weg zum Faschismus.

Diese COVID-19-Pandemie hat nun in den höchsten Gang geschaltet.

Die plumpe Absprache zwischen dem Techno-Corporate State und der US-Regierung in Bezug auf die Impfpflicht ist nur der jüngste Beweis für das Ausmaß, in dem faschistische Kräfte daran arbeiten, unsere konstitutionelle Republik zu stürzen und die Rechte des Einzelnen aufzuheben.

Anfang November 2021 hat die Biden-Administration für mehr als 100 Millionen amerikanische Arbeitnehmer einen Schlussstrich gezogen: Lassen Sie sich gegen COVID-19 impfen (bis zum 22. November für Bundesbedienstete und bis zum 4. Januar für Bundesauftragnehmer und Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten), oder sonst.

Oder was sonst?

Für viele Personen, die den Impfstoff aus religiösen oder anderen medizinischen oder philosophischen Gründen ablehnen, bedeutet die Nichteinhaltung der Impfpflicht am Arbeitsplatz den Verlust ihres Arbeitsplatzes und die Möglichkeit, kein Arbeitslosengeld zu erhalten.

In einer von der Society for Human Resource Management durchgeführten Umfrage wurde geschätzt, dass 28 % der erwerbstätigen Amerikaner sich nicht gegen COVID impfen lassen würden, selbst wenn dies den Verlust ihres Arbeitsplatzes bedeuten würde.

Obwohl die OSHA (Occupational Safety and Health Administration) vorschreibt, dass Arbeitnehmer für die Zeit, die sie für die Impfung und die Genesung von etwaigen Nebenwirkungen benötigen, bezahlt werden, müssen diejenigen, die sich weigern, sich impfen zu lassen, aber ihren Arbeitsplatz behalten, wöchentlich einen negativen COVID-Test durchführen lassen und könnten dazu gezwungen werden, die Kosten für diese wöchentlichen Tests zu übernehmen. Die Beschäftigten des Gesundheitswesens haben keine Wahl bei den Tests: entweder der Impfstoff oder gar nichts.

Um dem Armdrücken der Regierung noch mehr Nachdruck zu verleihen, können Unternehmen, die gegen die Vorschriften für das Mandat am Arbeitsplatz verstoßen, mit Geldstrafen von bis zu 13.653 Dollar pro Verstoß bei schweren Verstößen und dem Zehnfachen bei vorsätzlichen oder wiederholten Verstößen belegt werden.

Mit anderen Worten, wie Katrina Trinko für USA Today schreibt, „macht die Regierung die Arbeitgeber – die weder von der Regierung bezahlt werden noch für sie arbeiten – zu einer Armee von Impfstoff-Vollstreckern.“

Wissen Sie, wer durch diese Impfvorschriften keinen Schaden erleiden wird? Die Konzerne (Hersteller, Vertreiber und Gesundheitsdienstleister), denen ein Freibrief ausgestellt wurde, um sie von der Haftung für durch die Impfstoffe verursachte Verletzungen oder Todesfälle freizuhalten.

Obwohl dieses Impfmandat als „gezieltes“ Mandat dargestellt wird und nicht als nationales Mandat, das die gesamte Bevölkerung betrifft, lässt es denjenigen, die ernsthafte Einwände gegen den COVID-Impfstoff haben, kaum eine andere Wahl als die totale Befolgung oder Arbeitslosigkeit.

Es handelt sich längst nicht mehr um eine Debatte darüber, wie die Bevölkerung am besten vor einer unbekannten Pandemie geschützt werden kann. Vielmehr handelt es sich um einen massiven Eingriff in das Recht des Einzelnen auf Souveränität über sein Leben, seine Person und sein Privateigentum, der zwangsweise und autoritär durchgeführt wird.

So sind diese COVID-19-Mandate zum neuen Schlachtfeld im Tauziehen der Regierung um körperliche Autonomie und individuelle Souveränität geworden.

Schon jetzt häufen sich die Anfechtungsklagen gegen diese Impfvorschriften vor den Gerichten. In Kürze werden die Urteile der verschiedenen Bezirksgerichte den Weg zum Obersten Gerichtshof der USA finden, der darüber zu entscheiden haben wird, ob es sich bei diesen Impfvorschriften um eine Übervorteilung durch die Regierung oder um eine natürliche Ausweitung der so genannten Notstandsbefugnisse der Regierung handelt.

Mit jedem neuen Gerichtsurteil, das Unternehmen und die Regierung ermächtigt, die Einhaltung von Impfvorschriften mit harter Hand durchzusetzen, mit jedem neuen Mandat am Arbeitsplatz, das Arbeitnehmer dazu zwingt, zwischen ihrem Recht auf körperliche Autonomie und ihrer wirtschaftlichen Existenz zu wählen, und mit jeder neuen Rechtsvorschrift, die Unternehmen und die Regierung davor bewahrt, für Impfstoffverletzungen und Todesfälle zur Verantwortung gezogen zu werden, wird unser Eigentumsrecht an unserem Körper geschwächt.

Zumindest wird unser Recht auf individuelle Souveränität über unser Leben und unseren Körper von machthungrigen Autoritären, gierigen, eigennützigen Unternehmen, egoistischen Nanny Staters, die meinen, sie wüssten, was das Beste für den Rest der Bevölkerung ist, und einer kurzsichtigen, aber wohlmeinenden Bevölkerung, die nicht versteht, welche langfristigen Folgen es hat, wenn sie ihre grundlegenden Freiheiten gegen vorübergehende Versprechen von Sicherheit und Geborgenheit eintauscht, usurpiert.

Wir sind heute verletzlicher als je zuvor.

Diese Debatte über die körperliche Autonomie, die von Zwangsimpfungen, Abtreibung und Euthanasie bis hin zu erzwungenen Blutabnahmen, biometrischer Überwachung und medizinischer Grundversorgung reicht, hat weitreichende Folgen für die Frage, wer darüber entscheiden darf, was mit unserem Körper bei einer Begegnung mit Regierungsbeamten geschieht.

Tagtäglich werden wir Amerikaner bereits gezwungen, die intimsten Details unserer Person preiszugeben – unsere biologische Konstitution, unsere genetischen Baupläne und unsere biometrischen Daten (Gesichtsmerkmale und -struktur, Fingerabdrücke, Iris-Scans usw.) -, um die fast unüberwindliche Hürde zu überwinden, die das Leben in den Vereinigten Staaten zunehmend bestimmt: Wir sind jetzt schuldig, bis unsere Unschuld bewiesen ist.

Dies bringt uns nur einen Schritt weiter auf dem Weg zu einer totalen Kontrollgesellschaft, in der die Regierung in Absprache mit den amerikanischen Konzernen entscheidet, wer „würdig“ ist, an der Gesellschaft teilzunehmen.

Im Moment sind COVID-19-Impfstoffe die magische Eintrittskarte für den Zugang zu den „Privilegien“ des gemeinschaftlichen Lebens. Nachdem die Bevölkerung bereits darauf konditioniert wurde, dass die Zugehörigkeit zur Gesellschaft ein Privileg und kein Recht ist, könnte dieser Zugang leicht von der sozialen Kreditwürdigkeit, dem Wert der eigenen politischen Ansichten oder dem Ausmaß der Bereitschaft, sich dem Diktat der Regierung zu unterwerfen, abhängig gemacht werden, ganz gleich, was es ist.

Die Regierung ist dabei, sich mit Prozessen und Gesetzen einen neuen Rahmen zu schaffen, in dem das Diktat kleinlicher Bürokraten mehr Gewicht hat als die unveräußerlichen Rechte der Bürger.

Wenn alles, was wir besitzen, alles, was wir verdienen, alles, was wir sagen und tun – unser ganzes Leben – vom Wohlwollen von Regierungsvertretern und Unternehmensaktionären abhängt, für die Profit und Macht immer über Prinzipien stehen, sollten wir alle misstrauisch sein und Angst haben.

Wie ich in meinem Buch Battlefield America: „The War on the American People“ und in seinem fiktiven Gegenstück „The Erik Blair Diaries“ deutlich mache, können totalitäre Taktiken – egal wie wohlwollend sie erscheinen – nichts Gutes bewirken, wenn sie eingesetzt werden, um uns dazu zu bringen, zu kuschen, uns zu fürchten und dem Diktat der Regierung zu folgen.