Hat Pfizer die Verantwortung für die Gesundheitspolitik übernommen? Wie Pfizer von der Pandemie profitierte.

Die COVID-19-Pandemie war ein echter Segen für Pfizer. Sie hat nicht nur den Jahresumsatz von Pfizer verdoppelt, sondern dem Arzneimittelhersteller auch ein einzigartiges Gewicht bei der Festlegung der US-Gesundheitspolitik verschafft – etwas, das selbst überzeugten Impfgegnern wie Dr. Paul Offit Sorgen bereitet

Der Umsatz von Pfizer im Jahr 2021 betrug 81,3 Milliarden Dollar – etwa doppelt so viel wie im Jahr 2020 – und die COVID-Impfung machte davon 36,78 Milliarden Dollar aus

Der COVID-Impfstoff von Pfizer beherrscht 70 % des US-amerikanischen und europäischen Marktes, und Paxlovid, das COVID-Medikament von Pfizer, ist in Krankenhäusern zu einer Standardbehandlung geworden. Und das, obwohl die Ergebnisse zeigen, dass die Impfung weder eine Infektion noch eine Übertragung verhindert und dass Paxlovid einen schweren Rebound verursacht und die Mutationen übermäßig ansteigen lässt.

Mitte Mai 2022 hatten die USA 82,2 Millionen abgelaufene COVID-Impfdosen weggeworfen, doch die Regierung Biden hat Ende Juni 2022 weitere 105 Millionen Dosen für eine Auffrischungskampagne im Herbst bestellt, die den Steuerzahler 3,2 Milliarden Dollar kosten wird.

Die Verträge mit Pfizer sind fast ausschließlich zu deren Gunsten gestaltet. Dem Unternehmen werden Zahlungen garantiert, ohne dass es für Verletzungen und Todesfälle finanziell haftet, und es scheint, dass diese Entschädigung auch dann gilt, wenn das Unternehmen des Betrugs für schuldig befunden wird.

Nach Angaben von Kaiser Health News (KHN) war die COVID-19-Pandemie ein echter Segen für Pfizer. Sie hat nicht nur „übergroße Vorteile“ in Bezug auf die Gewinne gebracht, sondern auch „dem Arzneimittelhersteller ungewöhnliches Gewicht bei der Festlegung der US-Gesundheitspolitik verliehen“.

Auf der Grundlage interner Untersuchungen haben die Führungskräfte des Unternehmens häufig die nächste Stufe im Kampf gegen die Pandemie angekündigt, bevor Regierungsbeamte Zeit hatten, das Thema zu untersuchen, was viele Experten im medizinischen Bereich verärgert und einige Patienten im Unklaren darüber lässt, wem sie vertrauen können“, schreibt KHN-Reporter Arthur Allen und fügt hinzu: Als Bourla letztes Jahr andeutete, dass eine Auffrischungsimpfung bald notwendig sein würde, folgten die US-Gesundheitsbehörden später und vermittelten den Eindruck, dass Pfizer den Ton angibt.

Einige Gesundheitsexperten und Wissenschaftler befürchten, dass diese Entscheidungen voreilig waren. Sie weisen beispielsweise darauf hin, dass die Auffrischungsimpfungen mit den von Moderna und Pfizer-BioNTech hergestellten mRNA-Impfstoffen den Antikörperschutz zwar anfänglich verbessern, dieser aber im Allgemeinen nicht lange anhält. Seit Januar sagt Bourla, dass alle Erwachsenen in den USA wahrscheinlich jährliche Auffrischungsimpfungen benötigen, und hochrangige FDA-Beamte haben seit April angedeutet, dass sie dem zustimmen … Die Macht des Unternehmens beunruhigt einige Impfmediziner, die seinen wachsenden Einfluss in einem Bereich der medizinischen Entscheidungsfindung sehen, der traditionell von unabhängigen Experten geleitet wird …

Als Präsident Biden im September 2021 den Amerikanern Auffrischungsimpfungen anbot – nicht lange nachdem [Pfizer-CEO Albert] Bourla sie empfohlen hatte -, fragte sich Dr. Paul Offit, Direktor des Vaccine Education Center am Children’s Hospital of Philadelphia …: „Wo ist der Beweis, dass Sie ein Risiko für eine ernsthafte Erkrankung haben, wenn Sie mit COVID konfrontiert werden, wenn Sie geimpft und unter 50 sind? Die Richtlinien für Auffrischungsempfehlungen für verschiedene Gruppen seien komplex und veränderlich, sagte Offit, aber die CDC und nicht Bourla und Pfizer sollten sie festlegen. Wir werden dazu gedrängt“, sagte er. Die Pharmaunternehmen verhalten sich wie Gesundheitsbehörden.

Die Tatsache, dass ein Impfstoffpusher wie Offit – berüchtigt für die Behauptung, ein Baby könne 10.000 Impfstoffe auf einmal vertragen3 – den Einfluss von Pfizer auf die Gesundheitspolitik in Frage stellt und sich dagegen wehrt, zeigt, wie dreist, unethisch und potenziell gefährlich das ist.

Massive Profite mit nutzlosen Produkten

Allen zufolge beläuft sich der Umsatz von Pfizer im Jahr 2021 auf 81,3 Milliarden Dollar – etwa doppelt so viel wie im Jahr 2020 – und davon entfallen 36,78 Milliarden Dollar auf die COVID-Spritze. Zum Vergleich: Lipitor, das bisher meistverkaufte Statin von Pfizer, bringt etwa 2 Milliarden Dollar pro Jahr ein, während der Streptokokken-Impfstoff Prevnar jährlich 6 Milliarden Dollar einbringt.

Die mRNA-Gentransfer-Injektion gegen COVID beherrscht inzwischen 70 % des US-amerikanischen und europäischen Marktes, und Paxlovid, das COVID-Medikament von Pfizer, ist in Krankenhäusern zur Standardbehandlung geworden. Und das, obwohl Forscher herausgefunden haben, dass Paxlovid (Molnupiravir) einen schweren Rebound verursacht und die Mutationen übersteigt.

In einem rationalen Szenario hätte diese Erkenntnis den Einsatz des Medikaments gestoppt, aber nein. In einem offiziellen Gesundheitshinweis für die Öffentlichkeit, der am 24. Mai 2022 herausgegeben wurde, warnen die U.S. Centers for Disease Control and Prevention zunächst davor, dass Paxlovid mit einem „Wiederauftreten von COVID-19 oder einem ‚COVID-19-Rebound‘ in Verbindung gebracht wird“, und betonen dann im nächsten Satz in Fettdruck eine Darstellung, die seine Verwendung unterstützt und Pfizer mit Anweisungen bereichert, die besagen:

Paxlovid wird weiterhin für die Frühbehandlung von leichtem bis mittelschwerem COVID-19 bei Personen mit hohem Risiko für ein Fortschreiten der Krankheit empfohlen.

Allen merkt auch an, dass ein Pfizer-Vertreter während einer Telefonkonferenz mit Investoren Berichte über das Versagen von Paxlovid hervorhob, dies aber in eine „gute Nachricht“ für Investoren verwandelte, da die Patienten möglicherweise mehrere Behandlungen benötigen! Offensichtlich hat sich das Ziel schon vor langer Zeit von der Hilfe für die Menschen zu ihrer Vergewaltigung für so viel Profit wie möglich verschoben.

Auch wenn die COVID-Impfung von Pfizer eindeutig weder eine Ansteckung noch eine Ausbreitung verhindert und die Amerikaner die Impfungen in immer größerer Zahl ablehnen – 82,2 Millionen Dosen waren Mitte Mai 2022 abgelaufen und wurden in den Müll geworfen -, hat die US-Regierung dennoch Ende Juni 2022 weitere 105 Millionen Dosen bestellt.

Diese sind für eine Auffrischungskampagne im Herbst vorgesehen, die den Steuerzahler 3,2 Milliarden Dollar kostet. Die USA zahlen dieses Mal etwa 50 % mehr für jede dieser neuen Auffrischungsimpfungen – 30,47 Dollar pro Dosis im Vergleich zu 19,50 Dollar pro Dosis für die ersten 100 Millionen Dosen.

Die US-Regierung hat außerdem zugesagt, weitere 20 Millionen Paxlovid-Kurse zu kaufen, zu einem horrenden Preis von 530 Dollar pro Fünf-Tage-Kurs. Im Grunde wird Pfizer finanziell dafür belohnt, dass es Produkte herstellt, die im besten Fall nutzlos und im schlimmsten Fall gefährlich sind, und wir alle zahlen dafür. Falls es Sie interessiert: Das sind weitere 10,6 Milliarden Dollar, die von den US-Steuerzahlern an Pfizer überwiesen wurden.

Künftige Booster werden nicht in klinischen Studien am Menschen getestet

Nachdem Sie wahrscheinlich dachten, dass es nicht noch schlimmer werden könnte, erwähnt KHN auch die Tatsache, dass Pfizer vorgeschlagen hat, auf Versuche am Menschen zu verzichten, während sie mit Impfstoffen vorankommen, die für neuere Varianten neu formuliert werden. Wenn Ihnen das verrückt vorkommt, haben Sie recht. Es ist der reine Wahnsinn, aber die US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration – eine eindeutig gefangene Behörde – hat diesem ungeheuerlichen Fehltritt der Wissenschaft bereits heimlich zugestimmt.

Wie dieses niederträchtige Schema, das als „Future Framework“ bekannt ist, von der FDA ohne formelle Abstimmung angenommen wurde, erklärt Toby Rogers, Ph.D. – ein politischer Ökonom, dessen Forschungsschwerpunkt auf der Vereinnahmung durch die Regulierungsbehörden und der Korruption durch Big Pharma13 liegt – in dem obigen Video. Er erklärte es auch in einem Substack-Artikel vom 29. Juni 2022:

Am 28.Juni hat das Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee der FDA eine bivalente COVID-19-Impfung mit dem Wuhan-Stamm und der Omikron-Varianten genehmigt … Moment mal, ich dachte, die FDA hätte gestern über das Future Framework abgestimmt?

Dabei ging es um die Frage, ob neu formulierte COVID-19-Impfstoffe als neue molekulare Entitäten behandelt werden (was sie sind), so dass sie einer formellen Prüfung unterzogen werden sollten, oder ob neu formulierte Impfstoffe als „biologisch ähnlich“ zu den bestehenden Covid-19-Impfstoffen behandelt werden sollten, so dass die klinischen Prüfungen ganz entfallen könnten. Offensichtlich hatte die FDA nicht die Stimmen, um diese Frage einfach als Grundsatzfrage zu behandeln. Wenn Sie jemanden fragen, ob eine neu formulierte mRNA eine neue molekulare Einheit darstellt, so ist dies natürlich der Fall, sodass eine formale behördliche Prüfung erforderlich wäre.

Was die FDA stattdessen tat, war, die Grundsatzfrage getarnt als Abstimmung über reformulierte „Booster“ für den Herbst einzuschmuggeln. Im Grunde hat die FDA einfach damit begonnen, das Future Framework zu erstellen (willkürliche Auswahl von Varianten, Überspringen von klinischen Studien) und hat die Ausschussmitglieder geradezu herausgefordert, eine Booster-Dosis abzulehnen – wohl wissend, dass alle VRBPAC-Mitglieder handverlesen sind, weil sie noch nie einen Impfstoff kennengelernt haben, den sie nicht mögen.

Natürlich hatten nur zwei Mitglieder des Ausschusses den Mut, eine Auffrischungsimpfung abzulehnen – obwohl sie auf diesem absurden Verfahren beruhte (das nie offiziell verabschiedet wurde), für das es buchstäblich keinerlei Daten gab … Die FDA hat heimlich ein System, das auf Beweisen beruht, durch ein System ersetzt, das ausschließlich auf Überzeugungen beruht.

Länder werden als Geiseln gehalten

Im Jahr 2021 kamen geheime Details der Pfizer-Verträge ans Licht, die zeigen, dass Pfizer die Länder im Wesentlichen mit nicht verhandelbaren Forderungen nach vollständiger Zahlung UND Haftungsfreiheit als Geiseln hält.

Ende Februar 2021 berichtete das Bureau of Investigative Journalism, dass Pfizer von Ländern die Hinterlegung von Vermögenswerten als Sicherheit für zu erwartende Klagen wegen Impfschäden infolge des Impfstoffs COVID-19 verlangt.

Mehrere Länder, darunter Brasilien, Chile, Kolumbien, die Dominikanische Republik und Peru, stimmten dieser Forderung zu und stellten Bankreserven, Militärbasen und Botschaftsgebäude als Sicherheiten zur Verfügung. Kurz gesagt, diese Regierungen garantieren, dass Pfizer für alle Kosten entschädigt wird, die sich aus Verletzungsklagen gegen das Unternehmen ergeben, so dass das Unternehmen keinen Cent verliert, wenn seine COVID-Spritze Menschen verletzt.

Schockierenderweise sind diese Bedingungen selbst dann verbindlich, wenn diese Verletzungen auf fahrlässige Unternehmenspraktiken, Betrug oder Böswilligkeit zurückzuführen sind!

Staatliche Käufer müssen anerkennen, dass die Wirksamkeit und Sicherheit der Spritzen völlig unbekannt sind, während sie Pfizer von jeglicher finanziellen Haftung freistellen.

Im Oktober desselben Jahres veröffentlichte Public Citizen die geheimen Verträge zwischen Pfizer und Albanien, Brasilien, Kolumbien, Chile, der Dominikanischen Republik, der Europäischen Kommission, Peru, den USA und dem Vereinigten Königreich, was das Ausmaß der Machtübergabe dieser Länder an Pfizer weiter offenbart. In fast allen Szenarien stehen die Interessen von Pfizer an erster Stelle.

So müssen die staatlichen Abnehmer beispielsweise anerkennen, dass die Wirksamkeit und Sicherheit der Impfungen völlig unbekannt sind, während sie Pfizer von jeglicher finanzieller Haftung freistellen. Das ist die ultimative Bösartigkeit des Unternehmens, das seinen Einfluss nutzt, um diesen Ländern den Kill Shot aufzudrängen und jede persönliche Verantwortung für Schäden zu vermeiden.

Selbst wenn Pfizer in den USA wegen Betrugs verurteilt wird und dadurch seinen gesamten Haftungsschutz für die COVID-Impfstoffe verliert, hätte dieses Urteil keine Auswirkungen auf diese ausländischen Verträge. Diese Länder haben ihre Seelen an Pfizer verkauft und haben keine andere Wahl, als zu zahlen, selbst wenn die Impfungen alle Menschen töten.

Die Verträge für mindestens vier Länder sichern Pfizer auch die Rechte am geistigen Eigentum, selbst wenn festgestellt wird, dass das Unternehmen die Rechte am geistigen Eigentum anderer gestohlen hat. In einem solchen Fall wird der staatliche Käufer zur haftbaren Partei. Wie von Public Citizen erläutert:

Wenn zum Beispiel ein anderer Impfstoffhersteller Pfizer wegen Patentverletzung in Kolumbien verklagt, muss laut Vertrag die kolumbianische Regierung die Rechnung bezahlen. Pfizer sagt auch ausdrücklich, dass es nicht garantiert, dass sein Produkt nicht gegen das geistige Eigentum Dritter verstößt, oder dass es zusätzliche Lizenzen benötigt.

Pfizer übernimmt in diesen Verträgen keine Verantwortung für die mögliche Verletzung von geistigem Eigentum. In gewissem Sinne hat Pfizer für sich selbst einen Verzicht auf geistiges Eigentum erwirkt. Aber international kämpft Pfizer gegen ähnliche Bestrebungen, IP-Schranken für alle Hersteller aufzuheben.

Ebenso schockierend ist, dass Länder gezwungen sind, ihre Impfstoffbestellungen auch dann zu erfüllen, wenn andere Medikamente oder Behandlungen auftauchen, die COVID-19 vorbeugen, behandeln oder heilen können. Ist es da ein Wunder, dass Regierungen auf der ganzen Welt den Einsatz von sicheren und wirksamen ambulanten Medikamenten wie Hydroxychloroquin und Ivermectin unterdrückt haben?

Wenn diese Medikamente eingesetzt werden dürften und nachweislich wirken würden, wären die COVID-Injektionen völlig überflüssig, und die Genehmigung für den Notfalleinsatz würde entfallen, obwohl die Regierungen für Hunderte von Millionen Dosen aufkommen müssen.

Pfizer ist ein „Gewohnheitstäter“

Die Tatsache, dass Pfizer sich wie ein Krimineller verhalten hat, der eine Geschichte zur Tarnung eines geplanten Mordes ausarbeitet, bevor er ihn begeht, ist angesichts der Geschichte des Unternehmens nicht überraschend. Pfizer wurde bereits mehrfach wegen unethischen Verhaltens verklagt, unter anderem wegen unethischer Medikamententests und illegaler Marketingpraktiken.

In seinem 2010 veröffentlichten Papier „Tough on Crime? Tough on Crime?“ beschrieb Robert G. Evans, Ph.D., emeritierter Professor an der Vancouver School of Economics, Pfizer als „Gewohnheitstäter, der immer wieder illegale und korrupte Marketingpraktiken anwendet, Ärzte besticht und unerwünschte Studienergebnisse unterdrückt.“

Allein zwischen 2002 und 2010 wurden Pfizer und seine Tochtergesellschaften durch strafrechtliche Verurteilungen, Zivilstrafen und Geschworenenurteile zu Geldstrafen in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar verurteilt. Sie sind wiederholt straffällig geworden. Keine dieser Verurteilungen hat sie von ihrem schändlichen Verhalten abgehalten.

Im Jahr 2011 erklärte sich Pfizer bereit, weitere 14,5 Millionen Dollar zu zahlen, um Bundesvorwürfe wegen illegalen Marketings beizulegen, und im Jahr 2014 beglich das Unternehmen Bundesvorwürfe im Zusammenhang mit der unzulässigen Vermarktung des Nierentransplantationsmedikaments Rapamune in Höhe von 35 Millionen Dollar sowie 75 Millionen Dollar, um Vorwürfe im Zusammenhang mit der Erprobung eines neuen Breitbandantibiotikums an schwerkranken nigerianischen Kindern beizulegen.

Wie der Independent damals berichtete, schickte Pfizer ein Ärzteteam nach Nigeria, das sich mitten in einer Meningitis-Epidemie befand. Zwei Wochen lang ließ sich das Team direkt neben einer von Ärzte ohne Grenzen betriebenen medizinischen Station nieder und begann mit der Verabreichung des experimentellen Medikaments Trovan. Von den 200 ausgewählten Kindern erhielt die Hälfte das experimentelle Medikament und die andere Hälfte das bereits zugelassene Antibiotikum Rocephin.

Elf der von dem Pfizer-Team behandelten Kinder starben, und viele andere litten unter Nebenwirkungen wie Hirnschäden und Organversagen. Pfizer stritt das Fehlverhalten ab. Nach Angaben des Unternehmens starben nur fünf der mit Trovan behandelten Kinder im Vergleich zu sechs Kindern, die Rocephin erhielten.

Das Problem war, dass die Eltern nie darüber informiert wurden, dass ihre Kinder ein experimentelles Medikament erhielten. Darüber hinaus legte Pfizer zwar ein Genehmigungsschreiben einer nigerianischen Ethikkommission vor, doch stellte sich heraus, dass das Schreiben rückdatiert worden war. Die Ethikkommission selbst wurde erst ein Jahr, nachdem der Versuch bereits stattgefunden hatte, eingerichtet. Das Vorstrafenregister von Pfizer umfasst auch Bestechung, Umweltverstöße, Verstöße gegen die Arbeits- und Arbeitssicherheit und mehr.

Wölfe im Schafspelz

Obwohl Pfizer zu den am wenigsten ethischen Arzneimittelherstellern gehört, wird uns gesagt, dass wir ihnen unser Leben und das unserer Kinder anvertrauen sollen. Sie werden in diesem Herbst Auffrischungsimpfungen auf den Markt bringen, die keinerlei Tests unterzogen wurden, und wir sollen einfach alle Vorsicht in den Wind schlagen, weil Pfizer – das keinerlei Haftung hat – uns das sagt.

Im Jahr 2014 sah sich Pfizer mit einer Flut von Klagen konfrontiert, in denen das Unternehmen beschuldigt wurde, bekannte Nebenwirkungen seines Anticholesterin-Medikaments Lipitor zu verheimlichen. Damals kam das Unternehmen ungeschoren davon, da ein Bundesrichter Tausende von Fällen abwies, in denen behauptet wurde, das Medikament verursache Typ-2-Diabetes. Aber zumindest war es haftbar und konnte verklagt werden.

Im Falle der COVID-Impfstoffe haben verletzte Patienten und Familienangehörige der durch das Medikament Getöteten nicht einmal die Möglichkeit, auf Schadenersatz zu klagen, da die Regierungen auf der ganzen Welt sie vollständig entschädigt haben, und es sieht so aus, als ob sie nicht einmal haftbar gemacht werden könnten, wenn sie des Betrugs für schuldig befunden werden. Aber wir werden abwarten müssen, wie die Gerichte in dieser Sache entscheiden. Dass ein Land einem solchen Vertrag zustimmen würde, ist jedoch einfach unfassbar.

In der Zwischenzeit häufen sich die Beweise, dass die COVID-Spritzen die Immunfunktion im Laufe der Zeit zerstören, und Pfizers eigene Studiendaten zeigen Todesfälle und schwere unerwünschte Ereignisse, die in die Zehntausende gehen.

Es ist schwer zu sagen, wer mehr Bestrafung verdient – Pfizer oder die ebenso gefangenen Bundesbehörden FDA und CDC, die mit ihnen zusammenarbeiten und nichts tun, um das Leben der jüngsten Mitglieder unserer Gesellschaft zu schützen. Es liegt eindeutig an uns, uns selbst und unsere Lieben zu schützen, denn die Wölfe im Schafspelz haben das Sagen – sie treffen alle Entscheidungen, und die gefangenen Behörden tun einfach, was sie wollen.

