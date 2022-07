Globale Infektionsraten von COVID zeigt uns, dass sich die Pandemie ausbreitet und dass es nicht auf das VIRUS zurückzuführen ist, sondern auf den fehlgeschlagenen, nicht neutralisierenden Impfstoff und die Antikörper, die jetzt die Impf-Infektion verstärken

Von Dr. Paul Alexander: Er ist Epidemiologe für Infektionskrankheiten, COVID-Experte und hat eine Ausbildung in Bioterrorismus und Biowaffen

Dies ist katastrophal, wenn diese Idioten bei NIH & CDC & Pfizer & Moderna wie Fauci & Francis Collins & Walensky & Albert Bourla & Bancel, die keine Ahnung haben und keine Ahnung von dem, was sie tun, wenn sie dies NICHT stoppen.

Die unten aufgeführten Bilder zeigen uns, dass sowohl die heutigen Infektionen und Fälle als auch die Impfraten zeigen, dass die Geimpften ein Infektions- und Krankheitsrisiko haben. Wir wussten das, wir haben es ihnen gesagt, und die Grafiken zeigen es uns. Aber sie hören nicht zu! Und warum? Je mehr man als Nation geimpft ist, desto mehr Infektionen und Krankheitsfälle gibt es nach der Massenimpfung! Es ist klar, dass die COVID-Injektionen, die mRNA, die Infektion bei den Geimpften erleichtern und verstärken. Nicht das Virus!

Die Hauptsorge ist, dass wir durch die Impfung mit dem COVID-Impfstoff das angeborene Immunsystem der Kinder schädigen (indem wir die Ausbildung von angeborenen Antikörpern und von angeborenen Antikörpern, die NK-Zellen (natürliche Killerzellen) ausbilden, verhindern), was dazu führt, dass ihr angeborenes Immunsystem nicht mehr in der Lage ist, „selbst“ von „fremd“ zu unterscheiden. Dies ist der Schlüssel. Wenn die angeborenen Abwehrkräfte nicht trainiert werden und die NK-Zellen nicht in ihrer Aufgabe unterweisen, infizierte Zellen zu beseitigen (wenn die angeborenen Abwehrkräfte durchbrochen werden und das Virus in die Zellen eindringt), dann werden unsere Kinder in großen Schwierigkeiten stecken, vor allem wenn eine tödliche Variante auftritt. Bedenken Sie auch, dass das Virus irgendwann verschwinden wird, aber wir werden mit dem Impfstoff in uns zurückbleiben, der lebenslang Spikes und Antikörper produziert. Lebenslang, das wird nicht aufhören. Sie haben das nicht sichergestellt. Sie haben die Auswirkungen nicht untersucht. Die FDA hat versagt, als sie dies sicherstellte! Bedenken Sie, dass wir keine Ahnung haben, was immunologisch passieren wird.

Wir können sie, unsere Kinder, nicht mit diesen COVID-Injektionen impfen!!!! Unter keiner Bedingung!!!

Schauen Sie sich Südafrika (SA) unten in der vorletzten Grafik an (dann schauen Sie sich die Impfraten in ausgewählten Nationen an, die ich aufgezeichnet habe)…SA ist eine der am wenigsten geimpften Nationen, dennoch ist der Omikron BA 4 und BA 5 sanft…ein Anstieg und ein deutlicher Einbruch. Ich, Geert, behaupte, dass es die Verzögerung des Impfstoffs ist, die es den afrikanischen Ländern ermöglicht hat, Omikron und seiner Ansteckungsfähigkeit zu widerstehen. Sie verschaffte den jungen Südafrikanern und Kindern Zeit, ihre angeborenen Antikörper und ihr angeborenes Immunsystem zu trainieren. Es ist das angeborene Immunsystem von Kindern und Jugendlichen, das das Virus sterilisiert und eine Schlüsselrolle beim Schutz der Gesellschaft spielt. Schlüsselspieler auf dem immunologischen Schlachtfeld. Es hilft, dass Afrika und die südasiatischen Länder jung sind. Wir müssen dieses angeborene Immunsystem der Kinder mit aller Kraft verteidigen.

Nochmals: „Es ist der Impfstoff, Dummkopf“, es ist NICHT das Virus, es sind die suboptimalen, nicht neutralisierenden Impfantikörper, die das Spike-Antigen unter Immundruck setzen, aber das Virus nicht eliminieren, während sie die Infektiosität der Geimpften erhöhen. Es ist der Impfstoff, der COVID-Impfstoff, der die Infektion der Geimpften und die Ausbreitung dieser Pandemie verursacht, die im Februar 2021 vorüber war. Wenn dieser Impfstoff nicht gestoppt wird, wird diese Pandemie noch 100 Jahre andauern.