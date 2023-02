Hat Präsident Biden Nordstream gesprengt, weil er Kanzler Scholz nicht traut?

Von Peter Haisenko

Wie muss man sich fühlen als faktischer Oberbefehlshaber der NATO, wenn im Land seines engsten Verbündeten jemand Kanzler wird, der in jüngeren Jahren demonstriert hat, für einen Austritt der BRD aus der NATO? Der gern gesehener Gast in der DDR war? Kann man dem vertrauen?

1970, zu Zeiten von Willy Brandt, wurde der Vertrag über die „Druschba-Pipeline“ abgeschlossen. Russisches Gas sollte durch diese Röhre nach Europa kommen und die Wirtschaft beflügeln. Nicht nur in der BRD oder der DDR, sondern auch weiter westlich in Europa und auch in damaligen Sowjetrepublik Ukraine. Es war ein echtes Freundschaftsprojekt im Sinne Brandts. Genial konstruiert, indem Deutschland, Mannesmann, die Röhren kostenlos liefert und diese dann mit Gaslieferungen bezahlt wurden.

Bereits 1970 haben die USA massiv gegen dieses Jahrhundertprojekt interveniert. Erst als sie erreichten, dass wesentliche Teile davon aus den USA geliefert und verbaut werden sollten, haben sie ihren Widerstand reduziert. Die Verdichterstationen kamen aus