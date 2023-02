Studie widerlegt den Mythos, dass Ihr Leben von der COVID-Impfung abhängt

9 von 10 Todesfällen über einen Zeitraum von 2 Jahren sind bei denjenigen zu verzeichnen, die sich regelmäßig impfen lassen

Eine neue Studie der britischen Regierung scheint die Vorstellung zu widerlegen, dass Ihr Leben von COVID-Impfungen abhängt.

Aus einem neuen Bericht von Exposé geht hervor, dass die offiziellen Zahlen der britischen Regierung zeigen, dass 9 von 10 COVID-19-Todesfällen in England in den vergangenen zwei Jahren auf die vollständig/dreifach/vierfach geimpfte Bevölkerung zurückzuführen sind.

In dem Bericht wird darauf hingewiesen, dass das britische Amt für nationale Statistiken erst vor wenigen Tagen für den Monat Oktober 125 COVID-Todesfälle unter ungeimpften Einwohnern festgestellt hat.

Dagegen gab es 24 Todesfälle bei denjenigen, die mindestens die erste Dosis erhalten haben, 100 bei denjenigen, die ihre zweite Dosis vor mindestens sechs Monaten erhalten haben, mehr als 2.100 bei denjenigen, die ihre dritte Dosis oder Auffrischung erhalten haben, und fast 2.300 bei denjenigen, die jemals geimpft wurden.

„Dies ist keine Anomalie“, heißt es in dem Bericht.

In dem Bericht heißt es: „Wir haben die vom ONS zur Verfügung gestellten Zahlen genommen und [eine] Grafik erstellt, die die COVID-19-Todesfälle pro Monat nach Impfstatus in England zwischen dem 1. April 2021 und dem 31. Dezember 2022, einem Zeitraum von 21 Monaten, zeigt.

„Im Mai 2021 war die Zahl der COVID-19-Todesfälle am niedrigsten: 205 bei der geimpften Bevölkerung und nur 84 bei der ungeimpften Bevölkerung. Aber ein Jahr später ist die Zahl der COVID-19-Todesfälle um 450 % gestiegen, nämlich auf 1 494 bei den Geimpften und nur 96 bei den Ungeimpften“, heißt es in dem Bericht.

„Wenn die Covid-19-Injektionen wirksam wären, würde man doch erwarten, dass die Zahl der Todesfälle von Jahr zu Jahr abnimmt und nicht zunimmt.

Tatsächlich aber „sind die COVID-19-Todesfälle in der ungeimpften Bevölkerung fast vernachlässigbar geworden, während die Todesfälle in der geimpften Bevölkerung mit der Zeit an Bedeutung gewonnen haben“, so der Bericht.

„Zwischen dem 1. April und dem 31. Dezember 2021 gab es beispielsweise 17.150 COVID-19-Todesfälle, davon 13.116 unter den Geimpften und 4.034 unter den Ungeimpften. Das bedeutet, dass 76,5 % der COVID-19-Todesfälle unter den Geimpften und 23,5 % der Todesfälle unter den Ungeimpften auftraten“, so der Bericht.

Schließlich, so der Bericht, stieg die Zahl der COVID-19-Todesfälle unter den Geimpften auf 94 % an.

Der Bericht stellt fest, dass „9 von 10 COVID-19-Todesfällen in den vergangenen 21 Monaten“ aus der „vollständig geimpften Bevölkerung“ stammen.

Der Bericht kommt zu dem Schluss: „Das sind nicht die Art von Zahlen, die man erwarten würde, wenn die COVID-19-Injektionen wirklich bis zu 95 % wirksam bei der Verhinderung von Todesfällen sind, oder?“