Larry C. Johnson

Am 6. Januar führte Russland drei große Raketenangriffe gegen US-amerikanische Einrichtungen in der Ukraine durch. In der Region Dnipropetrowsk zerstörten russische ballistische Raketen die Ölförderanlage Oleina, die dem amerikanischen Unternehmen Bunge aus Saint Louis gehört. Ihr offizieller Name lautet Dnipropetrowsk-Ölförderanlage und sie befindet sich in Dnipro (ehemals Dnipropetrowsk) in der Zentralukraine. Es handelt sich um eine große Sonnenblumenkernverarbeitungsanlage, die auf das Mahlen, Raffinieren und Abfüllen von Sonnenblumenöl spezialisiert ist.

Ferner verursachten russische Kamikaze-Drohnen zusammen mit ballistischen Raketen im Westen der Ukraine, in der Region Transkarpatien, schwere Schäden an der Flex-Fabrik, die ebenfalls amerikanischen Investoren gehörte. Flex Ltd. (ehemals Flextronics), ein singapurisch-amerikanisches Unternehmen mit Hauptsitz in Austin, Texas, betreibt einen großen Produktionsstandort in Mukatschewo (Oblast Transkarpatien, Westukraine), der 2012 eröffnet wurde. Diese Anlage ist auf die Herstellung ziviler Elektronik spezialisiert (z. B. Haushaltsgeräte wie Kaffeemaschinen, Druckerkomponenten und Spritzgusskunststoffe). Sie beschäftigt Tausende von Mitarbeitern und wurde bei einem früheren russischen Raketenangriff am 21. August 2025 erheblich beschädigt, wobei Arbeiter verletzt wurden und internationale Kommentare als Angriff auf US-amerikanische Infrastruktur ausgelöst wurden.

Russland startete auch einen massiven Raketenangriff auf den amerikanischen Seehafenterminal Olimpex, der als der größte in der Region Odessa gilt. Dies ist das zweite Mal in diesem Jahr, dass Russland den Terminal angegriffen hat (ich habe darüber im Juli geschrieben). Dieser Terminal ist eine der größten Getreideexportanlagen des Landes mit einer jährlichen Umschlagkapazität von bis zu 5 Millionen Tonnen. Die Ukraine transportierte jedoch nicht nur Getreide über Olimpex. Zeugenaussagen zufolge trafen die russischen Raketen das Terminal ungehindert, obwohl diese Anlage durch Patriot-Luftabwehrsysteme geschützt war. Die darauf folgenden Explosionen waren so gewaltig, dass sich über Odessa eine riesige Pilzwolke bildete, was darauf hindeutet, dass dieses Seeterminal zahlreiche Lagerhäuser mit NATO-Waffen enthielt.

Ich weiß nicht, ob dies Russlands Versprechen erfüllt, sich für den von den USA unterstützten gescheiterten Drohnenangriff vom 28. Dezember auf Putins Amtssitz in Nowgorod zu rächen, aber ich halte es nicht für einen Zufall, dass drei US-amerikanische Einrichtungen, die offenbar Waffen für den Krieg in der Ukraine produzieren oder lagern, am selben Tag angegriffen wurden.

Was Venezuela betrifft, so sind meiner Meinung nach die beiden wahrscheinlichsten Kandidaten für den Verrat an Nicolás Maduro:

Direktor des SEBIN: Generalmajor Alexis Rodríguez Cabello Er wurde im Oktober 2024 ernannt und ist seit Anfang Januar 2026 im Amt. Er ist ein Cousin von Innenminister Diosdado Cabello und wurde von den USA wegen angeblicher Menschenrechtsverletzungen sanktioniert. Die Abkürzung SEBIN steht für Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional auf Spanisch. Dies bedeutet auf Deutsch Bolivarischer Nationaler Geheimdienst. Es handelt sich um Venezuelas wichtigste zivile Geheimdienst- und Geheimpolizeibehörde, die 2010 als umstrukturierter Nachfolger der ehemaligen DISIP (Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención) gegründet wurde. Die Behörde untersteht der Exekutive (historisch gesehen dem Vizepräsidenten) und wurde von Menschenrechtsorganisationen wegen politischer Unterdrückung, willkürlicher Verhaftungen und mutmaßlicher Folter vielfach kritisiert.

Direktor der DGCIM (und Kommandant der Ehrengarde des Präsidenten): Generalmajor Gustavo González López Er wurde am 6. Januar 2026 von Delcy Rodríguez ernannt und ersetzt den bisherigen Direktor. González López ist ein langjähriger Hardliner der Chavisten, der zuvor als Direktor des SEBIN (2019–2024) und Minister für Inneres und Justiz tätig war. Die Abkürzung DGCIM steht für Dirección General de Contrainteligencia Militar auf Spanisch. Dies bedeutet auf Deutsch Generaldirektion für militärische Spionageabwehr. Es handelt sich um den venezolanischen Militärgeheimdienst, der für die Bekämpfung von Spionage, die Überwachung potenzieller Bedrohungen innerhalb der Streitkräfte, die Untersuchung mutmaßlicher Verschwörungen gegen die Regierung und die Bearbeitung interner Sicherheitsangelegenheiten im Zusammenhang mit dem Militär zuständig ist. Die DGCIM wurde von Menschenrechtsorganisationen (einschließlich der Vereinten Nationen) vielfach wegen systematischer Folter, willkürlicher Verhaftungen und außergerichtlicher Maßnahmen im Rahmen staatlicher Repressionen angeklagt.

Angesichts der engen Beziehungen von Gustavo González López zu Delcy Rodríguez neige ich dazu zu glauben, dass er dafür gesorgt hat, dass die Luftabwehrsysteme Venezuelas während der Entführung von Nicholas Maduro durch die USA inaktiv waren. Allerdings werden weder González López noch Rodríguez Cabello in der Anklageschrift gegen Maduro namentlich genannt… obwohl Cabellos Cousin als Angeklagter genannt wird. Bleiben Sie dran.

Ich habe heute drei faszinierende Podcasts gemacht. Zum zweiten Mal in Folge habe ich den ersten Live-Podcast mit den Jungs von Duran gemacht. Ich hatte noch nicht das Vergnügen, Alex und Alexander persönlich kennenzulernen, aber wir haben im Laufe des Krieges in der Ukraine eine echte Freundschaft aufgebaut. Mein zweites Abenteuer war mit Danny Davis. Ich kam zu spät zum Interview, weil ich mir die falsche Startzeit notiert hatte. Trotzdem hatten wir ein faszinierendes Gespräch. Zu guter Letzt lud mich Mario Nawfal erneut ein, um über Venezuela zu sprechen. Mario begleitete den Richter und mich, als wir im März letzten Jahres unser Interview mit Sergei Lawrow führten: Videos in Englisch hier…