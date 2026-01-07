Der US-Angriff auf die USA hat es der Welt erneut vor Augen geführt: Das Völkerrecht existiert nicht mehr. Im ersten Teil dieses Zweiteilers erinnert der Philosoph Alexander Dugin daran, dass es nicht das erste Mal in der Geschichte ist, dass es sich komplett in Luft aufgelöst hat.

Alexander Dugin

Dieser Text ist eine philosophische Reflexion über den Angriff auf Venezuela und die Operation zum Regimewechsel in Iran. Ich bin überzeugt: Angesichts der aktuellen Ereignisse in der Weltpolitik ist nun jedem endgültig klar geworden, dass es kein Völkerrecht mehr gibt. Es existiert nicht mehr.

Das Völkerrecht ist ein System von Verträgen zwischen solchen Großmächten, die in der Lage sind, ihre Souveränität in der Praxis zu verteidigen. Sie legen die Regeln fest – für sich selbst und für alle anderen: was man tun darf und was nicht. Und sie halten sich daran. Dieses Recht funktioniert so lange, wie das Gleichgewicht zwischen den Großmächten erhalten bleibt.