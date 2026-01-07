Trump ist auch nur ein Amerikaner

Von Peter Haisenko

Als ob es nicht schon genügend Krieg und Mord gäbe, greifen Trump, die USA, jetzt Venezuela an. Wie üblich mit feigen Angriffen aus der Luft, mitten in die Hauptstadt. Völker- oder Kriegsrecht? Das gilt doch nicht für die USA. Ich bin gespannt, wann und ob unsere Systemmedien diesen Angriff das nennen werden, was er ist: einen brutalen Angriffskrieg.

Ich, nicht nur ich, habe große Hoffnungen auf Trump gesetzt. Im ersten Jahr seiner zweiten Amtszeit hat sich aber herausgestellt, dass Trump auch nur ein imperialistischer Ami ist, der der Geschichte der USA weitere Schandtaten hinzufügt. Einer Nation, die auf dem Recht des stärkeren aufgebaut ist, auf Gewalt, Mord, Totschlag und Völkermord an den Indianern. Einer Nation ohne Gewissen. Einer Nation, die ihre tödlichen Waffen „Peacemaker“ oder „Liberator“ nennt. (Friedensstifter oder Befreier) Die ihren Naturdenkmälern Namen von blutrünstigen Generälen gibt. Einer Nation, die in ihrer jungen Geschichte nur wenige Jahre ohne Krieg verbracht hat. Die