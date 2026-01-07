Wir können uns diese Reichen nicht mehr leisten

Egon W. Kreutzer

Dieser Satz stammt aus einem Bekennerschreiben jener Terroristen, die nun wieder einmal das Stromnetz angegriffen haben.

Dieser Satz steht in krassem Kontrast zu den Aussagen vieler Politiker, die unter dem Strich behaupten:

„Wir können uns den Sozialstaat – also die Armen – nicht mehr leisten.“

Beide Aussagen sind gut geeignet, die Spaltung der Bevölkerung zu vertiefen.

Beide Aussagen transportieren eine symptombezogene Wahrheit und lösen zugleich Handlungsimpulse aus, die nur noch tiefer ins Verderben führen.

Ein Mitglied der Partei „Die Linke“ hat auf einem Strategietreffen seiner Partei geäußert: „… auch wenn wir das eine Prozent der Reichen erschossen haben, ist