Hat Washington Erdogan in eine Bärenfalle gelockt?

Von F. William Engdahl: Er ist strategischer Risikoberater und Dozent, er hat einen Abschluss in Politik von der Princeton University und ist ein Bestseller-Autor über Öl und Geopolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Nachdem es nicht gelungen war, den Kauf des fortschrittlichen russischen Luftabwehrsystems S-400 durch die Türkei zu blockieren, schien es der Washingtoner Diplomatie in den letzten Monaten gelungen zu sein, den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zur Unterstützung der US-Interessen in mehreren kritischen Ländern von Libyen über Armenien bis zur Ukraine und sogar Afghanistan zu „überreden“. Mit der türkischen Wirtschaft am Rande der Katastrophe, während die Lira abstürzt, sieht es mehr und mehr so aus, als ob zynische Strategen in Washington den gerissenen Erdogan lediglich in eine tödliche Bärenfalle gelockt haben könnten.

Der türkische Präsident Erdogan wird als Meister darin bezeichnet, alle Seiten zu seinem Vorteil auszuspielen, ein politisches Chamäleon, das von Washington und der NATO, in der die Türkei ein wichtiges Mitglied ist, zu Russland und dem Iran und auch China übergelaufen ist.

Im Jahr 2016 beschuldigte er die CIA, hinter einem Putschversuch zu stecken, um ihn zu ermorden und die CIA-gesteuerten Netzwerke des Exilanten Fethullah Gülen an die Macht zu bringen, da Washington genug von Erdogans Loyalitätssprüngen gehabt habe. Der Putsch scheiterte und Berichten zufolge wurde Erdogan vom russischen Geheimdienst abgehört, was ihm das Leben rettete. Danach verbesserten sich die Beziehungen zu Moskau merklich. Im November 2015 hatte Russland ein strenges Reiseverbot für russische Touristen in die Türkei und ein Verbot für türkische Lebensmittelimporte verhängt – als Vergeltung für den Abschuss eines russischen Jets durch einen türkischen Jet auf syrischem Gebiet, eine Kriegshandlung. Die russischen Sanktionen trafen die türkische Wirtschaft tief.

Dann begann Erdogan eine Verschiebung in Richtung Moskau. Im Jahr 2017 ignorierte die Türkei wiederholte Proteste aus Washington und der NATO und stimmte dem Kauf des fortschrittlichen russischen S-400 Luftabwehrraketensystems zu, das als das modernste der Welt gilt. Zur gleichen Zeit begann Russland im Oktober 2016 mit dem Bau der ersten von zwei Schwarzmeer-Gaspipelines in die Türkei, TurkStream, was Ankara und Washington weiter entfremdete.

2018 Lira-Krise

Im Jahr 2018 waren die Beziehungen zwischen Washington und Ankara gelinde gesagt angespannt. Die drei großen US-Ratingagenturen Fitch, Moody’s und S&P stuften alle die türkischen Staatsschulden auf „Ramsch“-Status herab und begründeten dies mit Erdogans jüngsten feindseligen politischen Schritten. Das Ergebnis war ein freier Fall der Lira, der die Zentralbank dazu zwang, die Zinssätze stark anzuheben und damit das Wirtschaftswachstum zu strangulieren. Im August 2018 verhängten die USA außerdem Wirtschaftssanktionen gegen die Türkei und forderten die Freilassung von Andrew Brunson und anderen US-Bürgern, die der Spionage für den Gülen-Putschversuch 2016 beschuldigt werden. Türkische Stahl- und Aluminiumexporte wurden mit verdoppelten US-Zöllen getroffen, während die Inflation stieg. Eine Zusage von Erdogans Verbündetem und Mitstreiter der Muslimbruderschaft, Katar, 15 Milliarden Dollar in der Türkei zu investieren, konnte die Krise beruhigen und ein anschließender Besuch Erdogans in Peking sicherte weitere Milliarden an chinesischer Hilfe. Der türkische Außenminister beschuldigte „ausländische Mächte“, aus politischen Gründen hinter der Lira-Krise zu stecken.

Nach dem schockierenden Verlust der wichtigen politischen Hochburg des Istanbuler Bürgermeisterpostens im Jahr 2019 versucht Erdogan offensichtlich, seine „Nützlichkeit“ für den Westen, insbesondere für Washington, zu verbessern. Er steht spätestens 2023 vor wichtigen nationalen Wahlen und könnte in Gefahr sein, seinen Einfluss zu verlieren, wenn die Wirtschaft weiter fällt. Sowohl Donald Trump als auch jetzt Joe Biden schienen die türkische Hilfe zu begrüßen, besonders wenn sie russische Interessen verletzte. So hat die Türkei 2019, als sie die von Washington unterstützte Regierung in Tripolis in ihrem Krieg mit den von Russland unterstützten Truppen von General Haftar mit Material und militärischer Unterstützung versorgte, einen Zusammenbruch des korrupten Regimes in Tripolis abgewendet, zur Zustimmung der NATO. Indirekt ging Erdogan gegen Putin und Russland vor.

In ähnlicher Weise lieferte die Türkei im September 2020 während des Ausbruchs des „armenisch-aserbaidschanischen Krieges“ kritische Drohnen und Militärberater an ihren muslimischen Verbündeten Aserbaidschan gegen Armenien, ein Mitglied von Russlands Eurasischer Wirtschaftsunion. Es war ein weiterer indirekter türkischer Schlag gegen russische strategische Interessen, diesmal ganz in der Nähe.

Im Oktober 2020, nach bedeutenden militärischen Fortschritten Aserbaidschans in Berg-Karabach, lobte Erdogan Aserbaidschans „großartige Operation sowohl zur Verteidigung seiner eigenen Territorien als auch zur Befreiung des besetzten Karabach“ und fügte hinzu, dass die Türkei mit „dem freundlichen und brüderlichen Aserbaidschan mit all unseren Mitteln und unserem ganzen Herzen“ zusammenstehe und dies auch weiterhin tun werde. Putin war Berichten zufolge nicht amüsiert.

Die Beziehungen zwischen der Türkei und Armenien sind feindselig und gehen auf den Ersten Weltkrieg zurück, als die osmanische Türkei beschuldigt wurde, mehr als 1,5 Millionen Armenier in einer ethnischen Säuberung ausgerottet zu haben. Die Türkei weigert sich bis heute vehement, die Verantwortung für den Völkermord an den Armeniern zu übernehmen, die nach 1920 bis zu ihrer Auflösung 1991 Teil der Sowjetunion wurden.

Erst am 10. April, als das Weiße Haus unter Biden den Druck auf die Ukraine erhöhte, militärisch zu handeln, um die abtrünnige Donbass-Region sowie die Krim, die heute zu Russland gehört, zurückzuerobern, lud Erdogan den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelensky zu Gesprächen über militärische Zusammenarbeit in die Türkei ein. Nach den Gesprächen verkündete Erdogan in Istanbul, dass die beiden Präsidenten ein strategisches 20-Punkte-Abkommen unterzeichnet hätten, das die türkische Unterstützung für die Forderungen der Ukraine nach Rückgabe des Donbass an Kiew sowie der Krim, dem Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte, beinhaltet. Nach dem von der CIA unterstützten Putsch in der Ukraine im März 2014 hielten die Krimbewohner ein Referendum ab, in dem die Bürger mit überwältigender Mehrheit für den Anschluss an Russland stimmten, worüber die NATO gelinde gesagt nicht glücklich war. Darüber hinaus verkündete Erdogan am 10. April, dass die Türkei den Antrag der Ukraine auf einen NATO-Beitritt unterstütze – eine brisante Angelegenheit, da dies eine direkte strategische Bedrohung für Moskau darstellen würde.

Bereits im Januar 2020 unterzeichneten die Türkei und die Ukraine wichtige militärische Handelsabkommen, darunter eine Vereinbarung, dass die Ukraine die Türkei mit Marschflugkörpertriebwerken im Wert von 600 Millionen Dollar beliefert. Die Ukraine beliefert das türkische Militär auch mit Motoren für seine Drohnen, die die US-Sanktionen gegen die Türkei wegen der S-400 umgehen. In jüngster Zeit hat die Türkei ihre Bayraktar TB2-Kampfdrohnen an das ukrainische Militär weiterverkauft, das sie gegen die Kämpfer im Donbass einsetzen will. Kurz gesagt, Erdogan hat in den letzten Monaten viele Dinge getan, um die US-Aktionen gegen Russland zu unterstützen.

Geheimnisvoller Völkermord?

Umso kurioser ist es, dass US-Präsident Biden am 25. April als erster US-Präsident gegen den NATO-Verbündeten Türkei vorging und sie des Völkermordes an den Armeniern im Jahr 1915 beschuldigte. Seit die Türkei der NATO beigetreten ist, ist das Thema Völkermord an den Armeniern ein Tabu, wie Ankara immer wieder deutlich gemacht hat. Warum haben Biden oder seine Berater es für nötig befunden, gerade jetzt, wo Erdogan eine Schlüsselrolle bei der Anti-Russland-Agenda der US-Regierung spielt, die osmanische Türkei für einen Völkermord an den Armeniern zu beschuldigen, der vor 106 Jahren stattfand?

Angesichts des Wiederaufflammens der Lira-Krise, seit Erdogan letzten Monat den Chef der Zentralbank entlassen und durch einen Parteifreund ersetzt hat, ist die Türkei noch verwundbarer geworden als 2018. An diesem Punkt scheint es, dass Washington den gerissenen Erdogan in einer Bärenfalle hat. Wenn sein neuer Zentralbankchef jetzt die Zinsen senkt, um die Wirtschaft inmitten der Lira-Krise anzukurbeln, könnten Dutzende von Milliarden westlicher Investmentfonds die Türkei verlassen und die Wirtschaft in die schlimmste Krise seit 2018 stürzen, wahrscheinlich sogar noch schlimmer, vor den nationalen Wahlen 2023. Jahrelang haben sich türkische Unternehmen den Dollar-Schuldenmärkten zugewandt, wo die Zinsen weitaus niedriger waren als die türkischen Zinsen. Der Fall der Lira macht es viel teurer, in Dollar zu tilgen, zumal die Wirtschaft von der Koronakrise betroffen ist und der Tourismus bis Juni erneut von Moskau blockiert wurde, mit der Behauptung, dass das Risiko zu hoch sei, aber eindeutig mit Erdogans jüngsten Schritten in der Ukraine zusammenhängt.

Erdogan hat wenig Zeit verloren, um auf den Affront zu reagieren. Türkische Proteste haben außerhalb des strategischen NATO-Luftwaffenstützpunktes Incirlik begonnen und fordern den Abzug der US-Truppen.

Am 24. April, einen Tag nachdem Washington Erdogan über seine geplante Erklärung zum Völkermord an den Armeniern informiert hatte, startete Erdogan militärische Aktionen im Irak und in Syrien. Das türkische Militär verkündete die Wiederaufnahme der Operation „Claw-Lightning“, die darauf abzielt, die Terrorgefahr an der türkischen Südgrenze zu Syrien „vollständig zu beenden“. Es handelte sich um Luftangriffe auf Stellungen der kurdischen PKK-Kräfte, die von den USA gegen Damaskus unterstützt werden. Die Türkei behauptet, die PKK-Kurden seien Terroristen, die die Türkei bedrohen. Gleichzeitig verstärkten die türkischen Streitkräfte ihre etablierte Position im Großraum Idlib, wo sich nun Tausende von Truppen sowie schwere Waffen befinden, darunter Kampfpanzer, Schützenpanzer, Artillerie, Raketenwerfer, Überwachungssysteme, Störsender und Luftabwehrsysteme. Die türkische Idlib-Präsenz soll seit 2018 gemeinsam mit Russland eine gegenseitige Deeskalation auf dem syrischen Territorium überwachen.

Arabische Zäune flicken

Noch überraschender ist, dass Erdogan schnell dazu übergegangen ist, die Zäune mit seinen arabischen Nachbarn zu flicken. Am 26. April sagte Erdogans Sprecher Ibrahim Kalin, dass die Türkei versuche, die Beziehungen zu Saudi-Arabien zu verbessern, wo der bilaterale Handel seit einem offiziellen saudischen Boykott türkischer Waren im Jahr 2020 um satte 98% gesunken ist, weil die Saudis die Türkei als feindselig bezeichneten – eine Anspielung auf Erdogans provokative, sehr öffentliche Anschuldigungen, dass die Saudis den saudischen Journalisten Jamal Khashoggi im Oktober 2018 in Istanbul brutal ermordet haben, sowie auf die türkische Unterstützung für Katar inmitten eines saudischen Boykotts. Vor 2013 war Riad ein wichtiger finanzieller Unterstützer von Erdogan gewesen, der damals ein Schlüsselakteur im Krieg gegen Assad in Syrien war. Das neue Regime in Washington war bisher ziemlich kalt gegenüber Saudi-Arabien, eine große Veränderung gegenüber Trumps Zeit.

Gleichzeitig versucht Ankara, die Beziehungen zum ägyptischen Präsidenten al-Sisi wieder aufzubauen, die angespannt sind, seit das ägyptische Militär Morsi abgesetzt und al-Sisi 2013 in einem Gegenputsch zum von den USA unterstützten Arabischen Frühling der Muslimbrüder unterstützt hat. Sollte es Erdogan gelingen, die Unterstützung der arabischen Golfstaaten einschließlich Saudi-Arabiens zurückzugewinnen, könnte die türkische militärische Unterstützung für den Golf die Geopolitik des Nahen Ostens durchaus zum Nachteil Washingtons verändern. In den letzten zwei Jahren hat sich die Türkei durch den Einsatz ihrer kampferprobten Bayraktar-TB2-Drohnen, die der Familie des Schwiegersohns von Präsident Recep Tayyip Erdogan, Selcuk Bayraktar, gehören, zu einer wichtigen militärischen Überraschungsmacht entwickelt. Sie waren entscheidend in Libyen, in Berg-Karabach und Syrien.

Was als Nächstes in der turbulenten Herrschaft von Recep Tayyip Erdogan kommt, ist ungewisser als zu irgendeinem Zeitpunkt in seiner fast zwanzigjährigen Machtausübung, zuerst als Ministerpräsident und jetzt als Präsident. Für 2023 sind nationale Wahlen angesetzt, und wenn die Wirtschaft weiter in den Keller geht, sind alle Wetten verloren. Die „Völkermord“-Erklärung von Biden deutet darauf hin, dass Washington versuchen könnte, ihn weit vor 2023 in den Abgrund zu stürzen. Wie auch immer, der Ausgang ist zu diesem Zeitpunkt alles andere als klar und hängt sehr stark von Erdogans Fähigkeit ab, effektive neue Allianzen zu erzwingen.