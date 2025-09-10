Helfen COVID-19-Booster – oder schaden sie der Gesundheit des Gesundheitspersonals? Eine Schweizer Kohorte wirft Fragen auf

Tamara Dörr vom Kantonsspital St. Gallen und Kollegen der Universität Zürich haben in einer großen, multizentrischen Studie untersucht, ob wiederholte COVID-19-Auffrischungen Beschäftigte im Gesundheitswesen tatsächlich schützen – oder ob sie kurzfristig sogar das Risiko für grippeähnliche Erkrankungen (ILI) und Krankentage erhöhen.

Zentrale Ergebnisse

Die Daten, veröffentlicht am 9. August 2025 in Communications Medicine, sind überraschend:

COVID-Booster: Statt weniger Infekte gingen sie mit höheren ILI-Raten und mehr Arbeitsausfällen einher.

Statt weniger Infekte gingen sie mit einher. Grippeimpfung: Wirkte dagegen klar schützend, sowohl gegen ILI als auch gegen Fehlzeiten.

Studiendesign

Teilnehmer: 1.745 Angestellte in neun Schweizer Spitälern

1.745 Angestellte in neun Schweizer Spitälern Zeitraum: November 2023 bis Mai 2024

November 2023 bis Mai 2024 Erhebung: Wöchentliche Selbstauskünfte zu Symptomen und Arbeitsausfällen

Wöchentliche Selbstauskünfte zu Symptomen und Arbeitsausfällen Endpunkte: Primär: ILI nach CDC/ECDC-Kriterien (Fieber + Atemwegssymptome ≤7 Tage) Sekundär: Krankheitsbedingte Ausfalltage



Wichtige Befunde

Häufigkeit: 43 % erkrankten mindestens einmal an ILI, 49 % fehlten mindestens einmal am Arbeitsplatz.

43 % erkrankten mindestens einmal an ILI, 49 % fehlten mindestens einmal am Arbeitsplatz. Dosis-Effekt: Mehr Impfungen = höheres Risiko. Bei 3 Dosen stieg das ILI-Risiko um 56 %, bei 4 Dosen um 70 %.

Mehr Impfungen = höheres Risiko. Bei 3 Dosen stieg das ILI-Risiko um 56 %, bei 4 Dosen um 70 %. Timing-Effekt: Besonders hoch war das Risiko kurz nach einer Impfung, ließ aber mit der Zeit nach.

Besonders hoch war das Risiko kurz nach einer Impfung, ließ aber mit der Zeit nach. Arbeitsausfälle: Mit 3–4 Dosen stiegen die krankheitsbedingten Ausfalltage um ~50 %.

Mit 3–4 Dosen stiegen die krankheitsbedingten Ausfalltage um ~50 %. Grippeimpfung: Reduzierte Risiko und Ausfälle durchgehend deutlich.

Interpretation

Die Forscher betonen, dass es sich um Beobachtungsdaten handelt. Es wurde kein Virusnachweis durchgeführt, sondern ausschließlich auf klinische ILI-Symptome abgestellt. Unbekannte Störfaktoren sind möglich. Dennoch deuten die Ergebnisse auf ein vorübergehendes Risiko nach COVID-Boostern hin – im Gegensatz zur konsistenten Schutzwirkung der Grippeimpfung.

Mögliche Erklärungen

Diskutiert werden immunologische Mechanismen wie Prägung oder eine kurzzeitige Modulation der Immunantwort. Ein kausaler Nachweis fehlt bislang.

Bedeutung für die Praxis

Die Studie wirft wichtige Fragen für die Impfpolitik auf:

Sind routinemäßige jährliche COVID-Booster für junge, gesunde Beschäftigte nach der Pandemie sinnvoll?

Sollten Impfempfehlungen stärker auf ältere und Risikogruppen fokussiert werden?

Bis mehr mechanistische oder randomisierte Daten vorliegen, empfehlen die Autoren, die Booster-Strategie kritisch zu überdenken.

Bewertung der Evidenz